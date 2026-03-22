Деница Иванова: Крум Зарков заложи на местните структури в листите

След конгреса на БСП на 7 февруари – левицата е поела по нов път. Това заяви в „120 минути“ Деница Иванова - водач на социалистите в Русе. По думите ѝ председателят на столетницата Крум Зарков е заложил на местните структури в листите за предстоящия парламентарен вот.

„След 12 г., за първи път листата в Русе ще се води от русенец. По-интересното е, че съм първата жена-русенка, която поема листата. В един момент наблюдавахме как се обърка политиката, нямаше чуваемост на регионите, а всеки един регион е специфичен и той трябва да има свой представител в Народното събрание“, допълни тя.

В студиото с нея беше и Данаил Георгиев, заместник-председателят на партия „Движение 21”, част от листата на Пловдив-град. Според него се вижда, че „БСП-Обединена левица“ вече има нови лица и нов подход.

„Цялата партия застава зад Крум Зарков, столетницата е мъдра партия, тя си взе своите поуки. Столетниците през последните няколко години беше тръгнала в друга посока, беше забравила коя е тя. В момента се връщаме към фундамента на нашата партия – социална и справедлива държава. Зарков върна партията там, където ѝ е мястото, той се опитва да обедини всички крила, защото само заедно можем да бъдем силни“, обясни Иванова.

Тя коментира, че е против влизането на страната ни в „Борда за мир“ на Доналд Тръмп, защото не е ясно какво се защитава в тази организация и България не трябва да става част от чужд военен конфликт, а преди всичко трябва да се работи за националната ни сигурност.

Иванова посочи, че през годините социалистите два пъти са подкрепяли Румен Радев за президент: „Ясно и отчетливо сме заявявали нашето отношение към него. Обаче г-н Радев и „Прогресивна България“ трябва да заявят тяхното отношение към БСП. За бъдещи действия – трябва да седнем и да говорим за политиките. Струва ми се, че бягат от дебата. Ние отиваме на избори, без да има ясен политически дебат между различните партии. Какво ще направим, още от същото?“

„Левицата ще търси сътрудничество по няколко ключови въпроса – премахването на олигархичния модел на държавата, промяната в правосъдната система, авторитета на институциите, преодоляването на неравенствата и борбата с бедността“, допълни Георгиев.

Иванова каза още, че по време на предизборната кампания всички са опоненти, но има червени линии, които БСП няма да прекрачи.

Целия разговор вижте във видеото!

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

Източник: btvnovinite.bg