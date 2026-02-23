Частични избори за кмет се проведоха в 8 населени места в страната. В пазарджишкото село Мало Конаре на балотаж ще се явят независимия кандидат Дончо Цървуланов и Йордан Пеев от ПП-ДБ, предаде кореспондентът ни Невена Петрова.
Изборният ден там прикючи с 33,37% активност. Без нарушения премина изборният ден в кирковските села Вълчанка и Дружинци. Във Вълчанка Общинската избирателна комисия обяви за победител Юсеин Чиленгир от Движение за права и свободи. В Дружинци печели Асен Пъчев също от ДПС.
Избирателната активност на частичните избори за кмет в кюстендилското село Бараково надхвърли 60 процента. Там на първи тур печели Цветанка Иванова, издигната от ГЕРБ. Изборите в другото кюстендилско село - Блажиево, преминаха спокойно и при висока активност.
Няма избран кмет на петричкото село Габрене, където се проведе частичен вот. С разлика от няколко гласа на балотаж отиват кандидатите на ГЕРБ Марин Янков и на ПП-ДБ Георги Харизанов, съобщи кореспондентът ни Кети Тренчева. Избирателната активност е била над 60 процента, като хората са гласували на машинни устройства и с хартиена бюлетина.
В село Венелин, община Долни Чифлик също ще има балотаж - между Едает Ниазиев, издигнат от ГЕРБ и Георги Георгиев от Земеделски народен съюз.
Частични кметски избори: ДПС спечели в две села, ГЕРБ в едно, предстоят балотажи на няколко места
23 Февруари, 2026 03:52, обновена 23 Февруари, 2026 03:57 541 2
Втори тур ще донесе развръзката в пазарджишкото Мало Конаре
