Новини
България »
Показват първия новопроизведен влак „Шкода“ за България - част от инвестиция за над 320 млн. евро

20 Март, 2026 08:10 1 114 17

  • представяне-
  • влак-
  • шкода

Очакванията са от април той да започне да превозва пътници

Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На официална церемония на Централната гара в София ще бъде представен първият новопроизведен влак „Шкода“, който пристигна у нас в началото на месеца.

Очакванията са от април той да започне да превозва пътници. Предстои до август страната ни да получи всичките 25 нови влака. Те разполагат с общо 333 места и развиват максимална скорост от 160 км/ч.

Проектът за доставката им е размер на малко над 320 млн.евро, като финансирането е осигурено по Плана за възстановяване. На събитието днес ще присъства транспортният министър Корман Исмаилов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лошо че

    9 1 Отговор
    С него ще има 30-40% повишаване цените на билетите

    08:12 20.03.2026

  • 2 комисионни

    10 1 Отговор
    ще има ли ?

    08:13 20.03.2026

  • 3 Пич

    17 1 Отговор
    Хахаха..... Абе той влака може и 500 километра да развива, ама върху нашата грохнала ЖП инфраструктура ще развие не повече от 40 !!!

    Коментиран от #16

    08:14 20.03.2026

  • 4 Шкода вагонка

    13 0 Отговор
    След инвестициите на милиони държавни средства в БДЖ, ще бъде продадено за без пари на частна фирма. И социализЪма в бг беше същия като капитализЪма в момента.

    08:15 20.03.2026

  • 5 Анелия Андреева

    6 3 Отговор
    Аз шофирам кола такава,значи ще мога да го карам и този влак „Шкода“.Мърррр!

    Коментиран от #6

    08:16 20.03.2026

  • 6 Хахаха

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анелия Андреева":

    Карай смело! Едва ли ще успееш да нанесеш повече щети на ЖП - то, отколкото самата държава умишлено му нанесе!

    08:22 20.03.2026

  • 7 глоги

    3 1 Отговор
    Проектът за доставката им е В размер на малко над 320 млн.евро,

    08:22 20.03.2026

  • 8 Някой

    8 1 Отговор
    И веднага ще бъде подарен на първия частен оператор? Със все персонала, нали?
    Що не говорите за тази "сделка"?

    08:22 20.03.2026

  • 9 Корнач Смаилов

    5 0 Отговор
    Чок гюзел влакче за частното БДЖ на Шиши.

    08:32 20.03.2026

  • 10 Малко детенце

    1 0 Отговор
    Каква е тази детска играчка?

    08:37 20.03.2026

  • 11 Да, да

    4 0 Отговор
    Още ли не сме го надраскали и нашарили? Що така?

    08:40 20.03.2026

  • 12 Пловдив

    2 0 Отговор
    360 милиона от Европа, от тях 100 за влака и останалите 260 за шиши

    08:45 20.03.2026

  • 13 Сийка

    2 0 Отговор
    Увол на иха Цънцарова, защото много приказва и влака пристигна. Нали знаете, че бТВ и заводите за влакове са на един собственик!!

    08:54 20.03.2026

  • 14 Ха Ха

    4 0 Отговор
    Наричаме това инвестиция. Чехите си запазиха и развиха Шкода, а ние си купуваме като по липса на каквото и да е транспортно производство. Някогапроизвеждахме автобуси Чавдар, камиони Мадара, ЖП вагони, трамваи, мотокари и електрокари, велосипеди и мотоциклети - а сега си даваме с зор всичките пари на тези, които произвеждат. Никаква переспектива за устойчиво развитие

    08:56 20.03.2026

  • 15 дизелушка

    0 0 Отговор
    Тоя влак е дизел бре. При тия цени на горивата БДЖ трябва да вдигне билетите на неелектрифицираните си линии.

    09:17 20.03.2026

  • 16 По оптимистично де

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Основните предимства на новите влакове ще са комфорта и сигурността. Ясно е че бързината им няма да може да се използва напълно но има и отсечки където се достигат по-сериозни скорости. Важното е новите придобивки да не бъдат "приватизирани" на безценица от някой наш човек скоро след като ги получим. Пък за комисионните е ясно че някой се е пооблажил, как иначе......

    09:18 20.03.2026

  • 17 Юни он Ивкони

    1 0 Отговор
    Да ни е честит, със здраве ще си го ползваме този подарък от БДЖ

    09:19 20.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове