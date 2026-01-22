Желязков поздрави Николай Младенов за избирането му за върховен представител за Газа

Министър-председателят Росен Желязков и министърът на външните работи Георг Георгиев поздравиха Николай Младенов за избирането му за върховен представител за Газа. Тримата разговаряха в Давос преди учредяването на Борда за мир. „Избирането на Николай Младенов на тази отговорна позиция е огромно признание за неговата дългогодишна работа за постигането на мир и стабилност в региона на Близкия изток. Вярвам, че Николай няма да пести енергия и усилия при изпълнението на тази високоотговорна мисия, която се ползва и с подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп”, заяви премиерът Желязков.
Външният министър Георг Георгиев подчерта, че назначаването на Николай Младенов за върховен представител е признание и за възможностите за принос и на България в близкоизточния мирен процес. „Умерената и балансирана външнополитическа позиция на България винаги ни е позволявала да играем конструктивна рола в намирането на работещи решения в името на мира и стабилността в регион, който е близо до България и чиято стабилност е определяща за предотвратяването на негативни последици за сигурността на нашия регион и цяла Европа, включително и нови мигрантски вълни”, допълни българският дипломат номер едно.
По време на разговора Николай Младенов увери премиера Росен Желязков, че инициативата за Борда за мир е в съответствие с резолюция 2803 на Съвета за сигурният на ООН от 2025 г., която очертава план за управление, сигурност и възстановяване на Газа след конфликта, както и с 20-точковия план на президента Тръмп за мир в Газа. Младенов подчерта, че в устава на Борда за мир финансовият принос на държавите-участнички е доброволен и нито една държава не е задължена финансово.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #8
14:39 22.01.2026
2 Вашето мнение
14:40 22.01.2026
3 Гост
14:40 22.01.2026
4 ДрайвингПлежър
14:41 22.01.2026
5 Урсула 1984
Коментиран от #9, #20
14:41 22.01.2026
6 Избраха го този незнам по какъв критерий
И виждаме първите двама вече са се появили
И си присвояват заслуги
Коментиран от #16
14:43 22.01.2026
7 А Желязков...?!
Коментиран от #30
14:43 22.01.2026
8 Бай Вузи от Вузинтийскатс империя
До коментар #1 от "Хаха":Не ве,България се шири от Белгия до газа на Тръмп!!!
14:44 22.01.2026
9 Фицо!
До коментар #5 от "Урсула 1984":Обиден съм!
Мен къде ме забрави...?!
Коментиран от #19
14:45 22.01.2026
10 Наглеци
14:46 22.01.2026
11 Сила
14:47 22.01.2026
12 Гост
14:48 22.01.2026
13 А къде е новината,
14:49 22.01.2026
14 Т.КОЛЕВ
ТИЯ ПОЛИТИЦИ ОТ 2021 Г НАСАМ ВСИЧКИ СА ЗА РАСЛЕДВАНЕ. И ОБЩИНАРИТЕ СЪЩО ЕЛЕ ТИЯ ПО СЕЛА И ГРАДЧЕТА ЗА ПЕТ ЛЕВА РАБОТА БЕ ВЪРШАТ ДРЕМЕНЕ НА ТОПЛО ПО ЦЯЛ ДЕН И НИКОМУ ОТ ОБЩЕСТВОТО НАРОДА НЕ НУЖНИ,ВСИЧКО УСЛУГИ И Т.Н. СЕ ИЗВЪРШВА В НАЙ БЛИЗКИЯ РАЙОНЕН ФРАД ФАКТ ДОСТА ХОРА ЗДРАВИ И ПРАВИ ЯСЛАДЖИЙ ХРАНТУТНИЦИ ИМА В МАЛКА БЪЛГАРИЯ.
14:52 22.01.2026
15 Данко Харсъзина
14:56 22.01.2026
16 Как какъв критерий?
До коментар #6 от "Избраха го този незнам по какъв критерий":Служил в Цахал, това е било достатъчното условие.
14:59 22.01.2026
17 Тома
14:59 22.01.2026
18 Данко Харсъзина
15:00 22.01.2026
19 Урсула 1984
До коментар #9 от "Фицо!":Фицо го няма във Фонда на Тръмп.
15:01 22.01.2026
20 Май
До коментар #5 от "Урсула 1984":му е увряла кратуната на "Водопада" !
15:02 22.01.2026
21 Цвете
15:03 22.01.2026
22 Истината е че
Коментиран от #33
15:04 22.01.2026
23 Цвете
15:04 22.01.2026
24 Къв дЖилезку бре?
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
15:11 22.01.2026
25 Поредният позор
15:16 22.01.2026
26 Миков
Коментиран от #28
15:17 22.01.2026
27 Смешник
Коментиран от #31
15:17 22.01.2026
28 Последния Софиянец
До коментар #26 от "Миков":Николай Младенов е евреин.
15:18 22.01.2026
29 "Борд за мир"
15:18 22.01.2026
30 Ха ха ха
До коментар #7 от "А Желязков...?!":Не е поканен лично, България е поканена
Коментиран от #32
15:21 22.01.2026
31 кой ги упълномощи да подписват
До коментар #27 от "Смешник":Както обикновенно сами се упълномощяват. Стотици пъти все така е било в родната ни атлантическо нацистка кочина. За съжаление това е истината. За стотици важни решения няма стенограми от заседания на МС ...Но и прокуратура няма, и съд няма, и държава реално няма
15:25 22.01.2026
32 ХЕ ХЕ ХЕ...!!!
До коментар #30 от "Ха ха ха":Това Комсомолският Секретар на ГЕРБ-Георг Георгиев ,ли ти го нашепна на ушенце...?!
15:27 22.01.2026
33 Ъхъъъъъ
До коментар #22 от "Истината е че":когато към ООН беше верно десетки доклади за престъпленията на Израел написа човека но и за това му биха шута от там и Гутиериш даже не можа да го спаси. Запокитиха го в ОАЕ лекцийки да чете че барем някой долар да вземе .... преди тва пък в Ербил и пари на Бою переше ама на време се осъзна и черта ..
15:29 22.01.2026
34 Мноог е важно!
15:33 22.01.2026
35 Абе,
15:40 22.01.2026
36 Авеее
15:43 22.01.2026
37 ФАКТ
15:54 22.01.2026