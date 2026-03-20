Новини
България »
Костадинов: България да се евакуира от разпадащия се НАТО, Израел е най-голямата заплаха

20 Март, 2026 22:20 686 29

  • костадин костадинов-
  • нато-
  • израел

Съветът за мир на Доналд Тръмп е изпразнен от съдържание, заяви лидерът на "Възраждане"

Костадинов: България да се евакуира от разпадащия се НАТО, Израел е най-голямата заплаха - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви пред Bulgaria ON AIR, че Съветът за мир на Доналд Тръмп е имал смисъл в началото на тази година около конфликта в Газа, но вече е обезсмислен и изпразнен от съдържание.

"Имаше основание за неговото създаване. Сега войната в Иран се разгаря и се говори, че може да прерасне в сухопътна. Ако това се случи, рискуваме да попаднем в ситуация на световен конфликт", подчерта той в предаването "Денят ON AIR".

Защо Израел е най-голямата заплаха

"Най-голямата заплаха за световния мир е Израел. Притежава ядрено оръжие и не би се поколебала да го използва срещу Иран, ако види, че губи войната. А момента Израел губи войната и я води с държавен тероризъм. Избиват деца, държавници...", коментира Костадинов.

Кандидатът за депутат отбеляза, че има много пробойни, които националната сигурност на Иран е претърпяла с вербувани агенти.

Какви са рисковете пред България

"Една част от държавите в НАТО казаха, че няма да подкрепят САЩ категорично. Румъния обаче каза, че ще даде своите бази. Едната база се намира на 37 км от българската граница. Тя е толкова голяма - около 15 км е дължината. Имаме всички основания да се притесняваме. Румъния вече беше предупредена официално от Иран", изтъкна Костадинов.

По думите му в момента виждаме разпада на НАТО.

"НАТО приключи, разпадна се. Съюзническа държава иска помощ, държавите казват "не". Натовците, когато се наложи да има реален конфликт и има възможност за ответен удар, се тресат от страх", каза още лидерът на "Възраждане".

Според него в момента в столицата на България има повече чужди войници, отколкото български такива.

"Един от самолетите, който беше на летището в София, беше свален от иранците. Не е проблем да докарат други. Няма да бъдат преместени в Румъния. Беше ни казано, че ще стоят до 17 или 19 май, но може да бъде удължен техният престой", съобщи политикът.

Бъдещето на НАТО - какво да очакваме

Костадинов посочи, че всички американски бази в района на Персийския залив са изпепелени, не съществуват. Техника за милиарди долари е на прах, подчерта той.

НАТО е отбранителен, а не нападателен съюз и няма как Тръмп да очаква да получи помощ от всички държави, ако той нападне, категоричен бе събеседникът.

"Виждайки, че в момента НАТО се разпада и че дори не може да гарантира собствената си сигурност, какво прави България в НАТО... Трябва да се евакуираме и да започнем незабавно да възстановяваме нашата национална сигурност сами. НАТО представлява голям риск за националната ни сигурност", алармира Костадинов.

Повишаващите се цени у нас

"Проблемите с цените на тока, горивата и скачащите лихви на банките е огромен. Няма как да имаш едни банкови лихви в България и други в Германия. ЕЦБ започва постепенно да вдига лихвите", коментира гостът.

"Нашето правителство може да намали цените на тока с елегантен ход - спираме да плащаме въглеродните емисии. Цената на тока поевтинява с 40 процента само с този ход. Имам как. Вчера ЦИК реши, че няма да приложи регламент на ЕС, който задължава всички партии да декларират кой дава парите, откъде идват те, кой е спонсорът. Регламентите имат статут над законите в България", обясни Костадинов.

Според него същото важи за цената на бензина - "спираме санкциите срещу Русия".

"Когато дойде евтиният нефт, не просто цената ще падне, даже можем да изнасяме", отбеляза Костадинов.

Ще си партнира ли "Възраждане" с Радев и "Прогресивна България"

"Програмата на "Прогресивна България" е на ултралиберална и крайнодясна формация, която е свръхевроатлантическа. Нашите избиратели няма как да одобрят подобно сътрудничество", каза Костадинов.

"Виждаме само евроатлантически пропагандни клишета. ПГ е съкратена версия на ПП-ДБ", завърши лидерът на "Възраждане".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ама после трудно

    14 10 Отговор
    ще ти превалутират евровата сметка в рубли...

    22:22 20.03.2026

  • 2 Сталин

    18 9 Отговор
    България трябва да си вземе веднага обратно златните мини от канадските мародери ,също да ни платят милиарди репарации задето крадоха злато вече 30 години и също трябва да си вземем 27 тона злато от Лондон което сиганина Костов даде на пиратите от острова защото скоро ще се иска злато за нефт

    Коментиран от #27

    22:23 20.03.2026

  • 3 Коце ,Коце

    10 10 Отговор
    Ти като историк,може би си спомняш,че всичките ни съседи имат териториални претенции към нас. Е с какво ще се защитаваме с кирки и лопати ли? Или ще чакаме на помощ от космоса? Нещо не те слуша главата,баце.

    Коментиран от #8, #9

    22:24 20.03.2026

  • 4 Сталин

    14 8 Отговор
    За 30 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре

    Коментиран от #28

    22:24 20.03.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    14 8 Отговор
    Не само от НАТО! ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА СЕ ЕВАКУИРАМЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ !!!

    22:25 20.03.2026

  • 6 Нашийник

    8 6 Отговор
    Само дуднеш и нищо не правиш. Прокрадва се чувството, че си за статуквото.😎

    22:25 20.03.2026

  • 7 Пасито

    9 2 Отговор
    Ужас! Заболя ме Трабанта.

    22:26 20.03.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Коце ,Коце":

    Па то и ние имаме териториални претенции към тях!

    Коментиран от #15

    22:27 20.03.2026

  • 9 Факт

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Коце ,Коце":

    Да де, за 36 години новите ни политици ни оголиха държавата, че да не смеем да останем без "приятелствата им".

    Коментиран от #18

    22:29 20.03.2026

  • 10 Мдаа

    3 5 Отговор
    Костадинов винаги със закъснение, но поне се усеща. Лошото е, че никога не си признава или поне не публично.

    22:29 20.03.2026

  • 11 тиририрам

    7 7 Отговор
    Копейкин продължава да се излага като кифладжия. Щял да си възстановява сигурността, но първо ще избяга. Вероятно на някое безопасно място като под полата на жена си.

    22:30 20.03.2026

  • 12 Дзак

    6 2 Отговор
    Трябва България да формулира как ще успее да спаси икономиката. Предложенията на ЕК просто ще разорят Периферните държави от ЕС, които нямат инициатива.

    22:31 20.03.2026

  • 13 Русенец

    6 6 Отговор
    Няма нужда. Фалирали сме всеки един съюз, в който сме членували. И тези няма да са изключение.
    Може да ускорим процеса, като приемат и македонците.

    22:31 20.03.2026

  • 14 таксиджия 🚖

    6 8 Отговор
    Браво Костадине! Гласувам за Възраждане 🇧🇬

    Всеки който мрази краварника и исраел ще те подкрепи!

    Коментиран от #23

    22:31 20.03.2026

  • 15 Имаме

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Ама през междусъюзническата ни скочиха всичките и въпреки,че армията ни беше600 000, не прецакаха,а сега нямаме и 60х с музиката.

    22:31 20.03.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 4 Отговор
    ЩЕ СЕ БОРИ ЛИ КОСТАДИНОВ СРЕЩУ ОЛИГАРХИЯТА ?
    ......
    ДА КАЖЕ ПО ТОЗИ ВЪПРОС , ЧЕ ПОЧВАТ ДА ПРИЛИЧАТ
    МАЛКО НА ОНЯ ОТКАЧЕНИЯ НАЦИОНАЛИСТ - РУСОФИЛ:)

    Коментиран от #17

    22:32 20.03.2026

  • 17 Дзак

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Питате Провокатора от факти.бг!

    22:33 20.03.2026

  • 18 Варшавския договор

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    се разпадна и нямаме исторически съюзници,освен Германия.,ама тя няма армия от 1945

    22:35 20.03.2026

  • 19 Даниел Немитов

    5 5 Отговор
    Костадинке, я по-добре ти се евакуирай към необятните сибирски полета!

    Коментиран от #24

    22:38 20.03.2026

  • 20 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    3 3 Отговор
    ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ.

    22:48 20.03.2026

  • 21 Единствено

    1 1 Отговор
    Възраждане са против електронните евра. Само заради това си заслужава да бъдат подкрепени.

    22:52 20.03.2026

  • 22 Озадачен

    1 1 Отговор
    Копейчо, я ни обясни ти защо спестяваш в евро, а не в рубли?!?

    22:52 20.03.2026

  • 23 Нали знаеш

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "таксиджия 🚖":

    Че досега Коцето винаги уж е против Баце,но за важните гласувания и в комисиите подкрепя ГЕПИ и Дел..лян....съответно му плащат милио...ни за това...но успява да излъже обик...новените хора,вдъхновени от високопарните му празни приказки.

    Коментиран от #29

    22:53 20.03.2026

  • 24 АМАH OT ИДИOTИ

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Даниел Немитов":

    И3HACЯЙТЕ СЕ ВИЕ ПEДOФИЛИTE🤣

    22:53 20.03.2026

  • 25 Нали знаеш

    1 0 Отговор
  • 26 Гогата Чаушев

    1 0 Отговор
    Ако го слушаме този за трябва да присъединим България към РФ. Както идола му Живков искаше да ни присъедини към СССР.

    22:57 20.03.2026

  • 27 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    A защо само от канадските мародери? Защо не си вземе и златните мини от българските мародери?!?
    Все пак, кой дава кюлчетата на най-уважаваните политици в България?!?

    22:58 20.03.2026

  • 28 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Точно за това, съвсем скоро ще се върнем под Турция. Няма кой да лъже повече народа с някакви независимости и суверинитети. Хората искат да ядат, и щом Турция ще се грижи по-добре за нас, нека да сме към тях!

    23:00 20.03.2026

  • 29 Мислиш се за неизлъган?

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Нали знаеш":

    И като не си от обикновенните хора, да не си от ПП(Петроханските палавници).

    23:03 20.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове