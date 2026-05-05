Валерия Велева: Това ще бъде управление на стабилността и на невъзможността отвътре да се проявяват скандали

Консултациите с политическите сили преди връчването на мандата за съставяне на правителство ще се проведат ударно днес от президента Илияна Йотова. Така е възможно още в петък 107-ото правителство на страната да положи клетва.
„Завъртяха се имена, които до този момент никой не е опровергал. Основните фигури като че ли вече са ясни в това правителство. Очакваме те да бъдат оповестени официално“, коментира в „Тази сутрин“ по bTV журналистът Валерия Велева.
„Бъдещите управляващи наистина казаха, че ще следват линията на оптимизация на управлението с оглед на това да бъдат намалени разходите, тъй като ситуацията с бюджета е изключително напрегната“, каза тя.
Според нея ще видим едно правителство на свиване на разходите и свиване на раздутата администрация.
„Смятам, че правителството ще мине не само без проблем в парламента, но и ще получи много сериозна подкрепа извън управляващата партия“, допълни Велева.
„Според мен това, което ще направи Румен Радев, е не толкова да свие разходите, а ще ги оптимизира. Той заяви, че тези схеми досега трябва да бъдат спрени. Това спре ли, оттам нататък ще има пари почти за всичко. Сега няма и бюджетът наистина е в катастрофално положение“, на мнение е журналистът Мажд Алгафари.
„Чест му прави на Радев, че спазва законите, барабар със запетайките. Законите ще бъдат такива, че те ще бъдат народни. Всеки, който иска да участва в обществена поръчка, ще може да го направи без всичко това, което беше едно време. То бяха връзки, то бяха подкупи“, каза Мажд Алгафари.
„Има нещо, което при другите политици го няма – той е адски интелигентен. Тази простащина, която беше в парламента – това ѝ беше. Сега ще спре“, допълни той.
„Аз не споделям този деветосептемврийски патос на моите събеседници. Така както казахме, че не е редно да споменаваме имена за министри, мисля, че по същия начин стои ситуацията с фигурата на евентуалния премиер в лицето на Радев“, коментира от своя страна политологът Георги Проданов.
„Едно от големите неща, което трябва да направи това правителство, е първо да успее да „минимизира“ успехите на служебния кабинет, който независимо от ефективността на неговите политики успя да се наложи в публичното пространство като успешно. Съответно много трудно се започва след успешен кабинет и трябва да му се намерят съответните кусури“, посочи той.
„Темата за това, че няма пари и имаме тежък проблем с бюджета всъщност се наложи от бизнес средите, които обиколиха всички медии. Основната тема беше съкращаване на администрацията и намаляване на броя на министерствата“, каза Проданов.
Той обаче не смята, че сме чак в такава финансова дупка.
По думите му е важно да няма министри, които да носят обвързаност с определени кръгове.
Според Валерия Велева от речта на Румен Радев в позицията си на нов премиер ще зависят много неща за това каква перспектива ще видим в това управление.
„Това ще бъде друг тип управление. Това ще бъде управление на стабилността и на невъзможността отвътре да се проявяват скандали и центробежни линии. Ще видим един стегнат екип“, на мнение е журналистът.
„Румен Радев показа нещо много сериозно в тази кампания. Той слезе на партийния терен и го разчисти“, допълни тя.
Велева уточни, че няма да е лесно и няма смисъл да си въобразяваме, че още утре този олигархичен модел ще си отиде.
„Той много лесно се преформатира и преустройва и в момента виждаме, че той вече се е устроил към Радев. Олигархичният модел го има навсякъде – в САЩ, Русия, Китай. Олигарсите са около властта и нека да не си мислим, че изведнъж той ще бъде белият човек, около когото ще бъде всичко чисто и невинно. Това е абсурдно да си го помислим, камо ли да го говорим“, каза Валерия Велева.
Едни същи баборляци всяка сутрин.
До коментар #2 от "12...34":Т. Живков а не ролката
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕ ДАДЕ ЕДНА СЕРИОЗНА ПОДКРЕПА НА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАДЕВ
.......
ТЯ Е ВЛЮБЕНА В БОЙКО ОТ СИК КАТО ИВАН ДЕМЕДЖИЕВ В ШИШИ :)
09:59 05.05.2026
9 Тая мръстница
По гадно влечуго от нея няма!
10:03 05.05.2026
До коментар #11 от "Валерия Вазелинова":Алгафари също
14 Велева хвалеше ДС доносника Сава
-;-
Като видим Боташовото правителството и първите стъпки и ще ни стане ясно че това са поредните "освободители"!
Просто освобождават натрупаната пАра.
10:11 05.05.2026
15 след гръцки и румънски, сега и БГ вариан
До коментар #3 от "честен ционист":честен ционист
Това ще е управление на стабилната мизерия и обедняване.
Нашите посткомунисти ще разработят поредния спасителен вариант
След Гръцкия и румънския, сега ще имаме българския.
10:13 05.05.2026
16 Без майтап
До коментар #8 от "Другарката":От скута наПеевски, в скута на Радев.
10:14 05.05.2026
17 Само по пантофи
След Доган,Борисов и Пеевски следва слово похвално за Радев!
10:18 05.05.2026
20 Т.КОЛЕВ
НО БЕЗ ИЗЧЕГЪРТВСТ НА СКРАБТА ГЕР ДПС АЛИАНСИ ЩЕ Е ДОСТА ПРЕПЪВАЩО ПРЕЧЕЩО ТРУДНО.
10:25 05.05.2026
23 Киро
със стар глас. За Бога не ги показвайте по екраните, носят неизлечима зараза.
10:35 05.05.2026
