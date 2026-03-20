Костадинов: България да се евакуира от разпадащия се НАТО, Израел е най-голямата заплаха

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви пред Bulgaria ON AIR, че Съветът за мир на Доналд Тръмп е имал смисъл в началото на тази година около конфликта в Газа, но вече е обезсмислен и изпразнен от съдържание.
"Имаше основание за неговото създаване. Сега войната в Иран се разгаря и се говори, че може да прерасне в сухопътна. Ако това се случи, рискуваме да попаднем в ситуация на световен конфликт", подчерта той в предаването "Денят ON AIR".
Защо Израел е най-голямата заплаха
"Най-голямата заплаха за световния мир е Израел. Притежава ядрено оръжие и не би се поколебала да го използва срещу Иран, ако види, че губи войната. А момента Израел губи войната и я води с държавен тероризъм. Избиват деца, държавници...", коментира Костадинов.
Кандидатът за депутат отбеляза, че има много пробойни, които националната сигурност на Иран е претърпяла с вербувани агенти.
Какви са рисковете пред България
"Една част от държавите в НАТО казаха, че няма да подкрепят САЩ категорично. Румъния обаче каза, че ще даде своите бази. Едната база се намира на 37 км от българската граница. Тя е толкова голяма - около 15 км е дължината. Имаме всички основания да се притесняваме. Румъния вече беше предупредена официално от Иран", изтъкна Костадинов.
По думите му в момента виждаме разпада на НАТО.
"НАТО приключи, разпадна се. Съюзническа държава иска помощ, държавите казват "не". Натовците, когато се наложи да има реален конфликт и има възможност за ответен удар, се тресат от страх", каза още лидерът на "Възраждане".
Според него в момента в столицата на България има повече чужди войници, отколкото български такива.
"Един от самолетите, който беше на летището в София, беше свален от иранците. Не е проблем да докарат други. Няма да бъдат преместени в Румъния. Беше ни казано, че ще стоят до 17 или 19 май, но може да бъде удължен техният престой", съобщи политикът.
Бъдещето на НАТО - какво да очакваме
Костадинов посочи, че всички американски бази в района на Персийския залив са изпепелени, не съществуват. Техника за милиарди долари е на прах, подчерта той.
НАТО е отбранителен, а не нападателен съюз и няма как Тръмп да очаква да получи помощ от всички държави, ако той нападне, категоричен бе събеседникът.
"Виждайки, че в момента НАТО се разпада и че дори не може да гарантира собствената си сигурност, какво прави България в НАТО... Трябва да се евакуираме и да започнем незабавно да възстановяваме нашата национална сигурност сами. НАТО представлява голям риск за националната ни сигурност", алармира Костадинов.
Повишаващите се цени у нас
"Проблемите с цените на тока, горивата и скачащите лихви на банките е огромен. Няма как да имаш едни банкови лихви в България и други в Германия. ЕЦБ започва постепенно да вдига лихвите", коментира гостът.
"Нашето правителство може да намали цените на тока с елегантен ход - спираме да плащаме въглеродните емисии. Цената на тока поевтинява с 40 процента само с този ход. Имам как. Вчера ЦИК реши, че няма да приложи регламент на ЕС, който задължава всички партии да декларират кой дава парите, откъде идват те, кой е спонсорът. Регламентите имат статут над законите в България", обясни Костадинов.
Според него същото важи за цената на бензина - "спираме санкциите срещу Русия".
"Когато дойде евтиният нефт, не просто цената ще падне, даже можем да изнасяме", отбеляза Костадинов.
Ще си партнира ли "Възраждане" с Радев и "Прогресивна България"
"Програмата на "Прогресивна България" е на ултралиберална и крайнодясна формация, която е свръхевроатлантическа. Нашите избиратели няма как да одобрят подобно сътрудничество", каза Костадинов.
"Виждаме само евроатлантически пропагандни клишета. ПГ е съкратена версия на ПП-ДБ", завърши лидерът на "Възраждане".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
8 ДрайвингПлежър
До коментар #3 от "Коце ,Коце":Па то и ние имаме териториални претенции към тях!
Коментиран от #15
22:27 20.03.2026
9 Факт
До коментар #3 от "Коце ,Коце":Да де, за 36 години новите ни политици ни оголиха държавата, че да не смеем да останем без "приятелствата им".
Коментиран от #18
22:29 20.03.2026
13 Русенец
Може да ускорим процеса, като приемат и македонците.
22:31 20.03.2026
14 таксиджия 🚖
Всеки който мрази краварника и исраел ще те подкрепи!
Коментиран от #23
22:31 20.03.2026
15 Имаме
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Ама през междусъюзническата ни скочиха всичките и въпреки,че армията ни беше600 000, не прецакаха,а сега нямаме и 60х с музиката.
22:31 20.03.2026
17 Дзак
До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Питате Провокатора от факти.бг!
22:33 20.03.2026
18 Варшавския договор
До коментар #9 от "Факт":се разпадна и нямаме исторически съюзници,освен Германия.,ама тя няма армия от 1945
22:35 20.03.2026
23 Нали знаеш
До коментар #14 от "таксиджия 🚖":Че досега Коцето винаги уж е против Баце,но за важните гласувания и в комисиите подкрепя ГЕПИ и Дел..лян....съответно му плащат милио...ни за това...но успява да излъже обик...новените хора,вдъхновени от високопарните му празни приказки.
Коментиран от #29
22:53 20.03.2026
24 АМАH OT ИДИOTИ
До коментар #19 от "Даниел Немитов":И3HACЯЙТЕ СЕ ВИЕ ПEДOФИЛИTE🤣
22:53 20.03.2026
27 койдазнай
До коментар #2 от "Сталин":A защо само от канадските мародери? Защо не си вземе и златните мини от българските мародери?!?
Все пак, кой дава кюлчетата на най-уважаваните политици в България?!?
22:58 20.03.2026
28 Българин
До коментар #4 от "Сталин":Точно за това, съвсем скоро ще се върнем под Турция. Няма кой да лъже повече народа с някакви независимости и суверинитети. Хората искат да ядат, и щом Турция ще се грижи по-добре за нас, нека да сме към тях!
23:00 20.03.2026
29 Мислиш се за неизлъган?
До коментар #23 от "Нали знаеш":И като не си от обикновенните хора, да не си от ПП(Петроханските палавници).
23:03 20.03.2026