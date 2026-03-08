Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Декларация от Борда за приятелство и сътрудничество между Република България и Обединените Арабски Емирства

8 Март, 2026

Осъждане на агресивните действия на Иран срещу територията, гражданите и гостите на Обединените Арабски Емирства

Бордът за приятелство и сътрудничество между Република България и Обединените Арабски Емирства (ОАЕ) е българска неправителствена организация, създадена през 2021 г. в гр. София.

В нея членуват както български, така и чуждестранни граждани, обединени от стремежа за развитие на приятелството, взаимното уважение и сътрудничеството между народите на България и Обединените Арабски Емирства.

От своето създаване до днес Бордът функционира изцяло като гражданска и обществено полезна инициатива с некомерсиален характер, като никой от неговите членове не получава персонални финансови или други материални облаги от участието си в организацията. Дейността на Борда се основава на принципите на доброволността, прозрачността, взаимното уважение между културите и ангажираността към общественото благо.

Основните цели на Борда са концентрирани в реализация на следните дейности:
Развитие на икономическото сътрудничество – насърчаване на търговията, инвестициите и партньорствата между български и емиратски компании в различни икономически сектори;
Засилване на културните и образователните връзки – подпомагане на обмена в областта на културата, науката, образованието и туризма между двете държави;

Подкрепа на институционалния диалог и партньорство – създаване на платформа за сътрудничество между държавни институции, бизнес организации и обществени структури с цел по-тясно стратегическо партньорство.

Бордът за приятелство и сътрудничество между Република България и ОАЕ, воден от принципите на международното право, хуманизма и дългогодишните приятелски отношения между двете държави, заявява следното:

1. Категорично осъждаме масираните атаки с балистични ракети и дронове, предприети от Иран срещу граждански обекти и мирното население на територията на ОАЕ, започнали на 28 февруари 2026 г. и продължаващи и до днес. Подобни актове на агресия представляват сериозно нарушение на международното право и на принципите на суверенитет и ненамеса във вътрешните работи на държавите.

2. Насочването на удари срещу жилищни райони, икономическа инфраструктура и цивилни обекти застрашава живота на милиони хора и създава риск за регионалната и международната сигурност.

3. Изразяваме своята пълна солидарност с народа на Обединените Арабски Емирства, както и с всички чуждестранни граждани, които живеят и работят в страната. ОАЕ са дом на около 11 милиона души, от които приблизително 85–90% са чужденци от повече от 200 националности, което ги прави една от най-космополитните държави в света.

4. Подкрепяме усилията на Монархическата власт, Федералния върховен съвет и Правителството на ОАЕ за защита на населението и поддържане на стабилността и сигурността в страната.

5. Поднасяме своите най-искрени съболезнования на семействата на жертвите и изразяваме дълбока съпричастност към всички, които са пострадали в резултат на тези атаки. Пожелаваме бързо възстановяване на ранените.

6. Изразяваме съчувствие към всички невинни хора – граждани и чужденци – които са станали жертва на насилие, разрушения и страх вследствие на ескалацията на конфликта.

7. Изразяваме солидарност и с българските граждани, които живеят и работят в Обединените арабски емирства и които също са изложени на риск в резултат на тези агресивни действия.

8. Подчертаваме, че атаките срещу държава, известна със своята политика на толерантност, икономическо развитие и международно сътрудничество, подкопават усилията за стабилност в целия регион на Персийския залив.

9. Призоваваме международната общност и всички държави, които споделят принципите на международното право, да предприемат активни дипломатически усилия за деескалация на напрежението и предотвратяване на по-широк регионален конфликт.

10. Считаме, че дипломацията, диалогът и зачитането на суверенитета на държавите са единственият устойчив път към гарантиране на дългосрочен мир и стабилност в региона.

11. Подкрепяме правото на Обединените Арабски Емирства на самозащита съгласно Хартата на ООН, с цел гарантиране на сигурността на своите граждани, жители и гости и защита на териториалната си цялост.

Бордът за приятелство и сътрудничество между Република България и ОАЕ ще продължи да работи активно за укрепване на връзките между нашите народи, за насърчаване на културния и обществен диалог и за популяризиране на истината за ситуацията в региона, като твърдо заставаме зад нашите приятели в Обединените Арабски Емирства и подкрепяме усилията за мир, сигурност и международно сътрудничество.

БОРД ЗА ПРИЯТЕЛСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ Р БЪЛГАРИЯ И ОАЕ
Bg-uae.org

София, България
8 март 2026 г.


България
