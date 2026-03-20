Костадинов: България да се евакуира от разпадащия се НАТО, Израел е най-голямата заплаха

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви пред Bulgaria ON AIR, че Съветът за мир на Доналд Тръмп е имал смисъл в началото на тази година около конфликта в Газа, но вече е обезсмислен и изпразнен от съдържание.

"Имаше основание за неговото създаване. Сега войната в Иран се разгаря и се говори, че може да прерасне в сухопътна. Ако това се случи, рискуваме да попаднем в ситуация на световен конфликт", подчерта той в предаването "Денят ON AIR".

Защо Израел е най-голямата заплаха

"Най-голямата заплаха за световния мир е Израел. Притежава ядрено оръжие и не би се поколебала да го използва срещу Иран, ако види, че губи войната. А момента Израел губи войната и я води с държавен тероризъм. Избиват деца, държавници...", коментира Костадинов.

Кандидатът за депутат отбеляза, че има много пробойни, които националната сигурност на Иран е претърпяла с вербувани агенти.

Какви са рисковете пред България

"Една част от държавите в НАТО казаха, че няма да подкрепят САЩ категорично. Румъния обаче каза, че ще даде своите бази. Едната база се намира на 37 км от българската граница. Тя е толкова голяма - около 15 км е дължината. Имаме всички основания да се притесняваме. Румъния вече беше предупредена официално от Иран", изтъкна Костадинов.

По думите му в момента виждаме разпада на НАТО.

"НАТО приключи, разпадна се. Съюзническа държава иска помощ, държавите казват "не". Натовците, когато се наложи да има реален конфликт и има възможност за ответен удар, се тресат от страх", каза още лидерът на "Възраждане".

Според него в момента в столицата на България има повече чужди войници, отколкото български такива.

"Един от самолетите, който беше на летището в София, беше свален от иранците. Не е проблем да докарат други. Няма да бъдат преместени в Румъния. Беше ни казано, че ще стоят до 17 или 19 май, но може да бъде удължен техният престой", съобщи политикът.

Бъдещето на НАТО - какво да очакваме

Костадинов посочи, че всички американски бази в района на Персийския залив са изпепелени, не съществуват. Техника за милиарди долари е на прах, подчерта той.

НАТО е отбранителен, а не нападателен съюз и няма как Тръмп да очаква да получи помощ от всички държави, ако той нападне, категоричен бе събеседникът.

"Виждайки, че в момента НАТО се разпада и че дори не може да гарантира собствената си сигурност, какво прави България в НАТО... Трябва да се евакуираме и да започнем незабавно да възстановяваме нашата национална сигурност сами. НАТО представлява голям риск за националната ни сигурност", алармира Костадинов.

Повишаващите се цени у нас

"Проблемите с цените на тока, горивата и скачащите лихви на банките е огромен. Няма как да имаш едни банкови лихви в България и други в Германия. ЕЦБ започва постепенно да вдига лихвите", коментира гостът.

"Нашето правителство може да намали цените на тока с елегантен ход - спираме да плащаме въглеродните емисии. Цената на тока поевтинява с 40 процента само с този ход. Имам как. Вчера ЦИК реши, че няма да приложи регламент на ЕС, който задължава всички партии да декларират кой дава парите, откъде идват те, кой е спонсорът. Регламентите имат статут над законите в България", обясни Костадинов.

Според него същото важи за цената на бензина - "спираме санкциите срещу Русия".

"Когато дойде евтиният нефт, не просто цената ще падне, даже можем да изнасяме", отбеляза Костадинов.

Ще си партнира ли "Възраждане" с Радев и "Прогресивна България"

"Програмата на "Прогресивна България" е на ултралиберална и крайнодясна формация, която е свръхевроатлантическа. Нашите избиратели няма как да одобрят подобно сътрудничество", каза Костадинов.

"Виждаме само евроатлантически пропагандни клишета. ПГ е съкратена версия на ПП-ДБ", завърши лидерът на "Възраждане".