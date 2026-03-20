Кола помете хладилни витрини на тротоар в Габрово

Кола помете хладилни витрини на тротоар в Габрово

20 Март, 2026 07:50 950 17

По това време не е имало преминаващи хора

Кола помете хладилни витрини на тротоар в Габрово - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лек автомобил със задно предаване помете хладилници пред магазин в Габрово. Пострадали няма.

Инцидентът е станал на оживена улица в града, в четвъртък по обед. Колата се е качила на тротоара и е помела хладилните витрини на магазина. По това време не е имало преминаващи хора.

Водачът е тестван за алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни. По всяка вероятност причината е неуспешен дрифт на оживения булевард, съобщава Нова ТВ.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Безпилотна ли е колата

    9 1 Отговор
    Да не би шофьор някакъв да е извършил деянието, а не помощното средство, а афтурке

    07:52 20.03.2026

  • 2 Ами да, те така

    16 1 Отговор
    така правят колите... особено ако са беенве...

    07:52 20.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хехе

    20 0 Отговор
    у нас BMW е диагноза, а не марка автомобил.

    07:54 20.03.2026

  • 5 в кратце

    2 1 Отговор
    Националната агенция за приходите (НАП) ще внедри система с изкуствен интелект. СЛЕД НЕЯ ИДВАТ И ТЕРМИНАТОРИТЕ!

    08:05 20.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Адвокат

    5 1 Отговор
    Момчето е добро, замъглило му се зрението временно, решило да спре и казало "Глейте ся какво ще направя" на приятелите си в колата, имайки предвид колко внимателно може да отбие от пътя. Но! В притеснението от временното си неразположение, изразено в смях (някой хора се смеят весело като ги е страх), вместо спирачката е натиснало газта до дупка и е завъртяло воланът (тъй като ще паркира). Та разбирате ли г-н съдия, това е нелеп инцидент, но ние искаме пълна проверка на разрешителните за поставяне на витрини на тротоара и ще внесем искане в прокуратурата за причиняване на материални и емоционални вреди от страна на собственика на магазина.

    08:11 20.03.2026

  • 10 Това е умна кола!

    5 0 Отговор
    Сама се е качила на тротоара, сама е помела витрините. Той шофьорът само радиото включил.

    08:22 20.03.2026

  • 11 Биско Чекмеджето

    7 0 Отговор
    Във Варна казваме: Катастрофа без БМВ е като сватба без булката.

    08:34 20.03.2026

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    Не е кола, а БМВ...

    08:39 20.03.2026

  • 13 Пешо

    6 0 Отговор
    Какво правят тези хладилници на тротоара?Само пречат на порядъчните шофьори да си карат.

    08:49 20.03.2026

  • 14 Добре Е Направил !

    3 1 Отговор
    Добре Е Направил !

    Тези трябва да са В Сградата !

    А Не на Улицата !

    За да Притесняват Гражданите !

    08:52 20.03.2026

  • 15 Механик

    4 0 Отговор
    Скийй. бацка, кво прай тва беенвенце на трета!

    08:55 20.03.2026

  • 16 Давай ! През Просото !

    2 0 Отговор
    Давай ! През Просото !

    Дивиза !

    На 21-ви Век !

    08:57 20.03.2026

  • 17 Ами

    0 0 Отговор
    Момчето искало да си вземе биричка ,ама витрината не му дала и то я е блъснало

    09:15 20.03.2026

