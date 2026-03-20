Започва предизборната кампания: 25 формации в битка за парламента

Започва предизборната кампания: 25 формации в битка за парламента

20 Март, 2026 07:16 796 59

Над 35 000 българи вече са подали заявление за гласуване в чужбина, като крайният срок изтича на 24 март

Започва предизборната кампания: 25 формации в битка за парламента - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В полунощ официално започна предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Тя ще продължи до 17 април.

14 партии, 10 коалиции и един независим кандидат ще се борят за гласовете на избирателите за попълване на 240 места в Народното събрание. Малко над 4700 са кандидатите, регистрирани за вота в цялата страна.

Над 35 000 българи вече са подали заявление за гласуване в чужбина, като крайният срок изтича на 24 март.

До 28 март ЦИК ще определи броя на секциите и местата, където ще бъдат създадени.

Над 6 600 000 са избирателите с право на глас на предстоящия вот през април.


  • 1 ООрана държава

    12 1 Отговор
    И нека шоуто (замергането с ааакуу) започне СЕГА

    Коментиран от #17

    07:19 20.03.2026

  • 2 И каква ше е битката

    13 0 Отговор
    Кой повече пари кебапи и наливна бира ше предложи на офцете😅😅😅😅😅

    Коментиран от #8, #37

    07:21 20.03.2026

  • 3 Дзак

    8 5 Отговор
    Очакваме смята на властта, осигуряване на икономическа стабилност, противопоставяне на участие във войната.

    Коментиран от #4, #11, #34

    07:22 20.03.2026

  • 4 Само

    7 9 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    с № 8 за "Алтернатива за България" !

    Коментиран от #6, #7

    07:40 20.03.2026

  • 5 Кой Ли? Ще Е ?

    8 0 Отговор
    Кой Ли?

    Ще Е ?

    Властелина ?

    Който Ще Прави !

    Каквото Си Иска !

    В Тази !

    Губерния ?

    07:43 20.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Оня с коня

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Само":

    Точно така-само "Алтернатива за БГ" ще ни оправи ОТ РАЗ без да й мигне окото.

    Коментиран от #41

    07:48 20.03.2026

  • 8 За Кабела ! - Вече Ясно !

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "И каква ше е битката":

    За Кабела !

    Вече Ясно !

    Втъкнат !

    Ни Е !

    И% Няма !

    Да Излезне !

    Скоро !

    Къде Са Другите ?

    Коментиран от #44

    07:48 20.03.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    6 1 Отговор
    Започнаха лъжите !
    Кой каквото няма, вече ще го има...

    07:55 20.03.2026

  • 10 Гост

    13 0 Отговор
    В битка за парламента??? Хахахахах! Битката е за едни пари, не за парламента. Ама много милиарди...

    Коментиран от #16

    07:56 20.03.2026

  • 11 Това

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    Освен комунист, друг не би го написъл

    Коментиран от #49

    07:57 20.03.2026

  • 12 Питане

    8 2 Отговор
    Гъбите кога ничат ?

    Коментиран от #51

    07:59 20.03.2026

  • 13 ОЛЯХТЕ СЕ

    15 0 Отговор
    НА 5 МЛН. НАСЕЛЕНИЕ
    25 ФОРМАЦИИ...???

    Коментиран от #54

    08:12 20.03.2026

  • 14 Знае

    10 0 Отговор
    Докато има овце , ще има и вълци които да ги ядат . Докато има без ум но смели жълнопаветници , ще има тарикати които да ги лъжат .Защото най лесно се лъжат хора , които искат да бъдат излъгани. Казваш им каквото искат да чуят и те вече са се самоизлъгали . Безкритично мислещите не се сещат , че никой желаещ да ги управлява няма да им каже , че иска да го изберат за да ги краде , граби и да живее за сметка на тяхната мизерия . Нали , ако им го каже , няма да го изберат ? Наивниците мислят , че новоизбаният ще ги оправи , а няма да оправи себе си . И сетне се чудят защо например дядо им Симо Горският се изгаври с тях , обещавайки им , че ще ги оправи за 800 дни ! А сетне вместо тях и той оправи себе си . И за капак на всичко им се подигра , че са със сбъркан чип ...

    Коментиран от #30

    08:28 20.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Започва

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Битката на спортистите

    Коментиран от #46, #58

    08:33 20.03.2026

  • 17 Пампаец

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Преди изборите кандидатите се замергат с акууу , а след изборите се прегръщат и започват да го облизват обяснявайки на матряла , че това не било акууууу , а течен шоколад ... А матрялът гледа умно и сърба баницата с боб чорба в която единственото бобено зърно си търси другарче , докато завижда как избланиците му набиват кИфтетата и пРжолите ...

    Коментиран от #59

    08:33 20.03.2026

  • 18 Игра на Рулетка

    7 1 Отговор
    Започва предизборната кампания: 25 формации в битка за джакпота в парламента.

    08:34 20.03.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    Бoтaш Tpимopcки щял да oткpивa oщe "виcoкoтexнoлoгични" зaвoди зa бapyт c нaши пapи, нo coбcтвeнocт нa PaйXмeтaл т.e. на Блeкpoк.

    Коментиран от #26

    08:38 20.03.2026

  • 20 Ако българия е 7 милиона

    8 0 Отговор
    Означава че около 2 милиона трябва да са деца и непълнолетни
    Откъде има тогава 6,6 милиона гласоподаватели

    08:39 20.03.2026

  • 21 Инженер

    3 4 Отговор
    ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЕЛИЧИЕ! ОТ ПЕПЕЛТА КЪМ СЛЪНЦЕТО ДА СИ ВЪРНЕМ ВЕЛИЧИЕТО!

    08:40 20.03.2026

  • 22 Започна имитация

    5 1 Отговор
    на кампания за формални избори, ппнеже Радев ВЕЧЕ управлява чрез кабинета Гюров и всички партии са клекнали пред него.

    Опозиция са само Възраждане и ДПС.

    08:40 20.03.2026

  • 23 вадете пуканките

    6 0 Отговор
    фрик шоуто започва!!

    08:40 20.03.2026

  • 24 Социолог

    3 3 Отговор
    СЛОЖЕТЕ ПЛЮС ЗА ВЕЛИЧИЕ, СЛОЖЕТЕ МИНУС ЗА МЕЧ! ДА СЕ ПРЕБРОИМ!

    08:40 20.03.2026

  • 25 Стара чанта

    3 0 Отговор
    Започва предизборната далавера на политиците - тип ,,Хранителни добавки"! България - в едномесечен режим, приличащ на щандовете и регалите в аптеките, нарочно отделени /защо ли?/ от регламентираната продажба на законно изследвани и проверени лекарства.

    08:41 20.03.2026

  • 26 Исторически парк

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Данко Харсъзина":

    Това го направихте вие мутри гербави

    08:41 20.03.2026

  • 27 Симпатизант

    0 5 Отговор
    Аз съм за ППДБ. Ще Ви кажа защо: 1) Те вече смениха почти всичката управа на БГ чрез тяхното служебно правителство. Това стана възможно благодарение на ограниченията, които те въведоха на президентството - беше лесно, защото всички парламентаристи гласуваха "за", тъй като Радев успяваше да организира добри служебни правителства и парламентаризмът в БГ си отиваше. 2) ППДБ винаги съгласуват своите действия с важните атлантически посолства в БГ - не се съмнявайте в това - помните звуковите записи от предходни избори, когато се доказа, че ППДБ имат подкрепата на посолствата и съгласуват действията си с тях. 3) ППДБ са много демократични и толерантни къ хора с всякаква "ориентация" - вижте им лидерите за доказателство

    Коментиран от #33

    08:42 20.03.2026

  • 28 Българин

    1 8 Отговор
    АЗ ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА РАДЕВ!

    Коментиран от #29, #35

    08:43 20.03.2026

  • 29 Гербар

    3 5 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    АЗ ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА БОЙКО!

    08:43 20.03.2026

  • 30 Никой не може да ви даде

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Знае":

    Толкова много колкото ние може да ви обещаем
    Това е основния предизборен мотив на партиите

    08:44 20.03.2026

  • 31 Радев

    2 4 Отговор
    Ще издиря всички гласували за герб и ппдебъ и ще ги натикам в белене и ще нахраня прасетата с тях 😈

    08:45 20.03.2026

  • 32 дскгб

    5 1 Отговор
    напред другари спасители от всички партии да превземем за пореден път властта!!!!!!!!

    08:45 20.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Питам

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    Кой те пита какво очакваш ? Сетне се чудите защо ви наричат жълтопаветен планктон ! Заради привилегиите да крадат и самоуправстват безнаказано се стремят да се докопат до властта . А не след като я докопат да изпълняват очакванията ви . Друг е въпросът , че преди изборите всички ви обещават това , което очаквате , защото иначе няма да гласувате за тях ! Хайде , царят го виждахте само на картинка и клъвнахте на лъжата му , че ще ви оправи за 800 дни. Боко го помислихте за Индже войвода и го избрахте да пребори мутрите ,и да ви даде оградено от тях . Сега се сърбите, че вместо на вас го взе за себе си . Същото стана с Кирчококорчовци , които ви обещаха да преборят корупцията , а красота повече от предшествениците си вземайки заеми които ще плащат внуците ви . Сега ще гласувате за фигуранта на Черепа нарекъл ви Кирчококорчовци заблавяйки , че именно той ги докара на власт , за да закрият Специализираният съд и специализираната прокуратура . И какво ще очаквате от Радев , който Черепа държи с порнокомпромати с непълнолетни ромки ? Радев няма да оправя дори себе си , а господарите си ивопрокопиевци . И ще изпълнява очакванията на ивопрокопиевската олигархия , а не вашите очаквания...

    08:47 20.03.2026

  • 35 Симпатизант

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Българин":

    В момента всичката власт в БГ се държи от служебното правителство на ППДБ, които смениха всички ръководни кадри от времето на ГЕРБ. Радев няма алтернатива и ще направи коалиция с ППДБ - ще стане чудесна атлантическа коалиция. Не вярвам да се карат, защото войната в Украйна скоро трябва да приключи. По всичко друго ще се разберат

    Коментиран от #45

    08:48 20.03.2026

  • 36 Американец

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Радев":

    Де си тръгнал срещу Америка бе илитерат погледни си държавата като след война бе неможач?

    Коментиран от #42

    08:48 20.03.2026

  • 37 Помни

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "И каква ше е битката":

    Битката ще е да арестуват конкурентните купувачи на гласове . Като арестуват купувачите на гласове на конкуренцията , няма да има КОЙ да купува гласове с кебапчета и КЕШ за конкурентите . А всички купени гласове ще са за ,,правилните"...

    08:50 20.03.2026

  • 38 Предизборната кампания е

    3 1 Отговор
    Противоконституционна
    Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление.
    (2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
    (3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.

    Коментиран от #43

    08:51 20.03.2026

  • 39 4300 са кандидат депутатите,

    2 1 Отговор
    от тях само кандидатите на ДПС и Възраждане не са се поклонили на Радев.

    Всеки човек с малко разум ще подкрепи опозицията, инак Радев завладява цялата власт- парламентарна, президентска, изпълнителна , съдебна и медийна.
    За България това е много опасно!

    България без опозиция означава Радев да командва !

    Коментиран от #55, #57

    08:51 20.03.2026

  • 40 Кога

    5 2 Отговор
    ще махнете комунистическия герб от фасадата на НС?

    Коментиран от #50

    08:53 20.03.2026

  • 41 Помни

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Оня с коня":

    Бе дядо Симо Горския ни оправи за по малко от 800 дни , че някаква си Алтернатива за България ли няма да ни оправи без вазелин ??? :-)))

    08:53 20.03.2026

  • 42 Радев

    1 5 Отговор

    До коментар #36 от "Американец":

    Ще освободя България от американско робство и вас доларки Ще ви разстрелям публично на стадион Васил Левски!

    Коментиран от #56

    08:54 20.03.2026

  • 43 Гербер

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Предизборната кампания е":

    Тая конституция е залъгалка за вас овцете бе 😅🤣😂😂🤣

    Коментиран от #47

    08:55 20.03.2026

  • 44 Знае

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "За Кабела ! - Вече Ясно !":

    Къде са другите ли ? В гьоловете по жълтите павета . Търсят голи кукички подхвърлени им от тарикатите да се закачат като шарани на тях .

    08:56 20.03.2026

  • 45 Радев щял да направи коалиция

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Симпатизант":

    с ППДБ?!

    Някой вярва ли на тая мантра?
    ППДБ са Шарлатаните на Радев, той ги доведе, той ги вкара, той ги командва отдавна!
    В момента ППДБ му разчистват терена .
    " С Вас сме, г-н президент! "

    ППДБ = Радев.

    08:56 20.03.2026

  • 46 Започва битката

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Започва":

    На спиртистите които ще гласуват

    08:57 20.03.2026

  • 47 Законите са заКоне

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Гербер":

    Не са за хищници

    08:59 20.03.2026

  • 48 Трябва да накажем предателя

    1 2 Отговор
    Боко на тия избори.

    И да гласуваме против Радев и всички, които го подкрепят.

    Няма леви, нама десни- изборът е За или ПРОТИВ Раддв.

    Коментиран от #53

    09:00 20.03.2026

  • 49 Знае

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Това":

    То комунисти отдавна няма . За сметка на това е пълно с без ум но красив наивитет който си мисли , че искат да го управляват , за да не го експлоатират и да го използват като гарант за заемите които управляващите го ще окрадат , а той ще връща .

    09:01 20.03.2026

  • 50 Еми

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Кога":

    Когато махнат комунистите от Герб от НС😂

    09:01 20.03.2026

  • 51 Знае

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Питане":

    След дъжд . Очертават се дъждове така , че сезонът ще е идеален за бране на гъби . И без това от гласоповавателите нищо не зависи . Още Чърчил е казал, че ако изборите имаха звачение, никой нямаше да ги провежда . Изборите са за изпускане на парата от матряла и за узаконяване на кражбите и другите престъпления на управляващите .

    09:05 20.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Помни

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "ОЛЯХТЕ СЕ":

    Една камара формации и 220 депутати ! Макар , че и 80 депутати са достатъчни за малка България.

    09:07 20.03.2026

  • 55 Каква опозиция на Радев е Възраждане бре

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "4300 са кандидат депутатите,":

    Същите копейки. Копейството трябва да бъде изкоренявано в зародиш.

    09:09 20.03.2026

  • 56 Капитан Америка

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Радев":

    Чиба бе колхозен неандерталец!!!

    09:11 20.03.2026

  • 57 Споко, Копейкото ДПС

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "4300 са кандидат депутатите,":

    няма да влезе, а копейското Възраждане ще е е предпоследно. Така копейката Радев няма с кого да се коалира, освен ако БСП не влязат с мижавите си проценти.

    09:13 20.03.2026

  • 58 Знаещ

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Започва":

    Абсолютно си прав . Проблемът не е в спортистите . А в това , че те нямат квалификация да управляват държава . Само че това жълтопаветните еуглени не ги интересува . И сетне се чудят , защо пак са ги излъгали. Ами задачата на мошениците е да лъжат глупаците . И сетне се чудят защо пак са ги излъгали . Ами защото са се оставили да ги излъжат . А са се оставили да ги излъжат , защото са по глупави от политиците и кукловодите им .

    09:14 20.03.2026

  • 59 Герп боклуци

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Пампаец":

    Ааа за Има Такива Некадърници ставало на въпрос

    09:17 20.03.2026

