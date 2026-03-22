Новини
България »
Деница Иванова: Крум Зарков заложи на местните структури в листите

22 Март, 2026 19:59, обновена 22 Март, 2026 19:04 475 10

  • бсп-
  • избори-
  • кампания

Вижда се, че „БСП-Обединена левица“ вече има нови лица и нов подход, заяви Данаил Георгиев, заместник-председателят на партия „Движение 21”

Деница Иванова: Крум Зарков заложи на местните структури в листите - 1
Снимка: bTV
бТВ бТВ Телевизия бТВ

След конгреса на БСП на 7 февруари – левицата е поела по нов път. Това заяви в „120 минути“ Деница Иванова - водач на социалистите в Русе. По думите ѝ председателят на столетницата Крум Зарков е заложил на местните структури в листите за предстоящия парламентарен вот.

„След 12 г., за първи път листата в Русе ще се води от русенец. По-интересното е, че съм първата жена-русенка, която поема листата. В един момент наблюдавахме как се обърка политиката, нямаше чуваемост на регионите, а всеки един регион е специфичен и той трябва да има свой представител в Народното събрание“, допълни тя.

В студиото с нея беше и Данаил Георгиев, заместник-председателят на партия „Движение 21”, част от листата на Пловдив-град. Според него се вижда, че „БСП-Обединена левица“ вече има нови лица и нов подход.

„Цялата партия застава зад Крум Зарков, столетницата е мъдра партия, тя си взе своите поуки. Столетниците през последните няколко години беше тръгнала в друга посока, беше забравила коя е тя. В момента се връщаме към фундамента на нашата партия – социална и справедлива държава. Зарков върна партията там, където ѝ е мястото, той се опитва да обедини всички крила, защото само заедно можем да бъдем силни“, обясни Иванова.

Тя коментира, че е против влизането на страната ни в „Борда за мир“ на Доналд Тръмп, защото не е ясно какво се защитава в тази организация и България не трябва да става част от чужд военен конфликт, а преди всичко трябва да се работи за националната ни сигурност.

Иванова посочи, че през годините социалистите два пъти са подкрепяли Румен Радев за президент: „Ясно и отчетливо сме заявявали нашето отношение към него. Обаче г-н Радев и „Прогресивна България“ трябва да заявят тяхното отношение към БСП. За бъдещи действия – трябва да седнем и да говорим за политиките. Струва ми се, че бягат от дебата. Ние отиваме на избори, без да има ясен политически дебат между различните партии. Какво ще направим, още от същото?“

„Левицата ще търси сътрудничество по няколко ключови въпроса – премахването на олигархичния модел на държавата, промяната в правосъдната система, авторитета на институциите, преодоляването на неравенствата и борбата с бедността“, допълни Георгиев.

Иванова каза още, че по време на предизборната кампания всички са опоненти, но има червени линии, които БСП няма да прекрачи.

Целия разговор вижте във видеото!

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

Източник: btvnovinite.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Червените милионери от БСП отидоха в листата на Радев.

    19:06 22.03.2026

  • 2 Цар Кару

    2 0 Отговор
    Ако циганите бъдат разселени сред българското общество, търговията между българските партии и феодалите на гетата – циганските барони, които днес наричаме ромски лидери, ще стане невъзможна. Ромският лидер няма как да продаде гласовете им на съответната партия, защото не може да гарантира, че ония 2 семейства в „Младост” -3, 6-те семейства в „Надежда”, 5-те семейства в „Гевгелийския квартал” и т.н. ще гласуват както той им каже. Ако не може да продаде гласовете им, той няма да получи мръсните пари на съответната партийна централа. И не само това. Гетата са свърталища на наркотрафика и търговията с хора – виж каретата за бизнеса на цар Киро на 9-та страница. Ако бъдат разтурени, ще рухнат и маршрутите на черния бизнес, който минава през България и храни нейната криминализирана неолиберална върхушка. За да не стане това всяка от казионните партии в България се е коалирала с една ромска „партия”, състояща се от даден ромски главатар и неговата многобройна челяд: - БСП с РОМА, СДС с ДРОМ, ДПС с Евророма и „Справедливост” на циганомохамеданина Мехти Касъмов, който си построи частна джамия в Галиче. заедно се договарят да излъжат българския народ, да се изгаврят с представителната демокрация, а ромският „лидер” да си построи още един палат в стил мутрабарок. И двете страни в тази търговия еднакво ненавиждат българите, макар че едните се водят роми, а другите – „българи”.

    19:06 22.03.2026

  • 3 Цар Кару

    2 0 Отговор
    Казионните партии знаят, че без ромските гласове никога няма да могат да се възпроизведат във властта на следващите избори – просто никога няма да съберат достатъчно български гласове. Срещу услугата гарантират безнаказаност на ромската престъпност. И двете страни еднакво мразят и българския избирател, и неговата демокрация. И двете страни имат еднакво желание да го дерат.
    Отново да вземем за пример „Столипиново”. Търговията започна през далечната 1998 г., когато тогавашният кмет на СДС Спас Гърневски в реч заявява, че "ромите са социалнослаби и поради това не трябва да плащат ток". Така повечето жители на гетото, веднага идентифицирали се като бедни, спряха да плащат сметките си. Когато дългът достигна гигантски размери и енергото дръпна шалтера, изригнаха бунтовете в нощта на 18 февруари 2002 г. излъганите от неспазената тайна уговорка роми започнаха да трошат витрини, да хвърлят камъни по автобуси и да обръщат тролеи.

    19:07 22.03.2026

  • 4 Цар Кару

    3 0 Отговор
    През 2005 г., когато Ахмед Доган им обеща да уреди дълга им, ДПС за пръв път в историята си спечели мандат в Пловдив и взе безпрецедентните почти 13% при средно 7,4% и 7,6% от подадените бюлетини от основаването си. Естествено, местният столипиновски лидер Фикрет Сепетчи, по образование стругар (после се оказа, че тази диплома е фалшива) стана депутат и заместник на комисията по образование и култура.
    Същата е схемата, по която партията „Свободна България” на героя на деня, Цар Киро, има над една дузина общински съветници в южна България. Същата е и историята на забогатяването на още 9 цигански клана през последните 22 години – Зрънковите от Видин, Тошковците от плевенското село Търнене, Бургуджиите от Горна Оряховица и пр.
    Ако и след трагедията в Катуница олигархията успее да приспи българския гняв с лъжите за етническия модел, циганите ще продължават да живеят в гета, а ние да ги носим на гърба си, та даже и децата им да отглеждаме в кукувичите гнезда, наречени „приемна грижа”."

    19:08 22.03.2026

  • 5 Пари

    3 0 Отговор
    Не са важни новите лица, важно е кой дава парите. А дивидентиа със сигорност няма да е за народа.

    19:11 22.03.2026

  • 6 Хихи

    1 2 Отговор
    Със Зафиров имаха някакъв шанс да се моденизират и оцелеят. Ама къде толкова акъл в бсп...Пропиляха го левашки като го отстраниха А радев ще ги довърши

    19:13 22.03.2026

  • 7 Дориана

    0 1 Отговор
    Това са предизборни лъжи няма Нов път за корумпирана и зависима БСП ОЛ. Тя е проядена от корупция и зависимост още при Сергей Станишев. Наталия Киселова също е ярък пример за политическа зависимост от Борисов и Пеевски нарушавайки заради тях Конституцията. Глупаво и наивно е да се смята, че като се смени един лидер с друг и цялата партия изведнъж се е Преродила. Отпадат от Парламента , нямат място в него.

    19:16 22.03.2026

  • 8 Направо е смешен

    1 0 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    19:23 22.03.2026

  • 9 ?????

    1 0 Отговор
    Мен ми е интересно ако ги няма трите букви БСП колко % ще вземе Зарков като лидер на партия?

    19:28 22.03.2026

  • 10 Видя се

    1 0 Отговор
    ва кого заложи Зарков. Гола вода сте и кал по задниците

    19:34 22.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове