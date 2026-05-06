Тагарев: За първи път от много години ние имаме основни бойни кораби и те, може би, ще бъдат най-модерните в Черно море

България, в новата си история, никога не е имала нови бойни кораби. За първи път от много години ние имаме основни бойни кораби и те, може би, ще бъдат най-модерните в Черно море. Това каза бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев в предаването „Тази сутрин“ по bTV.

„Българската армия е организъм в развитие. Тя е част от въоръжените сили на страните членки на НАТО. Поради тази причина имаме много солидни гаранции за сигурността си. Ние разчитаме на други, като допринасяме за тези общи способности за общата ни отбрана“, обясни Тагарев.

По думите му много дълги години почти нямаше нови въоръжения в българската армия и всичко, което беше изкарвано на парадите, беше 40-50-годишно. „Сега вече започна програмата за превъоръжаване на армията. Вече виждаме съвсем нови модерни бойни платформи. Очакваме днес на парада да прелетят първите F-16“.

„Време е да дойдат и новите „Страйкър“, които ще бъдат няколко вида. Имаме два построени кораба. Единият би трябвало да е в оперативна готовност, вторият скоро предстои да влезе в такава“, сподели бившият министър на отбраната.

Тагарев сподели, че България, в новата си история, никога не е имала нови бойни кораби с по-солидни и стабилни платформи. „Винаги сме разчитали на белгийски фрегати, които получихме втора ръка от Белгия. Но и преди това, по съветско време, в българския флот идваха кораби, които са били на въоръжение в съветския флот. За първи път от много години ние имаме основни бойни кораби - патрулни кораби от много добър клас. И те, може би, ще бъдат най-модерните в Черно море“.

„Кога тази техника ще се включи в отбраната на страната ни зависи от професионалистите в униформа. Договорите са сключени, парите са заделени. Българското общество в голямата си част приема необходимостта от повишаване на разходите за отбрана. Те бяха повишени значително през последните няколко години, предстои допълнително увеличение“, коментира той.

По думите на бившия военен министър се очаква тези средства да бъдат изразходвани по най-добрия начин, за да дадат способностите, от които България и нашата армия се нуждаят. „За да можем да гарантираме своята сигурност, заедно с нашите съюзници“, допълни той.

„България от много години не е гарантирала самостоятелно своята сигурност. Всякакви хипотези, при които сравняваме нашата армия с тази на наш съюзник, нямат логическа основа. Важното е ние да допринасяме съразмерно на нашите икономически и демографски възможности към колективната сигурност“, смята Тагарев.

Според него нашите военнослужещи трябва да са уверени, да се чувстват уважавани и високо подготвени, за да намерим своето място и по най-добрия начин да гарантираме сигурността си.