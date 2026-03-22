Мария Цънцарова: Нямам необходимост да заявявам политическа позиция

22 Март, 2026 19:32, обновена 22 Март, 2026 18:35

Смятам, че през последните месеци връщаме смисъла на професията, заяви журналистката

Дойде време за разговор за журналистиката. Смятам, че през последните месеци връщаме смисъла на професията, като заявяваме, че не можем повече да я оставяме да бъде употребявана. Говорим на висок глас за стандартите. Това заяви журналистът Мария Цънцарова в студиото на „На фокус“.

„Изключително важно е журналистиката да се пипа с чисти ръце, тъй като тя е определяща част от обществото. Позицията на журналиста звучи през въпросите. Аз нямам необходимост да заявявам политическа позиция. Ролята на журналиста е да изяснява позициите на своите гости и да ги конфронтира с фактите. Единствената пристрастност трябва да е към зрителя и обществения интерес“, подчерта тя.

Цънцарова допълни, че очакванията към журналистите растат и основният въпрос не е в платформата, а в съдържанието. „Истината е там, където има кой да се бори за нея и да отстоява принципите на професията“, каза още тя. И посочи, че следва модел, вдъхновен от словашкия журналист Михал Ковачич, който беше свален от ефир, след като заяви, че в медията му има цензура. „Той и колегите му се обърнаха към обществото и там този модел проработи – гражданите станаха техни работодатели“, обясни Цънцарова.

От своя страна журналистът Константин Вълков заяви, че понятието за пълна безпристрастност е мит. „Хората често бъркат чистата журналистика с безпристрастност. Зад тази идея понякога се крие дезинформация. Важното е журналистиката да се основава на ценности“, подчерта той.

Според Вълков журналистът трябва да има позиция, защото в противен случай би поднасял дезинформация. „Свободата в дигиталните медии изисква още по-стриктно спазване на стандартите“, допълни той.

„Важно е журналистът да премине през опита на работа в медийна организация – това е ключово за изграждането му като професионалист“, заключи Вълков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така така

    18 0 Отговор
    Политическата позиция е, че тези които ни готвят в депутатските листи са б 0к л ц .

    18:37 22.03.2026

  • 2 Барбалан

    31 0 Отговор
    Лорчето днес настъпи яко мотиката...

    Коментиран от #6, #12, #25

    18:38 22.03.2026

  • 3 Соросоиден

    24 2 Отговор
    Тази мисирка си е наша. Нищо не трябва да заявява повече.

    18:38 22.03.2026

  • 4 Исторически факти

    28 1 Отговор
    Гледах Лора Крумова по Нова ТВ. Там гост беше една вещица - Нейнски. Беше гост и една скумрия- Цъцарова заедно с Мерц. И всичко това – въпреки убеждението на българския Мерц, Константин Вълков с миловидната селско-текезесарска визия, че Тръмп не е във Венецуела заради петрола! По любов бил там, предаде ехото на „Дарик” със затихващи функции.

    Коментиран от #7

    18:39 22.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    22 1 Отговор
    В предаването и в интернет пак има цензура.Няма да изкара много.Мрежата не търпи цензура.

    18:40 22.03.2026

  • 6 Исторически факти

    35 1 Отговор

    До коментар #2 от "Барбалан":

    Гледах Лора Крумова по Нова ТВ. Костадин Костадинов от Възраждане я направи за смях...

    18:41 22.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 пенсионер от Варна

    20 1 Отговор
    Гьобелс само може да завижда на днешната журналистика !

    Коментиран от #14

    18:43 22.03.2026

  • 9 Няма нужда

    18 1 Отговор
    На всички е ясно, че сюцънцарова е за ППДБ. Затова черепа я уволни от бТВ, след като нападна е ефир Руди Гела.

    18:43 22.03.2026

  • 10 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 4 Отговор
    Аз съм Жена и младите българки комунистки много искат да ме сготвят и изядат

    18:43 22.03.2026

  • 11 хихи

    9 1 Отговор
    А каква и е градинката?

    18:45 22.03.2026

  • 12 Точно

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "Барбалан":

    Вдигна с няколко процента резултата на Възраждане.Най-много се изкефих,когато Костадинов й каза,че имала еничарски синдром.Да спориш с историк за ролята на Русия ,безумие.Ей това най-много дразни в тези журналисти.Опитват ке да НАЛАГАТ МНЕНИЕ .Ами Цънцарова с чашата ?! Демонстрации .Дайте ни всестранна информация,ние ще преценяваме.Защо взимат крайни позиции?

    Коментиран от #18, #32

    18:48 22.03.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    16 1 Отговор
    Вярно е... няма нужда! Всички знаем на кого се продаде и чия магистрална труженичка си!!
    Журналист никога не си била!

    18:50 22.03.2026

  • 14 фен на сидеров

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "пенсионер от Варна":

    журналист трябва да отразява правдива информация или излага гледни точки на различни страни. всяка взета позиция от него е пропаганда ! в такъв случай вече са извън понятието за журналистика и се квалифицират като пропагандатори .....

    Коментиран от #19

    18:50 22.03.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    21 1 Отговор
    Аз чакам новината от интервюто на Костадинов при Лорчето да излезе.
    Горката или е безумно глупава или е по-платена и от Цънцата

    Коментиран от #21, #22, #24

    18:51 22.03.2026

  • 16 Направо е смешен

    10 5 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:51 22.03.2026

  • 17 Оз. Ген.Румянцев

    6 5 Отговор
    Цънцарова не траеше и го отнесе, а вижте онзи пу.ьо Йочев как си трайкаше, въртеше очички и се снишаваше, много му личеше и му се размина. Цънцарова е повече мъж от тоя смешник

    18:52 22.03.2026

  • 18 бай Шиле

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Точно":

    Диньо я набута в на кучето гардероба.

    18:53 22.03.2026

  • 19 пенсионер от Варна

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "фен на сидеров":

    и манипулатори !

    18:54 22.03.2026

  • 20 Курд Околянов

    13 1 Отговор
    Цънцарова да си направи телевизия и там да си говори каквото си иска, а не да е търтей на чужда медена пита.

    18:54 22.03.2026

  • 21 хихи

    12 1 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    жълтопаветничеството е зарано...
    С каквито се събереш, такъв ставаш..

    18:54 22.03.2026

  • 22 Миньоро

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    То такъв резил не е за качване.

    18:57 22.03.2026

  • 23 Бивш военен

    11 0 Отговор
    Хърбел до щърбел...боклук до боклука...

    18:57 22.03.2026

  • 24 По-лошото е

    12 2 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    Не се чувстват виновни ,били прави.И даже ще предават опит на студенти.Има една журналистка Лора Инджова по Нова нюз,много умерена и точна.Сигурно и тя има свои лични симпатии,но не ги показва през екрана.Толкова много гости,интервюта,но никога не си изпуска нервите.

    18:58 22.03.2026

  • 25 Курд Околянов

    20 0 Отговор

    До коментар #2 от "Барбалан":

    Лора Крумова се изложи прекалено много. Май ще последва Цънцарова.

    Коментиран от #30

    18:59 22.03.2026

  • 26 Нямаш нужда

    11 0 Отговор
    Ама ЗАЯВЯВАШ политическа позиция.

    19:01 22.03.2026

  • 27 Баба ти

    12 0 Отговор
    Тая овца кой все още я взема насериозно. Всяко нейно участие в ефир пораждаше гняв и недоумение, колко злобна и ограничена беше. Прав й път! Късно я изгониха даже. А оня нейният партньор глупак го забиха да прави набегом смешни интервюта за 7 минути. Аз не бих търпял такова унижение... и сори!

    19:01 22.03.2026

  • 28 Лама гюров

    10 0 Отговор
    Активистка на ппдб

    19:01 22.03.2026

  • 29 морския

    5 0 Отговор
    хубаво е да имаш Пеперудка ! с малко тарикатлък ще те отнесе високо с крилете/устничките/ си !

    19:02 22.03.2026

  • 30 Хехе

    13 0 Отговор

    До коментар #25 от "Курд Околянов":

    Лора продажната соросоидка, хехе!!! Сменям веднага програмата ако случайно ми се мерне на екран. Продажна крава!

    19:03 22.03.2026

  • 31 Сила

    8 1 Отговор
    РАДИО - СКЕЛЕТА КОСЬО ВЪЛКОВ ....с каква антерийка се е наметал тоя смешник ??!

    19:04 22.03.2026

  • 32 Косатка

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Точно":

    Костадинов е един от малкото политици който има мозък в главата и го използва.Малко са политиците които могат да се изказват,да водят диалог,да реагират светкавично на опонента?Докато НС не се изпразни от неграмотни личности,държавата няма как да просперира.Нужни са специалисти във всички области,а не партиен пълнеж за гласуване на необмислени закони.Дори някои са направо вредни за обществото.Като плоския данък.Или данък смет да се определя от квадратурата на апартамента.?Изумително!

    Коментиран от #34

    19:08 22.03.2026

  • 33 зрител

    6 0 Отговор
    в това студио дрескод няма ли !? къв е тоя очилатко с туристическа фланела !?

    19:11 22.03.2026

  • 34 Точно

    9 1 Отговор

    До коментар #32 от "Косатка":

    На българина,никой не може да му вземе благодарността и любовта към освободителите.Лора Крумова да не си мисли,че животът започва от нея .Браво на Костадинов!

    19:14 22.03.2026

  • 35 Перо

    2 0 Отговор
    Цънцарова и Лора Крумова няма смисъл да изказват позиция, защото всички знаят, че са ултраси на Сорос и ПП/ДБ! ТВ с национален ефир трябва да избират между крайно политизираните журналисти и рейтинга!

    Коментиран от #37

    19:26 22.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Файърфлай

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Перо":

    Не са ултраси,на заплата са.И от тях се иска да лъжат и мажат( спомнете си случая с кораба "Царевна").

    19:39 22.03.2026

