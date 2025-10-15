Асен Василев: Държавата е в пълен блокаж. Шефът на НЗОК е отнел всички правомощия на заместника си

"Това, което виждаме в момента е пълен блокаж на държавата. Правителство и дневно заседание - не работят, парламентът - не работи. Току що излезе информация, че шефът на НЗОК е отнел всички правомощия на зам.-шефа на Здравната каса. Виждаме борба за порциите в държавата между различни групи". Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на брифинг на ПП-ДБ по-рано днес, цитиран от Фокус".
Заповедта на доц. Петко Стефановски, с която са отнети правомощията на подуправителя на институцията проф. Момчил Мавров, е от вчера, 14 октомври. В нея е разписано, че се отменя заповед на управителя от март тази година, в която бяха уредени правомощията.
Част от тях са да ръководи администрацията на ЦУ на НЗОК, като контролира дейността на дирекциите за методологията на медицинските и денталните дейности, лекарствата и диетичните храни, медицинските изделия, бюджет и финансови параметри и лечението в чужбина.
Причината за отнемането на правомощията на проф. Мавров не е официално оповестена, но поставя допълнителни въпроси относно стабилността и прозрачността в управлението на Здравната каса. В контекста на нарастващото напрежение в държавата, подобни ходове от страна на доц. Стефановски биха могли да струват скъпо на българското здравеопазване във време на политическа нестабилност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
17:53 15.10.2025
2 Що е то да бъде поставена
18:01 15.10.2025
3 ГЕРБ са виновни!
18:01 15.10.2025
4 ГЕРБ са крадци!!
18:03 15.10.2025
5 ГЕРБ за Зло!
18:04 15.10.2025
6 Публични мотиви и прозрачна процедура
Обикновено това трябва да става чрез официален пресрилийз, пресконференция или публична документация.
18:05 15.10.2025
7 Има ли парламентарен и надзорен контрол?
Ако се случи конфликт или кадрова смяна без ясни мотиви, медиите и опозицията в парламента незабавно трябва да го вдигнат като тема.
18:06 15.10.2025
8 Правила против партийни назначения!
Ръководни длъжности в здравния сектор да се заемат от професионалисти чрез конкурс или одобрение от независими съвети, а не по партийна линия.
18:08 15.10.2025
9 Къде е Медийната реакция и натиск?!
Дори минимално отклонение от процедурите трябва да доведе до обществен натиск и оставки!!
18:09 15.10.2025
10 Сравнение
• Темата ще се разгледа от надзорния съвет на касата;
• Министерството на здравеопазването може да поиска обяснение;
• Медиите ще търсят причините, и ако няма прозрачност – ще последва сериозна критика;
• Вероятността това да се случи в „тишина“, както в случая в България, е изключително малка.
18:10 15.10.2025
11 Малко
18:12 15.10.2025
12 Парадокс БГ
18:12 15.10.2025
13 Карло☪︎ НacсpaH
18:37 15.10.2025
14 Абе ккаво го интересува
18:40 15.10.2025