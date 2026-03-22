Мария Цънцарова: Нямам необходимост да заявявам политическа позиция

Дойде време за разговор за журналистиката. Смятам, че през последните месеци връщаме смисъла на професията, като заявяваме, че не можем повече да я оставяме да бъде употребявана. Говорим на висок глас за стандартите. Това заяви журналистът Мария Цънцарова в студиото на „На фокус“.
„Изключително важно е журналистиката да се пипа с чисти ръце, тъй като тя е определяща част от обществото. Позицията на журналиста звучи през въпросите. Аз нямам необходимост да заявявам политическа позиция. Ролята на журналиста е да изяснява позициите на своите гости и да ги конфронтира с фактите. Единствената пристрастност трябва да е към зрителя и обществения интерес“, подчерта тя.
Цънцарова допълни, че очакванията към журналистите растат и основният въпрос не е в платформата, а в съдържанието. „Истината е там, където има кой да се бори за нея и да отстоява принципите на професията“, каза още тя. И посочи, че следва модел, вдъхновен от словашкия журналист Михал Ковачич, който беше свален от ефир, след като заяви, че в медията му има цензура. „Той и колегите му се обърнаха към обществото и там този модел проработи – гражданите станаха техни работодатели“, обясни Цънцарова.
От своя страна журналистът Константин Вълков заяви, че понятието за пълна безпристрастност е мит. „Хората често бъркат чистата журналистика с безпристрастност. Зад тази идея понякога се крие дезинформация. Важното е журналистиката да се основава на ценности“, подчерта той.
Според Вълков журналистът трябва да има позиция, защото в противен случай би поднасял дезинформация. „Свободата в дигиталните медии изисква още по-стриктно спазване на стандартите“, допълни той.
„Важно е журналистът да премине през опита на работа в медийна организация – това е ключово за изграждането му като професионалист“, заключи Вълков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Барбалан
Коментиран от #6, #12, #25
18:38 22.03.2026
4 Исторически факти
Коментиран от #7
18:39 22.03.2026
6 Исторически факти
До коментар #2 от "Барбалан":Гледах Лора Крумова по Нова ТВ. Костадин Костадинов от Възраждане я направи за смях...
18:41 22.03.2026
8 пенсионер от Варна
Коментиран от #14
18:43 22.03.2026
До коментар #2 от "Барбалан":Вдигна с няколко процента резултата на Възраждане.Най-много се изкефих,когато Костадинов й каза,че имала еничарски синдром.Да спориш с историк за ролята на Русия ,безумие.Ей това най-много дразни в тези журналисти.Опитват ке да НАЛАГАТ МНЕНИЕ .Ами Цънцарова с чашата ?! Демонстрации .Дайте ни всестранна информация,ние ще преценяваме.Защо взимат крайни позиции?
Коментиран от #18, #32
18:48 22.03.2026
13 ДрайвингПлежър
Журналист никога не си била!
18:50 22.03.2026
14 фен на сидеров
До коментар #8 от "пенсионер от Варна":журналист трябва да отразява правдива информация или излага гледни точки на различни страни. всяка взета позиция от него е пропаганда ! в такъв случай вече са извън понятието за журналистика и се квалифицират като пропагандатори .....
Коментиран от #19
18:50 22.03.2026
15 ДрайвингПлежър
Горката или е безумно глупава или е по-платена и от Цънцата
Коментиран от #21, #22, #24
18:51 22.03.2026
18 бай Шиле
До коментар #12 от "Точно":Диньо я набута в на кучето гардероба.
18:53 22.03.2026
19 пенсионер от Варна
До коментар #14 от "фен на сидеров":и манипулатори !
18:54 22.03.2026
21 хихи
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":жълтопаветничеството е зарано...
С каквито се събереш, такъв ставаш..
18:54 22.03.2026
22 Миньоро
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":То такъв резил не е за качване.
18:57 22.03.2026
24 По-лошото е
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":Не се чувстват виновни ,били прави.И даже ще предават опит на студенти.Има една журналистка Лора Инджова по Нова нюз,много умерена и точна.Сигурно и тя има свои лични симпатии,но не ги показва през екрана.Толкова много гости,интервюта,но никога не си изпуска нервите.
18:58 22.03.2026
25 Курд Околянов
До коментар #2 от "Барбалан":Лора Крумова се изложи прекалено много. Май ще последва Цънцарова.
Коментиран от #30
18:59 22.03.2026
30 Хехе
До коментар #25 от "Курд Околянов":Лора продажната соросоидка, хехе!!! Сменям веднага програмата ако случайно ми се мерне на екран. Продажна крава!
19:03 22.03.2026
32 Косатка
До коментар #12 от "Точно":Костадинов е един от малкото политици който има мозък в главата и го използва.Малко са политиците които могат да се изказват,да водят диалог,да реагират светкавично на опонента?Докато НС не се изпразни от неграмотни личности,държавата няма как да просперира.Нужни са специалисти във всички области,а не партиен пълнеж за гласуване на необмислени закони.Дори някои са направо вредни за обществото.Като плоския данък.Или данък смет да се определя от квадратурата на апартамента.?Изумително!
Коментиран от #34
19:08 22.03.2026
34 Точно
До коментар #32 от "Косатка":На българина,никой не може да му вземе благодарността и любовта към освободителите.Лора Крумова да не си мисли,че животът започва от нея .Браво на Костадинов!
19:14 22.03.2026
35 Перо
Коментиран от #37
19:26 22.03.2026
37 Файърфлай
До коментар #35 от "Перо":Не са ултраси,на заплата са.И от тях се иска да лъжат и мажат( спомнете си случая с кораба "Царевна").
19:39 22.03.2026