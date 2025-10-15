Новини
Асен Василев: Държавата е в пълен блокаж. Шефът на НЗОК е отнел всички правомощия на заместника си

15 Октомври, 2025 17:40 1 113 14

Заповедта на доц. Петко Стефановски, с която са отнети правомощията на подуправителя на институцията проф. Момчил Мавров, е от вчера, 14 октомври. В нея е разписано, че се отменя заповед на управителя от март тази година, в която бяха уредени правомощията.

"Това, което виждаме в момента е пълен блокаж на държавата. Правителство и дневно заседание - не работят, парламентът - не работи. Току що излезе информация, че шефът на НЗОК е отнел всички правомощия на зам.-шефа на Здравната каса. Виждаме борба за порциите в държавата между различни групи". Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на брифинг на ПП-ДБ по-рано днес, цитиран от Фокус".

Част от тях са да ръководи администрацията на ЦУ на НЗОК, като контролира дейността на дирекциите за методологията на медицинските и денталните дейности, лекарствата и диетичните храни, медицинските изделия, бюджет и финансови параметри и лечението в чужбина.

Причината за отнемането на правомощията на проф. Мавров не е официално оповестена, но поставя допълнителни въпроси относно стабилността и прозрачността в управлението на Здравната каса. В контекста на нарастващото напрежение в държавата, подобни ходове от страна на доц. Стефановски биха могли да струват скъпо на българското здравеопазване във време на политическа нестабилност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с коня

    7 6 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH !

    17:53 15.10.2025

  • 2 Що е то да бъде поставена

    12 1 Отговор
    Само хрантутници. Два лева не могат да изкарат

    18:01 15.10.2025

  • 3 ГЕРБ са виновни!

    10 1 Отговор
    В Германия такава мярка не би останала без ясно обяснение – поради силните институции, високата прозрачност, и натиска от страна на обществеността и медиите. Системата не е перфектна, но е много по-защитена от непрозрачни действия, каквито често се виждат в България.

    18:01 15.10.2025

  • 4 ГЕРБ са крадци!!

    14 0 Отговор
    ГЕРБ все крият от Народа, все тайно на тъмно вършат схеми, кражби, уволнения на компетентни експерти и поставяне на "послушковци" без експертиза!

    18:03 15.10.2025

  • 5 ГЕРБ за Зло!

    5 1 Отговор
    Къдеэе прозрачността, отчетността и институционалната стабилност, особено по отношение на важни публични институции като здравноосигурителните органи?!

    18:04 15.10.2025

  • 6 Публични мотиви и прозрачна процедура

    4 0 Отговор
    Ако висш служител (заместник или директор) бъде отстранен или му бъдат отнети правомощия, задължително трябна се обявяват мотиви – дори ако те са формулирани дипломатично.
    Обикновено това трябва да става чрез официален пресрилийз, пресконференция или публична документация.

    18:05 15.10.2025

  • 7 Има ли парламентарен и надзорен контрол?

    4 0 Отговор
    Българската здравна институция трябва да подлежи на стриктен надзор от специализирани парламентарни комисии или независими органи.
    Ако се случи конфликт или кадрова смяна без ясни мотиви, медиите и опозицията в парламента незабавно трябва да го вдигнат като тема.

    18:06 15.10.2025

  • 8 Правила против партийни назначения!

    2 0 Отговор
    Въпреки че политическото влияние не е изцяло изключено, България трябна да има силна култура на деполитизация на Администрацията.
    Ръководни длъжности в здравния сектор да се заемат от професионалисти чрез конкурс или одобрение от независими съвети, а не по партийна линия.

    18:08 15.10.2025

  • 9 Къде е Медийната реакция и натиск?!

    5 0 Отговор
    Българските медии и гражданското общество трябва да реагират много чувствително на всякакви намеци за задкулисие или непрозрачност!
    Дори минимално отклонение от процедурите трябва да доведе до обществен натиск и оставки!!

    18:09 15.10.2025

  • 10 Сравнение

    6 1 Отговор
    Ако в Германия директорът на здравноосигурителна каса (напр. AOK или TK) отнеме правомощия на свой заместник без да обяви мотиви:
    • Темата ще се разгледа от надзорния съвет на касата;
    • Министерството на здравеопазването може да поиска обяснение;
    • Медиите ще търсят причините, и ако няма прозрачност – ще последва сериозна критика;
    • Вероятността това да се случи в „тишина“, както в случая в България, е изключително малка.

    18:10 15.10.2025

  • 11 Малко

    7 1 Отговор
    Малко му е на този народ връхлетялата го чума. Толкова апатични и безразлични хорица. Сега да гръмнат Касата и НОИ, и всичко ще си дойде на мястото. Но дори тогава овцете ще блеят.

    18:12 15.10.2025

  • 12 Парадокс БГ

    3 0 Отговор
    Такава мярка не трябва да остава без ясно обяснение – нужни са силни институции, висока прозрачност, и натиск от страна на обществеността и медиите. Системата може да не е перфектна, но трябва да е по-защитена от непрозрачни действия, каквито често се виждат в България.

    18:12 15.10.2025

  • 13 Карло☪︎ НacсpaH

    2 1 Отговор
    Искам пари , много пари от държавата!Трябват ми за дppoггaaa! Децата пенсионерите и социално слабите да го дyyxxатт!

    18:37 15.10.2025

  • 14 Абе ккаво го интересува

    0 1 Отговор
    мутрата държавата, това не е държава, а територия, която може да почака, защото голямото Д се еещ заиграло отзад на гърба му и се хлъзга надолу и явно е заседнал, защото от вчвра мъчат и се наслаждават.

    18:40 15.10.2025

