Петър Витанов обясни преминаването си от БСП към "Прогресивна България"

20 Март, 2026 20:20 1 129 44

Според него е необходима намеса за модернизация на икономиката

Петър Витанов обясни преминаването си от БСП към "Прогресивна България" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Представителят на „Прогресивна България“ Петър Витанов коментира мотивите си да се присъедини към новата формация, политическите ѝ приоритети и ключови въпроси от вътрешната и външната политика в предаването "Лице в лице".

Витанов определи преминаването от БСП към "Прогресивна България" към новата коалиция като логична стъпка. „Логично продължение. Мотивите са същите, с които през всичките тези години сме се борили в БСП. А именно – борба с олигархията, борба с корупцията, опит за възстановяване на държавността.“ Той припомни и отстраняването си от БСП. „По времето на Корнелия Нинова една група млади хора бяхме изключени. Следващото ръководство възстанови почти всички, но не и мен.“

Според него причината е позицията му срещу възможна коалиция с ГЕРБ. „Струва ми се, че бях по-непреклонен към потенциална бъдеща коалиция.“ По думите му формацията "Прогресивна България" събира хора с различни възгледи, но обща цел: „Има хора и с леви, и с десни убеждения, но бих казал – хора прагматични.“

„Хора, обединени около едно – възстановяване на държавността, възстановяване на разделението на властите и демократичността в страната.“ Въпреки това Витанов подчертава собствената си политическа идентичност: „Моите убеждения са и винаги ще бъдат леви.“ Икономика и роля на държавата Той отхвърли твърденията, че програмата на коалицията е „дясна“: „Няма как да има дясна програма партия, която предвижда по-активна роля на държавата.“

Според него е необходима намеса за модернизация на икономиката. "Ние в нашата програма предвиждаме намеса на държавата на онези места, които могат да позволят трансформация на икономиката.“ Витанов допуска вземане на дълг, но при ясна цел. „Предвиждаме да има възможност за взимане на дълг, но не за обезпечаване на текущото потребление, а по-скоро за инвестиции", каза той.

Той беше категоричен за посоката на България: „Пътят е ясен. Голямата част от българското общество е съгласна с него. Ние не предвиждаме никакви резки промени.“

По отношение на ЕС - „По никакъв начин не смятам, че трябва да ревизираме нашето участие.“ И подчерта нуждата от по-активна позиция: „Проблемът е, че много често ние нямаме позиция в тях.“

По темата за Украйна Витанов заяви, че когато една държава нахлуе силово на територията на друга, тя по смисъла на международното право е агресор.

Витанов определи борбата с олигархията като основен приоритетна формацията. Той обясни как функционира моделът: „Това са хора с достъп до публични ресурси и огромно влияние върху политическите решения на държавата.“ Като решение посочи технологичен подход: „Предложихме инкорпориране на изкуствен интелект в създаването на обществените поръчки.“

По темата за финансирането Витанов заяви: „Аз нямам проблем да дам лични средства, това което и правя.“ И допълни: „Има българско законодателство, което предвижда начините, по които се финансира една кампания.“ Според него ключовият залог на изборите не е просто управлението: „Големият залог на тези избори дори не е кой ще управлява.“

А конституционно мнозинство за реформи: „Големият залог е постигането на едно конституционно мнозинство.“ Петър Витанов очертава „Прогресивна България“ като прагматична коалиция с фокус върху държавността, икономическата трансформация и борбата с корупцията. Макар да запазва левите си убеждения, той поставя акцент върху надидеологически решения и активна роля на държавата в ключови сфери.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що не премина при ИТН които са с 0.2%

    23 7 Отговор
    А отиде при радев? Все келепира гледате?

    Коментиран от #37

    20:22 20.03.2026

  • 2 Хаха

    22 4 Отговор
    Само клишета. Причината за преминаването му е финансова.

    20:30 20.03.2026

  • 3 Ройтерс

    9 5 Отговор
    Германските социалисти пита ли?!

    20:32 20.03.2026

  • 4 Даа

    9 7 Отговор
    Прокопиев е свързал Радев с германските соросоиди, за да вземе от тях пари и Ноу Хау. Заедно ще борят мафията.

    Коментиран от #22

    20:32 20.03.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 4 Отговор
    ДЪН СЯОПИН - ЗАВЪРШИЛ АКАДЕМИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ НА ЦК НА КПСС, НАЙ ДОБРИЯ УЧЕНИК НА ЛЕНИН КОЙТО ПРИЛОЖИ НЕП В КИТАЙ И
    НАПРАВИ КИТАЙ ВЕЛИК ( ЗА РАЗЛИКА ОТ ЕВРЕИТЕ ФАНАТИЦИ В ЦК НА КПСС)
    .. . . .
    " НЕ ВАЖНО КАКЪВ Е ЦВЕТА НА КОТКАТА, А Е ВАЖНО ДА ЛОВИ МИШКИ"
    ..
    И ОТВОРИ КИТАЙ ЗА АМЕРИКАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ

    20:33 20.03.2026

  • 6 Хохо Бохо

    13 1 Отговор
    Нормално.
    И от Възраждане преминаха към "Прогресивна България".
    Интересно защо...

    20:34 20.03.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 8 Отговор
    ДЪРЖАВА КОЯТО НЕ МОЖЕ
    ДА ОСИГУРИ НА ГРАЖДАНИТЕ СИ
    ХРАНА, УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗПРОИЗВОДСТВО И
    ЗАЩИТА ОТ ПРИРОДНИТЕ СИЛИ ( ДОМ) И БАНДИТИ
    ......
    Е ОБРЕЧЕНА ДА ЗАГИНЕ
    .. .....
    И В ТОЗИ СМИСЪЛ И ПУТИН И СИ ДЗИНПИН
    СА ДОБРИ ДЪРЖАВНИЦИ ЗА СВОИТЕ ДЪРЖАВИ

    20:36 20.03.2026

  • 8 Ама той каза, че Русия

    11 2 Отговор
    е агресор!!!
    Какво ще каже Резидента?

    20:37 20.03.2026

  • 9 Партиец

    8 3 Отговор
    И там ще е втора цигулка. Да с по- дълга переспектива и добре платена. Той не повлича електорална маса от Партията така, че успех в номадството!

    Коментиран от #14

    20:37 20.03.2026

  • 10 И новия бар

    11 1 Отговор
    е със старите барнамнки

    20:37 20.03.2026

  • 11 Радев прави пир по време на чума!!

    9 4 Отговор
    Народеца се хваща като удавник за сламка, защото му е писнало вече 35 години от управници!

    20:38 20.03.2026

  • 12 Българин 🇧🇬

    10 6 Отговор
    Петър Витанов : " Ние не предвиждаме никакви резки промени.“ Има си хас . Болшевиките 35 години слугувахте на Турция и Запада , сега си оставате русофоби в партията на краварския лакей .

    Коментиран от #43

    20:39 20.03.2026

  • 13 Перо

    10 2 Отговор
    Няма идеология и политика, само “интереса клати феса”! БСП гъмжи от ренегати, защото всички от червената буржоазия са интересчии като Божанков! За постове са готови и за коалиция с Национал-социалистическа партия!

    Коментиран от #16

    20:39 20.03.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗС БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Партиец":

    ЗАЩО ТРЯБВА ДА СИ ЦИГУЛКА НА НЯКОГО?
    .....
    ТВА СА СТАРИ БКП ОТЖИВЕЛИЦИ ОСТАНАЛИ ОТ ДИКТАТОРА ТОДОР ПРАВЕШКИ, КОЙТО СЕ БЕШЕ ЗАОБИКОЛИЛ С ДУПЕЛИЗЦИ И ХИЕНИ
    ...
    АЗ ИСКАМ ДА СЪМ САМО БЪЛГАРИ И ДА ИМАТ ХРИСТИЯНСКИ МОРАЛ :)

    20:41 20.03.2026

  • 15 Леле - леле ! 🤔

    7 2 Отговор
    Интересчийство и русофобия . Кой да ти очаква , че бесеоарите ще се сгромолясат толкова ниско !?

    Коментиран от #21

    20:43 20.03.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Перо":

    ДЯКОНА ЛЕВСКИ И ИСУС ХРИСТОС НЕ СА КАЗВАЛИ
    НА ХОРАТА КАКВИ ДА БЪДАТ
    .
    САМО СА ИСКАЛИ ДА ИМА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА
    И ДА СЕ ОБИЧАТ :)

    Коментиран от #29, #31

    20:43 20.03.2026

  • 17 пази Боже

    3 8 Отговор
    Другарко в братска Сърбия преминах в едната посока до Унгария за 24 евро. В Словения винетката за 1 ден платих 16 евро, а в Унгария - 31 евро за ден. В Сърбия заредих автогаз за 1,30 евро. А сега отидете при Бойко и си запишете как са такива цените в България. Жан Виденово време ли предлагате с гробаря Радев ама този път протесторащите няма да са същите

    Коментиран от #32, #41

    20:43 20.03.2026

  • 18 БАДЖО

    4 3 Отговор
    $АМО НА Д€$И "ОМЛ€Т" ВДИГА ВСЕКИ "САМОЛЕТ!
    ЩЕ ПРЕМИНЕШ И ОТ Г€РБ ПРИ Крад€в,АКО ДО рад€вица $€ ДОБАРАШ!

    20:43 20.03.2026

  • 19 Ддд

    4 2 Отговор
    Аз знам защо е преминал, иска да лапка с победителите. Да продължава да е на държавна издръжка от 10 хиляди евро.

    20:44 20.03.2026

  • 20 Ясно е за какво

    6 1 Отговор
    Ко вика, ами заради далаверата и ще се краде, а БСП няма да влезе в парламента

    20:45 20.03.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Леле - леле ! 🤔":

    НАШИЯ ЕДИНСТВЕН И ЕСТЕСТВЕН ВРАГ Е ОСМАНСКА ТУРЦИЯ
    .. А ОСМАНСКИЯ ФАНАТИК МОЖЕШ ДА ГО УБИЕШ
    И С КАЛАШНИКОВ И С М16 .. .
    ... АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ СМЕ ГО ВДИГАЛИ С АВСТРИЙСКИ ПУШКИ :)

    20:46 20.03.2026

  • 22 Факт

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Даа":

    Радевия проект е с главен спонсор немската фондация Фридрих Еберт, стояща за Германската Социалдемократическа Партия (ГСДП). Напомня ли ви на ГЕРБ с фондация Ханс Зайдел и ХСС? ПБ е поредната подмяна на лицата, но модела остава.

    Коментиран от #39

    20:48 20.03.2026

  • 23 тоя

    3 1 Отговор
    бе от малкото поносими бесепари Болшинствено там са пародийни персони, които дори няма думи за описване , та затова и няма опции за коментари след статии за такива....

    20:49 20.03.2026

  • 24 мнение

    3 2 Отговор
    Прав е, че си е тръгнал от БСП, защото те показаха много лоши управленски умения. Какво да търси в БСП, като БСП е назадничава и затихваща партия. В БСП всичко е старо, износено и некачествено. От колко години БСП повтарят, че са нови и различни, а всъщност си я карат постарому. Особено пък съюзът с ГЕРБ направо ѝ сложи чертата. Всеки разумно мислещ и работещ за своето и на държавата развитие трябва да си тръгна от БСП.

    20:50 20.03.2026

  • 25 4567

    3 2 Отговор
    Какво да прави в БСП, няма никакви шансове за "израстване".

    20:53 20.03.2026

  • 26 Да,бе

    4 0 Отговор
    Нещо,като смяна на пола...Пак си изглежда мъжки,но жена та дрънка.И монетите в портмонето също дрънкат на сребро...

    20:54 20.03.2026

  • 27 Данко Харсъзина

    6 2 Отговор
    Едва ли много хора ги е грижа за Петър Витанов. Поредният търтей, мигрирал за да захлебва. Нищо особено. Матрияла дори не подозира за съществуването му.

    20:55 20.03.2026

  • 28 Бравос

    4 1 Отговор
    Честита първа пролет на всички!

    20:56 20.03.2026

  • 29 напротив,

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    казвали са на точно какви да бъдат хората и какви да не бъдат, чети повече !

    Коментиран от #44

    20:58 20.03.2026

  • 30 Гатанка

    6 0 Отговор
    През дол бяга, цървул стяга. Що е то?

    20:58 20.03.2026

  • 31 напротив,

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    казвали са какви точно да бъдат хората и какви да не бъдат, чети повече !

    21:02 20.03.2026

  • 32 Тези

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "пази Боже":

    Тези не пътуват никъде.Само драскат с б. мозъци и не ги интересува нищо друго освен социализъма и комунизъма.
    За сведение в Сърбия дизела струва 3.40 лева от много време.И магистралите са по-скъпи.За съжаление БГ отива към Евразия с р.агенти под прикритие наредени навсякъде от горе до долу.Сега вдигат тока,реватет по телевизии за бензина и пр.Чака се спасителя.

    21:05 20.03.2026

  • 33 Смешки ​

    1 1 Отговор
    И кое е новото при Мунчо??

    21:07 20.03.2026

  • 34 Виждам комунистите в път без изход

    2 1 Отговор
    България ще. си страда от управата на Радев та той говори несвързано / Няма идея за управление. / няма и. частица / оптимизъм / надежда.

    21:07 20.03.2026

  • 35 Джанго Зе кавър

    1 0 Отговор
    Ти, ти си всичко за мен.
    Аз стоя паламуд замразен.
    ...
    Грешка, грешка,
    обърках вратата,
    голяма грешка.
    Грешка, грешка,
    обърках "софрата",
    голяма грешка.
    ...

    21:11 20.03.2026

  • 36 Хмм

    2 0 Отговор
    ренегат

    21:15 20.03.2026

  • 37 Мнение

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Що не премина при ИТН които са с 0.2%":

    Точно!

    Който гласува за Румен Радев, след всички тия управлявали антибългари в неговите редици, трябва да отиде да се прегледа за липса на мозъчна активност!!!

    21:18 20.03.2026

  • 38 Старшина Боташ

    1 0 Отговор
    Кой си ти бре витанов?! Какво си ти ,че да четем глупостите ти тука

    21:19 20.03.2026

  • 39 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    Само Пеевски не е зависим от никой и няма кукловоди. Той излиза с лицето си пред народа.

    21:21 20.03.2026

  • 40 Отвратен

    1 0 Отговор
    НАГЛОСТ! ЕДИНСТВЕНИЯТ МУ МОТИВ Е ЛИЧЕН ИНТЕРЕС!

    21:22 20.03.2026

  • 41 Що не мина

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "пази Боже":

    През Румъния?

    21:23 20.03.2026

  • 42 Борба с олигархията

    0 0 Отговор
    Витанов,ти луд ли си или правиш нас на луди. Нали половината олигарси гравитират около БСП,създадени с любезното съдействие на БКП/ДС.

    21:23 20.03.2026

  • 43 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българин 🇧🇬":

    Нищо не разбрах от коментара ти. В едно изречение сложи болшевики, Турция и Запада.

    21:25 20.03.2026

  • 44 ,, Щото цели сме изгорели от паренене

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "напротив,":

    И пак не знаем да духаме" Васил Левски;

    21:26 20.03.2026

