Повдигнаха обвинение на шофьора, причинил катастрофата, при която загина бившият кмет на Червен бряг

29 Януари, 2026 16:41 771 13

Мъжът е задържан за 72 часа

Повдигнаха обвинение на шофьора, причинил катастрофата, при която загина бившият кмет на Червен бряг - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Плевен повдигна обвинения на 46-годишния шофьор на товарен автомобил, който причини катастрофата на пътя между Телиш и Горни Дъбник. При инцидента в четвъртък почина 58-годишният лекар и бивш кмет на Червен бряг Цветан Костадинов.

По време на огледа, направен от прокурора, е установено, че камионът се е движел с несъобразена с пътните условия скорост. След ляв завой шофьорът, с инициали Д.Д., е изгубил контрол върху управлението на тежкотоварния автомобил, навлязъл е в насрещната лента и е ударил челно автомобила, управляван от Костадинов. В резултат на получените наранявания, бившият кмет е починал.

Огледът също така сочи още, че на пътя се е бил образувал черен лед.

На шофьора на товарния автомобил са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни. Мъжът е задържан за срок от 72 часа, а шофьорската му книжка е отнета.

Предстои прокуратурата да внесе искане в Окръжен съд-Плевен за вземане спрямо обвиняемия на мярка за неотклонение "задържане под стража".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хипотетично

    21 0 Отговор
    Въпреки два обхода по джипиеса на опесъчаващия АПИ камион, е съмнително дали опесъчаване е извършвано.
    Видя се плъзгане с обувки върху чист гладък неопесъчен лед по асфалт при клипове след катастрофата.

    16:47 29.01.2026

  • 2 честен ционист

    2 5 Отговор
    Плевенчани си сложиха таралеж в гащите като навремето припознаха тия диви врачански селяни от Кнежа и Червен бряг в Плевенска област.

    16:47 29.01.2026

  • 3 Корупционера

    24 1 Отговор
    Пуснете сиромаха и подгонете АПИ!

    16:47 29.01.2026

  • 4 кой му дреме

    14 1 Отговор
    ако бе осолил пътищата вместо да си купува ролс ройс дали щеше да е жив ?

    16:49 29.01.2026

  • 5 Шофьорът :

    2 1 Отговор
    Наех си за адвокат "Механик" . Сега не ми пука от нищо !!!

    16:49 29.01.2026

  • 6 кой му дреме

    16 0 Отговор
    корупцията убива

    16:49 29.01.2026

  • 7 ха ха

    19 1 Отговор
    нещо обвинения към апи ? при черен лед съобразената скорост е 0 км/ч така че не се знае кой е по виновен

    16:50 29.01.2026

  • 8 Питам:

    19 1 Отговор
    А на ШЕФА нафирмата поддържаща пътя, която не го е обработила с луга или най-малкото опесъчила КОГА? А на ШЕФА на хАПИ Плевен, който не е контролирал фирмата - КОГА?

    16:51 29.01.2026

  • 9 Да,бе

    9 0 Отговор
    След като няма употреба на алкохол и наркотични вещества на каква основание е задържането...Съдебната система изплиска и малкото вода от легена.По тая логика за всяко превишение на скоростта трябва да има задържане,а измишльотината с несъобразена скорост с пътните условия е направо върха на сладоледа,че нали затова плащаме данъци и винетки,за да ни предоставят нормални пътни условия.Само бедствено положение може да е някакво оправдание,но в случаят няма нищо бедствено,освен поддържането на пътищата.

    17:17 29.01.2026

  • 10 Деций

    11 0 Отговор
    АПИ са убийци,имало е заледен участък и камиона е поднесъл.Какво означава несъобразена с пътните условия скорост??? Трябва да пълзи ли, пътните условия са се променили рязко което говори за участък от пътя който не е обработен.Караш с 60/70 и изведнъж навлизаш в участък с лед,кой е виновен за икономиите и за спестените материали довели до загубата ма един човек, естествено ,че крадците от АПИ ,чиито банкови сметки са напоени обилно с кръвта на хиляди жертви! Шофьора отива в затвора а АПИ делят пачки!Това са истинските убийци!

    17:25 29.01.2026

  • 11 Ал Бънди

    0 0 Отговор
    Пак шофьорът виновен. Утрепал някакъв крадец, кмет бил уж, защото държавата го е пуснала да се движи на черния лед.

    17:39 29.01.2026

  • 12 Даа!

    1 0 Отговор
    Ако беше загинал някой редови гражданин ( ненавиждам тази дума) максимум две минути,в ранна сутрин,в петминутните новини.Сутринта и по трите национални ТВ, едновременно интервюта, експерти,новинарки с патетичен глас,какъв е бил,кой е! Това е 12 тонен Тир другари и господа.Видя се,как движещите се хора в участъка,пристъпват като спънат кон.Чиста проба за виновност на АПИ на регионално ниво.Гол лед,който не е опесъчен ,и необработен примерно с луга ( комбинирано още призори)Лугата му разказва играта за минути,а пясъка създава повърхност като едра шкурка.Защо са тези изсилвания на прокурора - задържане под стража,защо не разрови кой е спечелил търг за подръжка и почистване на този участък.Пътни листове,товарителници,час на зареждане с пясък от лугобаза,брой машини? Да не го е предизвикал умишлено? Бог да прости,но нали е кмет с минало,а защо не и с бъдеще, оглушиха ефира по всички медии, сайтове.

    17:40 29.01.2026

  • 13 Деций

    1 0 Отговор
    Как няма късмет един такъв натоварен тир да омята тиквата или шопара,ще ходя три дни пиян от радост.

    17:43 29.01.2026

