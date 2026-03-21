Протест в Бургас заради разбит път: Жители блокираха входа на „Меден рудник“

Жители на бургаския квартал „Горно Езерово“ излязоха на протест с искане за спешен ремонт на силно компрометираната пътна настилка в района. По думите им пътят се използва не само от тежкотоварни камиони, но и от транзитния трафик от автомагистрала „Тракия“ към Южното Черноморие, което допълнително влошава състоянието му.
В знак на недоволство протестиращите блокираха за около час движението на ключово кръстовище на входа на най-големия бургаски квартал „Меден рудник“. Въпреки че демонстрацията се проведе там, хората подчертават, че основният проблем е на няколко километра разстояние – в участък, където настилката е сериозно разрушена. Заради лошото състояние на пътя, навигационните системи често пренасочват трафика през „Горно Езерово“, което допълнително натоварва квартала.
От Община Бургас заявиха пред bTV, че проблемната отсечка е част от републиканската пътна мрежа и отговорността за поддръжката ѝ е на Агенция „Пътна инфраструктура“, която вече е уведомена за случая.
Хората от квартала обаче са категорични, че мерки на практика липсват. „Пътят е много лош, много дупки, всеки претоварва и си чупим колите. Всеки Божи ден излизат нови дупки и ги запълват със студен асфалт и после след няма и седмица пак е същата работа“, каза Лазар Иванов.
Според Миглена Георгиева проблемът е дългогодишен и институциите не реагират адекватно: „Писали сме многократно жалби, подавали сме сигнали към 112, реагира се локално. Не се вземат абсолютно никакви мерки.“
Жителите настояват за трайно решение и цялостен ремонт на пътя, за да се гарантира безопасността както на местните, така и на преминаващите шофьори.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обаче
Коментиран от #4
14:36 21.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Нека да пиша
14:42 21.03.2026
4 ТО ЗА ТОВА ТОЯ ОТ
До коментар #1 от "Обаче":ДЖИПКАТА ЯКО СЕ ОЯДЕ СЪС АСВАЛТ И ФИРМИТЕ ПОКРАЙ НЕГО. И ВЪВ ЦЕЛИЯТ БУРГАС ОКОЛНОСТИТЕ Е ТАКА КЪРПЯТ СТУДЕНО ЗА ПО ТРИ ЛОПАТИ ПЯСЪК БЕЗ ЧАКЪЛ И ПЕТ ЛОПАТИ АСФАЛТ. И ТО САМО ПРЕДИ ИЗБОРИ. А ТЕ СА ЧЕСТО И ДУПКИТЕ ЗА 6 МЕСЕЦА ПАК СЕ ПОВЯВАТ. КМЕТО Е ОТ ДЖИПКАТА СЪС ПАРАТА. А ДА ВИДИТЕ ГРУДОВСКИ И ДРУГИ СЕЛА ТАМ ОТ 30 ГОДИНИ РЕМОНТИ НЯМА.
Коментиран от #7
14:46 21.03.2026
5 бай тикван
не мрънкайте а гласувайте пак
14:49 21.03.2026
6 Отряд1
Аз им предлагам на жителите следното!
Събираме пари, извършваме си ремонтите сами - и всеки протестиращ работи на пътя, последствие завеждаме дело срещу общината И държавата - печелим го, връщаме си парите от обезщетението, и аз връщам парите на хората, които са дали от джоба си за тази благородна кауза да имат път!
14:51 21.03.2026
7 за нестоличани
До коментар #4 от "ТО ЗА ТОВА ТОЯ ОТ":Бургас е сравнително добре, а столицата се гъсто презастроява в кал и прах от самосвали и хвърчащи найлонови пликчета още от коледната украса с боклука.
14:57 21.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
