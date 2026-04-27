Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Омбудсманът препоръча възможност за преразглеждане на оценките от матурите при ясни правила

27 Април, 2026 09:58 476 4

  • омбудсман-
  • велислава делчева-
  • матури

Делчева подчертава, че матурите имат ключово значение за бъдещото образование и професионална реализация на зрелостниците

Омбудсманът препоръча възможност за преразглеждане на оценките от матурите при ясни правила - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева поиска спешни мерки за гарантиране правата на зрелостниците при предстоящите държавни зрелостни изпити, след решение на Върховен административен съд за отмяна на разпоредби от Наредба № 11, свързани с оценяването на резултатите.

В становище до министъра на образованието проф. Сергей Игнатов тя изразява загриженост, че създалата се ситуация може да постави под съмнение нормалното провеждане на матурите поради липсата на ясни и прозрачни процедури, които да заместят отменените текстове.

Омбудсманът подчертава, че матурите имат ключово значение за бъдещото образование и професионална реализация на зрелостниците, поради което процедурите трябва да отговарят на принципите на законност, прозрачност и защита на правата на гражданите.

В тази връзка тя препоръчва на Министерство на образованието и науката да предприеме своевременни действия за нормативно уреждане на ситуацията и възстановяване на правната сигурност при провеждането на ДЗИ, така че да се гарантира правото на зрелостниците на достъп до оценените им изпитни работи чрез ясна и еднакво приложима процедура в цялата страна, включително възможност за преразглеждане на оценките при ясни правила, срокове и гаранции за обективност.

В становището си Делчева настоява още министерството да осигури прозрачност на процеса по провеждане, оценяване и обявяване на резултатите от текущата изпитна сесия, както и да предостави навременна и публична информация за учениците, родителите и педагогическите специалисти относно предприетите мерки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма как

    3 0 Отговор
    да се преразгледа нещо, което е функционално неграмотно.

    10:02 27.04.2026

  • 2 Димо

    3 0 Отговор
    Някой може ли да ми изброи десет важни неща в полза на хората с действащ краен резултат, които тази институция е постигнала и финализирала за времето си на съществуване? Напълно излишни милиони се харчат всяка година за едно голямо нищо.

    Коментиран от #4

    10:08 27.04.2026

  • 3 Мерси

    4 0 Отговор
    от излишни препоръки и псевдо дейности , ще кажа !

    10:21 27.04.2026

  • 4 Само

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Димо":

    излишни разходи за НИЩО на плещите на българските граждани ! Истинско безсрамие в тази малка и бедна държавица !

    10:22 27.04.2026

