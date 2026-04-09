Боян Балев, БСП-ОЛ: Нужна е качествено нова регионална политика за Северозапада

"Разликата между Северозападна България и останалата част от страната е отгормна. Проблем е и че десните партии изобщо не могат да видят състоянието на здравеопазването в региона. Създава се и неравенство между българските деца да имат равен достъп до качествено образование. Нужна е съвсем друга регионална политика.". Това каза водачът на листата на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА във Видин Боян Балев пред Евроком.

Той сподели, че по време на кампанията на терен разговорите с хората са и за регионалните, и за националните проблеми. Като основни сред тях социалистът открои скока на цените на горивата и храните, както и въпросът за пътя между Видин и останалата част от България, който е в много тежко състояние.

"Проблемът с малките населени места не е характерен само за Видин. Извън столицата и няколко големи града е невъзможно за частния бизнес да организира например нормален междуселищен транспорт. Без подкрепа на държавата нещата не могат да се случват", посочи Боян Балев. Като друг проблем той определи липсата на аптеки и лични лекари, както и пълното обедняване и миграцията на хората от Видинския регион.

Социалистът припомни, че БСП още през 2006 година е осигурила финансирането за цялата инфраструктура в района около "Дунав мост 2", но с така наречената "постна пица" Симеон Дянков е прехвърлил парите в друго направлениеи през годините пътищата са кърпени на парче.

Балев подчерта че доходите във Видинския регион са най-ниските у нас. По думите му в тази посока - цени и доходи, са били и усилията на левицата да се проведе заседание на парламента и както в много други европейски държави, да се вземат мерки за ограничи поскъпването. Социалистът обясни, че това усилие е било обезсмислено от съботажа на заседанието на пармалента.

"Една от основните причини за шоковите сметки за ток е, че не сме изграждали базови мощности през последните години. Много е важно да се изградят мощности както в АЕЦ „Козлодуй“, така и в АЕЦ „Белене“. В краткосрочен план е важно да запазим нашите ТЕЦ-ове, които оперират с български въглища и като партия имаме много активна позиция в тази посока. Германия и Полша се договориха да запазят своите въглищни централи до 2050 година", посочи социалистът и припомни, че у нас ПП-ДБ са поели ангажименти за спиране на тези централи.

"Българското правителство вместо да работи по проблемите на България и да организира честни избори, си направи една екскурзия до Киев, като даде 20 милиона на Украйна, в момент, когато финансовия министър заяви, че сме имали най-голямата дупка в бюджета от 20 години", констатира Боян Балев.

Като най-важен въпрос за левицата в новия парламент социалистът определи премахването на плоския данък. "Няма логика хора, които получават минимална работна заплата да плащат 10 % и отново с 10 % да се облагат трите милиарда печалба на банките. Искаме и необлагаем минимум за най-бедните. Дебатът за това в следващия парламент е неизбежен и ще бъдем изключително активни. Ние вече го водим", каза още той.

„Призовавам нашите зрители да подкрепят БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА с номер 5, защото в следващия парламент е изключително важно да има голяма и силна лява партия.“, заключи Боян Балев.