Новини
България »
Всички градове »
Адмирал Ефтимов: Имаме способности за борба с дронове, но при балистични ракети разчитаме на колективната система

Адмирал Ефтимов: Имаме способности за борба с дронове, но при балистични ракети разчитаме на колективната система

6 Май, 2026 10:15 359 7

  • адмирал емил ефтимов-
  • борба с дронове-
  • балистични ракети-
  • колективна защита

„Двата големи световни конфликта, които в момента се развиват, показват колко е важно да можеш да се облегнеш във всеки един момент на една боеспособна армия, за защита на собствената си страна“, посочи началникът на отбраната

Адмирал Ефтимов: Имаме способности за борба с дронове, но при балистични ракети разчитаме на колективната система - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов очерта в ефира на Нова телевизия както символичното значение на празника, така и сериозния контекст, в който българската армия изпълнява своите задачи.
Според него ролята на армията е да е опора на държавата в несигурната среда, свързана с международните конфликти. „Двата големи световни конфликта, които в момента се развиват, показват колко е важно да можеш да се облегнеш във всеки един момент на една боеспособна армия, за защита на собствената си страна“, посочи той.

По отношение на състоянието на армията Ефтимов подчертава, че въпреки трудностите, въоръжените сили функционират в режим на постоянна готовност и изпълнение на задачи. „Поддържаме готовност за реакция във всякаква обстановка. Много съм удовлетворен от това, което правят мъжете и жените в униформа. Процесът на модернизация върви. Курсът е правилен, но скоростта трябва да се увеличи“, смята адмиралът.
Той отбеляза, че нарушението на веригата на доставки и ограниченият капацитет на отбранителната промишленост оказват влияние върху всички държави. Ефтимов обаче подчертава напредъка по ключови проекти, включително въвеждането на новата авиационна платформа на F-16. Въпреки че към момента България продължава да разчита на МиГ-29 за охрана на въздушното пространство, адмиралът изтъкна значението на преходния период.

Началникът на отбраната подчерта, че България е част от колективна система за сигурност, в която обменът на информация и координацията са ключови. Според него е по-добре е да имаш съюзници, отколкото да нямаш. Той конкретизира, че страната активно обменя данни със съюзници като Гърция и Турция, както и с структури на НАТО, за да се гарантира по-висока степен на ситуационна осведоменост.

Ефтимов коментира и новите предизвикателства на съвременната война, включително ролята на дроновете и ракетните системи. „Имаме способности за борба с дронове и срещу крилати ракети, но когато говорим за балистични ракети, разчитаме на колективната система“, обясни той. В тази връзка той посочва необходимостта от нови инвестиции в 3D радари и противоракетни системи, като подчертава готовността на Министерството на отбраната да предложи съответните проекти.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Краварската слуга е доста жалка

    7 0 Отговор
    Този говори несвързано, явно е прекалил с белите линии

    10:20 06.05.2026

  • 2 Гост

    6 0 Отговор
    Ария и флот може да нямаме, но генерали и адмирали - НАСПОРИЛ ГОСПОД!

    10:22 06.05.2026

  • 3 Брей,,брей ,,брей

    2 0 Отговор
    Цял Адмирал на 10 гемии.

    10:23 06.05.2026

  • 4 кой мy дpeмe

    3 0 Отговор
    а при втория случай ти ще вземеш ли заплата

    10:24 06.05.2026

  • 5 Бивш защитник на небето

    4 0 Отговор
    Ние нямаме никаква пво защита! Всичко се подари на окраина! Пво защита има само София и АЕЦ Козлодуй. Останалите защитни батареи заминаха за бандерофашистите. Оголени сме отвсякъде. Не му вярвайте на тоя пуяк! Авиация тоже наемаме, купихме трета употреба краварски кофчези. Густо майни!

    10:25 06.05.2026

  • 6 спри да друсаш

    1 0 Отговор
    в момента сме гола вода

    10:27 06.05.2026

  • 7 честен ционист

    1 0 Отговор
    Ефтимов, завалят ли балистичните ракети, ти ще си вече отдавна си плюл на петите.

    10:28 06.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол