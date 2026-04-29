Проф. Даниела Бобева: В икономическата област спечелилата партия не може да прави каквото си иска

Несъмнено има скок на инфлацията, чийто ръст се дължи на международното положение, няма нищо общо с еврото или вътрешните процеси. Януари и февруари тенденциите бяха към намаляване на инфлацията, тоест първоначалните шокове, свързани с миналогодишните тенденции трябваше да поотшумят. Сега ни заварва истинската инфлация – тази която е движена от промените в цените на горивата. Това заяви бившият вицепремиер проф. Даниела Бобева в предаването „Още от деня” по БНТ.
Българската икономика все още е зависима от цената на енергията, затова сравнително бързо се отразяват шоковете на енергийните пазари върху икономиката ни. Въпросът е колко бързо ще бъде този процес, поясни тя.
Крайно време да се откажем от това, което правят другите и ние да го правим също. Трябва да гледаме собствената си къща.
По думите ѝ, ако някой вдига цените, трябва да има причина за това, и някой трябва да купува скъпите стоки. В случая говорим за петрол, на който цената се вдига и спада. От 2023 г. имаме от 120 долара на барел, цената спадна до януари 2026 г. до 60 долара. Имахме един много дълъг период от време, в който цената беше ниска. Сега имаме един скок от 110 долара на барел. Мерки се правят не ден за ден, а дългосрочно. Трябва да видим докъде ще се стигне, за да се предприемат дългосрочни мерки.
Бобева уточни, че макроикономическата рамка на страната в момента изглежда добре.
Нашият икономически растеж се дължи на пазара на недвижими имоти, следва сектор „Държавно управление” и финансов сектор. Това е изключително нездравословен икономически растеж. Той води до балони и до финансово-икономическа нестабилност. Ние имаме структурен проблем не толкова с размера, колкото със същността на растежа. Това е резултат от липсата на дългогодишни структурни политики – това да се насърчи индустрията, обясни бившият вицепремиер.
В икономическата област спечелилата партия не може да прави каквото си иска - има работодателски организации, има засегнати хора. Не може да има резки движения, стана ясно от думите ѝ. "Те обещазат ниски плоски данъци, намаляване на административната тежест. Чудя се защо досега никой не го е направил".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Инфлацията започна да расте от март 2025, от момента в който беше обявено че влизаме! Какво международно положение! Гнусни лъжци и продажници!
20:37 29.04.2026
Всички се натискат да стават милиционери!
И доколко си копетентна
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Гледам много аятолахофили, бе. Аман!😀 Удри бай Дончо!
До коментар #7 от "Еврокопейкa":Неплащащите данъци да си траете.
До коментар #10 от "Евроатлантически гейзер, жълтопаветен":СТИГА СИ ЛАПАЛ РУСКИ ШНУР
ТАЗИ ПРО.СТАЧКА е професор по тъ.пи изказвания и про.сташко ма.лоумно слово блудство .....
ИНФЛАЦИЯТА СЕ ДЪЛЖИ НА СПЕКУЛАНТИТЕ НА СПЕКУЛАТА ПОКРАЙ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕВРОТО И НА САМОТО ЕВРО... ВСИЧКО КОЕТО ПРЕДИ Е СТРУВАЛО 5 ЛВ СЕГА СТРУВА 5 ЕВРО , ВСИЧКО КОЕТО Е СТРУВАЛО 10 ЛВ СЕГА СТРУВА 10 ЕВРО..ВСИЧКИ БЪЛГАРИ СЕ ОПАСЯВАХМЕ ОТ ТОВА И ЗА ТОВА 90% ОТ НАЦИЯТА БЯХМЕ ПРОТИВ ЕВРОТО,НЕ ЗАРАДИ САМОТО ЕВРО А ЗАРАДИ ПЛАНОВОТО ОГРАБВАНЕ И ХИПЕР ИНФЛАЦИЯ КОЯТО РОБОВЛАДЕЛЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАТО КРИБ АИКБ БСК ИЗГРАДЕНИ ОТ БКП И БИВШИ ЧЕНГЕТА ОТ ДС ЗАРАДИ НАГЛОСТА СИ АЛЧНОСТА СИ И ЧУВСТВОТО НА БЕЗНАКАЗАНОСТ И АРОГАНТНОСТ НИ УВЕЛИЧИХА ДВОЙНО И ТРОЙНО ЦЕНИТЕ НА ВСИЧКО С ЦЕЛ ТЯХНОТО МЕГА МАЩАБНО БЪРЗО ЗАБОГАТЯВАНЕ И ГРАБЕЖ ОТ НАЦИЯТА.... ПОГЛЕДНЕТЕ КВО СТАВА В МАГАЗИНИТЕ --ТАКОВА НЕЩО НЯМА НИКЪДЕ В ЕВРОПА..
21:38 29.04.2026
До коментар #12 от "вижда се":То с постоянно вдиганите цени на симестър ,квартири и липсата на общежития нормални за живот на младежи ще останат отново многото професори ,счетоводителката и чистачката в университетите за да си преподават един на друг Икономика докато усвояват и държавни средства. Може някъде да има малко студенти на блажещите дечица от политическата прослойка на обществото . Те най-вероятно ще са на безплатно държавно обучение защото Управници и трябват на тази територия . нищо ,че такива унищожиха народа на половина.
21:48 29.04.2026
