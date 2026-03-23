Кабинетът сезира Конституционния съд заради решението на парламента за Съвета за мир

23 Март, 2026 11:53 427 2

Процедурата за сключване на международни договори е ясно регламентирана в законодателството

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Министерският съвет сезира Конституционния съд относно решението на Народното събрание от 13 март 2026 г. за задължаване на кабинета да внесе в парламента проект на Закон за ратифициране на присъединяването на България като държава основателка към Устава на Съвета за мир. Организацията беше създадена по инициатива на САЩ.

В мотивите е записано, че решението на НС противоречи на принципа на правовата държава, на принципа на разделение на властите и на правомощието на МС да осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите.

В жалбата пише още, че с накърняване на правомощията на Министерския съвет се нарушава принципът на разделение на властите, тъй като законодателят иззема компетентност на орган на изпълнителната власт.

В мотивите е изложено, че процедурата за сключване на международни договори е ясно регламентирана в законодателството. Тези дейности са изцяло в компетенциите на изпълнителната власт, а Народното събрание може единствено да приеме окончателния закон за ратификацията или да не го приеме.


  • 1 честен ционист

    1 9 Отговор
    Този Конституционен съд е на ГЕРБ. Тези петуханците на Гюров просто си измиват ръцете като прехвърлят съдбата на членството на България в Съвета за мир на решението на Деса дуловска принцеса.

    11:56 23.03.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор
    Инициативата не е на ШАШт, а лично на ТръНп❗
    А положението в БГ е БанГаранга❗

    11:58 23.03.2026

