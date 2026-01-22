Новини
Желязков поздрави Николай Младенов за избирането му за върховен представител за Газа

Желязков поздрави Николай Младенов за избирането му за върховен представител за Газа

22 Януари, 2026 14:37

Външният министър Георг Георгиев подчерта, че назначаването на Николай Младенов за върховен представител е признание и за възможностите за принос и на България в близкоизточния мирен процес

Желязков поздрави Николай Младенов за избирането му за върховен представител за Газа - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Росен Желязков и министърът на външните работи Георг Георгиев поздравиха Николай Младенов за избирането му за върховен представител за Газа. Тримата разговаряха в Давос преди учредяването на Борда за мир. „Избирането на Николай Младенов на тази отговорна позиция е огромно признание за неговата дългогодишна работа за постигането на мир и стабилност в региона на Близкия изток. Вярвам, че Николай няма да пести енергия и усилия при изпълнението на тази високоотговорна мисия, която се ползва и с подкрепата на президента на САЩ Доналд Тръмп”, заяви премиерът Желязков.

Външният министър Георг Георгиев подчерта, че назначаването на Николай Младенов за върховен представител е признание и за възможностите за принос и на България в близкоизточния мирен процес. „Умерената и балансирана външнополитическа позиция на България винаги ни е позволявала да играем конструктивна рола в намирането на работещи решения в името на мира и стабилността в регион, който е близо до България и чиято стабилност е определяща за предотвратяването на негативни последици за сигурността на нашия регион и цяла Европа, включително и нови мигрантски вълни”, допълни българският дипломат номер едно.

По време на разговора Николай Младенов увери премиера Росен Желязков, че инициативата за Борда за мир е в съответствие с резолюция 2803 на Съвета за сигурният на ООН от 2025 г., която очертава план за управление, сигурност и възстановяване на Газа след конфликта, както и с 20-точковия план на президента Тръмп за мир в Газа. Младенов подчерта, че в устава на Борда за мир финансовият принос на държавите-участнички е доброволен и нито една държава не е задължена финансово.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    13 1 Отговор
    България се шири от Македония до Газа.

    Коментиран от #8

    14:39 22.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    22 1 Отговор
    Хаяши, хаяши, тоя водопад ти изяде главата. Можеше да продължиш да не правиш нищо като президент, щото боко щеше да те връзва като магаре за поста, ама пусто лакомия.

    14:40 22.01.2026

  • 3 Гост

    18 0 Отговор
    Тия кауни се налензили се едно са го избрали за мис Палестина, а не да се опита да направи нещо срещу тази десетилетна касапница...

    14:40 22.01.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    16 0 Отговор
    мръсниците се поздравяват за продажбите си

    14:41 22.01.2026

  • 5 Урсула 1984

    9 4 Отговор
    Само двама предатели в ЕС.Орбан и Росен Желязков.

    Коментиран от #9, #20

    14:41 22.01.2026

  • 6 Избраха го този незнам по какъв критерий

    15 1 Отговор
    Но сега всякакви мижитаци ще включат лизинга и близинга и ще се овъртат като кучета пред касапница.

    И виждаме първите двама вече са се появили
    И си присвояват заслуги

    Коментиран от #16

    14:43 22.01.2026

  • 7 А Желязков...?!

    13 0 Отговор
    Поздрави ли Радев,че лично е оценен и поканен от Тръмп,за събитието...

    Коментиран от #30

    14:43 22.01.2026

  • 8 Бай Вузи от Вузинтийскатс империя

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Не ве,България се шири от Белгия до газа на Тръмп!!!

    14:44 22.01.2026

  • 9 Фицо!

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Урсула 1984":

    Обиден съм!
    Мен къде ме забрави...?!

    Коментиран от #19

    14:45 22.01.2026

  • 10 Наглеци

    9 1 Отговор
    с наглеци се поздравЛяват и ръкостискат ! Целувачът на криминални ръце и той се завлякъл на гьовеч за резил !На нито един не мога да си представя да дам ръка !

    14:46 22.01.2026

  • 11 Сила

    9 0 Отговор
    Номенклатурни чада ....от Френската и Английската , бившите комсомолски секретарчета !!! Каква" изненада" ....!!!?

    14:47 22.01.2026

  • 12 Гост

    5 1 Отговор
    джилязко хотелиерчето

    14:48 22.01.2026

  • 13 А къде е новината,

    8 0 Отговор
    че преди малко Желязков подписа с Тръмп участието ни в този нов Съвет за мир? Дори не знаех, че премиерът в оставка се е ситуирал в Давос. Интересното е, че Великобритания, Франция и Германия май се разграничават, поне засега. Някои твърдят, че Тръмп е решил да основе нещо като ново ООН. Има някакво основание, настоящето ООН се оказва все повече безгласна буква в световните процеси.

    14:49 22.01.2026

  • 14 Т.КОЛЕВ

    6 0 Отговор
    ХОТЕЛА С КОЙ ПАРИ ГО СТРОЙ ЖЕЛЯЗКОВ ?
    ТИЯ ПОЛИТИЦИ ОТ 2021 Г НАСАМ ВСИЧКИ СА ЗА РАСЛЕДВАНЕ. И ОБЩИНАРИТЕ СЪЩО ЕЛЕ ТИЯ ПО СЕЛА И ГРАДЧЕТА ЗА ПЕТ ЛЕВА РАБОТА БЕ ВЪРШАТ ДРЕМЕНЕ НА ТОПЛО ПО ЦЯЛ ДЕН И НИКОМУ ОТ ОБЩЕСТВОТО НАРОДА НЕ НУЖНИ,ВСИЧКО УСЛУГИ И Т.Н. СЕ ИЗВЪРШВА В НАЙ БЛИЗКИЯ РАЙОНЕН ФРАД ФАКТ ДОСТА ХОРА ЗДРАВИ И ПРАВИ ЯСЛАДЖИЙ ХРАНТУТНИЦИ ИМА В МАЛКА БЪЛГАРИЯ.

    14:52 22.01.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    2 12 Отговор
    Желязков изтри калта от лицето на България, калта която хвърли Боташа, като скри поканата на Тръмп, понеже е решил да става партиец. Добре, че е великия държавник Бойко Борисов, който разпореди на Желязков да измие срамът от лицето на Родината.

    14:56 22.01.2026

  • 16 Как какъв критерий?

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Избраха го този незнам по какъв критерий":

    Служил в Цахал, това е било достатъчното условие.

    14:59 22.01.2026

  • 17 Тома

    7 1 Отговор
    Два п.резерватива на снимката

    14:59 22.01.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    А оная кукумявка, дето сричаше новините по телевизията, няма ли да изтока нещо?

    15:00 22.01.2026

  • 19 Урсула 1984

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Фицо!":

    Фицо го няма във Фонда на Тръмп.

    15:01 22.01.2026

  • 20 Май

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Урсула 1984":

    му е увряла кратуната на "Водопада" !

    15:02 22.01.2026

  • 21 Цвете

    4 0 Отговор
    САМО ПИТАМ? А МЛАДЕНОВ ПОЗДРАВИ ЛИ БИВШИЯ МИНИСТЪР ЗА ХОТЕЛА? ЕДНИ СЕ ИЗДИГАТ ,А ДРУГИ ПРОПАДАТ.

    15:03 22.01.2026

  • 22 Истината е че

    5 2 Отговор
    върховен представител НЕ е никакво признание а е понятие изпразнено от съдържание посочващо лицето което на края да го отнесе а реално не контролира процесите по никакъв начин. Иначе Николай Младенов е достоен честен човек и още на времето когато към ООН беше десетки доклади за престъпленията на Израел написа човека. То и за тва го сложиха сега за цвят но реално не пее в хора

    Коментиран от #33

    15:04 22.01.2026

  • 23 Цвете

    6 0 Отговор
    САМО ПИТАМ? А МЛАДЕНОВ ПОЗДРАВИ ЛИ БИВШИЯ МИНИСТЪР ЗА ХОТЕЛА? ЕДНИ СЕ ИЗДИГАТ ,А ДРУГИ ПРОПАДАТ.

    15:04 22.01.2026

  • 24 Къв дЖилезку бре?

    3 0 Отговор
    Да припомним позора от 2025 г. Колко неадекватен трябва да си верно да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    15:11 22.01.2026

  • 25 Поредният позор

    4 0 Отговор
    За малоумното премиерче дЖилезку и за ционистчето проклето ГЕЙргиев. Две жалки неадекватни и продажни същества. Еманацията на атлантическо нацистката ционистка смет

    15:16 22.01.2026

  • 26 Миков

    2 0 Отговор
    Точно такъв човек трябва да се сложи за Газа, който няма нищо общо с тая работа.

    Коментиран от #28

    15:17 22.01.2026

  • 27 Смешник

    4 0 Отговор
    Тия двамата плужеци Георг Георгиев и Желязков са в оставка кой ги упълномощи да подписват документа на Тръмп за мира Поканата беше отправена лично към Радев

    Коментиран от #31

    15:17 22.01.2026

  • 28 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Миков":

    Николай Младенов е евреин.

    15:18 22.01.2026

  • 29 "Борд за мир"

    6 0 Отговор
    След извършен геноцид. Няма край ей атлантическият позор и подлост. Делигимация на ООН и слугинаж в полза на доказани престъпници и терористи

    15:18 22.01.2026

  • 30 Ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "А Желязков...?!":

    Не е поканен лично, България е поканена

    Коментиран от #32

    15:21 22.01.2026

  • 31 кой ги упълномощи да подписват

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Смешник":

    Както обикновенно сами се упълномощяват. Стотици пъти все така е било в родната ни атлантическо нацистка кочина. За съжаление това е истината. За стотици важни решения няма стенограми от заседания на МС ...Но и прокуратура няма, и съд няма, и държава реално няма

    15:25 22.01.2026

  • 32 ХЕ ХЕ ХЕ...!!!

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ха ха":

    Това Комсомолският Секретар на ГЕРБ-Георг Георгиев ,ли ти го нашепна на ушенце...?!

    15:27 22.01.2026

  • 33 Ъхъъъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Истината е че":

    когато към ООН беше верно десетки доклади за престъпленията на Израел написа човека но и за това му биха шута от там и Гутиериш даже не можа да го спаси. Запокитиха го в ОАЕ лекцийки да чете че барем някой долар да вземе .... преди тва пък в Ербил и пари на Бою переше ама на време се осъзна и черта ..

    15:29 22.01.2026

  • 34 Мноог е важно!

    2 0 Отговор
    Много е важно да знаеш накъде и как да пълзиш! Николай Младенов е мастор в този "спорт"! Първо пълзеше в краката на Насежда Нейнски, тогава още Михайлова и й беше личен гардеробиер и камериер, държеше й палтото и беше знаков СеДеСар! Да, ама Боко Ткивата го примами с висои постове и отрочето на дългогодишен функционер на ДС, все пак и баща му и дядо му са знакови ДС - шефове, премина в ГЕРБерасткия лагер! Със сигурност е изпълнявал задача! Да, ама ДС обработиха Боко Банкянски и той лансира ДС - отрочето Николай Младенов дори в световната дипломация! На това се вика да си кадър на ДС, даже и 35 години след краха на комунизма! Както се вижда, обаче, комунистите си останаха! И това ако не е позор, какво е?! И само да е посмял СИКаджията от Банкя или някой негов теляк като Бик Томов, онзи Дилов - син, дето пелтечи и не му се разбира какво говори или пък ГЕРБачева, пардон - Сачева, да споменат нещо за връзка на опонентите им с ДС, само да са посмели!

    15:33 22.01.2026

  • 35 Абе,

    2 0 Отговор
    хотелиера и печатар на бюлетини за гроб,дали се отърка този път в бай Дончо ?!

    15:40 22.01.2026

  • 36 Авеее

    1 0 Отговор
    Желязков поздрави Николай Младенов за дебелите пачки,които ще се окажат в джоба му скоро.

    15:43 22.01.2026

  • 37 ФАКТ

    1 0 Отговор
    ЖЕЛЯЗКОВ ВРАГ НОМЕР ЕДНО НА ЕС И БГ

    15:54 22.01.2026

