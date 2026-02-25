Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Папалезов за разследването "Петрохан": Не съм се почувствал принуден

25 Февруари, 2026 15:52

Изслушването е заради появила се информация за оказван натиск от страна на министъра по случая „Петрохан“

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Не съм се почувствал принуден да извършвам каквото и да било извън служебните си задължения, както и не са давани никакви указания относно действията по разследването, каза Ангел Папалезов, началник на отдел „Криминална полиция” към ГДНП по време на изслушването му в пленарна зала. Изслушването на Папалезов, както и на ръководители на служби в МВР и на служебния министър на вътрешните работи, е заради появила се информация за оказван натиск от страна на министъра по случая „Петрохан“. Точката е в днешния дневен ред на народните представители по предложение на „Има такъв народ“.

На 22-ри февруари получих обаждане от министър Емил Дечев с негово искане да получи анотация на случилото се по разследването и по оперативно - издирвателните действия по двата случая, каза Папалезов. За това Папалезов е информирал прекия си началник Емил Пармаков и го помолил от своя страна да уведоми ръководството на дирекцията за предстоящата среща.

"В разговора с Пармаков и Васков уточнихме, че информацията, която мога да представя на министър Дечев, е анотация на изнесеното в двата брифинга и която е публична и позволена от наблюдаващия прокурор да бъде оповестена", посочи Папалезов.

По думите му срещата е била в ресторант "Ниагара", кратка – 10-15 мин, на която е представил кратката анотация и не е получил никакви допълнителни указания за разследването и за поведението на оперативните работници и разследващите полицаи. Единственото указание, което получих, е ангажираните с двата казуса на следващия ден да бъдем в МВР, за да може допълнително да го запознаем с хода на разследването, добави той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щом миндилите

    15 3 Отговор
    казват значи си бил принуден. Ааа нидей, жужето шъ съ гъзира

    15:58 25.02.2026

  • 2 обективен

    26 5 Отговор
    Ами ще го покани министъра в ресторанта ,защото кабинета му ще жужи от подслушвателни устройства , поставени от държавната мафия и прокуратура !!

    15:59 25.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 10 Отговор
    В 17 ч протест пред Министерството на отбраната.

    Коментиран от #17, #28

    16:02 25.02.2026

  • 4 Ура,,Ура

    19 5 Отговор
    Точката в дневния ред беше внесена от депутати на ИмаШЕ такъв народ. Това е правилния начин на изразяване вече.

    16:02 25.02.2026

  • 5 ООрана държава

    19 5 Отговор
    Абе това с натиск и мъченици е пр0стотия на зулусите в услуга на бойко и шиши, опитват се да си заработят 13те депутата за следващия пафламент ама като гледам ще имат 0. Чегъртачи били.... по скоро ли3а4и

    16:04 25.02.2026

  • 6 така е

    6 9 Отговор
    Никой не познавал добре порядъчните лами от "Националната агенция", с дроновете, автоматичните пушки, техниката и прекратените сигнали за педофилия. Обаче им дарявали пари, поверявали им момченцата си, министри сключвали договори с тях, давали им разрешителни и извършвали съвместна дейност. Обаче някой ги утрепал по неясни причини. Сигурно само за да има скандал и да плюят по други добри хора от ПП-ДБ, които пък разтягат конспирации за работата на МРВ, ДАНС и прокуратурата. А може би ПП-ДБ са ги убили за да могат да плюят по държавата на боко и шишо, в чието управление и те участваха и не направиха нищо за да я реформират?!

    Коментиран от #9, #22

    16:06 25.02.2026

  • 7 Сега защо

    21 2 Отговор
    млъкнаха червеите Африката и Балабана, а и тук пълзящите дайрета, дудуци и кючекчии ?

    16:08 25.02.2026

  • 8 Са, ако някой си мисли че след шес

    10 3 Отговор
    трупа, един от който е на непълнолетен обявени, повтарям обявени от Прокуратурата и Главният Прокурор за самоубийци, та асо некой си мисли че ще бъдат само тези шес трупа, та мислете кога в България се е случвала толкова идиотска история със шес трупа, та със сигурност ще има още.

    Второ, нещата в територията са в тотален развал.

    Коментиран от #20, #21

    16:09 25.02.2026

  • 9 Това което си изброил

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "така е":

    е същата "сготвена манджа" както и принудата на министъра ! Вие не сте никакви ИТН, а "ПЮСЮР ГЮВЕЧ" или ИМА ТАКАВА МАНДЖА !

    Коментиран от #19

    16:16 25.02.2026

  • 10 Мнение

    7 5 Отговор
    Разследване, съд и затвор за герб, дпс и ппдб!!!

    Коментиран от #23

    16:17 25.02.2026

  • 11 Две са Организациите които могат

    3 2 Отговор
    да свършат мокра поръчка в такъв вариант, и двете организации които и да са били те са работили в сънрудничество с ДАНС, ГДБОП, Конта Тероризъм и един господ знае още какви Служби са под шапката на Държавата България.
    Другата такава организация може да бъде могъщ картел за дрога или трети Вариант, Държавна Организация на Службите за Сигурност на друга Държава работеща в синхрон с Българските Служби за Сигурност.

    Коментиран от #15

    16:17 25.02.2026

  • 12 Читател

    5 0 Отговор
    тошко каза друго?...!

    16:19 25.02.2026

  • 13 Кръчмаря

    4 1 Отговор
    Браво,за истината.

    16:21 25.02.2026

  • 14 Ехааааааа

    7 3 Отговор
    ИТН и да ритат и да не ритат толкова много .....ще гледат следващия парламент през крив макарон .....чалгаря да погледне и ще се убеди какво вижда , тошо - също !!!!!

    16:21 25.02.2026

  • 15 Да две са организациите

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Две са Организациите които могат":

    и това са ДАНС или ГДБОП ! Но труповете не са шест, аз смятам, че са ДЕВЕТ, другите три са Деян и съпругата му и момичето което е уж неизвестно, но едва ли ще се открият телата им, те не са напуснали България, а живота !

    16:24 25.02.2026

  • 16 Ето и степенуването на вероятността

    1 1 Отговор
    кой може да извърши мокра поръчка като хижа Петрохан.
    1.Картел БГ МВР, ГДБОП, ДАНС, Контра Тероризъм.

    2. Служба за Сигурност на Друга Държава работеща в синхрон с Българските Служби за Сигурност.

    3. Картел за дрога, работещ в синхрон с Българските Служби за Сигурност.

    4. Тримата Глупаци от Хижа Петрохан се самоубиват.

    Борислав Сарафов от Умно Село и БГ Прокуратура кандидастват за Холивууд.

    16:27 25.02.2026

  • 17 Драги ми Смехурко

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Събирайте се и на м@йн@т@ си,пепефилски любители.

    16:28 25.02.2026

  • 18 Илия па в тия

    3 2 Отговор
    Новия служебен ред в МВР включва служебна среща в нечий джуджетески ресторант.
    По вътрешни правила министър заповядва на непосредствения началник да извика подчинения в уречен час в министерския кабинет, което се документира. Тази среща цели избягване (защо ли?) на този ред.

    16:29 25.02.2026

  • 19 така е НО

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Това което си изброил":

    Важното в изброеното от мен е, че хората от Петрохан са били хрисими природозащитници, с напълно легална дейност, с ясноизразена емпатия към проблемите на подрастващите момченца и някой злодей ги е убил за да стават скандали. Нали така?!

    Коментиран от #30, #31

    16:29 25.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Зъл пес

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Са, ако някой си мисли че след шес":

    Не осъзнаваш колко си неук и т@п ,нали?

    Коментиран от #29

    16:33 25.02.2026

  • 22 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "така е":

    Повторението на недоказани обвинения говори само едно, че лицето което ги повтаря е лесно манипулирано, контролирано и недостатъчно разумно за да изложи свое мнение !

    16:34 25.02.2026

  • 23 Да бе да

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мнение":

    А Боташ защо го забравяш?

    Коментиран от #27

    16:34 25.02.2026

  • 24 Анонимен

    1 2 Отговор
    Почеркът на деянието ни насочва отвъд океана.Планини от трупове имаме там.Чистачите са пратени вероятно от мафията.

    16:35 25.02.2026

  • 25 Механик

    2 1 Отговор
    Пич, разбери го! НЕ ВИ ВЯРВАМЕ. Просто не ви вярваме.
    Знам, че не ви пука и че нашето мнение няма значение, но не ви вярваме.
    По-добре не говорете нищо. Не с е изказвайте, не с е оправдавайте. Правете там каквото сте решили, но поне не ни принизявайте с абсолютно плоските си лъжи и истории съшити с бели конци. Поне това ни спестете.

    16:38 25.02.2026

  • 26 Анонимни

    1 1 Отговор
    Егати страхливеца МЕТЕЖНИЦИТЕ НЕ СИ ПОПЛЮВАТ ЗАПЛАШВАТ ТЕРОРИЗИРАТ КАЖЕ ЛИ НЕЩО ПРОТИВ ТОЗИ МЕТЕЖНИК ВЕДНАГА ЩЕ ГО ИЗРИТА ХАХАХАХАХАХА

    16:39 25.02.2026

  • 27 Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Да бе да":

    Точно така, и за Радев също разследване!

    ВСЕКИ КОЙТО РАБОТИ ПРОТИВ ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА СИ, НЕ ПРОСТО НЯМА МЯСТО ВЪВ ВЛАСТТА, А НЯМА МЯСТО ДА БЪДЕ НА СВОБОДА!!!

    16:39 25.02.2026

  • 28 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    АМА ТЕЗИ ИДВАТ ОТ МЕКСИКО ИМАТ ИМОТИ ТАМ ТОВА ГО ПРОПУКСКАТЕ НЯКАК

    16:42 25.02.2026

  • 29 🤔Да

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Зъл пес":

    да,🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😑

    16:44 25.02.2026

  • 30 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "така е НО":

    КОЯ ДЕЙНОСТ И Е ЛЕГАЛНА ОГРАДИЛИ НЕЗАКОННО ДЪРЖАВНА ПЛАНИНА СТРЕЛЯТ НА МЕСО ВЪОРЪЖЕНИ ДО ЗЪБИ ЧЕ И ЗАГЛУШИТЕЛИ ИМАЛИ И ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ДРОНОВЕ И КАКВО ЛИ ОЩЕ НЕ СКУБЕЛИ БОГАТИ ЗА ПАРИ ВЛАЧЕЛИ МАЛКИ МОМЧЕТА ПОДАРЕНИ И ОТ ПСИХЯСАЛИ РОДИТЕЛИ ИМАЛИ ИМЕНИЕ В МЕКСИКО И ОЩЕ ИОЩЕ

    16:46 25.02.2026

  • 31 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "така е НО":

    КОЯ ДЕЙНОСТ И Е ЛЕГАЛНА ОГРАДИЛИ НЕЗАКОННО ДЪРЖАВНА ПЛАНИНА СТРЕЛЯТ НА МЕСО ВЪОРЪЖЕНИ ДО ЗЪБИ ЧЕ И ЗАГЛУШИТЕЛИ ИМАЛИ И ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ДРОНОВЕ И КАКВО ЛИ ОЩЕ НЕ СКУБЕЛИ БОГАТИ ЗА ПАРИ ВЛАЧЕЛИ МАЛКИ МОМЧЕТА ПОДАРЕНИ И ОТ ПСИХЯСАЛИ РОДИТЕЛИ ИМАЛИ ИМЕНИЕ В МЕКСИКО И ОЩЕ ИОЩЕ

    16:46 25.02.2026

  • 32 Пешо

    0 0 Отговор
    Какво излезе?ИТН пак пуснаха партенка.

    16:46 25.02.2026

