Атанас Атанасов: България се намира в състояние на натрупващи се кризи

21 Март, 2026 18:51 327 4

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Какви са приоритетите на „БСП - Обединена левица” в икономиката и социалната политика на прага на предсрочните парламентарни избори коментира в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов” водачът на листата на социалистите в 25 МИР в София Атанас Атанасов.

В интервюто той подчерта, че основната цел на партията е промяна на модела на управление в страната. По думите му България се намира в състояние на натрупващи се кризи – демографска, икономическа и социална, които не са случайни, а са резултат от дългогодишно прилагане на неолиберални политики.

Той посочи, че в резултат на това малка група хора концентрира все повече богатство, докато значителна част от населението живее в затруднение и разчита на социална подкрепа. По думите му този тип управление отслабва ролята на държавата и не създава условия за равнопоставеност.

Атанасов заяви, че партията влиза в изборите с увереност, че ще бъде част от следващото Народно събрание, като подчерта, че са направени изводи от участието в предходното управление.

Той уточни, че партията предлага промяна към по-справедлив модел. „Ние искаме да преминем към по-справедлива данъчна система, такава, каквато е във всички развити държави, които искаме да догоним. Богатите трябва да плащат повече. Хората на минимална работна заплата и с ниски доходи ще бъдат освободени от данъци. За хората с нормални доходи данъкът ще остане същият”, обясни Атанасов.

На въпрос трябва ли да се въведат диференцирани ДДС ставки депутатът каза следното:

„Може да се мисли за понижение на ставки за стоки от първо необходимост - хляб, лекарства. Може да се говори за временни мерки за намаляване на ставката на ДДС, но при ясен и стриктен контрол. Защото много пъти сме наблюдавали в България практиката, когато се сваля ДДС ставката, цените не падат”.​


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    4 0 Отговор
    Със такива партии и партийни листи не е чудно!

    18:53 21.03.2026

  • 2 някакви тюлени са пекли

    0 0 Отговор
    В нощта на 21 март Иран или неговите проксита извършиха още един ракетен и дрон удар по американската военна база Виктория в Багдад (Ирак). В същото време иракската страна потвърди, че американско военно съоръжение е било нападнато.

    18:56 21.03.2026

  • 3 с такива

    2 0 Отговор
    мамини синчета и неможачи като тоя на снимката какво очаквате?

    18:58 21.03.2026

  • 4 Предателството на Зефира и компания.

    2 0 Отговор
    Докара голяма част от тия работи.

    18:59 21.03.2026

