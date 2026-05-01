Ваня Григорова: Какъв ден на труда, то работници вече няма?!

1 Май, 2026 17:06 596 15

Тези реплики са най-ярката демонстрация на зачеркването на работещите от погледа на “елита"

Снимка: БНТ
Ваня Григорова синдикалист

Международният ден на труда и работническата солидарност ни напомня за невидимите хора, които ни лекуват, строят сгради и мостове, чистят, возят ни на работа, училище, до лекарския кабинет. И за това как да осигурим достоен труд и достойно възнаграждение на работещите и техните семейства. Това написа общинският съветник от СОС Ваня Григорова в социалните мрежи по повод днешния празник. Тя задава въпроса "защо работещите не се самоорганизират и защитават?" и отправя критика към "елита", който пренебрегва работещите хора.

"1 май е архаизъм. Какъв ден на труда, то работници вече няма?!

Тези реплики са най-ярката демонстрация на зачеркването на работещите от погледа на “елита". Когато нещо го няма, то не бива да има политическо представителство, не е нужно да говорим с него, камо ли да съобразяваме неговите нужди и интереси. Колко лесно, нали? Кажи им, че са носталгици, тодорживковисти, #койщеимдадепари. Хвърли им един презрителен поглед, качи се на Кайена и ги остави да пасат. Ти имаш важни дела - бизнес закуски, срещи с IT фирмички, разходки по специални хижи…

Тези индивиди са ясни. Въпросът е защо работещите не се самоорганизират и защитават? Защо?!

Не е нужно да се отвоюват наново вече изстрадани победи. Но всеки ден (!) постиженията трябва да се бранят от опити да бъдат отменени. Всеки ден на този самоназначил се “елит" трябва да му е некомфортно да пренебрегва трудещите се.

Един пример от настоящото ми битие като съветник. Предлагам и се приема в бюджет 2025 да се заложат средства за профилактични прегледи за транспортните работници в града. Идва време програмите да се реализират. И започна съпротивата. Ама как само за транспортните работници?! Ама те нямат нужда! Ама имат трудова медицина! И профилактичните прегледи отпаднаха. Само през последните 2-3 месеца последваха няколко инцидента с водачи на работното им място - няколко стигнаха до болница, един почина.

Остави две деца и ипотека…1 май не е просто почивен ден. Международният ден на труда и работническата солидарност ни напомня за невидимите хора, които ни лекуват, строят сгради и мостове, чистят, возят ни на работа, училище, до лекарския кабинет. И за това как да осигурим достоен труд и достойно възнаграждение на работещите и техните семейства. Нашите семейства и нашите деца!"


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма вече работещи

    12 1 Отговор
    Имаме 700 000 чиновници и милиционери с големи заплати!

    17:09 01.05.2026

  • 2 Хващай ,

    5 1 Отговор
    метлата ! Дъщеря ти и тя в Италия студентка на фондация я уреди !

    17:10 01.05.2026

  • 3 лими

    7 3 Отговор
    Ми тая ромка вместо да плямпа да хване метла и да мете улиците!

    Коментиран от #7

    17:10 01.05.2026

  • 4 Гост

    2 0 Отговор
    Само вождове сте

    17:11 01.05.2026

  • 5 Сила

    4 0 Отговор
    Ми няма , чистачките станаха кметици и синдикални босове , перачките "журналистки " ( мадам В . Баничарката ) , пожарникари , ВИФ аджии и милиционерчета станаха депутати , министри и олигарси а бачкаторите са офис - мениджъри ,консултанти и инфлуенсъри ....

    17:11 01.05.2026

  • 6 Град Козлодуй

    0 5 Отговор
    Госпожа Ваня Григорова е подходяща за президент на България!

    17:12 01.05.2026

  • 7 Ромите вече не метат

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "лими":

    Имаме си хора от трети страни за тази работа. Ние сме в клуба на богатите.

    17:13 01.05.2026

  • 8 Ник

    5 0 Отговор
    Ванче те работниците станаха депутати и общински съветници , като теб.

    17:13 01.05.2026

  • 9 Ами иди ти

    4 0 Отговор
    да работиш
    Набута се на топло в сос

    17:14 01.05.2026

  • 10 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    Точно за това трябва да съществува този ден,защото работници няма но от къде дойдоха многото милионери бе патко проста.

    17:15 01.05.2026

  • 11 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Както винаги Ванчето е права.

    17:16 01.05.2026

  • 12 а1а1а1

    2 0 Отговор
    „Качи се на Кайена и ги остави да пасат. Ти имаш важни дела - бизнес закуски, срещи с IT фирмички, разходки по специални хижи…“ – Не ти е точен мерника моме глуповата! Ясно е кой визираш и се заяждаш! Вземи свърши нещо полезно, па макар и за две стотинки! Пфу!

    17:17 01.05.2026

  • 13 Горски

    2 0 Отговор
    Трудът престана да води до достойнство и обществото започна да се изражда откакто другарите основатели на БСП извършиха антинародния преврат на 10.11.1989 г. и ведно с креатурите си СДС и ДПС заграбиха и/или унищожиха всичко създадено за 45 г. с почти безплатния труд на милионите българи, в т.ч. и безвъзмездните съботници и бригади дори и на децата от училищата. Световната история не познава по-голямо престъпление от другарското измамническо ограбване на собствения народ след 45 г. "дайде да дадем" и "в името на светлото бъдеще".

    17:22 01.05.2026

  • 14 Хмм

    1 0 Отговор
    тя беше сред вносителите на увеличение на трипъти на заплатите на съветниците в СОС - не била казала, че ще работи без пари, какво свъщност работи, нищо, а парите за заплатата ѝ идва от данъците на работещите, на тези които днес сутринта бяха убити когато отиват на работа в празничен ден, защо пътят е двупосочен, като трябва да е еднопосочен, лицемерка

    17:22 01.05.2026

  • 15 ЗАЩО СЕ

    0 0 Отговор
    ДАВА ДУМАТА НА ТОВА НЕДОРАЗУМЕНИЕ!

    17:24 01.05.2026

