Тагарев: За първи път от много години ние имаме основни бойни кораби и те, може би, ще бъдат най-модерните в Черно море

6 Май, 2026 09:57 646 24

„България от много години не е гарантирала самостоятелно своята сигурност. Всякакви хипотези, при които сравняваме нашата армия с тази на наш съюзник, нямат логическа основа. Важното е ние да допринасяме съразмерно на нашите икономически и демографски възможности към колективната сигурност", смята бившият военен министър

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България, в новата си история, никога не е имала нови бойни кораби. За първи път от много години ние имаме основни бойни кораби и те, може би, ще бъдат най-модерните в Черно море. Това каза бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев в предаването „Тази сутрин“ по bTV.

„Българската армия е организъм в развитие. Тя е част от въоръжените сили на страните членки на НАТО. Поради тази причина имаме много солидни гаранции за сигурността си. Ние разчитаме на други, като допринасяме за тези общи способности за общата ни отбрана“, обясни Тагарев.

По думите му много дълги години почти нямаше нови въоръжения в българската армия и всичко, което беше изкарвано на парадите, беше 40-50-годишно. „Сега вече започна програмата за превъоръжаване на армията. Вече виждаме съвсем нови модерни бойни платформи. Очакваме днес на парада да прелетят първите F-16“.

„Време е да дойдат и новите „Страйкър“, които ще бъдат няколко вида. Имаме два построени кораба. Единият би трябвало да е в оперативна готовност, вторият скоро предстои да влезе в такава“, сподели бившият министър на отбраната.

Тагарев сподели, че България, в новата си история, никога не е имала нови бойни кораби с по-солидни и стабилни платформи. „Винаги сме разчитали на белгийски фрегати, които получихме втора ръка от Белгия. Но и преди това, по съветско време, в българския флот идваха кораби, които са били на въоръжение в съветския флот. За първи път от много години ние имаме основни бойни кораби - патрулни кораби от много добър клас. И те, може би, ще бъдат най-модерните в Черно море“.

„Кога тази техника ще се включи в отбраната на страната ни зависи от професионалистите в униформа. Договорите са сключени, парите са заделени. Българското общество в голямата си част приема необходимостта от повишаване на разходите за отбрана. Те бяха повишени значително през последните няколко години, предстои допълнително увеличение“, коментира той.

По думите на бившия военен министър се очаква тези средства да бъдат изразходвани по най-добрия начин, за да дадат способностите, от които България и нашата армия се нуждаят. „За да можем да гарантираме своята сигурност, заедно с нашите съюзници“, допълни той.

„България от много години не е гарантирала самостоятелно своята сигурност. Всякакви хипотези, при които сравняваме нашата армия с тази на наш съюзник, нямат логическа основа. Важното е ние да допринасяме съразмерно на нашите икономически и демографски възможности към колективната сигурност“, смята Тагарев.

Според него нашите военнослужещи трябва да са уверени, да се чувстват уважавани и високо подготвени, за да намерим своето място и по най-добрия начин да гарантираме сигурността си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    37 0 Отговор
    тоА не знае ли , че първи април мина отдавна🤔

    10:00 06.05.2026

  • 2 РАЗКАРАЙТЕ ГО ТОЗИ

    45 0 Отговор
    ПРОТИВЕН ИЗ РОД И ПРЕДАТЕЛ.

    10:01 06.05.2026

  • 3 честен ционист

    32 0 Отговор
    Това са военни заеми. Тези кораби не са ваша собсвеност.

    10:01 06.05.2026

  • 4 Тома

    32 1 Отговор
    Този не беше ли съветник на укровермахта и един от предателите на българите

    10:02 06.05.2026

  • 5 Гост

    30 1 Отговор
    Тагаренко, Събенко ви очаква в небесните бойни полета заедно с Шаламенко и запренко! Украйна - вашата майка-родина ви зове!

    10:02 06.05.2026

  • 6 Секна ми апетита

    29 0 Отговор
    на закуска.Направо излъчва гнусотия,простотия и злоба този.

    10:04 06.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хасковски каунь

    22 0 Отговор
    Днес е парад на ско+пени военни шефове. Чекам и Паси

    10:06 06.05.2026

  • 9 ШЕФА

    23 0 Отговор
    Това е един нац.предател за който разс.... ще е подарък.

    10:06 06.05.2026

  • 10 У лево

    15 0 Отговор
    Ако ги боядисат в розово, със сигурност ще бъдат най-модерните.

    10:07 06.05.2026

  • 11 Тагар4ук,

    10 0 Отговор
    завивай се презглава и си лягай!

    10:07 06.05.2026

  • 12 Варна

    11 0 Отговор
    Прес.ъпника от снимката който е един най обикновен канцеларски пл.х е със заплата колкото половината армия,комисионните за боклуците които купуваме не ги броим,НО възмездие за предатели като този винаги има,и то е жестоко.

    10:10 06.05.2026

  • 13 магареф-натю пруфесюр

    5 0 Отговор
    "дроновете са детски играчки"

    10:11 06.05.2026

  • 14 айде още един мишок

    10 0 Отговор
    тоз човечец за кво ни го показвате

    10:12 06.05.2026

  • 15 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    4 1 Отговор
    ТОВС Е ДОБРЕ. НО МАЛКА ТОПЯЩА СЕ БЪЛГАРИЯ НЕ Е В СЪСОЯНИЕ НЯМА КАК ДА ХРАНТУТИ ПЛАТЕНИ ВОЙНИЦИ АРМИЯ. И ТРЯБВА СПЕШНО ДА СЕ ВЪСТАНОВИ ВЪВЕДЕ РЕДОВНАТА КАЗАРМА ДОНАБОРНА ВОЕННА СЛУЖБА.КСКТО ГО НАПРАВИХА ДРУГИ ПО ГОЛЕМИ ДЪРЖАВИ ОТ БЪЛГАРИЯ. Яко източват хазната тия.

    10:13 06.05.2026

  • 16 Псевдополитици Дека лъжат в зАтвора!

    9 0 Отговор
    Тоя много яко ни лъже и мами. Най добрия ни кораб е трета употреба от 60те години белгийски. Стария Руен и той тогава беше строен в Япония Хитачи оборудване. Руен отдавна е продаден на скраб . А тоя бандеровец ли лаже с прогнилото белгийско корито. За лъжа и измама требен да се влиза в затвора!

    10:14 06.05.2026

  • 17 Ха Ха

    9 0 Отговор
    Тагарев се хвали с бойни кораби, които е готов да хвърли срещу братска Русия. То и без това Черно море, с тези дронове, мини и измрели делфини вече трудно става за туризъм. Само че има "логическа основа" да сравняваме настоящата жалка армия с тази преди атлантическите демонкратични промени - да не преминаваме в цифри, че е доста депресиращо

    10:15 06.05.2026

  • 18 Розовия бандеровец тъпаренко.

    4 0 Отговор
    Да боядишаме военния ни флот в розово, ще е най модерния! Снабден с много памперси и те розови. Само боклуци се изказват тук.

    10:18 06.05.2026

  • 19 Само напомням

    5 0 Отговор
    Точно тези новите гемии n-та употреба са със 110 V захранване и нашите гениални натовци, вместо да им направят подходящи трансформатори от 220 на 110 V, за да ги захранват, като са на акостирали в пристанищата, им изразходили моточасовете на двигателите, за да работят генераторите им за собствени нужди 😂😂 Та така - имаме и гемии музейни експонати също като прехвалените нелетящи хвърчила.

    Велика натовска армия имаме! Велико крадене пада!

    Коментиран от #21

    10:18 06.05.2026

  • 20 007 лиценз ту кил

    4 0 Отговор
    Така е, по черноморието има доста кОрвети.

    10:20 06.05.2026

  • 21 Нормално

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Само напомням":

    От натовци като OOсpaинскатa карикатура Tагаренкo - толкоз!

    10:21 06.05.2026

  • 22 Този Урко фашистки престъпник пак ли е

    4 0 Отговор
    Тук да лъже! Направете анкета този колко е мразен от народа

    10:22 06.05.2026

  • 23 Да поясня:

    2 0 Отговор
    1. Страйкарите НЕ отговарят за безопасност и на изискваните технически характеристики. Риск 100%
    2.Ф 16. Най-капризният изтребител. Не на всякъде може да каца и излита. Капризни на подръжка. За предпочитане Грипан, щом не можеме да си позволим 35или 57.Ефективност- 0,1%
    3. Информацията за кораби- военните кораби са различни ,но каквито и да са поръчали България ,с 2 кораба втора употреба и сомалииците няма да уплошим. 2 кораба - ефективност 0.
    Извод: БА няма нищо.

    10:25 06.05.2026

  • 24 Този глист и родоотстъпник

    1 0 Отговор
    да го качат на една от тези гемии и да го пращат да защитава Одеса.

    10:31 06.05.2026

