КФН и омбудсманът предлагат промени в застраховките на мотористите

След близо двойния скок на задължителната „Гражданска отговорност“ Комисията за финансов надзор (КФН) и омбудсманът Велислава Делчева излизат с предложение за законодателни промени в полза на мотористите.

Целогодишните застраховки да отпаднат и да бъдат заменени със сезонни, както и разсроченото плащане на полиците са част от предложенията към Народното събрание. Това стана ясно на среща с мотообщността.

Междувременно се чакат резултатите от проверката на финансовия надзор, за която от Асоциацията на застрахователите декларираха, че ще съдействат.

Ако бъде установено необосновано повишение на цените, ще бъдат сезирани Комисията за защита на потребителите и антикорупционният орган.

Мотообщността, която на 2 май откри мотосезона в София, заплаши протести, ако няма промени в техните застраховки.