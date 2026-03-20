Показват първия новопроизведен влак „Шкода“ за България - част от инвестиция за над 320 млн. евро

На официална церемония на Централната гара в София ще бъде представен първият новопроизведен влак „Шкода“, който пристигна у нас в началото на месеца.
Очакванията са от април той да започне да превозва пътници. Предстои до август страната ни да получи всичките 25 нови влака. Те разполагат с общо 333 места и развиват максимална скорост от 160 км/ч.
Проектът за доставката им е размер на малко над 320 млн.евро, като финансирането е осигурено по Плана за възстановяване. На събитието днес ще присъства транспортният министър Корман Исмаилов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 Анелия Андреева
До коментар #5 от "Анелия Андреева":Карай смело! Едва ли ще успееш да нанесеш повече щети на ЖП - то, отколкото самата държава умишлено му нанесе!
08:22 20.03.2026
8 Някой
Що не говорите за тази "сделка"?
08:22 20.03.2026
До коментар #3 от "Пич":Основните предимства на новите влакове ще са комфорта и сигурността. Ясно е че бързината им няма да може да се използва напълно но има и отсечки където се достигат по-сериозни скорости. Важното е новите придобивки да не бъдат "приватизирани" на безценица от някой наш човек скоро след като ги получим. Пък за комисионните е ясно че някой се е пооблажил, как иначе......
09:18 20.03.2026
