Повдигнаха обвинение на шофьора, причинил катастрофата, при която загина бившият кмет на Червен бряг

Окръжната прокуратура в Плевен повдигна обвинения на 46-годишния шофьор на товарен автомобил, който причини катастрофата на пътя между Телиш и Горни Дъбник. При инцидента в четвъртък почина 58-годишният лекар и бивш кмет на Червен бряг Цветан Костадинов.

По време на огледа, направен от прокурора, е установено, че камионът се е движел с несъобразена с пътните условия скорост. След ляв завой шофьорът, с инициали Д.Д., е изгубил контрол върху управлението на тежкотоварния автомобил, навлязъл е в насрещната лента и е ударил челно автомобила, управляван от Костадинов. В резултат на получените наранявания, бившият кмет е починал.

Огледът също така сочи още, че на пътя се е бил образувал черен лед.

На шофьора на товарния автомобил са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни. Мъжът е задържан за срок от 72 часа, а шофьорската му книжка е отнета.

Предстои прокуратурата да внесе искане в Окръжен съд-Плевен за вземане спрямо обвиняемия на мярка за неотклонение "задържане под стража".