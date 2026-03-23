Цветомир Николов: Бензинът може да скочи до 2 евро за литър

Цените на горивата у нас вървят рязко нагоре заради ескалацията на военния конфликт в Близкия изток, като съществува реален риск бензинът да достигне две евро за литър. Това прогнозира анализаторът от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Цветомир Николов по време на телевизионно участие тази сутрин.
"Рискът е огромен, особено за природния газ. През последната седмица там бяха нанесени удари по съоръжения за добив, които осигуряват около 18 милиарда кубични метра," заяви Цветомир Николов, цитиран от Bulgaria ON AIR. Експертът припомни, че 20 процента от синьото гориво преминава именно през този регион, което превръща ценовия ефект в дългосрочен проблем.
Според анализатора, голяма част от доставките от Близкия изток се пренасочват към Азия, където борсите предлагат по-високи изкупни цени. За да отговори на този ръст и да запази доставките си, българският пазар също е принуден да вдига стойностите.
"Оттук се получава ценовият шок. Това се случва и с петрола. Това ще продължи, докато войната не приключи," категоричен бе Николов. Той допълни, че пазарите ще изпитват все по-големи сътресения, а цената на масовия бензин може да удари две евро, ако не настъпи скорошно успокояване на геополитическата обстановка.
Ключов фактор за евентуално нормализиране на цените е гарантирането на безопасно корабоплаване през Ормузкия проток. Въпреки че трасето формално не е блокирано, липсата на гаранции за сигурността на танкерите спира търговците и надува рисковите премии. При евентуално примирие, пазарите ще се нуждаят от близо шест месеца, за да възстановят нормалните си нива.
"Таванът на цените не е решение," обобщи експертът, като призова институциите да търсят реални механизми за справяне с кризата и насочване на потребителското поведение, вместо да разчитат на изкуствени пазарни ограничения.
1 може и до
14:10 23.03.2026
2 Факти
14:10 23.03.2026
3 Възраждане
14:10 23.03.2026
4 Ивайло Табаков
До коментар #2 от "Факти":Абсолютно. Вчера се върнах от Германия и там вече е над 2 евро. Така е в клуба на богатите
14:11 23.03.2026
5 Развитие
До коментар #3 от "Възраждане":После няма да има, раята ще е свикнала !
14:12 23.03.2026
6 малко истински факти
14:12 23.03.2026
7 Мнение
СЕГА МОЖЕХМЕ ДА СМЕ НЕТЕН ИЗНОСИТЕЛ НА ТОК, ГАЗ И ПЕТРОЛ, НО ВМЕСТО ТОВА "РЕШИХМЕ" ДА СЕ НАВЕДЕМ НА ВЕЩИЦАТА УРСУЛА И НЕЙНИТЕ САТАНЯСАЛИ ГОСПОДАРИ??????
НАРОДЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ НЕ ГЛАСУВАЙ ЗА ЕВРОАТЛАНТИЦИ (ВКЛ И РАДЕВ Е ОТ ТЯХ)!!!
ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ПАТРИОТИЧНИ ПАРТИИ!!!
14:13 23.03.2026
8 Прогнозирайте
14:14 23.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Будител
14:15 23.03.2026
11 Ура,,Ура
14:15 23.03.2026
12 Мнение
До коментар #4 от "Ивайло Табаков":Това е клубът на онодените!
И понеже нашият народ се съгласи да му въведат еврото (без референдум и с фалшиви данни за инфлацията), сега вървим към поредната национална катастрофа!!!
14:15 23.03.2026
13 да си кажем истината
14:15 23.03.2026
14 Айде да не се правят
Споко, бе, знаем, че дори цялата патаклама у Иран да приключи дори и в рамките на седмица (дай Боже), пак ще държите високите цени на горивата ПОНЕ още 3-4-6 месеца! Знаем ви какви сте хиени!
14:16 23.03.2026
15 Евроатлантик - папагал
До коментар #6 от "малко истински факти":Ела да го подкараш !
14:16 23.03.2026
16 альоооооооооо
До коментар #15 от "Евроатлантик - папагал":Кажи бе евролибирастче , дебел ти идва нещо ......
14:18 23.03.2026
17 Будител
До коментар #7 от "Мнение":Точно така ! Сега Германия спечели втората световна война , 80 години по късно. С най много депутати в ЕС , начело с Урсула , командват цяла Европа .
14:19 23.03.2026
18 Мнение
До коментар #6 от "малко истински факти":Неуважаеми двуклетъчен мозък,
Наистина ли си мислиш ,че като слязат от колите некви бръмчащи пичлемета, това ще е единственият ефект от ултра скъпите горива???
А нещо да кажеш за храните, за стоките, за услугите???
Те дали ще се вдигнат, как мислиш???
Ей такива като ви чуя/прочета как разсъждавате и ми се иска незабавно да въведат минимална налична логическа мисъл, преди да имаш възможност да гласуваш!!!
14:20 23.03.2026
19 ПРОГРЕСИВЕН ПРЕДПРИЕМАЧ
ФАЛИРАХ С ПС ФЛИЙНСТОУНКИТЕ
ВОЙНАТА С КАМИЛАРИТЕ СВЪРШИ
ОЙЛ Е ВЕЧЕ....0.90ст. КАКТО ПР.89г...😱
14:21 23.03.2026
20 прав си
До коментар #14 от "Айде да не се правят":Като са заредили на висока цена петрола , ще продават на висока цена и дериватите му до изчерпване на скъпо заредените количества - което значи че цените до година , или година и половина няма да паднат.
14:21 23.03.2026
21 альоооооооооо
До коментар #18 от "Мнение":Много си се понапушил , че и на сериозно май си се взел , аре у лево и на м......
14:24 23.03.2026
22 старата работничка
14:27 23.03.2026
23 Мнение
До коментар #21 от "альоооооооооо":Що? Нещо непонятно ли ти казах на пилешкия мозък, та вместо да отговориш по същество, ти ми се плюнчиш зад клавиатурата?!
14:27 23.03.2026
24 Опааа
14:28 23.03.2026
25 Не питай
До коментар #2 от "Факти":Чакаме с нетърпение 3 евро са стане... поне да се успокои трафика. Преди 40 години никой не умираше по улиците... има влак и автобус за превоз дали използват хората места да дръжката. Кола вече ще е лукс не всеки втори купил кола за 1000 евро и да се бута по пътищата. За 300 метра кола ползват гормедиците... поне до 2000 м идете пеша малко де.
14:33 23.03.2026
26 Мнение
До коментар #24 от "Опааа":Няма как ,за съжаление!
Вещицата Урсула и нейните колежки (калас, мецола, лагард, макрон и мерц) са спуснати начело на ЕС, за да го закрият в този му вид!
Не е случайно, че редовно пращат на укрия европейски пари от данъкоплатците, щото после си ги делкат със зельо (справка бусовете с палети от кеш, хванати в Унгария), а европейците задлъжняваме все повече и повече!!!
Геноцидни политики, като "зелената сделка", "планът за възстановяване и устойчивост от кромид", "въглеродните отпечатъци" и др, са предварително предвидени да бъдат прокарани с цел заробване на европейците!
Не случайно посегнаха и на децата с лгбт по училищата (за да няма мислещи млади хора) и мероприятия като тия на островът на Епщайн!
Единственият начин ЕС да оцелее в този му вид е моментално сваляне на всички урсули и техните марионетни правителства (като българското - т.нар. евроатлантици)!
14:34 23.03.2026
27 То близо кило домати !
До коментар #1 от "може и до":Клуб на богатите , Блок-70 .
14:34 23.03.2026
28 Онзи
Когато чедото на Решетников и Импексовата стане..... /неговата ....амица/,
Ще стане и 3, и нагоре
14:39 23.03.2026
29 Историк
До коментар #7 от "Мнение":Тръгнал си да учиш уфце и говеда как да карат самолет май.
На вълка врата е дебел при наличиието на толкова много уфце, ходещи по горите с гъбите по време на избори.
14:40 23.03.2026
30 Тома
14:40 23.03.2026
31 Един друг
14:41 23.03.2026
32 Ела
До коментар #16 от "альоооооооооо":да ти кажем !
14:42 23.03.2026
33 Да бе
До коментар #18 от "Мнение":А ти като си много умен на кои стоки цената падне след като от 3.30 но 2.30 падна цената я кажи и ние да разберем. Количка кисело мляко беше 80 стотинки и стана 1.80 преди да се дигне горивото. Нямада купуваш 3 месеца няма да е края на света. Просто всички свикнала на глезотии .няма нужда дете на 10 години да има телефон а майката да си сменя телефона често че има нов модел.идват трудни времена всеки дасе спасява сам. Стига само от държавата да се чака... е ко се получи като станаха ддс нещо ли намалила.. хайде писмен рабодателите даси продават скъпите коли вили и да намалят излишните разходи ако не могат да печелят затварят и на работа а не на всеки държавата да помага. Стига сте плашили че храна нямаха има или ресторанти ще фалират ами да фалират де ако немогат.
14:44 23.03.2026
34 Време е да намалим разходите
14:45 23.03.2026
35 Може и 5
14:49 23.03.2026
36 Смехоран
До коментар #1 от "може и до":Нищо,Мунчо ще го направи по 0,50цента.Нали ви обещава да ви оправи.
14:52 23.03.2026
37 Помни
До коментар #17 от "Будител":Леврото е официалната валута на България !
14:52 23.03.2026
38 Вова
Даже и три не е подминавал.
15:03 23.03.2026
39 Изпълзя червеят
Рибата и мътната вода.
Шараните гледат опулено и тежко дишат.
Както винаги!
15:04 23.03.2026
40 Бойко Българоубиец
15:05 23.03.2026
41 Икономист
15:05 23.03.2026
42 гадател
15:06 23.03.2026
43 Мьньк
15:14 23.03.2026
44 альоооооооооо
До коментар #32 от "Ела":Да разбирам , че ти е трудно да го поемаш .... , ама нищо ще свикнеш с времето .
15:16 23.03.2026
45 Аноним
15:17 23.03.2026
46 альоооооооооо
До коментар #23 от "Мнение":Ти май още една ганджа си припалил за кураж , явно преди да поседнеш на дебелия ....
15:18 23.03.2026
47 русия Терорист
15:19 23.03.2026
48 Слава ЕС и НАТО и € !
До коментар #26 от "Мнение":Копейките газ пикаят! Да живее Еврото!
15:21 23.03.2026
49 Защо бре
15:24 23.03.2026
50 Горски
15:25 23.03.2026
51 УЖ НЕФТОХИМ А У МАЛТА ПО - НИСКИ ЦЕНИ
15:25 23.03.2026
52 густо майн
15:27 23.03.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ахааа
15:29 23.03.2026
55 бензинджиите
15:29 23.03.2026
56 Честито ЕВРО
До коментар #48 от "Слава ЕС и НАТО и € !":Как пък една купейка не замина към Z рая на север
15:29 23.03.2026
57 Какво
До коментар #48 от "Слава ЕС и НАТО и € !":евро, бре като е левро ?
15:34 23.03.2026