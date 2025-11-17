Новини
Икономическата прогноза от есента на 2025 г. показва продължаващ растеж, за нас е 3%

Икономическата прогноза от есента на 2025 г. показва продължаващ растеж, за нас е 3%

17 Ноември, 2025 13:23 493 5

Прогнозата за инфлацията в България е съответно 3.5% за 2025 г., 2.9% за 2026 г. и 3.7% за 2027 г.

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Икономическата прогноза на Европейската комисия от есента на 2025 г. показва, че растежът през първите три тримесечия на 2025 г. е надхвърлил очакванията. Въпреки че добрите резултати първоначално се дължаха на рязкото увеличаване на износа в очакване на увеличение на митата, икономиката на ЕС продължи да нараства през третото тримесечие. В перспектива се очаква икономическата активност да продължи да нараства с умерени темпове през прогнозния период въпреки трудната външна среда.

В тазгодишната есенна прогноза се предвижда реалният БВП на ЕС да нарасне с 1,4% през 2025 г. и 2026 г., достигайки 1,5% през 2027 г. Очаква се еврозоната да отрази тази тенденция, като се очаква реалният БВП да нарасне с 1,3% през 2025 г., 1,2% през 2026 г. и 1,4% през 2027 г.

Очаква се инфлацията в еврозоната да продължи да намалява до 2,1% през 2025 г. и да се задържи около 2% през прогнозния период. Очаква се инфлацията в ЕС да остане малко по-висока, като спадне до 2,2% през 2027 г.

За България, растежът на БВП се очаква да бъде 3% за 2025 г., 2.7% за 2026 и 2.1 за 2027 г. Прогнозата за инфлацията в България е съответно 3.5% за 2025 г., 2.9% за 2026 г. и 3.7% за 2027 г.

Валдис Домбровскис, комисар по въпросите на икономиката и производителността, изпълнението и опростяването, заяви: „Дори в неблагоприятна среда икономиката на ЕС продължи да расте. Сега, като се има предвид трудният външен контекст, ЕС трябва да предприеме решителни действия за отключване на вътрешния растеж. Това означава да ускорим работата си по програмата за конкурентоспособност, включително чрез опростяване на регулирането, завършване на единния пазар и насърчаване на иновациите.“


  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 0 Отговор
    АДИ СПРЕТЕ С ТЕЗИ ФАЛШИВИ ДАННИ.....

    13:28 17.11.2025

  • 2 Петър

    6 0 Отговор
    Този растеж е от ескалацията на цените/инфлация/ И като се съпостави с доходите се вижда кой е прецаканият!

    13:37 17.11.2025

  • 3 Интересен растеж

    7 0 Отговор
    Растеж на каква икономика на банките, казината, търговията?

    Къде е производството износа с надпис Маде ин България?

    Ратежа във финасово изражение е на базата на повишаваните цени от ДДС.

    13:37 17.11.2025

  • 4 шопо с търнокопо

    9 0 Отговор
    Растем? Няма как да не е...
    Гледаш право в растежа, после - кръъъгом и бодро напред.

    13:39 17.11.2025

  • 5 Ужасен

    4 0 Отговор
    " Прогнозата за инфлацията в България е съответно 3.5% за 2025 г., 2.9% за 2026 г. и 3.7% за 2027 г. " Ужас не ами голям ужас. При двуцифрен скок в проценти на малката потребителска кошница и по това което реално усещаме в джоба си / минус 60-80 % / то смятайте какво ще е през 2027 година . Другата година вероятноста да излъжат и оберат народа с много е по-малка защото сме под наблюдение веднага след приемане в Евро зона ,обаче пък си имаме едно супер нагло правителство сбирщайн което няма граници в лъжи и кражби.

    14:02 17.11.2025

