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Васил Терзиев за “Топлофикация София”: За да спрат авариите и шоковите сметки трябва независим одит

Васил Терзиев за “Топлофикация София”: За да спрат авариите и шоковите сметки трябва независим одит

12 Юни, 2026 10:25 317 7

  • васил терзиев-
  • топлофикация-софия

Управлението изисква факти, а не догадки. Зачестяващите аварии, които оставят хиляди домакинства без отопление през зимата, са резултат от дългогодишно отлагане на ключови реформи и ремонти на парче

Васил Терзиев за “Топлофикация София”: За да спрат авариите и шоковите сметки трябва независим одит - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

“Всеки ход напред е по-добър от пълното бездействие. Но за да спрат авариите, шокиращите сметки и седмиците без топла вода в сърцето на европейска столица, трябва независим технически, финансов, правен и регулаторен анализ на „Топлофикация София“. Това каза кметът на София Васил Терзиев, след като Столичният общински съвет утвърди, на заседание от 11 юни, бизнес плана на дружеството.

Терзиев внася два пъти доклад в последните 6 месеца, с който иска извършването на одит на „Топлофикация София“.

“За да спрем затъването на дружеството, което има над 1 милиард евро задължения, трябва да вземем следващото и по-важно решение. Затова отново ще внеса моя доклад,” заяви той.

“Знам, че темата за независими анализи, доклади и преструктуриране може да звучи абстрактно. От нея обаче зависи нещо съвсем конкретно и практическо – да спрат авариите, шокиращите и непредвидими сметки и седмиците без топла вода в сърцето на европейска столица.”

На 11 юни общинските съветници приеха и няколко решения, с които се дава ход на смяна на ръководствата на общо 53 общински дружества и лечебни заведения, сред които е и най-голямото комунално дружество на столицата.

Терзиев е категоричен, че следващите стъпки за оздравяване на дружеството изискват факти:

1. Управлението изисква факти, а не догадки. Зачестяващите аварии, които оставят хиляди домакинства без отопление през зимата, са резултат от дългогодишно отлагане на ключови реформи и ремонти на парче. За да започнем реален оздравителен процес, ни е нужна обективна и пълна картина за състоянието на мрежата и централите, изготвена от международни експерти.

2. Привличането на инвестиции изисква доверие. Нито държавата, нито водещи финансови институции като Международната финансираща корпорация (IFC) ще се ангажират с преструктуриране на дълга без подробен одит. Този анализ е задължителното условие, за да привлечем нужните между 1.5 и 2 милиарда евро за изграждане на нови когенерационни мощности.

3. Крайната цел е защита на софиянци. „Топлофикация“ може и трябва да бъде печелившо дружество. Чрез промяна в съотношението на производството – повече електричество и по-малко топлинна енергия – компанията ще започне да генерира сериозни собствени приходи. По този начин ще гарантираме сигурна услуга на предвидима цена, без да създаваме нови енергийно бедни домакинства.

Васил Терзиев призова общинските съветници да подкрепят доклада му.


България
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  • 2 Абе да бе

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    Викни някои петроханци да го направят срещу малко спонсорство.

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    10:48 12.06.2026

  • 7 анонимен

    0 0 Отговор
    Махнете топлинните счетоводители. Парите за тях надуват сметките на потребители и намаляват печалбата на топлофикация София.

    10:50 12.06.2026

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