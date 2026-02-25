Папалезов за разследването "Петрохан": Не съм се почувствал принуден

Не съм се почувствал принуден да извършвам каквото и да било извън служебните си задължения, както и не са давани никакви указания относно действията по разследването, каза Ангел Папалезов, началник на отдел „Криминална полиция” към ГДНП по време на изслушването му в пленарна зала. Изслушването на Папалезов, както и на ръководители на служби в МВР и на служебния министър на вътрешните работи, е заради появила се информация за оказван натиск от страна на министъра по случая „Петрохан“. Точката е в днешния дневен ред на народните представители по предложение на „Има такъв народ“.
На 22-ри февруари получих обаждане от министър Емил Дечев с негово искане да получи анотация на случилото се по разследването и по оперативно - издирвателните действия по двата случая, каза Папалезов. За това Папалезов е информирал прекия си началник Емил Пармаков и го помолил от своя страна да уведоми ръководството на дирекцията за предстоящата среща.
"В разговора с Пармаков и Васков уточнихме, че информацията, която мога да представя на министър Дечев, е анотация на изнесеното в двата брифинга и която е публична и позволена от наблюдаващия прокурор да бъде оповестена", посочи Папалезов.
По думите му срещата е била в ресторант "Ниагара", кратка – 10-15 мин, на която е представил кратката анотация и не е получил никакви допълнителни указания за разследването и за поведението на оперативните работници и разследващите полицаи. Единственото указание, което получих, е ангажираните с двата казуса на следващия ден да бъдем в МВР, за да може допълнително да го запознаем с хода на разследването, добави той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Щом миндилите
15:58 25.02.2026
2 обективен
15:59 25.02.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #17, #28
16:02 25.02.2026
4 Ура,,Ура
16:02 25.02.2026
5 ООрана държава
16:04 25.02.2026
6 така е
Коментиран от #9, #22
16:06 25.02.2026
7 Сега защо
16:08 25.02.2026
8 Са, ако някой си мисли че след шес
Второ, нещата в територията са в тотален развал.
Коментиран от #20, #21
16:09 25.02.2026
9 Това което си изброил
До коментар #6 от "така е":е същата "сготвена манджа" както и принудата на министъра ! Вие не сте никакви ИТН, а "ПЮСЮР ГЮВЕЧ" или ИМА ТАКАВА МАНДЖА !
Коментиран от #19
16:16 25.02.2026
10 Мнение
Коментиран от #23
16:17 25.02.2026
11 Две са Организациите които могат
Другата такава организация може да бъде могъщ картел за дрога или трети Вариант, Държавна Организация на Службите за Сигурност на друга Държава работеща в синхрон с Българските Служби за Сигурност.
Коментиран от #15
16:17 25.02.2026
12 Читател
16:19 25.02.2026
13 Кръчмаря
16:21 25.02.2026
14 Ехааааааа
16:21 25.02.2026
15 Да две са организациите
До коментар #11 от "Две са Организациите които могат":и това са ДАНС или ГДБОП ! Но труповете не са шест, аз смятам, че са ДЕВЕТ, другите три са Деян и съпругата му и момичето което е уж неизвестно, но едва ли ще се открият телата им, те не са напуснали България, а живота !
16:24 25.02.2026
16 Ето и степенуването на вероятността
1.Картел БГ МВР, ГДБОП, ДАНС, Контра Тероризъм.
2. Служба за Сигурност на Друга Държава работеща в синхрон с Българските Служби за Сигурност.
3. Картел за дрога, работещ в синхрон с Българските Служби за Сигурност.
4. Тримата Глупаци от Хижа Петрохан се самоубиват.
Борислав Сарафов от Умно Село и БГ Прокуратура кандидастват за Холивууд.
16:27 25.02.2026
17 Драги ми Смехурко
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Събирайте се и на м@йн@т@ си,пепефилски любители.
16:28 25.02.2026
18 Илия па в тия
По вътрешни правила министър заповядва на непосредствения началник да извика подчинения в уречен час в министерския кабинет, което се документира. Тази среща цели избягване (защо ли?) на този ред.
16:29 25.02.2026
19 така е НО
До коментар #9 от "Това което си изброил":Важното в изброеното от мен е, че хората от Петрохан са били хрисими природозащитници, с напълно легална дейност, с ясноизразена емпатия към проблемите на подрастващите момченца и някой злодей ги е убил за да стават скандали. Нали така?!
Коментиран от #30, #31
16:29 25.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Зъл пес
До коментар #8 от "Са, ако някой си мисли че след шес":Не осъзнаваш колко си неук и т@п ,нали?
Коментиран от #29
16:33 25.02.2026
22 Анонимен
До коментар #6 от "така е":Повторението на недоказани обвинения говори само едно, че лицето което ги повтаря е лесно манипулирано, контролирано и недостатъчно разумно за да изложи свое мнение !
16:34 25.02.2026
23 Да бе да
До коментар #10 от "Мнение":А Боташ защо го забравяш?
Коментиран от #27
16:34 25.02.2026
24 Анонимен
16:35 25.02.2026
25 Механик
Знам, че не ви пука и че нашето мнение няма значение, но не ви вярваме.
По-добре не говорете нищо. Не с е изказвайте, не с е оправдавайте. Правете там каквото сте решили, но поне не ни принизявайте с абсолютно плоските си лъжи и истории съшити с бели конци. Поне това ни спестете.
16:38 25.02.2026
26 Анонимни
16:39 25.02.2026
27 Мнение
До коментар #23 от "Да бе да":Точно така, и за Радев също разследване!
ВСЕКИ КОЙТО РАБОТИ ПРОТИВ ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА СИ, НЕ ПРОСТО НЯМА МЯСТО ВЪВ ВЛАСТТА, А НЯМА МЯСТО ДА БЪДЕ НА СВОБОДА!!!
16:39 25.02.2026
28 Промяна
До коментар #3 от "Последния Софиянец":АМА ТЕЗИ ИДВАТ ОТ МЕКСИКО ИМАТ ИМОТИ ТАМ ТОВА ГО ПРОПУКСКАТЕ НЯКАК
16:42 25.02.2026
29 🤔Да
До коментар #21 от "Зъл пес":да,🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😑
16:44 25.02.2026
30 Промяна
До коментар #19 от "така е НО":КОЯ ДЕЙНОСТ И Е ЛЕГАЛНА ОГРАДИЛИ НЕЗАКОННО ДЪРЖАВНА ПЛАНИНА СТРЕЛЯТ НА МЕСО ВЪОРЪЖЕНИ ДО ЗЪБИ ЧЕ И ЗАГЛУШИТЕЛИ ИМАЛИ И ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ДРОНОВЕ И КАКВО ЛИ ОЩЕ НЕ СКУБЕЛИ БОГАТИ ЗА ПАРИ ВЛАЧЕЛИ МАЛКИ МОМЧЕТА ПОДАРЕНИ И ОТ ПСИХЯСАЛИ РОДИТЕЛИ ИМАЛИ ИМЕНИЕ В МЕКСИКО И ОЩЕ ИОЩЕ
16:46 25.02.2026
31 Промяна
До коментар #19 от "така е НО":КОЯ ДЕЙНОСТ И Е ЛЕГАЛНА ОГРАДИЛИ НЕЗАКОННО ДЪРЖАВНА ПЛАНИНА СТРЕЛЯТ НА МЕСО ВЪОРЪЖЕНИ ДО ЗЪБИ ЧЕ И ЗАГЛУШИТЕЛИ ИМАЛИ И ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ДРОНОВЕ И КАКВО ЛИ ОЩЕ НЕ СКУБЕЛИ БОГАТИ ЗА ПАРИ ВЛАЧЕЛИ МАЛКИ МОМЧЕТА ПОДАРЕНИ И ОТ ПСИХЯСАЛИ РОДИТЕЛИ ИМАЛИ ИМЕНИЕ В МЕКСИКО И ОЩЕ ИОЩЕ
16:46 25.02.2026
32 Пешо
16:46 25.02.2026