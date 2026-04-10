Ангел Мавровски: Търговци пласират месо с изтекъл срок от "2016"

10 Април, 2026 19:04 517 6

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България е изправена пред мащабна криза с безопасността на храните и драстично източване на земеделски субсидии. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е засякла месо с изтекъл срок на годност още от 2016 година, което е било подготвяно за реализация в търговската мрежа. Това съобщи новият изпълнителен директор на институцията Ангел Мавровски в свое интервю за вестник "Телеграф". Само за месец под негово ръководство контролните органи са изпразнили редица складове с опасни продукти в цялата страна, включително огромни количества в Хасково, Димитровград и Монтана.

Скандалните разкрития сочат, че недобросъвестни търговци държат с години негодни животински продукти, надявайки се да ги пласират по малките квартални магазини.

"Откриваме меса с изтекъл срок на годност от 2022-2023 година, които стоят в складове в очакване на пазар. Имали сме случаи, в които са хванати меса с изтекъл срок на годност и от 2016 година", заяви Ангел Мавровски. Според него налаганите в момента глоби са "смешни" и подобни нарушения трябва незабавно да бъдат криминализирани, тъй като застрашават директно изхранването и здравето на нацията.

За да бъде спряна практиката старо, замразено агнешко (предимно от Нова Зеландия) да се размразява и продава като прясно, БАБХ е въвела строги изисквания за етикетиране. Всеки клиент вече трябва да вижда ясно на етикета датата на замразяване и произхода на месото при влизането му в страната.

Освен проблемите с храните, агенцията разкрива мащабна схема за злоупотреба с национални и европейски средства чрез фиктивни животни. Към момента в системата се водят "изгубени" около 13 000 говеда и овце.

"Най-големият проблем е в това, че тези изгубени животни крадат пасища на истинските фермери. Парите за тях взимат хора, които не отглеждат животни", категоричен е шефът на БАБХ. Според изнесените данни, над 70% от животните в някои стопанства се продават нелегално, без документи, само за да може собствениците им да докажат фиктивна раждаемост пред Държавен фонд "Земеделие" и да приберат субсидиите.

Липсата на адекватен ветеринарен контрол в някои стопанства и масовото нелегално клане водят до тежки епидемиологични последствия. Статистиката показва, че България е на първо място в Европа и на второ в света (след Виетнам) по разпространение на кучешка тения.

"Много е опасно, можеш да се заразиш дори от кучешко изпражнение, изсъхнало на пътя, пълно с яйца на паразита", предупреждава експертът, призовавайки хората да купуват месо само от регламентирани ферми и кланици, които са подложени на строга ветеринарномедицинска експертиза.

Паралелно с проверките на месо, БАБХ е засилила контрола върху вноса. Агенцията следи изкъсо корабите със слънчоглед от Аржентина, като чрез Агенция "Митници" ще се гарантира, че продукцията ще бъде изцяло изнесена от страната, за да не компрометира реномето на българското олио на международните пазари. Същевременно има сериозни подозрения, че заради дългогодишно бездействие на определени звена в БАБХ, в страната вече са внесени опасни и неразрешени пестициди, чиято употреба тепърва трябва да бъде пресечена.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БГ в клуба на богатите

    6 1 Отговор
    За това яжте банани не могат да издържат 10 г.

    19:07 10.04.2026

  • 2 Вашето мнение

    8 1 Отговор
    Когато ходите да гласувате помнете, че 1о годишните агнета, които ядете са благодарение на герб, дпс и ппдб, които унищожиха българското животновъдство.

    19:07 10.04.2026

  • 3 Анонимен

    2 0 Отговор
    Да има от агнета месо от още преди Христа и сега се продават Да има Купувайте хора лъжите на тези купувайте

    19:12 10.04.2026

  • 4 Търговец

    0 1 Отговор
    Пържола транжирана от журналисти.

    19:17 10.04.2026

  • 5 Гробар

    1 0 Отговор
    Ганю се превърна в лешояд. Пак гласувайте за евроатлантиците и скоро ще пасете трева.

    19:24 10.04.2026

  • 6 Факти

    0 0 Отговор
    Ангел Мавровски: Търговци пласират месо с изтекъл срок от "2016", заради леврото

    19:25 10.04.2026

