Протест в Бургас заради разбит път: Жители блокираха входа на „Меден рудник“

Жители на бургаския квартал „Горно Езерово“ излязоха на протест с искане за спешен ремонт на силно компрометираната пътна настилка в района. По думите им пътят се използва не само от тежкотоварни камиони, но и от транзитния трафик от автомагистрала „Тракия“ към Южното Черноморие, което допълнително влошава състоянието му.

В знак на недоволство протестиращите блокираха за около час движението на ключово кръстовище на входа на най-големия бургаски квартал „Меден рудник“. Въпреки че демонстрацията се проведе там, хората подчертават, че основният проблем е на няколко километра разстояние – в участък, където настилката е сериозно разрушена. Заради лошото състояние на пътя, навигационните системи често пренасочват трафика през „Горно Езерово“, което допълнително натоварва квартала.

От Община Бургас заявиха пред bTV, че проблемната отсечка е част от републиканската пътна мрежа и отговорността за поддръжката ѝ е на Агенция „Пътна инфраструктура“, която вече е уведомена за случая.

Хората от квартала обаче са категорични, че мерки на практика липсват. „Пътят е много лош, много дупки, всеки претоварва и си чупим колите. Всеки Божи ден излизат нови дупки и ги запълват със студен асфалт и после след няма и седмица пак е същата работа“, каза Лазар Иванов.

Според Миглена Георгиева проблемът е дългогодишен и институциите не реагират адекватно: „Писали сме многократно жалби, подавали сме сигнали към 112, реагира се локално. Не се вземат абсолютно никакви мерки.“

Жителите настояват за трайно решение и цялостен ремонт на пътя, за да се гарантира безопасността както на местните, така и на преминаващите шофьори.