ВКС потвърди наказание от 186 месеца затвор на мъж, опитал да убие бившата си

Върховният касационен съд (ВКС) потвърди присъдата от 186 месеца (15 години и половина) затвор на мъж, опитал да убие бившата си приятелка в Стара Загора.
Обвиняемият е признат за виновен в това, че на 6 май 2022 г. в условията на домашно насилие е направил опит да убие жената, с която живеел на семейни начала, но деянието е останало недовършено по независещи от него причини.
Пострадалата и мъжът в продължение на една година живеели в жилище на дъщерята на жената. Но по време на съжителството им осъденият често прекалявал с алкохола и наркотиците и пребивал жена си, когато тя нямала пари да му даде за хазарт и наркотици.
За да не я бие, тя се принудила да проституира, за да му осигури средства. След един от побоите жената подала жалба в районния съд в Стара Загора.
През април 2022 г. съдът издал Заповед за незабавна защита, според която той бил задължен да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо жената и му било забранено да приближава нея и жилището ѝ.
Във фаталния ден подсъдимият, след като употребил алкохол и наркотици, решил да поиска обяснение от пострадалата по повод подадената от нея молба за ограничителна заповед.
Мъжът отишъл да говори с нея. Ревнувал я и от нейния наемател. Щом го видяла да влиза в двора, пострадалата скочила през прозореца и побягнала. Той я настигнал и я повалил на земята, започнал да ѝ нанася прободни рани с нож.
Наемателят намерил дръжка от метла и започнал да го удря с нея. Сестрата на жертвата и друга жена се опитали да я спасят, но подсъдимият замахнал с нож и към тях. Намесата на друг свидетел и виковете на жертвата и сестра ѝ го принудили да я пусне и да избяга. Пострадалата била откарана в болница в много тежко състояние.
Решението на ВКС е окончателно.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
