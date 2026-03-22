22-годишна шофьорка и пешеходец са в тежко състояние след катастрофа в Стара Загора

22 Март, 2026 16:44 1 145 16

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 9 часа тази сутрин 22-годишна жена е загубила управление над автомобила си на кръстовище в Стара Загора, блъскайки паркирани коли и пешеходец. От Университетската болница в града потвърдиха за двама пострадали, които са хоспитализирани в тежко състояние.

По неясни към този момент причини, водачката е изгубила контрол над превозното средство, навлязла е върху тротоара и е ударила пешеходец. При сблъсъка са нанесени материални щети и на няколко паркирани автомобила.

„Жената, управлявала автомобила, е с фрактури по цялото тяло и опасност за живота”, съобщиха от болницата по повод състоянието на 22-годишната шофьорка.

Вторият пострадал при инцидента е 54-годишен мъж. Той е приет в болничното заведение с мозъчна контузия и остава под лекарско наблюдение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кво доживяхме

    9 0 Отговор
    удря човека на тротоара а е по пребита...!?

    Коментиран от #4

    16:46 22.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 зарди блееща кифла

    12 0 Отговор
    дано се оправи пешеходеца

    16:51 22.03.2026

  • 4 ПРОГРЕСИВЕН ВОДАЧ

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "кво доживяхме":

    Ами била е с кабриолет....

    16:53 22.03.2026

  • 5 АЙДЕ

    12 0 Отговор
    ПА да сме наясно.вземете й телефона и да видите че е говорила по него

    16:54 22.03.2026

  • 6 Дано

    4 0 Отговор
    да се оправят но всички млади управляват а-л с телефон на ухото има слушалки

    16:56 22.03.2026

  • 7 Неясни причини -

    2 0 Отговор
    Щото не са и купили тротинетка майка и и татко и !

    17:02 22.03.2026

  • 8 И кое не е ясно ?

    10 2 Отговор
    Жена зад волана е като ма@муна с граната ! Всички знаят че ще има гръм и трясък, само че не може да се предвиди времето и мястото !
    Нали няма загинали, ламарините се изправят и повече зад волана не !
    Скорошно оздравяване на пострадалите !

    17:12 22.03.2026

  • 9 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    С ВИСОКА НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ!ПЕШЕХОДЕЦА КАКВО Е ПРАВИЛ НА ТРОТОАРА 🙏😠

    17:12 22.03.2026

  • 10 Тата Бим

    7 0 Отговор
    Всяка първа жена си гледа лайковете в телефончето. Всяка втора не може да шофира.

    17:26 22.03.2026

  • 11 Може

    1 1 Отговор
    И летни гуми.

    17:33 22.03.2026

  • 12 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Да напомня правилната реакция под такива новини: "Пътищата, паркиралите, мантинелите, пешеходците са виновни!"

    17:33 22.03.2026

  • 13 БОТЕВ

    6 0 Отговор
    Добре де, тия човекоподобни разплодни същества карат доста модерни автомобили, с таблети, Google auto, разпознаване на жестовете, гласови команди, не е нужно дори да се натиска бутон за да се отговори. Въпросът ми е защо женският примат държи телефон до вакуумното пространство между ушите си както го правиха мутрите преди 30 години. Но при тях е оправдано, защото тогава нямаше такива технологии. А сега защо???

    17:40 22.03.2026

  • 14 ИВАН

    0 0 Отговор
    Тотални неадекватници, изживяват се като господари на положението, но не могат да разберат, че са просто едни роби, и мухи еднодневки.

    17:50 22.03.2026

  • 15 това не е нормално

    1 0 Отговор
    до колкото разбирам става въпрос за градски условия а там скоростта е 50км/ч тази за да е с опастност за живота с колко е летяла докато си е чатила?

    17:56 22.03.2026

  • 16 Тити

    0 0 Отговор
    Явно водачката е карала без запалени светлини през слънчевият ден.

    18:01 22.03.2026

