Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
КФН и омбудсманът предлагат промени в застраховките на мотористите

КФН и омбудсманът предлагат промени в застраховките на мотористите

5 Май, 2026 20:52 696 13

  • кфн-
  • омбудсман-
  • застраховки-
  • мотористи

Мотообщността заплаши с протести

КФН и омбудсманът предлагат промени в застраховките на мотористите - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След близо двойния скок на задължителната „Гражданска отговорност“ Комисията за финансов надзор (КФН) и омбудсманът Велислава Делчева излизат с предложение за законодателни промени в полза на мотористите.

Целогодишните застраховки да отпаднат и да бъдат заменени със сезонни, както и разсроченото плащане на полиците са част от предложенията към Народното събрание. Това стана ясно на среща с мотообщността.

Междувременно се чакат резултатите от проверката на финансовия надзор, за която от Асоциацията на застрахователите декларираха, че ще съдействат.

Ако бъде установено необосновано повишение на цените, ще бъдат сезирани Комисията за защита на потребителите и антикорупционният орган.

Мотообщността, която на 2 май откри мотосезона в София, заплаши протести, ако няма промени в техните застраховки.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николова , София

    16 1 Отговор
    Мотористите първо да се съобразяват с околните с шумовете който създават ...на полето може всичко ..не в града и на пътя ..после привилегии ..не сме длъжни и на тях ..да ги е...а

    Коментиран от #13

    20:55 05.05.2026

  • 2 бла бла бла

    8 1 Отговор
    А какво стана с "бонус малуса"? И щом държавата ни задължава да плащаме тези застраховки, да направи регулации и закон за този бонус малус!

    20:57 05.05.2026

  • 3 Икономист

    8 0 Отговор
    Какъв е проблема в Сащ застраховката е 6м и ако не я подновиш пускаш декларация че няма да караш колата докато не подновиш застраховката- за неограничено време .

    20:59 05.05.2026

  • 4 Съгласен съм

    12 0 Отговор
    Сезонни но ако го хванат да кара извън сезона, както и след 22:00 часа в жилищни райони да се глобява колкото е сумата на цялата гражданска.

    Коментиран от #9

    21:00 05.05.2026

  • 5 това са

    5 0 Отговор
    "ТАНКОВЕТЕ" на управляващите...никой ,ама никой няма да посмее да ги пипне ....!

    21:02 05.05.2026

  • 6 1234

    7 1 Отговор
    Само се пречкат по пътищата и нарушават закона.....

    21:05 05.05.2026

  • 7 заплаши протести

    4 0 Отговор
    и как ще протестират?
    както винага с пърпорене
    за което няма глоби за шумово замърсяване

    21:08 05.05.2026

  • 8 Моторист

    6 3 Отговор
    Аз карам целогодишно мотора си, така че ще си плащам за цяла година.
    Но освен мотора си карам и личните си автомобили.
    Но освен шофьор съм и пешеходец по природа.
    Надуването на цените на застраховките е абсолютно необосновано. След моторите следват колите.
    А всички ние като хора, трябва да се борим със тази спекула, защото това засяга всички нас.

    21:11 05.05.2026

  • 9 колкото е сумата на цялата гражданска

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Съгласен съм":

    че да не е много?
    110е е минималната за цяла година
    а те карат и през зимата когато не е толкова студено и пак разбуждат хората
    а тез шебеци се застъпват за тях

    21:11 05.05.2026

  • 10 1234

    1 0 Отговор
    Да се премахне срикера моля!

    21:15 05.05.2026

  • 11 А защо

    2 0 Отговор
    мотореткаджиите НЕ ПЛАЩАТ винетки? Може би не разбиват пътищата, не замърсяват звуково и реално околната среда или не са причинители на катастрофи? Аз не си карам колата всеки ден, но плащам застраховка за всеки ден... Освен това мотори се кара не по работа, а за кеф...и кефа ли трябва да им плащаме?

    21:17 05.05.2026

  • 12 Тити

    1 0 Отговор
    То и за колите цените растат и то без никаква причина а КФН от както се помня никога не са си мърдали пръста в полза за народа.

    21:24 05.05.2026

  • 13 Явно искаш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Николова , София":

    Моторист да те е.е ама няма...

    21:29 05.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове