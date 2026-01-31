Новини
Емил Радев: Хората у нас вярват на ЕС и са доволни, че България е част от него

31 Януари, 2026 19:48, обновена 31 Януари, 2026 18:52 415 22

  • емил радев-
  • евродепутат-
  • герб

Страната ни се възприема като стабилен и надежден партньор в съюза

Емил Радев: Хората у нас вярват на ЕС и са доволни, че България е част от него - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България се възприема като стабилен и надежден партньор от европейските институции и лидерите на Европейската народна партия, въпреки продължаващите вътрешнополитически турбуленции. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ-ЕНП Емил Радев в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“, в коментар на нагласите в Брюксел към предстоящите предсрочни парламентарни избори у нас.

По думите му доверието към страната ни е ясно видимо от проведените срещи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов с ключови европейски фигури, сред които председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, германският канцлер Фридрих Мерц, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис и хърватският премиер Андрей Пленкович. „България е поставена на голямата европейска карта и това е резултат от последователната политика на ГЕРБ и ЕНП“, подчерта Радев.

Евродепутатът заяви, че европейските партньори се надяват след изборите България да има стабилно правителство, като припомни резултатите от управлението на кабинета „Желязков“. Сред тях той открои икономически растеж над 3%, брутен вътрешен продукт от около 130 млрд. евро и над 63 млрд. евро европейски средства, достигнали до бизнеса, общините и гражданите, както и възстановяването на Плана за възстановяване и устойчивост.

Според Радев въпреки процесите на евроскептицизъм в част от Европа, българското общество продължава да подкрепя членството в ЕС. „Хората у нас вярват на Европейския съюз и са доволни, че България е част от него“, каза той и добави, че членството в еврозоната допълнително ще засили доверието в европейските институции.

По темата за забраната за внос на руски природен газ от 2027 г. Емил Радев обясни защо България се е въздържала при гласуването. Той посочи, че страната ни има притеснения, свързани с увеличената административна тежест и риска от арбитражни дела, тъй като през територията ѝ преминава транзит на газ към други държави като Сърбия и Унгария.

По думите му транзитът по „Балкански поток“ включва и газ от трети държави, което дава възможност България да защити икономическия си интерес. Радев не изключи и възможността за бъдещи дерогации за някои държави членки.

Относно изтичащата дерогация за бургаската рафинерия, евродепутатът изрази умерен оптимизъм, че тя може да бъде продължена, ако бъдат спазени всички ангажименти средствата от дейността да не достигат до руската държава. Според него това би предотвратило негативни ефекти като повишаване на цените на горивата.

Емил Радев коментира и преговорите за евентуално придобиване на „Лукойл“ от американска компания, като подчерта, че макар процесът да е дълъг и сложен, за България е важно стратегическият актив да бъде собственост на компания от съюзническа държава.

По повод критиките към включването на България в т.нар. Съвет за мир, иницииран от администрацията на Доналд Тръмп, Радев заяви, че Европейският съюз няма общо решение по темата и България не е нарушила европейското единство. Той подчерта, че става дума за усилия за мир и диалог, свързани основно с конфликта в Близкия изток.

Евродепутатът определи участието на страната ни като положителна стъпка и израз на подкрепа за българския дипломат Николай Младенов. По думите му, инициативата е в съответствие с резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН и предстои да бъде ратифицирана от Народното събрание.


България
Новини по градове:
