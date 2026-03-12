Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Дора Янкова: До края на юни ще бъдат санирани 585 блока, финансирани от МРРБ по ПВУ

Дора Янкова: До края на юни ще бъдат санирани 585 блока, финансирани от МРРБ по ПВУ

12 Март, 2026 11:49 496 17

51 сгради вече са завършени, а над 125 млн. евро са платени на общините по програмата

Дора Янкова: До края на юни ще бъдат санирани 585 блока, финансирани от МРРБ по ПВУ - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

585 многофамилни жилищни блока в страната се санират към днешна дата с финансиране по Етап 1 на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) под ръководството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Всички трябва да бъдат изпълнени до 30 юни т.г., като 51 вече са напълно завършени. Разплатените средства към общините са над 125 млн. евро. Това обяви в Казанлък заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова. Тя инспектира изпълнените ремонтни дейности по четири жилищни блока, в които започна проверка на място от екипите на Структурата за наблюдение и докладване в МРРБ за спазване на процедурите и изискванията на ПВУ. В града по програмата се обновяват общо 18 жилищни сгради.

Янкова напомни, че с Постановление на МС 22/2026 г. към Българската банка за развитие са прехвърлени разплащанията за 463 жилищни блока, като 177 са сградите от Етап 1 на програмата. Срокът за тяхното изпълнение е до края на 2029 година.

Заместник-министърът информира, че 10 екипа с експерти от МРРБ извършват проверки на място в населените места с цел контрол върху изпълнението на насоките по програмата и извършените ремонти. „През март сме планирали 50 проверки, а до края на юни ще се проверят блоковете във всички общини“, посочи Янкова. „Целта ни е да гарантираме, че инвестициите се реализират в срок и в съответствие с основните насоки на Плана за възстановяване и устойчивост“, добави заместник-регионалният министър. Тя допълни, че програмата засяга над 150 000 български граждани.

Янкова отбеляза, че програмата е сред най-важните инвестиции в жилищния сектор, тъй като намалява енергийните разходи на домакинствата, повишава качеството на живот и подобрява градската среда. Тя напомни, че благодарение на усилията на екипа на МРРБ средствата по програмата са спасени, така че хората да се възползват максимално от финансирането.

По-рано зам.-министър Янкова и екипът ѝ проведоха работна среща с кмета на Община Казанлък Галина Стоянова, с която обсъдиха изпълнението на програмата. По време на разговора бяха дискутирани организацията на работата между институциите, напредъкът по строително-ремонтните дейности, необходимите действия за спазване на сроковете по Плана за възстановяване и устойчивост и за ускоряване реализацията на програмата.


България
Оценка 2.3 от 3 гласа.
  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 3 Отговор
    Повечето са на "избрани" наши хора....там обикновено живеят полицаи, държавни и общински служители и те така.....

    Коментиран от #2

    11:52 12.03.2026

  • 2 То и

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    фримите наредени по веригата с цоцане от "санирането" са все на наши хора

    11:54 12.03.2026

  • 3 Пич

    8 1 Отговор
    Превод - Ще гепим едни бързи пари!

    11:56 12.03.2026

  • 4 Пък

    6 1 Отговор
    до края на годината, не дай си боже да извилнее някоя буря, и да се ливне един дъждец..... на половината поне ще изпада лепежа.

    Коментиран от #17

    11:56 12.03.2026

  • 5 пешо

    5 2 Отговор
    защо трябва да плащаме на селяците панелките да си ги санират те

    11:57 12.03.2026

  • 6 Ужас!

    7 1 Отговор
    Пак изпълзяха мишките на БСП. А Дора Янкова не е ли вече на 80г.? Вечната Амбър.

    11:58 12.03.2026

  • 7 истина е

    4 1 Отговор
    Първот саниране беше кражбата на века , защото за толкова милиарди можеше нови блокове да се построят .Дано и второто не е така !

    11:59 12.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Каруцар

    0 0 Отговор
    Идете във Велико Търново. Преди 1944г. всички улици са били изградени с каменни кубчета. Незаменима Природна Извайна Красота! По времето на Соца наслагаха асфалт дитектно над кубчетата. Замириса на асфалтова смрад. Прекарваха тръби и там където е прекарана тръбата слагаха асфалт, а не отново да възстановят каменните кубчета! Другари КомунКатър Асфалтови Бизнесмени! Престанете да унищожавата Прекрасната Омайна Майка България! Спрете да унищожавате старите работещи технологии на нашите деди. Идете в Еленския Балкан и вижте! Къщи - Първи етаж от камък изграден. Втори етаж от дърво изграден! По стредата на къщата джамал за топлене чрез изгаряне на слама! Преди хората са живеели по къщички, сега по цементови БЛОКОВЕ - ЗАТВОРИ - ЗАНДАНИ, за да имат комунистите парички и да плащаш за вода, парно, саниране!

    12:08 12.03.2026

  • 13 Жбръц

    2 0 Отговор
    И наше Дорче,по примера на Лилка,партизанската унука,се усети, къде е на баницата мекото! Да налепиш стиропор 10 см дебелина,няма нищо общо с " енергийна ефективност" .Заедно с асфалтираната далавера , стиропора носи стотици милиони.

    Коментиран от #14

    12:09 12.03.2026

  • 14 Каруцар

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Жбръц":

    А знаете ли, че стиропора е отровен за здравето на хората. Използуването на стиропор за саниране в САЩ е забранен от 2001 година!

    12:13 12.03.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЕДИН ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ОПГ ГЕРБ
    КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ НА ДРУГ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
    ОТ ГЕРБ КОЙТО
    САНИРА БЛОКОВЕ
    ... А ДРУГАТА ФИРМА КОЯТО САНИРА БЛОКОВЕ СОБСТВЕНОСТ НА СИНА И ЖЕНАТА НА ЗНАКОВО ЛИЦЕ
    ОТ ДПС АХ - МЕД И СЕГА ДПС ШИШИ :)

    12:14 12.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нели

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пък":

    Вярно е, през последните няколко години имаше много такива случаи в доста градове - частично и напълно отлепени и свлечени изолации, течове, повреждане на климатици, криви и денивелирани дограми, ужасна мръсотия в имотите на хората. Има и големи проблеми от некачествената работа на фирмите, но оплакванията на гражданите се заглушават и пренебрегват тотално.

    12:19 12.03.2026

