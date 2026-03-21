Пенкова: Ако Европа иска да остане конкурентоспособна, трябва да даде реален шанс на жените предприемачи

21 Март, 2026 09:57 431

Це заяви евродепутатът по време на форума „Жените, които изграждат Европа: Европейска среща на жени предприемачи" в Брюксел

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жените предприемачи не се нуждаят от обещания. Нуждаят се от достъп до финансиране, контакти и реален шанс да развиват компаниите си. Това заяви евродепутатът Цветелина Пенкова по време на форума „Жените, които изграждат Европа: Европейска среща на жени предприемачи“ в Европейския парламент в Брюксел.

Събитието събра предприемачи, инвеститори и представители на европейските институции около един все по-важен въпрос: как Европа да създаде по-добри условия за жените в бизнеса и да не губи идеи и талант заради пречки, които могат да бъдат премахнати. Домакин на форума беше Цветелина Пенкова, а събитието беше организирано от European Female Founders, чийто президент е Моника Станишева, заедно с HerFund и SCALE’Her Projects.

Фокусът на дискусията беше ясен: по-добър достъп до финансиране, по-малко административни бариери, повече подкрепа за умения и по-лесен достъп до Единния пазар. Според Пенкова това не е просто тема за равнопоставеност, а въпрос за конкурентоспособността на европейската икономика.

Европа има талант и идеи. Това, което твърде често липсва, е равният достъп до инвестиции, партньорства и възможности за растеж. Това важи с още по-голяма сила за жените предприемачи.“

Данните показват ясно мащаба на проблема. Едва 2.3% от глобалното рисково финансиране достига до компании, основани само от жени. В същото време проучванията показват, че жените основатели могат да генерират около 35% по-висока възвръщаемост за инвеститорите. Това прави разликата още по-трудна за оправдаване.

Именно затова подобни срещи имат значение. Те поставят на една маса предприемачи, инвеститори и политици в момент, когато Европа все по-остро усеща нуждата да превръща иновациите в реален икономически растеж. Достъпът до инвестиционни мрежи остава сред най-сериозните бариери. Около 82% от сделките с рисков капитал все още се случват чрез лични контакти и препоръки, а именно там жените основатели по-трудно достигат до инвеститори.

Ако Европа иска да остане конкурентоспособна в глобален план, трябва да създаде среда, в която иновативните компании да могат да стартират, да растат и да се разрастват именно в Европа“, заяви Пенкова.

Сред българските участници във форума бяха Ирена Илиева от European Female Founders, Моника Станишева - президент на организацията и изпълнителен директор на Green Transition Forum, бившият министър на иновациите Милена Стойчева и бившият вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка Лиляна Павлова.

Истинският тест пред Европа не е дали ще заявява подкрепа за жените предприемачи, а дали ще създаде условия те да намират финансиране, партньори и пазар в рамките на Европейския съюз. Защото, както подсказа и разговорът в Брюксел, подкрепата за жените в предприемачеството вече не е периферна тема. Тя е част от големия въпрос за икономическата сила, иновациите и бъдещата конкурентоспособност на Европа.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/


Подобни новини


