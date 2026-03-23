Цветомир Николов: Бензинът може да скочи до 2 евро за литър

23 Март, 2026 14:08 1 487 57

  • горива-
  • цени-
  • бензин-
  • дизел-
  • нефт

Това ще продължи, докато войната не приключи

Цветомир Николов: Бензинът може да скочи до 2 евро за литър - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на горивата у нас вървят рязко нагоре заради ескалацията на военния конфликт в Близкия изток, като съществува реален риск бензинът да достигне две евро за литър. Това прогнозира анализаторът от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Цветомир Николов по време на телевизионно участие тази сутрин.

"Рискът е огромен, особено за природния газ. През последната седмица там бяха нанесени удари по съоръжения за добив, които осигуряват около 18 милиарда кубични метра," заяви Цветомир Николов, цитиран от Bulgaria ON AIR. Експертът припомни, че 20 процента от синьото гориво преминава именно през този регион, което превръща ценовия ефект в дългосрочен проблем.

Според анализатора, голяма част от доставките от Близкия изток се пренасочват към Азия, където борсите предлагат по-високи изкупни цени. За да отговори на този ръст и да запази доставките си, българският пазар също е принуден да вдига стойностите.

"Оттук се получава ценовият шок. Това се случва и с петрола. Това ще продължи, докато войната не приключи," категоричен бе Николов. Той допълни, че пазарите ще изпитват все по-големи сътресения, а цената на масовия бензин може да удари две евро, ако не настъпи скорошно успокояване на геополитическата обстановка.

Ключов фактор за евентуално нормализиране на цените е гарантирането на безопасно корабоплаване през Ормузкия проток. Въпреки че трасето формално не е блокирано, липсата на гаранции за сигурността на танкерите спира търговците и надува рисковите премии. При евентуално примирие, пазарите ще се нуждаят от близо шест месеца, за да възстановят нормалните си нива.

"Таванът на цените не е решение," обобщи експертът, като призова институциите да търсят реални механизми за справяне с кризата и насочване на потребителското поведение, вместо да разчитат на изкуствени пазарни ограничения.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 може и до

    13 2 Отговор
    4.......навярно

    Коментиран от #27, #36

    14:10 23.03.2026

  • 2 Факти

    23 7 Отговор
    Цветомир Николов: Бензинът може да скочи до 2 левро за литър ! Хак да ви е леврото !

    Коментиран от #4, #25

    14:10 23.03.2026

  • 3 Възраждане

    7 3 Отговор
    Да, а после ще им трябват 2 години да е пак 1 евро, нали. България има нужда от КК петролиум бензиностанции за хората

    Коментиран от #5

    14:10 23.03.2026

  • 4 Ивайло Табаков

    22 6 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Абсолютно. Вчера се върнах от Германия и там вече е над 2 евро. Така е в клуба на богатите

    Коментиран от #9, #12

    14:11 23.03.2026

  • 5 Развитие

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Възраждане":

    После няма да има, раята ще е свикнала !

    14:12 23.03.2026

  • 6 малко истински факти

    11 4 Отговор
    Голям праЗЗЗ , като трябва ще зареждам и ще карам , да му мислят мухите без глави де бръмчат с колите за щяло и нещяло .

    Коментиран от #15, #18

    14:12 23.03.2026

  • 7 Мнение

    28 4 Отговор
    СЪД И ЗАТВОР ЗА ВСИЧКИ ЕВРОАТЛАНТИЦИ В БЪЛГАРИЯ (ПЪК И В ЕС), КОИТО РАЗРУШИХА ОТНОШЕНИЯТА НИ С РУСИЯ!!!

    СЕГА МОЖЕХМЕ ДА СМЕ НЕТЕН ИЗНОСИТЕЛ НА ТОК, ГАЗ И ПЕТРОЛ, НО ВМЕСТО ТОВА "РЕШИХМЕ" ДА СЕ НАВЕДЕМ НА ВЕЩИЦАТА УРСУЛА И НЕЙНИТЕ САТАНЯСАЛИ ГОСПОДАРИ??????

    НАРОДЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ НЕ ГЛАСУВАЙ ЗА ЕВРОАТЛАНТИЦИ (ВКЛ И РАДЕВ Е ОТ ТЯХ)!!!
    ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ПАТРИОТИЧНИ ПАРТИИ!!!

    Коментиран от #17, #29

    14:13 23.03.2026

  • 8 Прогнозирайте

    10 1 Отговор
    Чух че войната в залива свършила.

    14:14 23.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Будител

    8 5 Отговор
    Не , може , а ще мине 2 евро. В Германия гони 2, 50
    .

    14:15 23.03.2026

  • 11 Ура,,Ура

    15 2 Отговор
    Бедна му е фантазията на перчема каква глупост сътвори за целия свят. Ама как не беше по точен стрелеца на митинга. Ами одраска дясното ухо на Тръмп.

    14:15 23.03.2026

  • 12 Мнение

    19 6 Отговор

    До коментар #4 от "Ивайло Табаков":

    Това е клубът на онодените!
    И понеже нашият народ се съгласи да му въведат еврото (без референдум и с фалшиви данни за инфлацията), сега вървим към поредната национална катастрофа!!!

    14:15 23.03.2026

  • 13 да си кажем истината

    12 10 Отговор
    А бе забравихте вие , че преди няколко години дизела беше сатнал над 3.60 лева , та стига сте ги дрънчали тия балалайки развалени .

    14:15 23.03.2026

  • 14 Айде да не се правят

    14 2 Отговор
    Тръмпоча нали рече, че вече преговарял с Иран, айде сега сваляйте цените!

    Споко, бе, знаем, че дори цялата патаклама у Иран да приключи дори и в рамките на седмица (дай Боже), пак ще държите високите цени на горивата ПОНЕ още 3-4-6 месеца! Знаем ви какви сте хиени!

    Коментиран от #20

    14:16 23.03.2026

  • 15 Евроатлантик - папагал

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "малко истински факти":

    Ела да го подкараш !

    Коментиран от #16

    14:16 23.03.2026

  • 16 альоооооооооо

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Евроатлантик - папагал":

    Кажи бе евролибирастче , дебел ти идва нещо ......

    Коментиран от #32

    14:18 23.03.2026

  • 17 Будител

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мнение":

    Точно така ! Сега Германия спечели втората световна война , 80 години по късно. С най много депутати в ЕС , начело с Урсула , командват цяла Европа .

    Коментиран от #37

    14:19 23.03.2026

  • 18 Мнение

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "малко истински факти":

    Неуважаеми двуклетъчен мозък,
    Наистина ли си мислиш ,че като слязат от колите некви бръмчащи пичлемета, това ще е единственият ефект от ултра скъпите горива???

    А нещо да кажеш за храните, за стоките, за услугите???
    Те дали ще се вдигнат, как мислиш???

    Ей такива като ви чуя/прочета как разсъждавате и ми се иска незабавно да въведат минимална налична логическа мисъл, преди да имаш възможност да гласуваш!!!

    Коментиран от #21, #33

    14:20 23.03.2026

  • 19 ПРОГРЕСИВЕН ПРЕДПРИЕМАЧ

    4 0 Отговор
    УЖАС
    ФАЛИРАХ С ПС ФЛИЙНСТОУНКИТЕ
    ВОЙНАТА С КАМИЛАРИТЕ СВЪРШИ
    ОЙЛ Е ВЕЧЕ....0.90ст. КАКТО ПР.89г...😱

    14:21 23.03.2026

  • 20 прав си

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Айде да не се правят":

    Като са заредили на висока цена петрола , ще продават на висока цена и дериватите му до изчерпване на скъпо заредените количества - което значи че цените до година , или година и половина няма да паднат.

    14:21 23.03.2026

  • 21 альоооооооооо

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Мнение":

    Много си се понапушил , че и на сериозно май си се взел , аре у лево и на м......

    Коментиран от #23

    14:24 23.03.2026

  • 22 старата работничка

    2 0 Отговор
    Дреме ми на копринените жартиери , плащачи винаги ще се намерят , кой брещи много ,да не кара .

    14:27 23.03.2026

  • 23 Мнение

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "альоооооооооо":

    Що? Нещо непонятно ли ти казах на пилешкия мозък, та вместо да отговориш по същество, ти ми се плюнчиш зад клавиатурата?!

    Коментиран от #46

    14:27 23.03.2026

  • 24 Опааа

    7 1 Отговор
    Взимайте от Вова бе малоУ мници! Но не се знае ще ли ви даде…😆

    Коментиран от #26

    14:28 23.03.2026

  • 25 Не питай

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Чакаме с нетърпение 3 евро са стане... поне да се успокои трафика. Преди 40 години никой не умираше по улиците... има влак и автобус за превоз дали използват хората места да дръжката. Кола вече ще е лукс не всеки втори купил кола за 1000 евро и да се бута по пътищата. За 300 метра кола ползват гормедиците... поне до 2000 м идете пеша малко де.

    14:33 23.03.2026

  • 26 Мнение

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "Опааа":

    Няма как ,за съжаление!
    Вещицата Урсула и нейните колежки (калас, мецола, лагард, макрон и мерц) са спуснати начело на ЕС, за да го закрият в този му вид!
    Не е случайно, че редовно пращат на укрия европейски пари от данъкоплатците, щото после си ги делкат със зельо (справка бусовете с палети от кеш, хванати в Унгария), а европейците задлъжняваме все повече и повече!!!

    Геноцидни политики, като "зелената сделка", "планът за възстановяване и устойчивост от кромид", "въглеродните отпечатъци" и др, са предварително предвидени да бъдат прокарани с цел заробване на европейците!
    Не случайно посегнаха и на децата с лгбт по училищата (за да няма мислещи млади хора) и мероприятия като тия на островът на Епщайн!

    Единственият начин ЕС да оцелее в този му вид е моментално сваляне на всички урсули и техните марионетни правителства (като българското - т.нар. евроатлантици)!

    Коментиран от #48

    14:34 23.03.2026

  • 27 То близо кило домати !

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "може и до":

    Клуб на богатите , Блок-70 .

    14:34 23.03.2026

  • 28 Онзи

    2 3 Отговор
    Абсолютно !!!
    Когато чедото на Решетников и Импексовата стане..... /неговата ....амица/,
    Ще стане и 3, и нагоре

    14:39 23.03.2026

  • 29 Историк

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мнение":

    Тръгнал си да учиш уфце и говеда как да карат самолет май.
    На вълка врата е дебел при наличиието на толкова много уфце, ходещи по горите с гъбите по време на избори.

    14:40 23.03.2026

  • 30 Тома

    5 0 Отговор
    И 5 евро да стане българина си кара.Обича да е в задръстване.

    14:40 23.03.2026

  • 31 Един друг

    6 1 Отговор
    Петролната мафия в България потрива доволно ръце, ще падне спекула. Едно внезапно спиране на войната и отваряне на прохода и цената на петрола ще се върне на 50 - 60 долара. Да видим тогава колко бързо ще свалят цената на горивата.

    14:41 23.03.2026

  • 32 Ела

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "альоооооооооо":

    да ти кажем !

    Коментиран от #44

    14:42 23.03.2026

  • 33 Да бе

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Мнение":

    А ти като си много умен на кои стоки цената падне след като от 3.30 но 2.30 падна цената я кажи и ние да разберем. Количка кисело мляко беше 80 стотинки и стана 1.80 преди да се дигне горивото. Нямада купуваш 3 месеца няма да е края на света. Просто всички свикнала на глезотии .няма нужда дете на 10 години да има телефон а майката да си сменя телефона често че има нов модел.идват трудни времена всеки дасе спасява сам. Стига само от държавата да се чака... е ко се получи като станаха ддс нещо ли намалила.. хайде писмен рабодателите даси продават скъпите коли вили и да намалят излишните разходи ако не могат да печелят затварят и на работа а не на всеки държавата да помага. Стига сте плашили че храна нямаха има или ресторанти ще фалират ами да фалират де ако немогат.

    14:44 23.03.2026

  • 34 Време е да намалим разходите

    4 0 Отговор
    240 тежат прекалено на хазната 😉🤘

    14:45 23.03.2026

  • 35 Може и 5

    3 0 Отговор
    А дано,тъкмо малко да се поизчисти въздуха ни.

    14:49 23.03.2026

  • 36 Смехоран

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "може и до":

    Нищо,Мунчо ще го направи по 0,50цента.Нали ви обещава да ви оправи.

    14:52 23.03.2026

  • 37 Помни

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Будител":

    Леврото е официалната валута на България !

    14:52 23.03.2026

  • 38 Вова

    3 1 Отговор
    Интересно защо при предишни такива цени на петрола, че и по-високи не е стигал 4 лв..
    Даже и три не е подминавал.

    15:03 23.03.2026

  • 39 Изпълзя червеят

    4 0 Отговор
    2 евро за литър?!
    Рибата и мътната вода.
    Шараните гледат опулено и тежко дишат.
    Както винаги!

    15:04 23.03.2026

  • 40 Бойко Българоубиец

    3 0 Отговор
    Тамън навреме хвърлих байряка 😏сега ще го играя опозиция в мизерията и после ще се върна на бял кон 😎

    15:05 23.03.2026

  • 41 Икономист

    2 1 Отговор
    Още миналия месец казах 5 евро за литър

    Коментиран от #53

    15:05 23.03.2026

  • 42 гадател

    3 0 Отговор
    Да скача и до 5 евро, не ми пука.

    15:06 23.03.2026

  • 43 Мьньк

    1 0 Отговор
    Тамън по гръцки

    15:14 23.03.2026

  • 44 альоооооооооо

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ела":

    Да разбирам , че ти е трудно да го поемаш .... , ама нищо ще свикнеш с времето .

    15:16 23.03.2026

  • 45 Аноним

    1 0 Отговор
    Супер тямън на Мария Атанасова ще и го поставя сух в черната дупка

    15:17 23.03.2026

  • 46 альоооооооооо

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мнение":

    Ти май още една ганджа си припалил за кураж , явно преди да поседнеш на дебелия ....

    15:18 23.03.2026

  • 47 русия Терорист

    3 1 Отговор
    Що не плакахте, когато русия нападна вероломно Украйна?!?

    15:19 23.03.2026

  • 48 Слава ЕС и НАТО и € !

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Мнение":

    Копейките газ пикаят! Да живее Еврото!

    Коментиран от #56, #57

    15:21 23.03.2026

  • 49 Защо бре

    1 0 Отговор
    маскари, Тръмпуча нали каза, че спира да бомби чалмите!

    15:24 23.03.2026

  • 50 Горски

    4 1 Отговор
    Рекетьорът мутра Борисов научи българския бизнес как да рекетира България ! Тези частници-тарикати дали плащат европейски заплати на шофьорите си въпреки, че возят стоките на европейски цени на тон/км, сега щели да фалират ха ха ха, имат по повече от 10 камиона, ами да продадат по някой друг камион и да се справят със заплатите, или да фалират, нима фалитът не е част от частния бизнес ? Нали сме се разделили с комунизма, защо държавата трябва да спасява частникът вместо да се грижи за беднотията на народа ! При кой "капитализъм" държавата помага на милионерите и загърбва суверенът си, връщате Тошовото време ли отново ? Тиквата научи и зърнарите как да рекетират, само будали ли сме останали в България, че търпеливо наблюдаваме всичко лошо каквото ви се случва с наведени глави ? Обират ни мутри, олигарси и "бизнесмени" и ние кротко и послушно ги правим депутати, не ни ли е срам бре?

    15:25 23.03.2026

  • 51 УЖ НЕФТОХИМ А У МАЛТА ПО - НИСКИ ЦЕНИ

    1 1 Отговор
    Спекула ! Еми я Русия от тях петрол

    15:25 23.03.2026

  • 52 густо майн

    1 0 Отговор
    Жалкаркарачите , които много ревът , просто да не карат .

    15:27 23.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ахааа

    0 1 Отговор
    може докато не престъпим и ви ........................със главите на долу

    15:29 23.03.2026

  • 55 бензинджиите

    1 0 Отговор
    Изяж си дипломата НЕМОЖАЧ

    15:29 23.03.2026

  • 56 Честито ЕВРО

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Слава ЕС и НАТО и € !":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    15:29 23.03.2026

  • 57 Какво

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Слава ЕС и НАТО и € !":

    евро, бре като е левро ?

    15:34 23.03.2026

