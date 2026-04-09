Новини
България »
Боян Балев, БСП-ОЛ: Нужна е качествено нова регионална политика за Северозапада

9 Април, 2026 08:36 555 8

Социалистът припомни, че БСП още през 2006 година е осигурила финансирането за цялата инфраструктура в района около "Дунав мост 2"

Боян Балев, БСП-ОЛ: Нужна е качествено нова регионална политика за Северозапада - 1
Кадър Евроком
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Разликата между Северозападна България и останалата част от страната е отгормна. Проблем е и че десните партии изобщо не могат да видят състоянието на здравеопазването в региона. Създава се и неравенство между българските деца да имат равен достъп до качествено образование. Нужна е съвсем друга регионална политика.". Това каза водачът на листата на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА във Видин Боян Балев пред Евроком.

Той сподели, че по време на кампанията на терен разговорите с хората са и за регионалните, и за националните проблеми. Като основни сред тях социалистът открои скока на цените на горивата и храните, както и въпросът за пътя между Видин и останалата част от България, който е в много тежко състояние.

"Проблемът с малките населени места не е характерен само за Видин. Извън столицата и няколко големи града е невъзможно за частния бизнес да организира например нормален междуселищен транспорт. Без подкрепа на държавата нещата не могат да се случват", посочи Боян Балев. Като друг проблем той определи липсата на аптеки и лични лекари, както и пълното обедняване и миграцията на хората от Видинския регион.

Социалистът припомни, че БСП още през 2006 година е осигурила финансирането за цялата инфраструктура в района около "Дунав мост 2", но с така наречената "постна пица" Симеон Дянков е прехвърлил парите в друго направлениеи през годините пътищата са кърпени на парче.

Балев подчерта че доходите във Видинския регион са най-ниските у нас. По думите му в тази посока - цени и доходи, са били и усилията на левицата да се проведе заседание на парламента и както в много други европейски държави, да се вземат мерки за ограничи поскъпването. Социалистът обясни, че това усилие е било обезсмислено от съботажа на заседанието на пармалента.

"Една от основните причини за шоковите сметки за ток е, че не сме изграждали базови мощности през последните години. Много е важно да се изградят мощности както в АЕЦ „Козлодуй“, така и в АЕЦ „Белене“. В краткосрочен план е важно да запазим нашите ТЕЦ-ове, които оперират с български въглища и като партия имаме много активна позиция в тази посока. Германия и Полша се договориха да запазят своите въглищни централи до 2050 година", посочи социалистът и припомни, че у нас ПП-ДБ са поели ангажименти за спиране на тези централи.

"Българското правителство вместо да работи по проблемите на България и да организира честни избори, си направи една екскурзия до Киев, като даде 20 милиона на Украйна, в момент, когато финансовия министър заяви, че сме имали най-голямата дупка в бюджета от 20 години", констатира Боян Балев.

Като най-важен въпрос за левицата в новия парламент социалистът определи премахването на плоския данък. "Няма логика хора, които получават минимална работна заплата да плащат 10 % и отново с 10 % да се облагат трите милиарда печалба на банките. Искаме и необлагаем минимум за най-бедните. Дебатът за това в следващия парламент е неизбежен и ще бъдем изключително активни. Ние вече го водим", каза още той.

„Призовавам нашите зрители да подкрепят БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА с номер 5, защото в следващия парламент е изключително важно да има голяма и силна лява партия.“, заключи Боян Балев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зефира я проведе вече

    7 0 Отговор
    Нахрани ги , нахрани ви , нахрани и социалистите от БСП. С отработено олио.

    08:45 09.04.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    7 0 Отговор
    Зафирката дето закусва с 20 кюфтета ша опраи Северозапада ,Югозапада и останалия Запад!🐖🐖🐖🤗🤣🤣🤣🤣🤣👍

    08:48 09.04.2026

  • 3 Перо

    8 0 Отговор
    БСП като патерица и ортак на всички десни партии, нямат принципна идеология, политика и поведение. Ще си говорят по селските мегдани, какво да правят, извън НС, защото до сега проспаха, изядоха и изпиха всичко, след 36 г., като държанки на други партии за постове и слугинаж!

    08:48 09.04.2026

  • 4 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 0 Отговор
    Който иска да опрай СЕВЕРОЗАПАДА, да извади лични пари.....тогава ша му повярвам.

    08:57 09.04.2026

  • 5 Поредния лъжец от мафията бсп

    7 0 Отговор
    Случаен до втръсване

    09:17 09.04.2026

  • 6 Северозападнала България

    5 0 Отговор
    Важното е червената утайка да е добре! Ще видим дали ще се докопат пак до кокала или ще се облизват отвън!

    09:24 09.04.2026

  • 7 лоза

    2 0 Отговор
    Тези искат да превърнат хората в България в български въглища.

    09:29 09.04.2026

  • 8 Пепи

    1 0 Отговор
    Другарю, четиридесет години къде спахте? В Северозапада, освен роми, пенсионери и развалини друго не остана!!!Когато отсечеш едно дърво и не засадиш друго, няма какво да очакваш! Но, Вие си говорете, само дето не остана кой да Ви слуша!

    11:00 09.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове