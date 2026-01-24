Парламентът ще обсъди законови промени за курортите другата седмица

Законодателни промени, които ще позволят изграждането на нови писти и лифтове и законопроект за развитие на националните курорти, ще влязат следващата седмица в дневния ред на депутатите. Това стана ясно след изнесеното заседание на Парламентарната комисия по туризъм, което се проведе днес в Пампорово.

Проблемите в зимните курорти, като Пампорово, не са от вчера. Първият е достъпността.

Съби Маданков – председател на Сдружението на хотелиерите: „Основно проблемите на Пампорово са паркирането, въпросът касае най-вече отчуждаване на земи, собственост.“

Стефан Присадов – изпълнителен директор на Пампорово: „Всички курорти срещат изключително големи затруднения по подмяната на съоръжения, казвам подмяна, а камо ли, то изобщо не стои на дневен ред да бъдат просичани нови просеки за изграждане на нови съоръжения. Така че там и в тази посока са необходими законодателни промени.“

Тези проблеми бяха обсъдени на изнесеното заседание на Парламентарната комисия по туризъм.

Мирослав Боршош – министър на туризма в оставка: „Изграждането на нови и възстановяването на лифтове и писти. Този въпрос е пред Народното събрание и независимо, че идват избори, ние ще настояваме още в този парламент да намерим решение, промени в законите, които да са адекватни.“

Необходими са и мерки за подобряване на свързаността на курортите с ключова инфраструктура.

Десислав Тасков – председател на Парламентарната комисия по туризъм: „Летище Пловдив ни е проблем, казвам го категорично, очаквам там концесията да се развие и да имаме наистина повече полети и малък техен проблем, но наистина много важен, това е обходът на Чепеларе, за да може този поток, който идва с този толкова желан контролно-пропусквателен пункт Рудозем-Ксанти, да бъде поет и да не стават тези задръствания.“

От туристическия бранш се надяват поетите ангажименти да се изпълнят, а не да си останат само красиви намерения.