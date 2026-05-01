Новини
България »
София »
Община Цар Калоян е осъдена да заплати 26 000 лв. обезщетение на гражданин за щети от наводнение

1 Май, 2026 19:40 457 3

  • цар калоян-
  • обезщетение-
  • щети-
  • наводнение

Съдебното решение е по казус, свързан с наводнение от 2 септември 2022 г., при което са унищожени 15 автомобила – част от частна колекция

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Община Цар Калоян е осъдена да заплати 26 000 лв. обезщетение на гражданин за щети от наводнение, след като Апелативният съд във Варна окончателно потвърди решението по делото. Това съобщи за БТА адв. д-р Калоян Монев, защитник на жалбоподателя.

Той обясни, че съдебният акт задължава Общината да изплати сумата за причинени имуществени вреди, като тя е част от общо претендирани над 75 000 лева. Присъдени са и законни лихви от 2 септември 2022 г. до окончателното изплащане, както и направените съдебни разноски.

Съдебното решение е по казус, свързан с наводнение от 2 септември 2022 г., при което са унищожени 15 автомобила – част от частна колекция. Водна маса и наноси нанасят сериозни щети върху автомобилите, част от които са били реставрирани и с колекционерска стойност. В хода на делото е установено, че в близост до имота, който е залят от водната стихия, се намира дере с намалена проводимост заради натрупани отпадъци и растителност.

Съдът приема, че вредите не са резултат единствено от обилните валежи, а от бездействие на общинската администрация, която не е поддържала съоръжението. Възражението на общината за форсмажорно обстоятелство не е уважено, като магистратите посочват, че при нормална поддръжка щетите са могли да бъдат предотвратени.

„Това дело беше битка за принципа, че законът не търпи бездействие. Най-трудната, но и най-важна част беше доказването на причинно-следствената връзка“, каза адв. Монев от адвокатска кантора „Моневи“. По думите му е доказано, че щетите не са просто резултат от дъжда, а от години натрупвано безразличие към безопасността на гражданите. Той подчерта, че решението изпраща ясен сигнал към институциите, че задълженията по поддръжка на инфраструктурата не са формалност. „Когато не се работи, отговорността е реална и цената се плаща от бюджета на общината“, допълни Монев.

Той обясни, че делото е преминало и през Върховния касационен съд, който го е върнал за ново разглеждане с указания за уточняване на претенциите. След изпълнението им Апелативният съд – Варна потвърждава решението на Окръжния съд в Разград.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Според адв. Монев случаят е показателен, че институциите носят отговорност както за действията си, така и за бездействието при поддръжката на публичната инфраструктура.

"Съдът отбелязва като съществено обстоятелство, че проблемите в района са били известни още след наводнението през 2007 г., като въпреки това не са предприети ефективни мерки за предотвратяване на последващи щети. Липсата на действия от страна на компетентните органи е отчетена като един от основните мотиви за ангажиране на отговорността на общината", каза още Калоян Монев. Той допълни, че случаят се очертава и като прецедент в съдебната практика, тъй като потвърждава възможността гражданите да търсят обезщетение при установено бездействие на институциите, довело до вреди.

С решение на Общинския съвет преди четири години община Цар Калоян пое част от разходите за няколко имота, които бяха засегнати от поройния дъжд, паднал на 2 септември.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шафийора

    2 0 Отговор
    С тези 26 000 лева, и кия пиканто не мое да си купи. В крайна сметка 900 евро са му дали за всеки автомобил. На мен ми се струва че са го прекарали.

    Коментиран от #3

    19:49 01.05.2026

  • 2 Oтряд 1

    1 1 Отговор
    Браво!

    19:55 01.05.2026

  • 3 Отряд 1

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шафийора":

    26,000 от 75,000 :))

    19:56 01.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове