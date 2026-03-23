Цветомир Николов: Бензинът може да скочи до 2 евро за литър

Цените на горивата у нас вървят рязко нагоре заради ескалацията на военния конфликт в Близкия изток, като съществува реален риск бензинът да достигне две евро за литър. Това прогнозира анализаторът от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Цветомир Николов по време на телевизионно участие тази сутрин.

"Рискът е огромен, особено за природния газ. През последната седмица там бяха нанесени удари по съоръжения за добив, които осигуряват около 18 милиарда кубични метра," заяви Цветомир Николов, цитиран от Bulgaria ON AIR. Експертът припомни, че 20 процента от синьото гориво преминава именно през този регион, което превръща ценовия ефект в дългосрочен проблем.

Според анализатора, голяма част от доставките от Близкия изток се пренасочват към Азия, където борсите предлагат по-високи изкупни цени. За да отговори на този ръст и да запази доставките си, българският пазар също е принуден да вдига стойностите.

"Оттук се получава ценовият шок. Това се случва и с петрола. Това ще продължи, докато войната не приключи," категоричен бе Николов. Той допълни, че пазарите ще изпитват все по-големи сътресения, а цената на масовия бензин може да удари две евро, ако не настъпи скорошно успокояване на геополитическата обстановка.

Ключов фактор за евентуално нормализиране на цените е гарантирането на безопасно корабоплаване през Ормузкия проток. Въпреки че трасето формално не е блокирано, липсата на гаранции за сигурността на танкерите спира търговците и надува рисковите премии. При евентуално примирие, пазарите ще се нуждаят от близо шест месеца, за да възстановят нормалните си нива.

"Таванът на цените не е решение," обобщи експертът, като призова институциите да търсят реални механизми за справяне с кризата и насочване на потребителското поведение, вместо да разчитат на изкуствени пазарни ограничения.