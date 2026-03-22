Анализатори: Най-голямото предизвикателство след изборите ще бъде съставянето на мнозинство

В първите дни на предизборната кампания не се наблюдава остра конфронтация, но такава може да се очаква в края на кампанията. Това заяви журналистът Емилия Милчева в ефира на бТВ.

"Обикновено калта, която се изсипва, се изсипва в последната седмица. Така че дотогава можем да очакваме една умерена кампания, в която всеки си хваща своите избиратели съобразно целите, които си е поставил", каза още тя.

Според нея появата на нов политически играч (бел. ред: "Прогресивна България") ще доведе до пренареждане на електоралните нагласи. "Появата на нов играч означава, че ще трябва да се смелят останалите партии, а някои изобщо да изпаднат", прогнозира Милчева.

По отношение на заявките за борба с олигархичния модел тя отбеляза липсата на конкретика: "Всички искаме да назове кой крепи този олигархичен модел, за да знаем, че няма да се бори с фантоми. Но той не го назовава".

Според Георги Харизанов новият политически проект на Румен Радев черпи подкрепа основно от досегашни симпатизанти. "Основният електорален донор ще дойде от партии, които до момента са били по-скоро симпатизиращи, а не от опонентите", смята политическият анализатор.

Той описа представената платформа като комбинация от познати и нови елементи: "Ако си послужим с една шега – взето е от сватбите в англоезичния свят – нещо старо, нещо ново, нещо взето назаем".

И двамата анализатори бяха категорични, че най-голямото предизвикателство след изборите ще бъде съставянето на мнозинство.

"Не сме виждали мнозинство от 160 гласа от една партия. Тук стигаме до въпроса – с кой бих, с кой не бих", каза Милчева.

Харизанов акцентира върху липсата на конфронтация в началото на кампанията: "ГЕРБ действа консервативно – няма атаки срещу опоненти, посланията са насочени към традиционните избиратели".

Очакванията са реалните конфликти и яснота за възможните коалиции да се проявят едва в последните дни преди вота и след изборните резултати.