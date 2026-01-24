Новини
Парламентът ще обсъди законови промени за курортите другата седмица

24 Януари, 2026 22:18, обновена 24 Януари, 2026 21:22 662 24

Те ще позволят изграждането на нови писти и лифтове

Парламентът ще обсъди законови промени за курортите другата седмица - 1
Снимка: БНТ
БНТ

Законодателни промени, които ще позволят изграждането на нови писти и лифтове и законопроект за развитие на националните курорти, ще влязат следващата седмица в дневния ред на депутатите. Това стана ясно след изнесеното заседание на Парламентарната комисия по туризъм, което се проведе днес в Пампорово.

Проблемите в зимните курорти, като Пампорово, не са от вчера. Първият е достъпността.

Съби Маданков – председател на Сдружението на хотелиерите: „Основно проблемите на Пампорово са паркирането, въпросът касае най-вече отчуждаване на земи, собственост.“

Стефан Присадов – изпълнителен директор на Пампорово: „Всички курорти срещат изключително големи затруднения по подмяната на съоръжения, казвам подмяна, а камо ли, то изобщо не стои на дневен ред да бъдат просичани нови просеки за изграждане на нови съоръжения. Така че там и в тази посока са необходими законодателни промени.“

Тези проблеми бяха обсъдени на изнесеното заседание на Парламентарната комисия по туризъм.

Мирослав Боршош – министър на туризма в оставка: „Изграждането на нови и възстановяването на лифтове и писти. Този въпрос е пред Народното събрание и независимо, че идват избори, ние ще настояваме още в този парламент да намерим решение, промени в законите, които да са адекватни.“
Необходими са и мерки за подобряване на свързаността на курортите с ключова инфраструктура.

Десислав Тасков – председател на Парламентарната комисия по туризъм: „Летище Пловдив ни е проблем, казвам го категорично, очаквам там концесията да се развие и да имаме наистина повече полети и малък техен проблем, но наистина много важен, това е обходът на Чепеларе, за да може този поток, който идва с този толкова желан контролно-пропусквателен пункт Рудозем-Ксанти, да бъде поет и да не стават тези задръствания.“

От туристическия бранш се надяват поетите ангажименти да се изпълнят, а не да си останат само красиви намерения.


България
  • 1 си дзън

    10 1 Отговор
    Ще си откраднат по някоя горичка като за последно депутатите.

    21:24 24.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Белгия последва България и Унгария в Борда за мир на Тръмп.Урсула ще трябва да се изнася от Брюксел.Язък за дворците дето строиха с нашите левчета.

    21:26 24.01.2026

  • 3 Жиголо

    3 2 Отговор
    Как се управляват курортите? Имах ангажимент към една хотелиерка с няколко хотела по морето от синята част на спектъра. Като си свърших работата се оказа, че съм влязъл в полезрението на дъщеря у, и тя известна. След като завиших цената за извънредн труд си свърших и там работата и се канех да тръгвам. Да, ама тези двете дотичаха с кандърми и пари да оставам, защото разбрали че вечерта една министърка щяла да им прави "изненадваща проверка"! Трябвало да бъда подарък за министърката. Одрах ги здраво, одрах и министърката, и разбрах как функционира туризма.

    21:32 24.01.2026

  • 4 след оставка

    6 0 Отговор
    директно при Ставри.... а хаяшито в карцер до произнасяне на присъдата

    Коментиран от #6

    21:35 24.01.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Това са чисто лобиски промени. Надяват се да ги гласуват в 12 без 5 понеже са взели едни пари.

    21:42 24.01.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "след оставка":

    С тази злоба и омраза власт няма да видите никога. Ще си чакате Червената армия на Дунава.

    21:44 24.01.2026

  • 7 Хххх

    1 2 Отговор
    Направете лифтове като в белите държави за да има много туристи та да се пълни хазната.

    Коментиран от #10

    21:45 24.01.2026

  • 8 пак ще има

    2 0 Отговор
    ЦАПЦАРОСВАНЕ като за световно!!

    21:47 24.01.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Застроиха всичко и сега няма къде да се паркира. Давят се в собствените си л...... @.

    21:48 24.01.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хххх":

    Как са в белите държави, че ми е инъетесно...

    21:50 24.01.2026

  • 11 Пак се заформя

    5 0 Отговор
    поредната далавера. Явно депутатите денонощно мислят за стадото.

    21:50 24.01.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Тази снимка от Студенец и кулата на Снежанка е от времето на Живков. Беше картичка.

    21:54 24.01.2026

  • 13 Сачева

    1 0 Отговор
    Държавата да построи оборудва ,и подари ресторанти за Алибегов.

    Коментиран от #14, #17

    21:56 24.01.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сачева":

    Ресторанти бол. И се въртят чевермета на жар. Пари да имаш.

    21:59 24.01.2026

  • 15 Фен

    1 1 Отговор
    Докато не арестуват Тома Белев, нормални зимни курорти в България няма да има.

    Коментиран от #18

    22:00 24.01.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    И къде ще направят този обход, като Чепеларе е разположено по брега на река Чепеларска. От двете страни са огромни баири. Единият е Карабалкан а другият забравих как се казваше.

    22:04 24.01.2026

  • 17 Езвенете

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сачева":

    Му ни може ля направу дъ гу гръмнат? Мъ безбулезнену, щот ми е жал!

    22:06 24.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Даниел

    1 0 Отговор
    Само за Витоша не може и дума да става ,че в Пампорово и Банско ще си седят само персонала,май!!

    Коментиран от #22

    22:12 24.01.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Преди години един авер така се напи в градината на Метеор, че като се качи на АТВто, се метна в реката дето минава зад хотела. АТВто мощно и тежко го захлупи, че за малко да пукне горкия. А в Чепеларе болница няма. Всъщност болница има, доктори няма. Лекарите в Пловдив го сглобиха и след няколко месеца стана като нов. Пиеницата. Не АТВто. На АТВто нищо му нямаше. Министърът трябва да монтира псрапет покрай барата Чепеларска, че някой пиеница може да даде фира.

    22:19 24.01.2026

  • 21 Замръзена пица

    0 0 Отговор
    След случая с италианеца в Банско , който се оплака от замръзената пица парламнетът веднага ще обсъди законови промени.Ако се беше оплакал някой българин изобщо нямаше да го отразят.

    Коментиран от #24

    22:20 24.01.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Даниел":

    Ти Банско и Пампорово не ги мисли. Там винаги всичко е фул.

    22:22 24.01.2026

  • 23 гошо

    1 0 Отговор
    Този "парламент" е за затвора.

    22:24 24.01.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Замръзена пица":

    То жабаря добре, че не са го били, че банскалии са люти. Много, много не си поплюват.

    22:24 24.01.2026

