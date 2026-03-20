Кола помете хладилни витрини на тротоар в Габрово

Лек автомобил със задно предаване помете хладилници пред магазин в Габрово. Пострадали няма.

Инцидентът е станал на оживена улица в града, в четвъртък по обед. Колата се е качила на тротоара и е помела хладилните витрини на магазина. По това време не е имало преминаващи хора.

Водачът е тестван за алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни. По всяка вероятност причината е неуспешен дрифт на оживения булевард, съобщава Нова ТВ.