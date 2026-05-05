Валерия Велева: Това ще бъде управление на стабилността и на невъзможността отвътре да се проявяват скандали

5 Май, 2026 09:52 749 25

"Много трудно се започва след успешен кабинет и трябва да му се намерят съответните кусури“, посочи политологът Георги Проданов

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Консултациите с политическите сили преди връчването на мандата за съставяне на правителство ще се проведат ударно днес от президента Илияна Йотова. Така е възможно още в петък 107-ото правителство на страната да положи клетва.

„Завъртяха се имена, които до този момент никой не е опровергал. Основните фигури като че ли вече са ясни в това правителство. Очакваме те да бъдат оповестени официално“, коментира в „Тази сутрин“ по bTV журналистът Валерия Велева.

„Бъдещите управляващи наистина казаха, че ще следват линията на оптимизация на управлението с оглед на това да бъдат намалени разходите, тъй като ситуацията с бюджета е изключително напрегната“, каза тя.

Според нея ще видим едно правителство на свиване на разходите и свиване на раздутата администрация.

„Смятам, че правителството ще мине не само без проблем в парламента, но и ще получи много сериозна подкрепа извън управляващата партия“, допълни Велева.

„Според мен това, което ще направи Румен Радев, е не толкова да свие разходите, а ще ги оптимизира. Той заяви, че тези схеми досега трябва да бъдат спрени. Това спре ли, оттам нататък ще има пари почти за всичко. Сега няма и бюджетът наистина е в катастрофално положение“, на мнение е журналистът Мажд Алгафари.

„Чест му прави на Радев, че спазва законите, барабар със запетайките. Законите ще бъдат такива, че те ще бъдат народни. Всеки, който иска да участва в обществена поръчка, ще може да го направи без всичко това, което беше едно време. То бяха връзки, то бяха подкупи“, каза Мажд Алгафари.

„Има нещо, което при другите политици го няма – той е адски интелигентен. Тази простащина, която беше в парламента – това ѝ беше. Сега ще спре“, допълни той.

„Аз не споделям този деветосептемврийски патос на моите събеседници. Така както казахме, че не е редно да споменаваме имена за министри, мисля, че по същия начин стои ситуацията с фигурата на евентуалния премиер в лицето на Радев“, коментира от своя страна политологът Георги Проданов.

„Едно от големите неща, което трябва да направи това правителство, е първо да успее да „минимизира“ успехите на служебния кабинет, който независимо от ефективността на неговите политики успя да се наложи в публичното пространство като успешно. Съответно много трудно се започва след успешен кабинет и трябва да му се намерят съответните кусури“, посочи той.

„Темата за това, че няма пари и имаме тежък проблем с бюджета всъщност се наложи от бизнес средите, които обиколиха всички медии. Основната тема беше съкращаване на администрацията и намаляване на броя на министерствата“, каза Проданов.

Той обаче не смята, че сме чак в такава финансова дупка.

По думите му е важно да няма министри, които да носят обвързаност с определени кръгове.

Според Валерия Велева от речта на Румен Радев в позицията си на нов премиер ще зависят много неща за това каква перспектива ще видим в това управление.

„Това ще бъде друг тип управление. Това ще бъде управление на стабилността и на невъзможността отвътре да се проявяват скандали и центробежни линии. Ще видим един стегнат екип“, на мнение е журналистът.

„Румен Радев показа нещо много сериозно в тази кампания. Той слезе на партийния терен и го разчисти“, допълни тя.

Велева уточни, че няма да е лесно и няма смисъл да си въобразяваме, че още утре този олигархичен модел ще си отиде.

„Той много лесно се преформатира и преустройва и в момента виждаме, че той вече се е устроил към Радев. Олигархичният модел го има навсякъде – в САЩ, Русия, Китай. Олигарсите са около властта и нека да не си мислим, че изведнъж той ще бъде белият човек, около когото ще бъде всичко чисто и невинно. Това е абсурдно да си го помислим, камо ли да го говорим“, каза Валерия Велева.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора👨‍✈️

    16 1 Отговор
    Айде бе! До кога ще ни пробутвае един и същио нафталин. Повръща ми се вече. 😫🤮🤮🤢
    Едни същи баборляци всяка сутрин.

    09:54 05.05.2026

  • 2 12...34

    6 0 Отговор
    Той и ролката не даваше да има скандали

    Коментиран от #4

    09:54 05.05.2026

  • 3 честен ционист

    8 2 Отговор
    Това ще е управление на стабилната мизерия и обедняване.

    Коментиран от #15

    09:55 05.05.2026

  • 4 12...34

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "12...34":

    Т. Живков а не ролката

    09:57 05.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 3 Отговор
    СМЯТАМ ЧЕ И ГАЛИНА ЗАХАРИЕВА ШЕФКАТА НА ВКС - КОЯТО ИМА МНОГО БОЙНА АВТОБИОГРАФИЯ
    ЩЕ ДАДЕ ЕДНА СЕРИОЗНА ПОДКРЕПА НА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАДЕВ
    .......
    ТЯ Е ВЛЮБЕНА В БОЙКО ОТ СИК КАТО ИВАН ДЕМЕДЖИЕВ В ШИШИ :)

    09:59 05.05.2026

  • 7 Българин

    14 0 Отговор
    Въопще, масови катарзиси! волгата много уважава Радев и го поздравява за Победата на народа, Мадам В, също след толкова години любов към доганя, преживя катарзис и обикна снажния пеев! А сега нов катарзис, и вечна любов към Генерал Радев!

    09:59 05.05.2026

  • 8 Другарката

    11 1 Отговор
    с очилата каквото и да каже , винаги е от личен интерес и лъжа !

    Коментиран от #16

    10:03 05.05.2026

  • 9 Тая мръстница

    11 1 Отговор
    Май задигна полата за Радев!
    По гадно влечуго от нея няма!

    10:03 05.05.2026

  • 10 боян расате

    7 2 Отговор
    Не се знае синята мафия какво е приготвила

    10:03 05.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Госпожо Вълева

    7 0 Отговор
    Що не прибереш проскубания впиянчне сокол да му подсладиш старините, че човека че умре от пиенйе па и е бездомен.

    10:07 05.05.2026

  • 13 Хмм

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Валерия Вазелинова":

    Алгафари също

    10:09 05.05.2026

  • 14 Велева хвалеше ДС доносника Сава

    3 6 Отговор
    Валерия Велева.:„Бъдещите управляващи наистина казаха, че ще следват линията на оптимизация на управлението с оглед на това да бъдат намалени разходите, тъй като ситуацията с бюджета е изключително напрегната“, каза тя.
    -;-
    Като видим Боташовото правителството и първите стъпки и ще ни стане ясно че това са поредните "освободители"!
    Просто освобождават натрупаната пАра.

    10:11 05.05.2026

  • 15 след гръцки и румънски, сега и БГ вариан

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    честен ционист
    31ОТГОВОР
    Това ще е управление на стабилната мизерия и обедняване.
    -;-
    Нашите посткомунисти ще разработят поредния спасителен вариант
    След Гръцкия и румънския, сега ще имаме българския.

    10:13 05.05.2026

  • 16 Без майтап

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Другарката":

    От скута наПеевски, в скута на Радев.

    10:14 05.05.2026

  • 17 Само по пантофи

    7 0 Отговор
    Ей,тази пак пренастрои флейтата!
    След Доган,Борисов и Пеевски следва слово похвално за Радев!

    10:18 05.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Как

    4 0 Отговор
    Мадам В често ходеше в сараите да върти ..... (баници) на Доган.

    10:23 05.05.2026

  • 20 Т.КОЛЕВ

    3 0 Отговор
    А ДАНО.
    НО БЕЗ ИЗЧЕГЪРТВСТ НА СКРАБТА ГЕР ДПС АЛИАНСИ ЩЕ Е ДОСТА ПРЕПЪВАЩО ПРЕЧЕЩО ТРУДНО.

    10:25 05.05.2026

  • 21 Бързо

    4 0 Отговор
    се преорентира тая баба

    10:32 05.05.2026

  • 22 Хамсия

    2 0 Отговор
    дърта

    10:33 05.05.2026

  • 23 Киро

    6 0 Отговор
    Старият бардак, с дъртите Велева и Дамянова смени програмата. Запяха дружно нова песен
    със стар глас. За Бога не ги показвайте по екраните, носят неизлечима зараза.

    10:35 05.05.2026

  • 24 Мадам В

    2 0 Отговор
    Проститутката бърза да смени Бардака?!

    11:09 05.05.2026

  • 25 Много мозък, много нещо

    0 0 Отговор
    Валерката нали въртеше баници на сокола!?

    11:15 05.05.2026

