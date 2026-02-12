Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ВКС потвърди наказание от 186 месеца затвор на мъж, опитал да убие бившата си

12 Февруари, 2026 11:30 632 9

  • вкс-
  • стара загора-
  • опит за убийство

За да не я бие, тя се принудила да проституира, за да му осигури средства. Намушкал я с нож, защото издала ограничителна заповед срещу него

ВКС потвърди наказание от 186 месеца затвор на мъж, опитал да убие бившата си - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Върховният касационен съд (ВКС) потвърди присъдата от 186 месеца (15 години и половина) затвор на мъж, опитал да убие бившата си приятелка в Стара Загора.

Обвиняемият е признат за виновен в това, че на 6 май 2022 г. в условията на домашно насилие е направил опит да убие жената, с която живеел на семейни начала, но деянието е останало недовършено по независещи от него причини.

Пострадалата и мъжът в продължение на една година живеели в жилище на дъщерята на жената. Но по време на съжителството им осъденият често прекалявал с алкохола и наркотиците и пребивал жена си, когато тя нямала пари да му даде за хазарт и наркотици.

За да не я бие, тя се принудила да проституира, за да му осигури средства. След един от побоите жената подала жалба в районния съд в Стара Загора.

През април 2022 г. съдът издал Заповед за незабавна защита, според която той бил задължен да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо жената и му било забранено да приближава нея и жилището ѝ.

Във фаталния ден подсъдимият, след като употребил алкохол и наркотици, решил да поиска обяснение от пострадалата по повод подадената от нея молба за ограничителна заповед.

Мъжът отишъл да говори с нея. Ревнувал я и от нейния наемател. Щом го видяла да влиза в двора, пострадалата скочила през прозореца и побягнала. Той я настигнал и я повалил на земята, започнал да ѝ нанася прободни рани с нож.

Наемателят намерил дръжка от метла и започнал да го удря с нея. Сестрата на жертвата и друга жена се опитали да я спасят, но подсъдимият замахнал с нож и към тях. Намесата на друг свидетел и виковете на жертвата и сестра ѝ го принудили да я пусне и да избяга. Пострадалата била откарана в болница в много тежко състояние.

Решението на ВКС е окончателно.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    3 0 Отговор
    Уаууу,а тва колко дни са и колко часа?🤔🌈👍🌈🤔

    11:31 12.02.2026

  • 2 Сандо

    7 0 Отговор
    На кого почваме сега да подражаваме с това обявяване на присъди в месеци?Смешковци станахме в слугинажа си.

    Коментиран от #7

    11:36 12.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 шопа

    3 1 Отговор
    В Белене ще го научат да работи

    11:38 12.02.2026

  • 5 Съвет на мира

    0 1 Отговор
    Ненормална работа. Какви са тези присъди... той не я е убил! За кокошка няма прошка. Стига бе, за убийство дават по-малко!

    12:07 12.02.2026

  • 6 Егати града

    1 0 Отговор
    Всички май там са ножкаджии. Ако не е с макетно ножче, ще е с готварски нож. Всички на касаплък ги избива.

    12:09 12.02.2026

  • 7 Пандо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    Същото ,като цигарите в...,,късове"...

    12:25 12.02.2026

  • 8 Изроди

    1 0 Отговор
    Смърт за такива не затвор дано вътре да си прекара ,, хубаво " с останалите затворници

    Коментиран от #9

    12:31 12.02.2026

  • 9 123

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Изроди":

    Ами хубаво ще си прекара в затвора, това да не ти е соца, сега сме демокрация - ще се излежава по цял ден и ще зяпа телевизия, ще яде три пъти на ден, а ти ще бачкаш като луд за да го издържаш.

    12:52 12.02.2026

