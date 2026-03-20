Социолози очакват избирателна активност над 49%

20 Март, 2026 21:20 823 33

Има шанс избирателите, които ще гласуват на изборите през април, да са над 3 милиона

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Има шанс избирателите, които ще гласуват на изборите през април, да са над 3 милиона. За последен път този праг беше минат на вота преди точно 5 години. Прогнозата направиха социолози в ефира на БНТ, като според тях се наблюдава отлив на енергия от февруари досега.

11-и национални и 8-и парламентарни избори за 5 години. Измежду маратона беше поставен и рекорд - най-ниската избирателна активност на вота за парламент от 90-те насам. През юни 2024 година бюлетина пуснаха под 2,3 милиона души. Почти милион повече пък гласуваха през април 2021 година. Сега обаче социолозите очакват подобна активност.

Боряна Димитрова, "Алфа Рисърч": "Колкото по-висока избирателна активност имаме, толкова повече намалява тежестта на подобни злоупотреби, контролиран вот и т.н."

Светлин Тачев, "Мяра": "Колко ще е голяма вълната не е ясно - но този импулс дава възможност за повишаване на избирателната активност, с която да се ограничи контролираният и купен вот. Импулс има винаги, когато има нов политически субект или гражданско недоволство, както се случи миналата година."

Социолозите измерват и отлив от зимата, но на ход е именно предизборната кампания.

Боряна Димитрова, "Алфа Рисърч": "Имаше една енергия, която беше събудена, но първите проучвания, които направихме февруари месец, показват известно отдръпване на тази енергия. Потенциално тя може да бъде разбудена. Кампанията е много важен фактор за това."

Светлин Тачев, "Мяра": "За мен тази кампания ще е по-различна, отколкото през последните няколко години. През социалните мрежи, през различни мрежи - тя няма да е хубава кампания, тя е характерна и обикновено е черна кампания."

Практиката им показва, че в деня за размисъл и в деня на вота партиите добавят 10-15% към резултата си.

Боряна Димитрова, "Алфа Рисърч": "Има известен отлив на тази електорална мобилизация, която забелязахме през декември."

Светлин Тачев, "Мяра": "Избирателите са се отвратили от нея и затова тя ще мина на по-заден план ще има компроматни войни."

Боряна Димитрова, "Алфа Рисърч": "Какви политики в областта на енергетиката, какви договори, какви решения, какво изобщо ще говорят за бъдещи енергийни съюзи."

Честността на вота също има роля, а от Асоциация "Прозрачност без граници" призоваха за промяна по отношение на изборните престъпления.

Калин Славов, Асоциация "Прозрачност без граници": "Много често това локализиране на разследванията активира някои неформални връзки, контакти и политическа тежест по места."

И още - екзитполове и проучвания показват, че в деня за размисъл и в деня на вота партиите добавят 10-15% към резултата си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    12 1 Отговор
    Нашите гьонсурат политици се надпреварват да плюят по Русия и Путин ,белким от американското посолство ги забележат и им дадат по голям процент на предстоящите избори и ги инсталират на власт в България и да работят за интереса на САЩ ,а бедната българска овца си мисли че "избира".

    21:28 20.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    Вече има алтернатива -Движение на непартийните кандидати.Партия на хората от протеста.

    Коментиран от #14

    21:29 20.03.2026

  • 3 Сталин

    17 0 Отговор
    Представете си какво ще бъде написано след време в учебниците по история на България,за така наречения демократичен период,децата ще научат че това е било период на упадък,икономически, социален,индустриален , повсеместна корупция и морална и нравствена деградация на населението,което е довело до смъртта на 3 000 000 българи,най големия геноцид в историята на България,представете си срама ,шока и ужаса у децата когато прочетат и научат че от Посолството са правили сглобки от Тикви, Прасета и Простокирчовци да управляват Държавата и също че техните родители са гласували за партии които са им обещавали евтини банани,защото за българина Банана е символ на "свободата" и " демокрацията .

    Коментиран от #5, #24

    21:29 20.03.2026

  • 4 Гост

    10 0 Отговор
    Да си очакват, не ми пречи.
    Радев се включи в политиката с нова партия именно затова - да вдигне на крака маса хора, да ги привлече към урните, че да скочи малко процентът на избирателна активност, че последните 8 пъти клонеше към едноцифрен.
    Не очаквам нищо съществено от партията му. Няма как. Просто ще донесе на кандидатите повече субсидии заради по-високите процент активност.

    Коментиран от #6

    21:30 20.03.2026

  • 5 Ленин

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Успокой се. Цитанетата от близкото бъдеще изобщо няма да учат българска история.

    Коментиран от #23

    21:31 20.03.2026

  • 6 То тове им е зорът,

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    за да иамт легитимация за управленските си мизерии с над 50% участие на стадото в измамата "избори".

    Коментиран от #12

    21:33 20.03.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    6 2 Отговор
    Забелязва се ентусиазъм в хората , да гласуват този път. Писна им. Искат Бойко, Пеевски и ППДБ , да изчезнат от политическата сцена и да се диша спокойно вече.

    21:33 20.03.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    При 50% активност - 50% запълнени банки в НС❗

    21:34 20.03.2026

  • 9 Факт

    7 0 Отговор
    Лъжата я нямате за нищо внушението също

    21:35 20.03.2026

  • 10 Помак

    5 1 Отговор
    Да гласуват социализира, политиците и техните близки и семейства , само те имат интерес от това

    21:40 20.03.2026

  • 11 Лозунги, свалящи избирателната активност

    3 0 Отговор
    Правил съм наблюдения - доказано работят: "Всички са маскари", "Гласувайте за Пенчо, другите не стават", "Партиите са се нагушкали, а нас вълците ни яли", "В еди-коя си страна е добре, при нас е зле", "Политиците са мошеници", "Всички са комунисти", "Олигархията прави каквото си иска".
    Знам и такива, които вдигат избирателната активност, но никой не ги харесва. Спестявам ви ги.

    21:41 20.03.2026

  • 12 релевантен

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "То тове им е зорът,":

    Доводът ти не работи. Изборът е редовен и при по-малко от 50% избирателна активност.

    Коментиран от #15, #16

    21:43 20.03.2026

  • 13 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор
    Бацко отече🤣

    21:47 20.03.2026

  • 14 Прав си!

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Партията на Росен Миленов ще влезе в парламента, а Тиквоча Борисов и Пеевски ще влязат в затвора.

    21:49 20.03.2026

  • 15 Факт

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "релевантен":

    Дори при доказани подправени протоколи и купени гласове, изборите пак са легитимни.
    Ееех, демокрацио....

    21:51 20.03.2026

  • 16 Абсолютен

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "релевантен":

    Няма значение какво пише в закона, след като по света не гледат с добро око на управялващи, "избрани" с под 10% вот от цялото. Ти също си от стадото, което блее като излезе Тиквата и каже "спечелихме с 22% мнозинство" при 30% обща активност. Айде калкулирай колко са тия 22% от цялото при 30% активност, ако изобщо можеш и това. Да те улесня под 7% е!

    Коментиран от #31

    21:51 20.03.2026

  • 17 ГЛАС НАРОДЕН,ГЛАС БОЖИ

    8 1 Отговор
    ДВАТА ШОПАРА И ПРОТЕЖЕТАТА ИМ В ЗАТВОРА!

    21:52 20.03.2026

  • 18 Герберист

    1 1 Отговор
    А от кръгът на симпатизантите ни са си даже 100%.

    21:53 20.03.2026

  • 19 Отиваме за гъби

    5 2 Отговор
    Радев е от 9 години в политиката,с 5 служебни правителства(видяхме ги).Толупа банкята, Шиши и останалите мошеници също ги знаем.

    21:57 20.03.2026

  • 20 Ни Виждам Смисъл !

    3 1 Отговор
    Ни Виждам Смисъл !

    Да Си Търкам !

    Обувките !

    21:59 20.03.2026

  • 21 НЯМА ЗНАЧЕНИЕ

    2 0 Отговор
    КОЛКО СА ПРОЦЕНТИТЕ.
    ОТ ЗНАЧЕНИЕ Е
    ДВАТА НЕРЕЗА ДА ИЗЧЕЗНАТ ОТ ПОЛИТИКАТА
    И ДА ГИ ВИДИМ ЗАД РЕШЕТКИТЕ.

    22:02 20.03.2026

  • 22 тиририрам

    1 0 Отговор
    Енергията потенциално може да бъде разбудена, но знаете ли как???

    22:05 20.03.2026

  • 23 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ленин":

    А теб ще те изнесат от мавзолея.😎

    22:10 20.03.2026

  • 24 Ванк0-1

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    За всичко си прав,но само не намесвай банана,той е просто плод,хората сме си виновни за всички несгоди и несправедливости.

    Коментиран от #26

    22:16 20.03.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    НЕ Е СИГУРНО ЧЕ НЯКОИ КАНДИДАТИ .ЗА
    НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ГЕРБ И ДПС
    ... .
    НЯМА ДА ПОСРЕЩНАТ ИЗБОРНИЯ ДЕН В ЮЖНА АФРИКА, АРЖЕНТИНА ИЛИ ЕКЗОТИЧНИ ОСТРОВИ :)
    ( ПО ПРОСТАТА ПРИЧИНА ЧЕ НЯМА САМОЛЕТИ ЗА АБУ ДАБИ, А С КАМИЛИ Е КОФТИ ДА БЯГАШ )

    22:22 20.03.2026

  • 26 Нашийник

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ванк0-1":

    Отдавна не е "просто плод". За нас, тук на колониалната територия, се е превърнал в грозен символ на "демокрацията". А навън... един банан, обвит с тиксо, беше оценен на милион долара. Т.е., дори и навън се е превърнал в символ. Да не говоря за ХХХ сайтовете...😎

    22:23 20.03.2026

  • 27 Хихихи

    2 3 Отговор
    4,5мил.ще сме за гъби а 1,5 мил. наивници ще си мислят, че като гласуват гласа им е важен.

    22:27 20.03.2026

  • 28 Яяяяяяя

    1 2 Отговор
    Да си чакат. Групата на гласуващите в моя социален кръг намаля до нула тази година. Просто загуба на време и ресурси

    22:32 20.03.2026

  • 29 Няма нужда от гласуване

    0 0 Отговор
    и трошене на толкова пари.Трябва партиите да играят на “ Не се сърди човече” който спечели на власт.Няма лъжа няма измама.

    22:41 20.03.2026

  • 30 Българин

    0 1 Отговор
    Какви партии е имало в България, преди 1944 година?...
    ..... това трябва да са и днешните Български партии.

    1) Не е имало КОМУНЯСАЛИ ПРО РУСКИ ПАРТИИ
    2) Не е имало Доганясала ПРО ТУРСКИ ПАРТИИ....


    Всичките ПАРТИИ ТОГАВА СА БИЛЕ ПРО БЪЛГАРСКИ

    Бог, Цар, Отечество, Вяра, Надежда и Любов

    Без Цар няма Бог.
    Без Отечество няма Цар,
    Без Вяра няма Отечество,
    Без Надежда няма Вяра,
    Без Любов няма Надежда.

    .....Бог е РАЗУМ

    22:44 20.03.2026

  • 31 Математик

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Абсолютен":

    ...така е уви !

    22:46 20.03.2026

  • 32 Пророк

    1 0 Отговор
    От 49%гласувалите,49% ще са попълнили номер 21

    22:58 20.03.2026

  • 33 На бас

    0 0 Отговор
    Избирателната активност ще е под 30%. ГЕРБ пак ще спечели. Може да има още избори. Ама доживеем ли правителство, то ще е формирано от ГЕРБ, както винаги. Докато не подлъжат пак лумпените по София да трошат под претекст, че народа е недоволен и протестира 😂

    23:02 20.03.2026

