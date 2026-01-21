Новини
Иван Шишков: Аз съм готов да се включа в политически проект на Румен Радев

Иван Шишков: Аз съм готов да се включа в политически проект на Румен Радев

21 Януари, 2026 10:54 1 010 51

Иван Шишков: Аз съм готов да се включа в политически проект на Румен Радев - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият служебен министър на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков е готов да се присъедини към евентуален политически проект на президента Радев, обяви самият архитект в студиото на "Здравей, България".
"Всички очакват да се промени начинът, по който функционира държавата. В последните години на практика политиката на страната се определяше от полуполитици, а не от експерти. Аз бях служебен министър и мога да кажа, че в нашите правителства всички бяхме експерти. Тогава нещата в България лъснаха ясно и категорично. Аз съм готов да се включа в политически проект на Румен Радев, както съм бил готов да работя и в служебен кабинет, назначен от него", коментира Шишков.
Според него президентът в оставка е със западна геополитическа ориентация. "От 2020 г. насам обществото се бори срещу политическата реалност, а това е истинското европейско развитие на България. Видяхме маски, зад които политици злоупотребяваха с европейски пари и показаха лошата страна на държавата. Проблемът не е, че не харесваме някого, а че като се създадат условия за промяна в страната, някой млъква, за да бъде на власт. Имаше и атмосфера за огромен антикорупционен протест, който беше справедлив", заяви Шишков.

Предприемачът Таня Скринска отбеляза, че появата на президента на политическия терен не е била изненада за никого. "Очаквам повишаване на избирателната активност и висок резултат на държавния глава. Радев ще трябва да отговори категорично на два основни въпроса - единият е по отношение на геополитическата ориентация на страната, а вторият - какво е отношението му към еврозоната и приемането на единната валута. Ако приемем, че няма време да регистрира своя политическа партия, ключово ще бъде и коя формация ще използва за явяване на изборите", смята Скринска.

По думите ѝ обществото повече от всякога ще се вторачва в хората около президента. "Имат ли свързаност с Държавна сигурност също ще бъде следено от политическите му опоненти. Парламентът ни е разделен на база позициите във външната политика. Президентът няма да иска да прави коалиция с никого - ще пробва да вземе максимален брой гласове. А Бойко Борисов ще се опита да създаде вариант за сътрудничество с него, тъй като е по-готов на компромиси", подчерта Скринска.


  • 1 Има си

    40 6 Отговор
    хас да не си готов !

    Коментиран от #4

    10:55 21.01.2026

  • 2 Кой е

    29 8 Отговор
    Този човек ?

    Коментиран от #11, #16

    10:56 21.01.2026

  • 3 Сила

    40 4 Отговор
    "Пред вратата на Чорапа се наредиха повече дупедавци отколкото пред мезонета на д-р Хасърджиев ... "цитат

    Коментиран от #9, #48

    10:56 21.01.2026

  • 4 Перо

    25 3 Отговор

    До коментар #1 от "Има си":

    Лапаницаааааааа

    10:57 21.01.2026

  • 5 Христо

    30 3 Отговор
    Сега "куцо и сакато", ще пробва да се катери по гърба на Президента (бившия)

    Коментиран от #26

    10:58 21.01.2026

  • 6 Всички натегчи,

    30 6 Отговор
    начело със Славчо Василев, да се натегнат на Чорапа!

    10:59 21.01.2026

  • 7 Добре , че си купих акции

    19 3 Отговор
    от фабрика " Мека четка " Габрово- от вчера скачат много.

    11:00 21.01.2026

  • 8 Правителствата на Стефан Янев

    8 11 Отговор
    Бяха добри даже много добри. Но само те.

    Останалите му служебни правителства бяха странни особено това на Огнян Герджиков.
    Относно Главчев той му беше натрапен по неволя от домовата книга и не се брои.

    11:01 21.01.2026

  • 9 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Като онези несретници където чакат
    Пред входа на дома на отец иван от нови хан

    11:01 21.01.2026

  • 10 Що пара

    21 1 Отговор
    олапа докато беше в "Триадица" , не ми се мисли изобщо ! Сега пак потрива ръце !

    11:02 21.01.2026

  • 11 Разбрах

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Кой е":

    Архитект е. Достопочтенно.

    Коментиран от #14

    11:02 21.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гост

    27 2 Отговор
    То и аз съм готов, чиче. Едва ли има българин, който да не е готов. Кандидат милионери с лопата да ги ринеш у Бг-то

    11:06 21.01.2026

  • 14 Трябва да се възстанови уважението

    17 2 Отговор

    До коментар #11 от "Разбрах":

    Към образованите хора и към професионалистите. Демокрадцията смаза образования човек. Жалкото е че ние сами не се поддържаме и необразованите да не кажа нискоинтелигентните заемат работните ни места защото закона го позволява. Това не трябва да е така.

    11:06 21.01.2026

  • 15 смх

    16 1 Отговор
    готов си да влизаш - ояден гълъб такъв.

    11:06 21.01.2026

  • 16 Даниел

    16 7 Отговор

    До коментар #2 от "Кой е":

    Това е бивш служебен министър на мррб ,и същия човек който разкри и доказа технически,че почти 1/3 от асфалта на околовръстното в София и голяма част от магистрала Хемус липсва!!
    Снощи по късна доба правната комисия в парламента открадна честността на изборите.
    Явно новия политически играч буди сериозно безпокойство у партиите на статуквото и е ясно,че тези избори са на живот и смърт за тях,опасността е голяма да бъдат изхвърлени от политическия живот и разследвани!!
    Налага се да бъдем отговорни и масово да гладуваме в отговор на промените в ИК по желанието на група анонимни депутати.

    Коментиран от #17, #20

    11:07 21.01.2026

  • 17 Вече отговорих по надолу

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "Даниел":

    Че разбрах че е архитект.

    11:11 21.01.2026

  • 18 ЕДГАР КЕЙСИ

    11 5 Отговор
    СИГУРНО И ..................... МИТКО SMSa , КУТЕВАТА ИЗТРИВАЛКА , СЛАВИ - МАЛКИЯ МРАЗ , ПЛУГЧИЙКАТА , БАЙ ЕЛЕНКО - ТЕРОРИСТА , "проф РУМЕН РЕЧЕФ - ПО ФАЛИТИТЕ и МНОГО ДРУГИ НЕКАДЪРНИЦИ , ЩЕ СЕ ...................... ВКЛЮЧАТ В "ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ" НА ЧОРАПА ...................... ФАКТ !

    11:14 21.01.2026

  • 19 Иво

    7 2 Отговор
    Изобщо не се и съмнявам, че си готов

    11:14 21.01.2026

  • 20 Новия политически играч защо напуска

    9 3 Отговор

    До коментар #16 от "Даниел":

    Президентството преди да е приет изборния кодекс. То беше ясно че ще го прецакват. Трябваше да ги изчака да се провалят и тогава на лято или на есен да подава оставка. Как ще спечели изборите със сканиращи устройва. Те го измамиха още от сега го вкараха в капана. Хитри са като хлебарки. И са направили клика срещу него.

    11:15 21.01.2026

  • 21 Коко

    15 4 Отговор
    Айде сега всички по зелени чорапи да се наведат и му вържат обувките на г-н КЕШ. Ама както показваха как се вързват обувки на началника в "Маргарит и Маргарита" - 1989г.

    Коментиран от #38, #39, #42

    11:16 21.01.2026

  • 22 все експерти ще се борят срещу пърхота

    12 3 Отговор
    Хайде,хайде,всички на софрата,там е баклавата. И той е готов.Юруш на трапезата.

    11:18 21.01.2026

  • 23 Абе, Шишков!

    10 4 Отговор
    Ти може да си готов бе, брато, ама отговаряш ли на най-важното условие, че да се наредиш във фатмашката рота на поредния "спосител?! А то е да си син или внук на функционер на ДС, на шумкари - дето са обирали мандри и така са "се борели" против капитализма и фашизма, на активни борци и задължително - на членове на престъпната и кървава БКП, тя сега се нарича БСП! В краен случай може да издириш някоя стринка, коато някога по случайност нахранила с баница едни бандити - шумкари, които влезли в къщата й всъщност да откраднат няколко кокошки и едно теле! Само при тези обстоятелства ще те огрее, брато Шишков!

    11:19 21.01.2026

  • 24 Знаещ

    8 3 Отговор
    Беше архитект на община Триадица. Що пара смъкна...... Благодарение на него, сега до околовръстното към Драгалевци прилича на град от филм на ужасите. Улиците кози пътеки, няма паркоместа, зелени площи, градинки за деца, магазини, нищо. Само грамадни блокове с отстояние по три метра между тях. Това остави на софиянци този "специалист".

    Коментиран от #30

    11:19 21.01.2026

  • 25 Ал Бънди

    9 4 Отговор
    Първо си вземи един душ, ама хубав душ с много шампоан, а после ще му мислим. Събирам всички фуражки, фигуранти, фурнаджийски лопати и ДС-та в бъдещия си проект. Всеки с диплома 3,00 е добре дошъл при мен.

    Коментиран от #27

    11:19 21.01.2026

  • 26 Грешка,

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Христо":

    Прецедент@!

    11:20 21.01.2026

  • 27 Гост

    5 6 Отговор

    До коментар #25 от "Ал Бънди":

    А тия с дипломи 3 и отдолу, вече са заели местата си в герп и депесе новото начало. Нема ора

    11:24 21.01.2026

  • 28 НемиеКЪС АМА Е ДЕБЕЛ

    1 3 Отговор
    ТОА ВЕЧЕ СА НАЛАПА ВЕЧЕ И АЗ ИЗКАМ ДА МИ ГО ЛАПАТ В ОБЩИНА В ПРЛАМЕНТ...

    11:24 21.01.2026

  • 29 Любопитен

    9 3 Отговор
    И Доган е готов да е депутат от партията на Радев след като не може да събере 4% и да влезе в парламента заради Пеевски.

    11:24 21.01.2026

  • 30 хахаха

    9 3 Отговор

    До коментар #24 от "Знаещ":

    А преди беше на район Банкя главен архитект ! Юнак ! Готов е веднага. Ще гледаме цирк ! Ще се събере един страхотен екип от експерти !

    11:26 21.01.2026

  • 31 Данко Харсъзина

    11 4 Отговор
    Има си хас да не си готов. То мераклийте за партия "Боташ" сте повече от хлебарките в китайска кръчма.

    11:27 21.01.2026

  • 32 Още един

    7 2 Отговор
    Още един,който ще разгражда,без да знае какво ще изгражда.По-печалившо от корупцията е борбата с корупцията. Някой изградил нещо,той ходи да му търси кусури.КЪДЕ са контролиращите фирми и,ако има нещо нередно,там е корупцията Работа ли е на сл министър да чегърта.Ама го направи.Зачеркваше блокове одобрени от ГЕРБ за саниране.Просто ей така,за отмъщение.

    11:27 21.01.2026

  • 33 Чичак

    9 3 Отговор
    И аз искам при Радев. Дебела заплата за мен и яки служби за сина и щерката. Пък и за родата ще се търси нещо

    11:27 21.01.2026

  • 34 Новия политически играч защо напуска

    3 3 Отговор
    Президентството преди да е приет изборния кодекс. То беше ясно че ще го прецакват. Трябваше да ги изчака да се провалят и тогава на лято или на есен да подава оставка. Как ще спечели изборите със сканиращи устройва. Те го измамиха още от сега го вкараха в капана. Хитри са като хлебарки. И са направили клика срещу него.

    11:28 21.01.2026

  • 35 Пламен

    5 1 Отговор
    Няма по голяма лапачка от политиката. Ей го и харманлийския, мандата му свършва, каца в политиката....свикнеш ли на държавната баница, няма наяждане

    11:31 21.01.2026

  • 36 От кол и въже събрани

    6 1 Отговор
    Ама красавици чакат да падне лапачка...шишави, гълъбести нагаждачи, нямат много мисъл, но най важното имат, умеят да се нагаждат, да угодничат , да лежат подметки и са сигурни,че това е нужното да са управници. Изроди строени на повикване. Нема да го бъде тоя проект,ама кой го излъга кромида ,че някой ще гласува за него.

    11:32 21.01.2026

  • 37 Хасковски каунь

    1 1 Отговор
    И аз съм кът нов и съм готов

    11:32 21.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Защо се правиш на интересен

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Коко":

    Ти си бил на три години тогава освен че също си зелен както изглежда. Разкарай се.

    11:35 21.01.2026

  • 40 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Пемберугите зеха да си душат под койруците!

    11:38 21.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Манипулираш лайковете

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Коко":

    Освен това. То е съвсем очевидно и очевадно.

    11:40 21.01.2026

  • 43 МЕРАКЛИЯ !

    2 1 Отговор
    МЕРАКЛИЯ !

    Не знае В Какво ще се Включва !

    Но Е Готов !

    Да се Включи !

    11:41 21.01.2026

  • 44 Д-р Живаго

    0 1 Отговор
    шишков, ти спря ли пиенето?

    11:43 21.01.2026

  • 45 Хора които не могат да четат и да пишат

    1 0 Отговор
    Да не дават акъл по форумите по ника се познават , а соросоидите по емотиконите. Освен по съдържанието.

    11:43 21.01.2026

  • 46 Люси

    0 0 Отговор
    Даже и Данчо ментата е мераклия.

    11:44 21.01.2026

  • 47 Русофилите

    1 0 Отговор
    очакват Радев да ги вкара в руската орбита.

    Това очакване е категорично, няма никакви нюанси и колебания. То е многократно зааявено- искат си Русия и нищо по- малко! Точка!

    Да видим как Радев ще оправдае това очакване.
    Това ще бъде линията, по която русофилите ще оценят Радев!

    Ще изведе ли България от НАТО, ЕС , Шенген и Еврозоната?

    11:46 21.01.2026

  • 48 Хахахаха😂😂😂😂

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Оригинално, браво!👍👍👍

    11:55 21.01.2026

  • 49 Ха ха

    0 0 Отговор
    Трябва да си нагъл комунист да може да кразеш и да лъжеш.Ако не ги можеш тия работи по добре си стой у вас.

    11:55 21.01.2026

  • 50 Знаем те

    0 0 Отговор
    Корумпето от Триадица. Нагъл и жалък женкар. Не ставаш

    12:00 21.01.2026

  • 51 Нехиs

    0 0 Отговор
    Да, всички очакват промяна. Махаме чуждите хора и слагаме НАШИТЕ. Затова и всички червени шушляци се мъкнат към Мунчо - Слави Василев-Мраз-ът, например.

    12:00 21.01.2026

