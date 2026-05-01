Шофьор танцува след катастрофа в София

Млад шофьор демонстрира шокиращо неадекватно поведение и пълна липса на емпатия минути след тежка катастрофа в столицата. Докато другият участник в инцидента е бил транспортиран по спешност към болницата, виновникът за клипа е предпочел да запише танц за социалните мрежи на фона на разбити ламарини.
Кадрите, разпространени в платформата TikTok от потребител с име „bojkata“, показват младежа да танцува и да имитира пеене, докато зад гърба му се виждат последствията от сблъсъка. Инцидентът е станал в района на ТЕЦ „София“ на бул. „История славянобългарска“. На видеото се вижда сребрист автомобил „Рено Лагуна“ със смазана задна част.
Особено стряскащ е фактът, че докато младежът е събирал „лайкове“, другият шофьор е бил откаран с линейка в тежко състояние. Информацията за пострадалия се появи в коментарите под видеото, където потребители изразиха крайното си възмущение от цинизма на ситуацията. "Нашият си лип синква пред камерата, докато водачът на другата кола е в спешното", гласи един от многото гневни коментари в социалните мрежи.
Поведението на младежа предизвика дискусия за възпитанието и ценностите на новото поколение шофьори. Вместо да окаже помощ или да прояви смирение пред лицето на потенциална трагедия, софиянецът е избрал да превърне пътното произшествие в декор за краткотрайна интернет слава. Към момента няма официална информация от МВР – София дали на шофьора са взети проби за алкохол и наркотици.
1 Яшар
20:41 01.05.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #31
20:42 01.05.2026
3 Да, да
20:44 01.05.2026
5 Стара чанта
20:45 01.05.2026
6 Ния
Коментиран от #9, #25
20:48 01.05.2026
7 Хахахаха
20:48 01.05.2026
9 Хахахаха
До коментар #6 от "Ния":За съжаление, не е само до родителите! В България ОБЩЕСТВОТО е такова. С родителите си до някоя година, след това се учиш в обществото. А в България обществото е болно. Няма как да те научи на добро.
Коментиран от #14
20:50 01.05.2026
10 Това е
20:50 01.05.2026
11 факт
Коментиран от #20
20:51 01.05.2026
12 Опорка
20:52 01.05.2026
13 Анонимен
20:56 01.05.2026
14 Дантов
До коментар #9 от "Хахахаха":Временно и за малко са - 40 години поне . Тати носи ,мама меси - да живей чалгата ! този щколко ли трудов стаж и здравни осигуровки е внасял. Сигурно и Баща му плаща всичко по-колата ако изобщо е платено . Застраховка ?
20:56 01.05.2026
15 Какви изроди
20:59 01.05.2026
16 Иван Грозни
Коментиран от #28
21:00 01.05.2026
19 ООрана държава
21:03 01.05.2026
20 Яш ми
До коментар #11 от "факт":Как кой ,родителите ,пионерската организация ,комсомолския секретар ...така беше едно време ,всичко приключваше още в къщи само някой семенца до последна инстанция ....панделката ама те нещата тръгват от родителите .....а по време на демокрацията повечето станаха и политически преследвани
21:06 01.05.2026
21 Перо
21:07 01.05.2026
22 ДрайвингПлежър
Не скорост, не пътища, не коли и полиаи дори!!!
НУЛЕВО ОБУЧЕНИЕ И НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНОСТ!
квито и глоби да измислите докато не се промени това жертвите няма да намаляват!
21:08 01.05.2026
23 Бай Хой
Коментиран от #24
21:09 01.05.2026
24 Не Употрбявай
До коментар #23 от "Бай Хой":Демокрация бре Скорбут.
21:16 01.05.2026
25 Яяяяяя
До коментар #6 от "Ния":Новата реалност, важно е банани да има
21:21 01.05.2026
26 селяк
21:37 01.05.2026
27 Тити
Коментиран от #35
21:38 01.05.2026
28 Глупости
До коментар #16 от "Иван Грозни":Какви държави ,този е самосиндикално .Какво общо има Борисов с адреналина на туй момче ? Много си умен , няма що !
Коментиран от #29
21:38 01.05.2026
29 тутуту
До коментар #28 от "Глупости":сигурно щот олигофрени на олигофрени подръжават затва. а Бочето не е от най умните
21:43 01.05.2026
30 Пешо Кюстендилецо
21:45 01.05.2026
31 аде
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И това ли е начина?
21:46 01.05.2026
32 Дано утре
21:47 01.05.2026
33 Пловдив
21:53 01.05.2026
34 ха ха ха
21:58 01.05.2026
35 ТИГО
До коментар #27 от "Тити":Що ?В Пловдив или Варна е друго..
22:00 01.05.2026