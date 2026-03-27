Кабинетът обсъжда мерките в помощ на бизнеса заради кризата с горивата

27 Март, 2026 07:40, обновена 27 Март, 2026 06:43 1 280 44

Обмисля се създаването на щаб за справяне с проблема

Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

Очаква се министрите от кабинета да се съберат и да обсъдят мерките в помощ на бизнеса заради кризата с горивата. Обмисля се създаването на щаб за справяне с кризата.

Това стана ясно след среща в Министерския съвет вчера със синдикатите. От КТ "Подкрепа" са поискали създаване на Фонд " Кризи", захранван от фискалния резерв.

А от КНСБ настояват за тавани на надценките на стоките, компенсации на бизнеса и мерки за транспортния бранш.

Компенсиране на цените на горивата и електроенергията, както и да се да се подпомогне възможността туроператорите да върнат на своите клиенти парите за неосъществените пътувания са част от предложенията, които бяха направени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каква помощ бе

    31 1 Отговор
    Нали искайте да сте капиталист и Държавата да не ви се бърка

    06:46 27.03.2026

  • 2 Само питам

    13 0 Отговор
    за мерките, добре а за теглилките, кога ?

    Коментиран от #11

    06:47 27.03.2026

  • 3 Стига

    22 0 Отговор
    с тези щабове ! По време на истерията с КОВИД Бою нали създаде щаб за боренето му , начело с легионер от Камбоджа , шеф на ВМА , чрез който прилапаха милиони .

    06:50 27.03.2026

  • 4 Мафията с нови лъжи и тупкаме на топката

    22 0 Отговор
    Вие няма да свършите нищо защото сте некадърни крадци, сметката ще я платят хората, както става с прехвалено то ви евро! Цените хвърчат ли в небето?

    Коментиран от #36

    06:50 27.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Даниел

    27 0 Отговор
    Интересно явление е бизнес средата в нашата държава,при настъпване на криза от какъвто и да е вид цените се вдигат мигновенно и след това се започват исканията за държавни компенсации във връзка с кризата с цел избягване на увеличение на цените,но след известно време цените пак са покачени??!!
    От друга страна бизнеса гледа да изтъни всяко едно плащане на данъци и осигуровки към държавата за сметка на работещите в съответния сектор!!

    06:52 27.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 бОли ни фара,

    13 1 Отговор
    ние сме в Клуба на Богатите!

    06:57 27.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Експлодирането

    16 0 Отговор
    на цените е непредвидимо и всякакви измишльотини за "справяне с проблема" абсурдни !

    06:59 27.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Няма нужда

    10 1 Отговор
    От никакви помощи. Само погледнете трафика в СФ.

    07:03 27.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И с мерки и без мерки

    19 1 Отговор
    И с мерки и с без мерки така наречения бизнес в бг ще надува цените както намери за добре .
    Нека бизнеса да обясни защо една и съща стока произведена в бг е по скъпа когато се продава в бг , а когато се продава в Германия е по евтина.
    Никакви субсидии за българските спекуланти

    07:10 27.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор
    Робовладелска пасмина❗
    Когато пИчелите- държавата да не се меси,
    а когато печелите по-малко - държава да помага❗
    Сякаш не си вдигате цените , защото са ви се вдигнали разходите😡

    07:14 27.03.2026

  • 19 Юни он Ивкони

    8 0 Отговор
    И ний чаками помощи хи хи хи г р у х

    07:16 27.03.2026

  • 20 Тити

    7 0 Отговор
    Значи за ресторантьорите можеше да седвали ДДС то а сега за горивата не може.

    07:16 27.03.2026

  • 21 Зърнар

    11 0 Отговор
    Подкрепям , Майбаха харчи много

    07:17 27.03.2026

  • 22 мъкаааа

    4 1 Отговор
    Фонд "Големи Кризи"в заплатите и пенсиите в България. Фонд "Скъпотия до шия".

    07:17 27.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Георги

    7 1 Отговор
    а няма ли да поне да осъдите първопричините за кризата с горивата? Или не е удобно?

    07:32 27.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 А ние, които

    13 0 Отговор
    Сме извън бизнеса, нямаме ли нужда от помощи?
    Да се издуете от преяждане дано и ви се спука мехура!

    07:35 27.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Сериозно ли

    5 1 Отговор
    Лаф да става,полза никаква от неможачите

    07:37 27.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Акцизи

    7 0 Отговор
    Акцизите и данъците дето са 70 % сигурно отново са табу иначе се чудели горките как да компансипали хората.Смешници

    07:40 27.03.2026

  • 31 НАДА МИНЬОТА

    5 0 Отговор
    Участва ли.

    07:41 27.03.2026

  • 32 Христо 555

    12 0 Отговор
    Каква подкрепа за бизнеса ??? Та те работят на 500% надценки !!! Защо въобще трябва да има подкрепа ? Ами ще намалите малко печалбата алчни кръчмари

    07:47 27.03.2026

  • 33 За сега проблемът със

    6 0 Отговор
    храната е решен, влизам в Кауфланд, нахранвам се, купувам една лимонада, плащам, излизам пред магазина, пия и следва дълбока уригня. Със бензина ще видим как ще действаме....

    07:51 27.03.2026

  • 34 Лена

    3 1 Отговор
    Спецов и този път успешно я свърши цялата работа! Същото, като кучето на нивата! Яло, яло, а
    после....!

    08:03 27.03.2026

  • 35 ЕЕ МИ КЪ

    8 0 Отговор
    ЗА БИЗНЕСА МИЛЯРДИ ПОМОЩИ МИ КЪ НАРОДА К О ЧЕТА ГО ЯЛИ М.....А ВИ

    08:04 27.03.2026

  • 36 Факти

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мафията с нови лъжи и тупкаме на топката":

    Явно САЩ и Русия също са с евро, защото и там цените летят. То в цял свят цените летят от 5 години, защото цял свят е с еврото. Войните на Путин и Тръмп нямат нищо общо. Еврото е виновно.

    08:09 27.03.2026

  • 37 Жеро

    5 0 Отговор
    Алибегов и Алибегови пак ще се радват на 9%
    ДДС за ресторанти и кръчми в България!
    За празноглавците в Парламента кифтеата от
    0,16 евро са гарантирани! 0,30 лева, Стотинки!

    08:10 27.03.2026

  • 38 Трите точки

    2 0 Отговор
    Очаква се..., ще се обсъжда... обмисля се... Това тепърва е на дневен ред след почти един месец война. Браво за експедитивността на държавните чиновници.

    08:25 27.03.2026

  • 39 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Демек, пак ще вземат от бедните за да дават на богатите. Държавата няма от къде другаде да вземе пари.

    08:39 27.03.2026

  • 40 С половинчати мерки няма да има

    0 2 Отговор
    подобрение, България както и Европа са пред Агро Криза of immense proportions, пролетта и лятото на 2026.

    Очаквайте цените на Хранителни Продукти от първа необходимост да се повишат с много проценти, десетки много проценти но по същество,

    1. За пролетната сеитба трябват Дизел, който недостига и второ което още повече дефицитно Изкуствени Торове.

    Русия държи 40% процента от Производството на Изкуствени Торове, други 39% процента се държат от Катар.
    Производството на Изкуствени Торове в Катар е спряно на нула защото няма добив на Природен Газ който е главна суровина при производството на Изкуствени Торове.
    Европа не произвежда Изкуствени Торове защото няма Газ.

    Очаква се яко поскъпване на Храни от първа Необходимост + всичко останало което се извозва от точка А до точка Б с Тирове, Самолети и Кораби.

    Коментиран от #41

    08:45 27.03.2026

  • 41 Катар 30 % процента

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "С половинчати мерки няма да има":

    да се чете!

    08:46 27.03.2026

  • 42 Сравнението на Президента Путин,

    2 1 Отговор
    за кризата с ковид, да но Ковид х 4 пъти, това е ефекта от войната в Арабският Гълф, засега, при продължителен военен Конфликт м/у Израел, Съединените Щати и Иран, Световната Икономика ще навлезе в Рецесия и след това в Депресия, ще има масов глад и милиони в света ще умрат от недохранване, комбинирано със болести и Вероятна Нова Пандемия.
    Светът на прагът на Ада.

    08:53 27.03.2026

  • 43 Кръпка ! До Кръпка !

    3 0 Отговор
    Кръпка ! До Кръпка !

    В Разпарчадисаната !

    Държава !

    Оправете си !

    ЗАКОНОСДЗАТЕЛСТВОТО !

    МОШЕНИЦИ !

    ТАКИВА !

    10:24 27.03.2026

  • 44 Лазо

    1 0 Отговор
    Нали е пазарна икономика , трябва да се помага на бизнеса. А да видим, в САЩ такива мерки дали има и дали е имало някога. има си закони и това е, който фалира, такъв му е късмета.
    Взема се от хората на заплата и се помага на бизнеса, който казва, че и минималната заплата е висока.
    Ако държавата иска да помогне, трябва да съкрати държавната администрация.

    14:09 27.03.2026

