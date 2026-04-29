Проф. Даниела Бобева: В икономическата област спечелилата партия не може да прави каквото си иска

Несъмнено има скок на инфлацията, чийто ръст се дължи на международното положение, няма нищо общо с еврото или вътрешните процеси. Януари и февруари тенденциите бяха към намаляване на инфлацията, тоест първоначалните шокове, свързани с миналогодишните тенденции трябваше да поотшумят. Сега ни заварва истинската инфлация – тази която е движена от промените в цените на горивата. Това заяви бившият вицепремиер проф. Даниела Бобева в предаването „Още от деня” по БНТ.

Българската икономика все още е зависима от цената на енергията, затова сравнително бързо се отразяват шоковете на енергийните пазари върху икономиката ни. Въпросът е колко бързо ще бъде този процес, поясни тя.

Крайно време да се откажем от това, което правят другите и ние да го правим също. Трябва да гледаме собствената си къща.

По думите ѝ, ако някой вдига цените, трябва да има причина за това, и някой трябва да купува скъпите стоки. В случая говорим за петрол, на който цената се вдига и спада. От 2023 г. имаме от 120 долара на барел, цената спадна до януари 2026 г. до 60 долара. Имахме един много дълъг период от време, в който цената беше ниска. Сега имаме един скок от 110 долара на барел. Мерки се правят не ден за ден, а дългосрочно. Трябва да видим докъде ще се стигне, за да се предприемат дългосрочни мерки.

Бобева уточни, че макроикономическата рамка на страната в момента изглежда добре.

Нашият икономически растеж се дължи на пазара на недвижими имоти, следва сектор „Държавно управление” и финансов сектор. Това е изключително нездравословен икономически растеж. Той води до балони и до финансово-икономическа нестабилност. Ние имаме структурен проблем не толкова с размера, колкото със същността на растежа. Това е резултат от липсата на дългогодишни структурни политики – това да се насърчи индустрията, обясни бившият вицепремиер.

В икономическата област спечелилата партия не може да прави каквото си иска - има работодателски организации, има засегнати хора. Не може да има резки движения, стана ясно от думите ѝ. "Те обещазат ниски плоски данъци, намаляване на административната тежест. Чудя се защо досега никой не го е направил".