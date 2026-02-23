Новини
България »
Частични кметски избори: ДПС спечели в две села, ГЕРБ в едно, предстоят балотажи на няколко места

23 Февруари, 2026 03:52, обновена 23 Февруари, 2026 03:57 541 2

  • избори-
  • кметове-
  • балотажи

Втори тур ще донесе развръзката в пазарджишкото Мало Конаре

Частични кметски избори: ДПС спечели в две села, ГЕРБ в едно, предстоят балотажи на няколко места - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Частични избори за кмет се проведоха в 8 населени места в страната. В пазарджишкото село Мало Конаре на балотаж ще се явят независимия кандидат Дончо Цървуланов и Йордан Пеев от ПП-ДБ, предаде кореспондентът ни Невена Петрова.

Изборният ден там прикючи с 33,37% активност. Без нарушения премина изборният ден в кирковските села Вълчанка и Дружинци. Във Вълчанка Общинската избирателна комисия обяви за победител Юсеин Чиленгир от Движение за права и свободи. В Дружинци печели Асен Пъчев също от ДПС.

Избирателната активност на частичните избори за кмет в кюстендилското село Бараково надхвърли 60 процента. Там на първи тур печели Цветанка Иванова, издигната от ГЕРБ. Изборите в другото кюстендилско село - Блажиево, преминаха спокойно и при висока активност.

Няма избран кмет на петричкото село Габрене, където се проведе частичен вот. С разлика от няколко гласа на балотаж отиват кандидатите на ГЕРБ Марин Янков и на ПП-ДБ Георги Харизанов, съобщи кореспондентът ни Кети Тренчева. Избирателната активност е била над 60 процента, като хората са гласували на машинни устройства и с хартиена бюлетина.

В село Венелин, община Долни Чифлик също ще има балотаж - между Едает Ниазиев, издигнат от ГЕРБ и Георги Георгиев от Земеделски народен съюз.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 4 Отговор
    БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЩЕ ГЛАСУВА ЗА ГЕРБ и ПЕЕВСКИ ......................... ПОБЕДА !

    04:07 23.02.2026

  • 2 Гошо

    0 0 Отговор
    Кой кво прай ние само избори прайм

    04:50 23.02.2026

Новини по градове:
