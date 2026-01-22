Спасиха чужденци край Боянския водопад, тръгнали без екипировка

Новини
22 Януари, 2026

Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Планинската спасителна служба е оказала помощ на трима чуждестранни туристи в района на Боянския водопад, съобщиха от ПСС към Българския Червен кръст. Сигналът е подаден около 20:00 ч. на 21 януари. Туристите са били без подходяща зимна екипировка и без планинска застраховка. Софийският отряд на ПСС им е съдействал да слязат по пътеката, като им е предоставил туристически котки.

Условията за туризъм в планините са лоши, информират още от ПСС. Времето е облачно и мъгливо, със снежна покривка около 15 сантиметра. На места духа слаб вятър.

Съоръженията по курортите работят.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология в планините днес ще бъде предимно облачно, ветровито и със снеговалежи. Значителни валежи се очакват в Рило-родопската област и в района на Централния Балкан. Ще духа умерен вятър от югозапад, а около обяд снеговалежите ще отслабват. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 5 градуса, а на 2000 метра – около минус 2 градуса.


  • 1 Даааааа

    6 2 Отговор
    Ще си направя труда да проверя дали чуждестранните туристи не са от окраИна

    10:33 22.01.2026

  • 2 Госあ

    3 1 Отговор
    Като нямат застраховка да плащат ! Ако не са украинци, разбира се 😏 Когато България имаше алпинизъм и спелеология, бг експедиция в една от най дълбоките пропасти във Франция аварират като губят светлината си. Франсетата извършват спасителна операция за доставка на светлина, а сумата която плащат българите е космическа за времето си

    10:38 22.01.2026

  • 3 Важното е, че

    3 0 Отговор
    Са чужденци - те са много ценни! Ако бяха българи, нямаше нужда нито да ги спасяват, нито да пишете за тях!

    Коментиран от #5

    10:49 22.01.2026

  • 4 И ТИЯ НА ПРЕВЗЕХА И НА ЕКСПЛОАТИРАТ

    1 0 Отговор
    ВОДОПАДА Е НА МАКСИМУМ 500 МЕТРА ОТ ПОСЛЕДНАТА КЪЩА В БОЯНА И НА ЕДИН КРАК СА ПРЕБИРА ЧОВЕК......ОПАААА ТАМ ОТДОЛУ НЯМАШЕ ЛИ СЕКРЕТЕН ВОЕНЕН ОБЕКТ......ТИЯ СА ШПИОНИРАЛИ АМА СА ИМ СА Е СПУКАЛ МАРКУЧА НА ТУРБОДИЗЕЛА......КЪКТУ НА ЕФКИТЕ....

    10:51 22.01.2026

  • 5 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Важното е, че":

    Ганя от време оно като мерне чужденец и пръв приятел става

    10:52 22.01.2026

