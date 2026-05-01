  Тема: Войната на пътя

Шофьор танцува след катастрофа в София

1 Май, 2026 20:39 1 992 35

Поведението на младежа предизвика дискусия за възпитанието и ценностите на новото поколение шофьори

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Млад шофьор демонстрира шокиращо неадекватно поведение и пълна липса на емпатия минути след тежка катастрофа в столицата. Докато другият участник в инцидента е бил транспортиран по спешност към болницата, виновникът за клипа е предпочел да запише танц за социалните мрежи на фона на разбити ламарини.

Кадрите, разпространени в платформата TikTok от потребител с име „bojkata“, показват младежа да танцува и да имитира пеене, докато зад гърба му се виждат последствията от сблъсъка. Инцидентът е станал в района на ТЕЦ „София“ на бул. „История славянобългарска“. На видеото се вижда сребрист автомобил „Рено Лагуна“ със смазана задна част.

Особено стряскащ е фактът, че докато младежът е събирал „лайкове“, другият шофьор е бил откаран с линейка в тежко състояние. Информацията за пострадалия се появи в коментарите под видеото, където потребители изразиха крайното си възмущение от цинизма на ситуацията. "Нашият си лип синква пред камерата, докато водачът на другата кола е в спешното", гласи един от многото гневни коментари в социалните мрежи.

Поведението на младежа предизвика дискусия за възпитанието и ценностите на новото поколение шофьори. Вместо да окаже помощ или да прояви смирение пред лицето на потенциална трагедия, софиянецът е избрал да превърне пътното произшествие в декор за краткотрайна интернет слава. Към момента няма официална информация от МВР – София дали на шофьора са взети проби за алкохол и наркотици.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    41 2 Отговор
    В кауша и вои вои докато му дойде акъла на наркомана ..пфу

    20:41 01.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 23 Отговор
    Радва се момчето че е оцелял.

    Коментиран от #31

    20:42 01.05.2026

  • 3 Да, да

    33 0 Отговор
    Ценности, сър.

    20:44 01.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стара чанта

    26 3 Отговор
    Такива уроВи трябва да се преТиват на място ! БАй - до откат !!!

    20:45 01.05.2026

  • 6 Ния

    36 2 Отговор
    Какви са тези родители които са възпитали това по добие на човек.Тези родители трябва да се срамуват според мен от това което са сътворили.Жалко,много жалко за нацията ни.

    Коментиран от #9, #25

    20:48 01.05.2026

  • 7 Хахахаха

    35 3 Отговор
    Както съм писал много пъти преди. Територията е хубава, хората не стават!

    20:48 01.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хахахаха

    28 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ния":

    За съжаление, не е само до родителите! В България ОБЩЕСТВОТО е такова. С родителите си до някоя година, след това се учиш в обществото. А в България обществото е болно. Няма как да те научи на добро.

    Коментиран от #14

    20:50 01.05.2026

  • 10 Това е

    31 2 Отговор
    Това е младата надежда, за дозатриване на България.

    20:50 01.05.2026

  • 11 факт

    5 1 Отговор
    и кой е виновния

    Коментиран от #20

    20:51 01.05.2026

  • 12 Опорка

    18 1 Отговор
    И нито дума за виновника, който, като истински горд водач на миризливо беенве е карал на бронята на реното и е мигал като oлигoфpeн.

    20:52 01.05.2026

  • 13 Анонимен

    17 0 Отговор
    Особени поражения не се виждат. Дано и другият участник да е добре!

    20:56 01.05.2026

  • 14 Дантов

    14 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хахахаха":

    Временно и за малко са - 40 години поне . Тати носи ,мама меси - да живей чалгата ! този щколко ли трудов стаж и здравни осигуровки е внасял. Сигурно и Баща му плаща всичко по-колата ако изобщо е платено . Застраховка ?

    20:56 01.05.2026

  • 15 Какви изроди

    10 1 Отговор
    се появиха напоследък тоя не трябва да се нарича човек

    20:59 01.05.2026

  • 16 Иван Грозни

    11 3 Отговор
    Тиквата и нейните последствия след големите постижения .Тоя доведе нацията до изперкване. И по-точно от липсата на адекватна съдебна система. В нормалните държави кой танцува след катастрафа?Нямам думи.

    Коментиран от #28

    21:00 01.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ООрана държава

    14 1 Отговор
    Държава чалгокючекчии, какво очаквате от неандерталеца

    21:03 01.05.2026

  • 20 Яш ми

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "факт":

    Как кой ,родителите ,пионерската организация ,комсомолския секретар ...така беше едно време ,всичко приключваше още в къщи само някой семенца до последна инстанция ....панделката ама те нещата тръгват от родителите .....а по време на демокрацията повечето станаха и политически преследвани

    21:06 01.05.2026

  • 21 Перо

    9 2 Отговор
    Това е джендърия от новите цървули в София! Трябва на закрито да го пребият до смърт и да му държи влага до живот! Джензитата разбират само от обезобразяване!

    21:07 01.05.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    И ЕТО ВИ ГЛАВНАТА ПРИЧИНА ЗА СТАВАЩОТО ПО ПЪТИЩАТА!
    Не скорост, не пътища, не коли и полиаи дори!!!

    НУЛЕВО ОБУЧЕНИЕ И НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНОСТ!
    квито и глоби да измислите докато не се промени това жертвите няма да намаляват!

    21:08 01.05.2026

  • 23 Бай Хой

    4 0 Отговор
    Да живей демокрацията и деградацията на нацията ...като чета някой коментари особенно на ,,столичани,, ....

    Коментиран от #24

    21:09 01.05.2026

  • 24 Не Употрбявай

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Бай Хой":

    Демокрация бре Скорбут.

    21:16 01.05.2026

  • 25 Яяяяяя

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ния":

    Новата реалност, важно е банани да има

    21:21 01.05.2026

  • 26 селяк

    4 0 Отговор
    дечурлиата на демокрацеата

    21:37 01.05.2026

  • 27 Тити

    5 0 Отговор
    Нормално за гетото София

    Коментиран от #35

    21:38 01.05.2026

  • 28 Глупости

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Иван Грозни":

    Какви държави ,този е самосиндикално .Какво общо има Борисов с адреналина на туй момче ? Много си умен , няма що !

    Коментиран от #29

    21:38 01.05.2026

  • 29 тутуту

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Глупости":

    сигурно щот олигофрени на олигофрени подръжават затва. а Бочето не е от най умните

    21:43 01.05.2026

  • 30 Пешо Кюстендилецо

    1 1 Отговор
    Нека това келеменце дое при нас у Жабокрът да се снима докато некой бере душа да видиш що че го напрайме. Охаааа, те таков глезльо, те таков. Че го помни цел живот тое клип кога го прил.

    21:45 01.05.2026

  • 31 аде

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И това ли е начина?

    21:46 01.05.2026

  • 32 Дано утре

    1 0 Отговор
    застане от другата страна, да види как е.

    21:47 01.05.2026

  • 33 Пловдив

    0 0 Отговор
    Заплатаджиите излязоха ли от храстите?!

    21:53 01.05.2026

  • 34 ха ха ха

    0 0 Отговор
    същитебоклуци саитук вместо даимат някаквамилост тезлобеят начуждотонещастие товае иза товасавиновнии трампипутин истинатаечесмепрост народ без никакви ценности

    21:58 01.05.2026

  • 35 ТИГО

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Тити":

    Що ?В Пловдив или Варна е друго..

    22:00 01.05.2026

