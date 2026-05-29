Омбудсманът отново настоя за спешни промени във ВиК сектор

29 Май, 2026 09:55 543 6

Според Велислава Делчева е необходим изцяло нов Закон за водоснабдяването и канализацията

Мария Атанасова

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати до председателя на Временната комисия по бюджет и финанси в 52-рото Народно събрание Константин Проданов и до членовете на комисията становище във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите, внесен на 22 май 2026 г.

В становището си омбудсманът поставя акцент върху необходимостта от реална защита на правата на потребителите на ВиК услуги, справедливо ценообразуване, ефективен контрол върху ВиК операторите и незабавни мерки срещу системното влошаване на качеството на услугите.

Велислава Делчева подчертава, че препоръките се основават на задълбочен анализ на жалбите, които постъпват в институцията на омбудсмана през последните години, както и на тревожните данни за състоянието на ВиК сектора в страната.

Тя обръща внимание и на факта, че загубите на вода в страната продължават да бъдат изключително високи – над 60%, без съществено подобрение, въпреки значителния финансов ресурс, вложен във ВиК инфраструктурата.

„Подобрение и намаляване на общите загуби от 2020 г. до момента не се регистрира, но трайно увеличение на цените има – 2026 г. спрямо 2020 г. средното увеличение за страната е над 72%. Тук логично възниква въпросът –защо няма ефект от инвестициите, които видно от Годишния доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране общо за страната са над 532 млн. лева“, пише общественият защитник.

В становището Велислава Делчева подчертава още, че гражданите в редица региони на страната продължават да бъдат изправени пред тежки водни режими и кризи, включително в Сливен, Омуртаг, Шумен, Плевен, Брезник и населени места в София област.

Според омбудсмана е необходимо приемането на изцяло нов Закон за водоснабдяването и канализацията, който да гарантира правото на достъп до качествени ВиК услуги на икономически обоснована и социално поносима цена. В позицията си Делчева настоява цената на водата да бъде обвързана с начина на доставяне – гравитачно, помпажно или смесено, така че потребителите да не заплащат необосновано завишени разходи.

Тя настоява също да бъде въведен механизъм за прилагане на по-ниска цена или компенсации за потребителите в случаите, когато водата не отговаря на нормативните изисквания за качество. Подчертава също, че в институцията постъпват множество жалби от граждани, които са принудени да плащат пълна цена за вода, забранена от регионалните здравни инспекции за питейни нужди.

В становището Велислава Делчева поставя акцент и върху необходимостта от въвеждане на санкции и принудителни административни мерки спрямо ВиК операторите при неизпълнение на задълженията им по общите условия. Тя подкрепя засилването на контролните функции на КЕВР, но предупреждава, че без ефективни санкции защитата на потребителите ще остане формална.

Особено внимание омбудсманът отделя и на проблема с двойното заплащане за дистанционно отчитане на водомерите. В становището се посочва, че към момента потребителите заплащат едновременно такси към топлинните счетоводители за предоставяне на данни към ВиК операторите и разходи за отчетност, включени в цената на ВиК услугите. Според омбудсмана е необходимо законът изрично да гарантира безплатното предоставяне на тази информация към ВиК операторите.

Омбудсманът отново настоява и за изготвянето на цялостен правен, икономически, социален и технически анализ на изпълнението на Стратегията за развитие и управление на ВиК сектора за периода 2014-2023 г., тъй като към момента липсва публична оценка за ефективността на предприетите мерки, резултатите от единната цена на водата и изпълнението на показателите за качество.

В заключение Велислава Делчева изразява увереност, че направените предложения ще бъдат обсъдени внимателно и ще бъдат взети предвид от народните представители с цел гарантиране правата и интересите на потребителите на ВиК услуги в България.


  • 1 Последния Софиянец

    За да дадат стотинките по ПВУ от Брюксел искат да ни дигнат тока и водата.

    09:57 29.05.2026

  • 2 бою циганина

    искам да заравям маркуч на златните цени, направих и договор с образованието от друг континент сраел

    10:09 29.05.2026

  • 3 Беззаконието !

    Основа !

    За Всички Бедствия !

    В България !

    10:17 29.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 нов За кон -----

    нов За кон за водоснабдяването и канализацията

    ------------- Хубаво !

    Ама !

    Народното Събрание !

    И Държантите служители !

    Не са Коне !

    А Феодали !

    10:23 29.05.2026

  • 6 Безпристрастен

    Софийска вода( само названието е Софийска) която от десетилетия е на практика френска собственост,защото концесията си е чиста собственост, ползва наша, българска вода,наш български водопровод,построен с наши средства,още през Социализма,вода която постъпва в него на гравитачен принцип ( без един лв вложения за помпени станции) , безпардонно,нагло ,всяка година,повишава цената на кубик питейна вода.Минимум два пъти в годината.И нашият КЕшВР, винаги и одобрява искането.Защо ли? А конц.договор е засекретен,по пазен от архивите на ДАНС.Дори на депутати не са разрешавали да го видят.По изтекло инфо, са заложили 4 ст/ куб.м концесионна такса-Четири стотинки/2 евроцента! А е препродават на столичните лапни муха, по 4,60 лв/ куб м.В Сахара няма такава чудовищна печалба от кубик вода.Отделно столичните офф се е плащат два пъти - като студена,питейна ,и втори път,през топлият водомер.Веднъж офф сата е стрижат като студена вода,втори път като топъл водимер,отделно Топлофикация е стриже с 16 лева/ 8 евро на кубик,като топла.За капак са си прокарали закон.От Януари 2027 всички оффф се, задължително да си подменят водомерите с дистанционни.За сметка на офф сете.Цената на брой с монтажа беше 290 лева.Тогава идва и голямото дране.Колко,кога засичат,пълно затъмнение..Някой заслужава да бъде разчекнат с четири коня,за тази концесия.Албанците сключиха със тях концесия.И ги изритаха безцеремонно още на шестия месец,без да им мигне окото.До сега за двадесетина годин,към

    10:43 29.05.2026

