Анализатори: Най-голямото предизвикателство след изборите ще бъде съставянето на мнозинство

В първите дни на предизборната кампания не се наблюдава остра конфронтация, но такава може да се очаква в края на кампанията. Това заяви журналистът Емилия Милчева в ефира на бТВ.
"Обикновено калта, която се изсипва, се изсипва в последната седмица. Така че дотогава можем да очакваме една умерена кампания, в която всеки си хваща своите избиратели съобразно целите, които си е поставил", каза още тя.
Според нея появата на нов политически играч (бел. ред: "Прогресивна България") ще доведе до пренареждане на електоралните нагласи. "Появата на нов играч означава, че ще трябва да се смелят останалите партии, а някои изобщо да изпаднат", прогнозира Милчева.
По отношение на заявките за борба с олигархичния модел тя отбеляза липсата на конкретика: "Всички искаме да назове кой крепи този олигархичен модел, за да знаем, че няма да се бори с фантоми. Но той не го назовава".
Според Георги Харизанов новият политически проект на Румен Радев черпи подкрепа основно от досегашни симпатизанти. "Основният електорален донор ще дойде от партии, които до момента са били по-скоро симпатизиращи, а не от опонентите", смята политическият анализатор.
Той описа представената платформа като комбинация от познати и нови елементи: "Ако си послужим с една шега – взето е от сватбите в англоезичния свят – нещо старо, нещо ново, нещо взето назаем".
И двамата анализатори бяха категорични, че най-голямото предизвикателство след изборите ще бъде съставянето на мнозинство.
"Не сме виждали мнозинство от 160 гласа от една партия. Тук стигаме до въпроса – с кой бих, с кой не бих", каза Милчева.
Харизанов акцентира върху липсата на конфронтация в началото на кампанията: "ГЕРБ действа консервативно – няма атаки срещу опоненти, посланията са насочени към традиционните избиратели".
Очакванията са реалните конфликти и яснота за възможните коалиции да се проявят едва в последните дни преди вота и след изборните резултати.
2 чрез формулата: наш човек
Няма никаква нужда да се конкретизират имена, когато критерият за отстраняване е пределно ясен:
Щом не си наш човек, то няма как да си върнем държавата.
15:31 22.03.2026
4 Питане
Да се смееш ли, да ревеш ли ???
15:31 22.03.2026
5 Помак
15:32 22.03.2026
6 Не че
15:32 22.03.2026
7 Буден
15:34 22.03.2026
8 Дорче,
До коментар #1 от "Дориана":Товариш Райчев и щерка му си вярват !
"Комунист звучи гордо"..... и добре платено
15:35 22.03.2026
9 Саша Грей
До коментар #6 от "Не че":Умните и красивите са си тука, но както винаги няма кой да ги подкрепи.
15:36 22.03.2026
18 докога
До коментар #4 от "Питане":България ще я разграбват разни бавноразвиващи олигарси?
15:58 22.03.2026
22 Все Олигарси ще ни владеят
До коментар #4 от "Питане":Нима имаме шанс некакви други да се горе по Властите?!?!
Не знам коя Държава и кой народ са успели да се прелборят със ПУСТИНЯЦИТЕ СИ!
При Соца проверените другари си направиха Сделките и после като фалираха НРБ-то и хоп- изведнъж се оказаха скътаните по банките и креватите пари направиха Разграбвацията!
Дъртия Влаз как и приватизирал ХЗ "Антон Иванов" София, Ъ
ио как по телевизиите ни говореше за Левски и да не се страхуваме и так далее и так далее
А сега малкото Мразче се натиска да бъде в Партията на Боташа!
Егати пропадналия комунистически модел.
16:14 22.03.2026
24 Файърфлай
До коментар #19 от "Гост":И скоро ( и отново ) - Евгений "Урсулата" Кънев и Иво "Наливайко" Инджев.Анализатори,та дрънкат !
16:17 22.03.2026
25 Хари путър
Излизаме и гласуваме само за президента Радев 45% стигат.
Другите партии са патерици
Коментиран от #27
16:20 22.03.2026
27 Швейк
До коментар #25 от "Хари путър":Хари Путин - големи глупости си написал!
16:27 22.03.2026