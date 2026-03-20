Социолози очакват избирателна активност над 49%

Има шанс избирателите, които ще гласуват на изборите през април, да са над 3 милиона. За последен път този праг беше минат на вота преди точно 5 години. Прогнозата направиха социолози в ефира на БНТ, като според тях се наблюдава отлив на енергия от февруари досега.
11-и национални и 8-и парламентарни избори за 5 години. Измежду маратона беше поставен и рекорд - най-ниската избирателна активност на вота за парламент от 90-те насам. През юни 2024 година бюлетина пуснаха под 2,3 милиона души. Почти милион повече пък гласуваха през април 2021 година. Сега обаче социолозите очакват подобна активност.
Боряна Димитрова, "Алфа Рисърч": "Колкото по-висока избирателна активност имаме, толкова повече намалява тежестта на подобни злоупотреби, контролиран вот и т.н."
Светлин Тачев, "Мяра": "Колко ще е голяма вълната не е ясно - но този импулс дава възможност за повишаване на избирателната активност, с която да се ограничи контролираният и купен вот. Импулс има винаги, когато има нов политически субект или гражданско недоволство, както се случи миналата година."
Социолозите измерват и отлив от зимата, но на ход е именно предизборната кампания.
Боряна Димитрова, "Алфа Рисърч": "Имаше една енергия, която беше събудена, но първите проучвания, които направихме февруари месец, показват известно отдръпване на тази енергия. Потенциално тя може да бъде разбудена. Кампанията е много важен фактор за това."
Светлин Тачев, "Мяра": "За мен тази кампания ще е по-различна, отколкото през последните няколко години. През социалните мрежи, през различни мрежи - тя няма да е хубава кампания, тя е характерна и обикновено е черна кампания."
Боряна Димитрова, "Алфа Рисърч": "Има известен отлив на тази електорална мобилизация, която забелязахме през декември."
Светлин Тачев, "Мяра": "Избирателите са се отвратили от нея и затова тя ще мина на по-заден план ще има компроматни войни."
Боряна Димитрова, "Алфа Рисърч": "Какви политики в областта на енергетиката, какви договори, какви решения, какво изобщо ще говорят за бъдещи енергийни съюзи."
Честността на вота също има роля, а от Асоциация "Прозрачност без граници" призоваха за промяна по отношение на изборните престъпления.
Калин Славов, Асоциация "Прозрачност без граници": "Много често това локализиране на разследванията активира някои неформални връзки, контакти и политическа тежест по места."
И още - екзитполове и проучвания показват, че в деня за размисъл и в деня на вота партиите добавят 10-15% към резултата си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
21:28 20.03.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #14
21:29 20.03.2026
3 Сталин
Коментиран от #5, #24
21:29 20.03.2026
4 Гост
Радев се включи в политиката с нова партия именно затова - да вдигне на крака маса хора, да ги привлече към урните, че да скочи малко процентът на избирателна активност, че последните 8 пъти клонеше към едноцифрен.
Не очаквам нищо съществено от партията му. Няма как. Просто ще донесе на кандидатите повече субсидии заради по-високите процент активност.
Коментиран от #6
21:30 20.03.2026
5 Ленин
До коментар #3 от "Сталин":Успокой се. Цитанетата от близкото бъдеще изобщо няма да учат българска история.
Коментиран от #23
21:31 20.03.2026
6 То тове им е зорът,
До коментар #4 от "Гост":за да иамт легитимация за управленските си мизерии с над 50% участие на стадото в измамата "избори".
Коментиран от #12
21:33 20.03.2026
7 РЕАЛИСТ
21:33 20.03.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
21:34 20.03.2026
9 Факт
21:35 20.03.2026
10 Помак
21:40 20.03.2026
11 Лозунги, свалящи избирателната активност
Знам и такива, които вдигат избирателната активност, но никой не ги харесва. Спестявам ви ги.
21:41 20.03.2026
12 релевантен
До коментар #6 от "То тове им е зорът,":Доводът ти не работи. Изборът е редовен и при по-малко от 50% избирателна активност.
Коментиран от #15, #16
21:43 20.03.2026
13 Евгени от Алфапласт
21:47 20.03.2026
14 Прав си!
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Партията на Росен Миленов ще влезе в парламента, а Тиквоча Борисов и Пеевски ще влязат в затвора.
21:49 20.03.2026
15 Факт
До коментар #12 от "релевантен":Дори при доказани подправени протоколи и купени гласове, изборите пак са легитимни.
Ееех, демокрацио....
21:51 20.03.2026
16 Абсолютен
До коментар #12 от "релевантен":Няма значение какво пише в закона, след като по света не гледат с добро око на управялващи, "избрани" с под 10% вот от цялото. Ти също си от стадото, което блее като излезе Тиквата и каже "спечелихме с 22% мнозинство" при 30% обща активност. Айде калкулирай колко са тия 22% от цялото при 30% активност, ако изобщо можеш и това. Да те улесня под 7% е!
Коментиран от #31
21:51 20.03.2026
17 ГЛАС НАРОДЕН,ГЛАС БОЖИ
21:52 20.03.2026
18 Герберист
21:53 20.03.2026
19 Отиваме за гъби
21:57 20.03.2026
20 Ни Виждам Смисъл !
Да Си Търкам !
Обувките !
21:59 20.03.2026
21 НЯМА ЗНАЧЕНИЕ
ОТ ЗНАЧЕНИЕ Е
ДВАТА НЕРЕЗА ДА ИЗЧЕЗНАТ ОТ ПОЛИТИКАТА
И ДА ГИ ВИДИМ ЗАД РЕШЕТКИТЕ.
22:02 20.03.2026
22 тиририрам
22:05 20.03.2026
23 1111
До коментар #5 от "Ленин":А теб ще те изнесат от мавзолея.😎
22:10 20.03.2026
24 Ванк0-1
До коментар #3 от "Сталин":За всичко си прав,но само не намесвай банана,той е просто плод,хората сме си виновни за всички несгоди и несправедливости.
Коментиран от #26
22:16 20.03.2026
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ГЕРБ И ДПС
... .
НЯМА ДА ПОСРЕЩНАТ ИЗБОРНИЯ ДЕН В ЮЖНА АФРИКА, АРЖЕНТИНА ИЛИ ЕКЗОТИЧНИ ОСТРОВИ :)
( ПО ПРОСТАТА ПРИЧИНА ЧЕ НЯМА САМОЛЕТИ ЗА АБУ ДАБИ, А С КАМИЛИ Е КОФТИ ДА БЯГАШ )
22:22 20.03.2026
26 Нашийник
До коментар #24 от "Ванк0-1":Отдавна не е "просто плод". За нас, тук на колониалната територия, се е превърнал в грозен символ на "демокрацията". А навън... един банан, обвит с тиксо, беше оценен на милион долара. Т.е., дори и навън се е превърнал в символ. Да не говоря за ХХХ сайтовете...😎
22:23 20.03.2026
27 Хихихи
22:27 20.03.2026
28 Яяяяяяя
22:32 20.03.2026
29 Няма нужда от гласуване
22:41 20.03.2026
30 Българин
..... това трябва да са и днешните Български партии.
1) Не е имало КОМУНЯСАЛИ ПРО РУСКИ ПАРТИИ
2) Не е имало Доганясала ПРО ТУРСКИ ПАРТИИ....
Всичките ПАРТИИ ТОГАВА СА БИЛЕ ПРО БЪЛГАРСКИ
Бог, Цар, Отечество, Вяра, Надежда и Любов
Без Цар няма Бог.
Без Отечество няма Цар,
Без Вяра няма Отечество,
Без Надежда няма Вяра,
Без Любов няма Надежда.
.....Бог е РАЗУМ
22:44 20.03.2026
31 Математик
До коментар #16 от "Абсолютен":...така е уви !
22:46 20.03.2026
32 Пророк
22:58 20.03.2026
33 На бас
23:02 20.03.2026