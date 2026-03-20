Петър Витанов обясни преминаването си от БСП към "Прогресивна България"

Представителят на „Прогресивна България“ Петър Витанов коментира мотивите си да се присъедини към новата формация, политическите ѝ приоритети и ключови въпроси от вътрешната и външната политика в предаването "Лице в лице".
Витанов определи преминаването от БСП към "Прогресивна България" към новата коалиция като логична стъпка. „Логично продължение. Мотивите са същите, с които през всичките тези години сме се борили в БСП. А именно – борба с олигархията, борба с корупцията, опит за възстановяване на държавността.“ Той припомни и отстраняването си от БСП. „По времето на Корнелия Нинова една група млади хора бяхме изключени. Следващото ръководство възстанови почти всички, но не и мен.“
Според него причината е позицията му срещу възможна коалиция с ГЕРБ. „Струва ми се, че бях по-непреклонен към потенциална бъдеща коалиция.“ По думите му формацията "Прогресивна България" събира хора с различни възгледи, но обща цел: „Има хора и с леви, и с десни убеждения, но бих казал – хора прагматични.“
„Хора, обединени около едно – възстановяване на държавността, възстановяване на разделението на властите и демократичността в страната.“ Въпреки това Витанов подчертава собствената си политическа идентичност: „Моите убеждения са и винаги ще бъдат леви.“ Икономика и роля на държавата Той отхвърли твърденията, че програмата на коалицията е „дясна“: „Няма как да има дясна програма партия, която предвижда по-активна роля на държавата.“
Според него е необходима намеса за модернизация на икономиката. "Ние в нашата програма предвиждаме намеса на държавата на онези места, които могат да позволят трансформация на икономиката.“ Витанов допуска вземане на дълг, но при ясна цел. „Предвиждаме да има възможност за взимане на дълг, но не за обезпечаване на текущото потребление, а по-скоро за инвестиции", каза той.
Той беше категоричен за посоката на България: „Пътят е ясен. Голямата част от българското общество е съгласна с него. Ние не предвиждаме никакви резки промени.“
По отношение на ЕС - „По никакъв начин не смятам, че трябва да ревизираме нашето участие.“ И подчерта нуждата от по-активна позиция: „Проблемът е, че много често ние нямаме позиция в тях.“
По темата за Украйна Витанов заяви, че когато една държава нахлуе силово на територията на друга, тя по смисъла на международното право е агресор.
Витанов определи борбата с олигархията като основен приоритетна формацията. Той обясни как функционира моделът: „Това са хора с достъп до публични ресурси и огромно влияние върху политическите решения на държавата.“ Като решение посочи технологичен подход: „Предложихме инкорпориране на изкуствен интелект в създаването на обществените поръчки.“
По темата за финансирането Витанов заяви: „Аз нямам проблем да дам лични средства, това което и правя.“ И допълни: „Има българско законодателство, което предвижда начините, по които се финансира една кампания.“ Според него ключовият залог на изборите не е просто управлението: „Големият залог на тези избори дори не е кой ще управлява.“
А конституционно мнозинство за реформи: „Големият залог е постигането на едно конституционно мнозинство.“ Петър Витанов очертава „Прогресивна България“ като прагматична коалиция с фокус върху държавността, икономическата трансформация и борбата с корупцията. Макар да запазва левите си убеждения, той поставя акцент върху надидеологически решения и активна роля на държавата в ключови сфери.
