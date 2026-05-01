Шофьор танцува след катастрофа в София

Млад шофьор демонстрира шокиращо неадекватно поведение и пълна липса на емпатия минути след тежка катастрофа в столицата. Докато другият участник в инцидента е бил транспортиран по спешност към болницата, виновникът за клипа е предпочел да запише танц за социалните мрежи на фона на разбити ламарини.

Кадрите, разпространени в платформата TikTok от потребител с име „bojkata“, показват младежа да танцува и да имитира пеене, докато зад гърба му се виждат последствията от сблъсъка. Инцидентът е станал в района на ТЕЦ „София“ на бул. „История славянобългарска“. На видеото се вижда сребрист автомобил „Рено Лагуна“ със смазана задна част.

Особено стряскащ е фактът, че докато младежът е събирал „лайкове“, другият шофьор е бил откаран с линейка в тежко състояние. Информацията за пострадалия се появи в коментарите под видеото, където потребители изразиха крайното си възмущение от цинизма на ситуацията. "Нашият си лип синква пред камерата, докато водачът на другата кола е в спешното", гласи един от многото гневни коментари в социалните мрежи.

Поведението на младежа предизвика дискусия за възпитанието и ценностите на новото поколение шофьори. Вместо да окаже помощ или да прояви смирение пред лицето на потенциална трагедия, софиянецът е избрал да превърне пътното произшествие в декор за краткотрайна интернет слава. Към момента няма официална информация от МВР – София дали на шофьора са взети проби за алкохол и наркотици.