Новини
България »
Анализатори: Най-голямото предизвикателство след изборите ще бъде съставянето на мнозинство

22 Март, 2026 15:24 761 27

  • емилия милчева-
  • георги харизанов-
  • избори

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В първите дни на предизборната кампания не се наблюдава остра конфронтация, но такава може да се очаква в края на кампанията. Това заяви журналистът Емилия Милчева в ефира на бТВ.

"Обикновено калта, която се изсипва, се изсипва в последната седмица. Така че дотогава можем да очакваме една умерена кампания, в която всеки си хваща своите избиратели съобразно целите, които си е поставил", каза още тя.

Според нея появата на нов политически играч (бел. ред: "Прогресивна България") ще доведе до пренареждане на електоралните нагласи. "Появата на нов играч означава, че ще трябва да се смелят останалите партии, а някои изобщо да изпаднат", прогнозира Милчева.

По отношение на заявките за борба с олигархичния модел тя отбеляза липсата на конкретика: "Всички искаме да назове кой крепи този олигархичен модел, за да знаем, че няма да се бори с фантоми. Но той не го назовава".

Според Георги Харизанов новият политически проект на Румен Радев черпи подкрепа основно от досегашни симпатизанти. "Основният електорален донор ще дойде от партии, които до момента са били по-скоро симпатизиращи, а не от опонентите", смята политическият анализатор.

Той описа представената платформа като комбинация от познати и нови елементи: "Ако си послужим с една шега – взето е от сватбите в англоезичния свят – нещо старо, нещо ново, нещо взето назаем".

И двамата анализатори бяха категорични, че най-голямото предизвикателство след изборите ще бъде съставянето на мнозинство.

"Не сме виждали мнозинство от 160 гласа от една партия. Тук стигаме до въпроса – с кой бих, с кой не бих", каза Милчева.

Харизанов акцентира върху липсата на конфронтация в началото на кампанията: "ГЕРБ действа консервативно – няма атаки срещу опоненти, посланията са насочени към традиционните избиратели".

Очакванията са реалните конфликти и яснота за възможните коалиции да се проявят едва в последните дни преди вота и след изборните резултати.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 чрез формулата: наш човек

    5 1 Отговор
    "Всички искаме да назове кой крепи този олигархичен модел, за да знаем, че няма да се бори с фантоми. Но той не го назовава"
    Няма никаква нужда да се конкретизират имена, когато критерият за отстраняване е пределно ясен:
    Щом не си наш човек, то няма как да си върнем държавата.

    15:31 22.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Питане

    7 6 Отговор
    Олигарсите на "другаря" Боташ-оф ще борят другите олигарси....
    Да се смееш ли, да ревеш ли ???

    Коментиран от #18, #22

    15:31 22.03.2026

  • 5 Помак

    7 5 Отговор
    Абдикиралия не може да победи герп ...той все повече прилича и говори като чичко си димитров...но да не забравяме и най голямата п...бг президент плуньо който дори за ...за зеле не ставаше

    15:32 22.03.2026

  • 6 Не че

    5 2 Отговор
    не го гледахме 8 пъти! Един месец ще избират председател!До една година,пак избори,или с президентските!Къде са умните и красиви протестиращи!

    Коментиран от #9

    15:32 22.03.2026

  • 7 Буден

    7 1 Отговор
    Анализатори?.........?

    15:34 22.03.2026

  • 8 Дорче,

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Товариш Райчев и щерка му си вярват !
    "Комунист звучи гордо"..... и добре платено

    15:35 22.03.2026

  • 9 Саша Грей

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Не че":

    Умните и красивите са си тука, но както винаги няма кой да ги подкрепи.

    15:36 22.03.2026

  • 10 За и против, чий е Крим

    3 2 Отговор
    От няколко години насам тутууленд прилича точно на бивша Украйна след преврата и може да свърши по същия начин, срината със земята и с 20-30 процента от населението си. Членството в ЕС и НАТО няма да помогне.Докато тъпитешопи в софето си политиканстват как да си разделят евротрохите от ПВУ, бройката на "легитимните цели" на индианската територия се увеличава.

    15:42 22.03.2026

  • 11 От филма

    1 0 Отговор
    Анализирай това.....

    15:42 22.03.2026

  • 12 хехе

    2 0 Отговор
    анал-лизаторите лижат ли лижат... Типично по байганьовски.

    15:44 22.03.2026

  • 13 Мяра

    2 0 Отговор
    Знаем резултатите!Да спестим 70 милиона!

    15:45 22.03.2026

  • 14 70 милиона

    0 0 Отговор
    за изборите,включва ли заплатите на анализаторите?Най-добрия води листа при Радев!

    15:47 22.03.2026

  • 15 Тома

    3 1 Отговор
    Какъв анализатор е жоро тръбата освен крадец .

    15:51 22.03.2026

  • 16 Горски

    7 2 Отговор
    Избори до дупка докато Борисов и Пеевски е свършат парите да купуват ромски гласове. За теб единственото важно бе, че бастиса "Напоителни системи", нарязан ги за скрап и сега повече от половин България е на воден режим, а ти си милионер. Жоро тръбата, острието на ГЕРБ, е нанесъл загуба на България и българите в размери над 100 милиарда лева, като ликвидира напоителни системи. Само от тоя негодник загубата е огромна. НАрязва тръбите за напояване продава ги за вторични суровини и няма напояване. Та тоя същия си разхожда гащите да ни учи на акъл. Досещате ли се защо сме най бедни в Европа? Няма как с глупаци ГЕРБ дето гледат какво да откраднат да тръгнем напред, няма как.

    15:51 22.03.2026

  • 17 Студент икономика

    2 0 Отговор
    Ще се прехвърля за анализатор!

    15:55 22.03.2026

  • 18 докога

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Питане":

    България ще я разграбват разни бавноразвиващи олигарси?

    15:58 22.03.2026

  • 19 Гост

    4 0 Отговор
    АМАН БЕ ГОСПОДА РЕДАКТОРИ! АКО НЕ Е ГОГО ПАПИОНКАТА ЩЕ Е ЖОРО ТРЪБАТА! АМАН! ОТ ТЯХ ХОРАТА ПОВРЪЩАТ И ВИ ИЗКЛЮЧВАТ!

    Коментиран от #24

    16:00 22.03.2026

  • 20 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Както е тръгнало,тоягите ще заиграят преди изборите ,а т.нар.политици едва ли ще се интересуват по поредната сглобка в НС.

    16:09 22.03.2026

  • 21 Хе хе

    4 0 Отговор
    Двама партийно обременени коментатори правят скрита пропаганда.

    16:09 22.03.2026

  • 22 Все Олигарси ще ни владеят

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Питане":

    Нима имаме шанс некакви други да се горе по Властите?!?!

    Не знам коя Държава и кой народ са успели да се прелборят със ПУСТИНЯЦИТЕ СИ!

    При Соца проверените другари си направиха Сделките и после като фалираха НРБ-то и хоп- изведнъж се оказаха скътаните по банките и креватите пари направиха Разграбвацията!

    Дъртия Влаз как и приватизирал ХЗ "Антон Иванов" София, Ъ
    ио как по телевизиите ни говореше за Левски и да не се страхуваме и так далее и так далее

    А сега малкото Мразче се натиска да бъде в Партията на Боташа!
    Егати пропадналия комунистически модел.

    16:14 22.03.2026

  • 23 куку

    1 0 Отговор
    вече не гледам нито анал-лизатори, нито лизатори -анал..все едни и същи платени кукли и водещи..То дори преди да започнат да плямпат..пише че това е платена реклама..Като е платена..може ли да бъде обективна..

    16:15 22.03.2026

  • 24 Файърфлай

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    И скоро ( и отново ) - Евгений "Урсулата" Кънев и Иво "Наливайко" Инджев.Анализатори,та дрънкат !

    16:17 22.03.2026

  • 25 Хари путър

    0 1 Отговор
    Президента Радев е последния шанс на хората да си отвоюват държавата от мафията.
    Излизаме и гласуваме само за президента Радев 45% стигат.
    Другите партии са патерици

    Коментиран от #27

    16:20 22.03.2026

  • 26 тия

    0 0 Отговор
    ЛЪЖАТ!!!

    16:21 22.03.2026

  • 27 Швейк

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хари путър":

    Хари Путин - големи глупости си написал!

    16:27 22.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове