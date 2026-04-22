Новини
България »
Христанов: До края на седмицата сигнализираме прокуратурата във връзка с продажбата на хижа „Ведра"

22 Април, 2026 14:08 2 180 19

  • иван христанов-
  • мзх-
  • хижа ведра

Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова

До края на седмицата сигнализираме Прокуратурата във връзка с продажбата на хижа „Ведра“, собственост на Министерство на земеделието и храните. Това обяви на брифинг в Министерски съвет служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов. Той посочи, че през изминалата седмица са открити нередности с имота, който по думите му е превърнат в бардак. „Става въпрос за база с 20 стаи и 6 апартамента, разположена в подножието на ски писта „Лалето“. Вместо да бъде предоставена за обществено ползване, например за зелени училища или образователни цели, тя е била отдадена под наем, а впоследствие и продадена”, допълни министър Христанов. Той подчерта, че обектът, който е бил обявен за продажба, е достигнал напреднал етап от процедурата.

„По информация на разследващи медии, фирмата зад сделката е свързана с лице, известно с прякора „Вълка“. Много пъти си задавахме въпроса, защо кабинета „Желязков” трябваше да взима над 5 000 имота и те да бъдат с отпаднала необходимост”, каза още земеделският министър. Той постави въпроси относно управлението на средствата на Българската банка за развитие (ББР), като припомни, че през годините експозиции на банката са били свързвани с олигарси и лица от криминалния контингент.

По думите му в отделни случаи е използван значителен ресурс, който впоследствие е бил отписван непрозрачно, в ущърб на обществото. „И тук е връзката с ББР. Когато говорим, че искаме да си върнем парите от ББР и те да работят за обществото, всъщност заявяваме нещо много просто. Не искаме с нашите пари да се финансират покупки на безценица. Самата хижа е оценена на 1 млн. лева, което е подигравка за държавата и за българите, за да бъде дадена на един човек. Не-по-малко стресиращото е това, че Министерство на земеделието и храните някак си не желая тази хижа. Ако тя е толкова нежелана, ако тя е икономически неизгодна, както показват докладите, защо някой друг би искал да я купи? Какво за него би я направило икономически изгодно, ако за нас не е? Отпадането на необходимостта не е само за този имот и за други имоти”, заяви още Христанов.

Той съобщи още, че е продаден и имот в Копривщица, отново собственост на МЗХ. „Разкошен имот, продаден на безценица за 100 хиляди евро. Реалната му стойност е поне тройно по-голяма. Ще оповестим данни в момента, нямам компаниите пред мен. Когато говорим за такива скандали, ние си задаваме един много базов въпрос. За кого работи държавата? Дали работи за олигарсите или работи за обществото?”, каза в заключение министър Христанов.

В отговор на медиен въпрос министър Христанов заяви, че се проверява дали месо от ферма в силистренското село Черногор е достигнало до търговската мрежа. Той уточни, че става въпрос за животни от обект с установено огнище на антракс, като заболяването е било констатирано преди два дни. „Към момента компетентните органи проследяват движението на продукцията. Експерти от Българската агенция по безопасност на храните реагираха своевременно след постъпили сигнали, като още в същия ден бяха взети проби и изпратени в референтна лаборатория, където е потвърдено наличието на заболяването“, посочи министърът.

„След установяването на заболяването обектът е незабавно затворен и са предприети всички мерки съгласно действащите протоколи, за да се предотврати разпространението“, подчерта още Христанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хххххххххххх

    16 1 Отговор
    Не си губите времето. Така ви искам!

    14:13 22.04.2026

  • 2 А нещо за един частен плаж

    18 4 Отговор
    на Кире Сложното нема ли да подадете?

    14:14 22.04.2026

  • 3 Герги

    24 0 Отговор
    Ако всеки от силните на деня започне съвестно да си върши работата в полза на обществото,да работи така както се е заклел,България наистина може да стане Швейцария...стига с тези кражби,аман...

    14:16 22.04.2026

  • 4 Румбаааа ,

    1 2 Отговор
    Немедлено се заеми .. Ама още заключвате землянките и немате време .. И съберете Шпагините , що брачедите от ХУМАТА ще минат на визитация ..

    14:22 22.04.2026

  • 5 народа

    21 2 Отговор
    С една заповед можеш да закриеш Магазин за хората , измислица на Момчето с която изцоца 10 милиона от бюджета

    14:22 22.04.2026

  • 6 Коста

    6 6 Отговор
    Христанов ще е кандидатът за президент на ПП ДБ

    Коментиран от #8

    14:26 22.04.2026

  • 7 бля-бля-бля

    6 10 Отговор
    Този какъв вредител и какво плямпало е. Вдига шум до небесата, докато прави каквото му наредят, а и в тъмното преяжда с луканка....

    14:27 22.04.2026

  • 8 хмммм

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Коста":

    той не е от ПП/ДБ и му е малко акъла. всяка изтривалка ли ще може да става президент?

    Коментиран от #17

    14:35 22.04.2026

  • 9 случайно

    5 0 Отговор
    за провинцията да ни кажете къде се намира ски писта Лалето

    Коментиран от #12

    14:36 22.04.2026

  • 10 дядото

    8 1 Отговор
    и малките и големите се познават не по ръста,а по делата.предстои да видим пб и радев ще вземат ли мерки срещу такива явления и далавери в ущръб на народа и държавата.много пари могат да бъдат върнати в бюджета,само трябват свестни хора.

    14:38 22.04.2026

  • 11 итината

    3 8 Отговор
    Този е постоянно напушен

    14:42 22.04.2026

  • 12 И така....

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "случайно":

    На Витоша

    14:44 22.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 36 години

    11 2 Отговор
    Чакаме така да се работи. Дано не е от ден до пладне.

    15:11 22.04.2026

  • 15 Гост

    6 0 Отговор
    Има много хижи на Витоша, които са частни резиденции и няма да се учудя, ако много политици ходят там да таковат

    15:22 22.04.2026

  • 16 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    4 2 Отговор
    АКО РАДЕВ ОСТАВИ ТОЗИ МИНИСТЪР ИМА НЯКАКВА НАДЕЖДА АКО ГО СМЕНИ ВСИЧКО ЩЕ Е ПО СТАРОМУ

    15:28 22.04.2026

  • 17 Коста

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "хмммм":

    На Цецка Цачева колко и беше акъла? Ами на Плевналиев?

    16:02 22.04.2026

  • 18 седесарко

    0 0 Отговор
    абе то си се знае от край време, капитализма и всеяден, може и клозет да купи, стига да е на далавера....

    16:23 22.04.2026

  • 19 име

    0 0 Отговор
    Цитат от Христанов:Какво за него би я направило икономически изгодно, ако за нас не е?

    Ето този въпрос трябваше да си задават хората, согато се извършваше масовата приватизация и комунистите от СДС тръбяха по цял ден че държавата (соято уж те трябваше да управляват), е лош собственик. И в крайна светка, не само комунисти от СДС, а и от БСП си напазаруваха квото могат и искат.

    16:38 22.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове