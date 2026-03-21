Протест в Бургас заради разбит път: Жители блокираха входа на „Меден рудник“

21 Март, 2026 14:31

„Пътят е много лош, много дупки, всеки претоварва и си чупим колите. Всеки Божи ден излизат нови дупки и ги запълват със студен асфалт и после след няма и седмица пак е същата работа“, каза Лазар Иванов

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жители на бургаския квартал „Горно Езерово“ излязоха на протест с искане за спешен ремонт на силно компрометираната пътна настилка в района. По думите им пътят се използва не само от тежкотоварни камиони, но и от транзитния трафик от автомагистрала „Тракия“ към Южното Черноморие, което допълнително влошава състоянието му.

В знак на недоволство протестиращите блокираха за около час движението на ключово кръстовище на входа на най-големия бургаски квартал „Меден рудник“. Въпреки че демонстрацията се проведе там, хората подчертават, че основният проблем е на няколко километра разстояние – в участък, където настилката е сериозно разрушена. Заради лошото състояние на пътя, навигационните системи често пренасочват трафика през „Горно Езерово“, което допълнително натоварва квартала.

От Община Бургас заявиха пред bTV, че проблемната отсечка е част от републиканската пътна мрежа и отговорността за поддръжката ѝ е на Агенция „Пътна инфраструктура“, която вече е уведомена за случая.

Хората от квартала обаче са категорични, че мерки на практика липсват. „Пътят е много лош, много дупки, всеки претоварва и си чупим колите. Всеки Божи ден излизат нови дупки и ги запълват със студен асфалт и после след няма и седмица пак е същата работа“, каза Лазар Иванов.

Според Миглена Георгиева проблемът е дългогодишен и институциите не реагират адекватно: „Писали сме многократно жалби, подавали сме сигнали към 112, реагира се локално. Не се вземат абсолютно никакви мерки.“

Жителите настояват за трайно решение и цялостен ремонт на пътя, за да се гарантира безопасността както на местните, така и на преминаващите шофьори.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обаче

    2 5 Отговор
    Когато Бойко показваше пътищата зад волана на прословутата джипка, радевите ментори от БСП ревяха: "Асфалт не се яде".

    Коментиран от #4

    14:36 21.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нека да пиша

    3 1 Отговор
    Нямат пътища ,но имат камери в студио Рошавата писана в кв. Миден рудник.

    14:42 21.03.2026

  • 4 ТО ЗА ТОВА ТОЯ ОТ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Обаче":

    ДЖИПКАТА ЯКО СЕ ОЯДЕ СЪС АСВАЛТ И ФИРМИТЕ ПОКРАЙ НЕГО. И ВЪВ ЦЕЛИЯТ БУРГАС ОКОЛНОСТИТЕ Е ТАКА КЪРПЯТ СТУДЕНО ЗА ПО ТРИ ЛОПАТИ ПЯСЪК БЕЗ ЧАКЪЛ И ПЕТ ЛОПАТИ АСФАЛТ. И ТО САМО ПРЕДИ ИЗБОРИ. А ТЕ СА ЧЕСТО И ДУПКИТЕ ЗА 6 МЕСЕЦА ПАК СЕ ПОВЯВАТ. КМЕТО Е ОТ ДЖИПКАТА СЪС ПАРАТА. А ДА ВИДИТЕ ГРУДОВСКИ И ДРУГИ СЕЛА ТАМ ОТ 30 ГОДИНИ РЕМОНТИ НЯМА.

    Коментиран от #7

    14:46 21.03.2026

  • 5 бай тикван

    3 1 Отговор
    вие от бургас нали сте от гроб стадото
    не мрънкайте а гласувайте пак

    14:49 21.03.2026

  • 6 Отряд1

    0 0 Отговор
    Много е яко!

    Аз им предлагам на жителите следното!

    Събираме пари, извършваме си ремонтите сами - и всеки протестиращ работи на пътя, последствие завеждаме дело срещу общината И държавата - печелим го, връщаме си парите от обезщетението, и аз връщам парите на хората, които са дали от джоба си за тази благородна кауза да имат път!

    14:51 21.03.2026

  • 7 за нестоличани

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "ТО ЗА ТОВА ТОЯ ОТ":

    Бургас е сравнително добре, а столицата се гъсто презастроява в кал и прах от самосвали и хвърчащи найлонови пликчета още от коледната украса с боклука.

    14:57 21.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор
    Въпросният път наистна е ужасен Камионите от пресечената и боклукчиите минават от там

    15:08 21.03.2026

