Валерия Велева: Това ще бъде управление на стабилността и на невъзможността отвътре да се проявяват скандали

Консултациите с политическите сили преди връчването на мандата за съставяне на правителство ще се проведат ударно днес от президента Илияна Йотова. Така е възможно още в петък 107-ото правителство на страната да положи клетва.

„Завъртяха се имена, които до този момент никой не е опровергал. Основните фигури като че ли вече са ясни в това правителство. Очакваме те да бъдат оповестени официално“, коментира в „Тази сутрин“ по bTV журналистът Валерия Велева.

„Бъдещите управляващи наистина казаха, че ще следват линията на оптимизация на управлението с оглед на това да бъдат намалени разходите, тъй като ситуацията с бюджета е изключително напрегната“, каза тя.

Според нея ще видим едно правителство на свиване на разходите и свиване на раздутата администрация.

„Смятам, че правителството ще мине не само без проблем в парламента, но и ще получи много сериозна подкрепа извън управляващата партия“, допълни Велева.

„Според мен това, което ще направи Румен Радев, е не толкова да свие разходите, а ще ги оптимизира. Той заяви, че тези схеми досега трябва да бъдат спрени. Това спре ли, оттам нататък ще има пари почти за всичко. Сега няма и бюджетът наистина е в катастрофално положение“, на мнение е журналистът Мажд Алгафари.

„Чест му прави на Радев, че спазва законите, барабар със запетайките. Законите ще бъдат такива, че те ще бъдат народни. Всеки, който иска да участва в обществена поръчка, ще може да го направи без всичко това, което беше едно време. То бяха връзки, то бяха подкупи“, каза Мажд Алгафари.

„Има нещо, което при другите политици го няма – той е адски интелигентен. Тази простащина, която беше в парламента – това ѝ беше. Сега ще спре“, допълни той.

„Аз не споделям този деветосептемврийски патос на моите събеседници. Така както казахме, че не е редно да споменаваме имена за министри, мисля, че по същия начин стои ситуацията с фигурата на евентуалния премиер в лицето на Радев“, коментира от своя страна политологът Георги Проданов.

„Едно от големите неща, което трябва да направи това правителство, е първо да успее да „минимизира“ успехите на служебния кабинет, който независимо от ефективността на неговите политики успя да се наложи в публичното пространство като успешно. Съответно много трудно се започва след успешен кабинет и трябва да му се намерят съответните кусури“, посочи той.

„Темата за това, че няма пари и имаме тежък проблем с бюджета всъщност се наложи от бизнес средите, които обиколиха всички медии. Основната тема беше съкращаване на администрацията и намаляване на броя на министерствата“, каза Проданов.

Той обаче не смята, че сме чак в такава финансова дупка.

По думите му е важно да няма министри, които да носят обвързаност с определени кръгове.

Според Валерия Велева от речта на Румен Радев в позицията си на нов премиер ще зависят много неща за това каква перспектива ще видим в това управление.

„Това ще бъде друг тип управление. Това ще бъде управление на стабилността и на невъзможността отвътре да се проявяват скандали и центробежни линии. Ще видим един стегнат екип“, на мнение е журналистът.

„Румен Радев показа нещо много сериозно в тази кампания. Той слезе на партийния терен и го разчисти“, допълни тя.

Велева уточни, че няма да е лесно и няма смисъл да си въобразяваме, че още утре този олигархичен модел ще си отиде.

„Той много лесно се преформатира и преустройва и в момента виждаме, че той вече се е устроил към Радев. Олигархичният модел го има навсякъде – в САЩ, Русия, Китай. Олигарсите са около властта и нека да не си мислим, че изведнъж той ще бъде белият човек, около когото ще бъде всичко чисто и невинно. Това е абсурдно да си го помислим, камо ли да го говорим“, каза Валерия Велева.