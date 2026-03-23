МВнР създава координационен механизъм срещу дезинформацията преди изборите

23 Март, 2026 19:30 507 12

Новата структура ще бъде оглавявана от посланика със специални поръчения по изграждане на устойчивост Мария Спасова

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи въвежда временен координационен механизъм за противодействие на дезинформацията и хибридните заплахи във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април. Решението е взето със заповед на външния министър Надежда Нейнски и влиза в сила от 23 март.

Новата структура ще бъде оглавявана от посланика със специални поръчения по изграждане на устойчивост Мария Спасова, а контролът върху дейността ѝ ще се осъществява от заместник-министър Велизар Шаламанов. Основната ѝ цел е да осигури координиран и навременен институционален отговор при засилени опити за дезинформационни кампании и манипулиране на външнополитическа информация в предизборния период.

Механизмът ще функционира като вътрешноведомствена работна група, която ще обединява усилията на различните звена в МВнР. Сред ключовите ѝ задачи ще бъдат наблюдение и анализ на дезинформация, оценка на рисковете и изготвяне на аналитични доклади за ръководството на министерството. Особен акцент ще бъде поставен върху опитите за външна намеса и информационно влияние, включително по чувствителни външнополитически теми.

Работната група ще има и важна роля в координирането на комуникационния отговор на институциите, както и в планирането и провеждането на стратегически комуникации. Предвидена е и активна работа с международни партньори, както и взаимодействие със структури на Европейския съюз и НАТО.

Част от дейността на механизма ще включва и сътрудничество с граждански организации и академичните среди, с цел по-широко обхващане на проблема и повишаване на информационната устойчивост.

Създаването на новата структура идва на фона на очаквания за засилване на хибридните заплахи и опити за манипулиране на общественото мнение в навечерието на изборите, особено във връзка с организацията на вота в чужбина и външнополитическите теми в публичното пространство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питам

    6 0 Отговор
    1. Изборите дело на ВЪНШНОТО министерство ли са?
    2. Борбата срещу дезинформацията на "хубавото" Наде си изразява в нейния древен лозунг изказан в Ловеч преди 30 години: НАХРАНЕТЕ ЖУРНАЛИСТИТЕ!

    Коментиран от #3

    19:34 23.03.2026

  • 2 От кухнята

    5 0 Отговор
    Тая Мария Спасова е дезориентирана, абсолютен парашутист посланик, Соросоидка.

    19:36 23.03.2026

  • 3 Ще те допълня

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Питам":

    Няма наши, няма ваши. Бюлетина номер 10 с Росен Миленов идва като тайфун, а Дебелото Пеевски и Тиквата Борисов се канят да бягат.

    19:38 23.03.2026

  • 4 НАДА МИНЬОТА

    2 0 Отговор
    Се напъва пак.

    19:41 23.03.2026

  • 5 Интересно ?

    2 0 Отговор
    Интересно ?

    Как Щепсе Справят !

    С Деинформацията !

    Която Те И тези Които Представляват !

    Разпръскват !

    19:43 23.03.2026

  • 6 Фейк - либераст

    2 0 Отговор
    Под мъдрото ръководство на селският лебед Надка Министерството на външните работи се превръща в МИНИСТЕРСТВО НА ИСТИНАТА! Да жУвей дИмокроцията по евр/оп/ейски!

    19:47 23.03.2026

  • 7 Ройтерс

    2 0 Отговор
    "...информационната устойчивост...."
    Що е то?
    Всяка информация,различна от тям удобната нарушава "информационната устойчивост."?!:))

    19:54 23.03.2026

  • 8 само за наивници

    1 0 Отговор
    колко пари с отпуснати за това "нещо"и няма ли да отидат за купуване на галсчета.

    19:59 23.03.2026

  • 9 Файърфлай

    2 0 Отговор
    Михайлова-Нейнска ще пази обществото.Да ,но обществото знае и за откраднатия гараж на ЦК,и за изхвърлените по непригодност от елитен швейцарски колеж щерки,и за Шаламанов,дето подари всичкото оръжие, дори и ножовете на дневалните,без никой да ги е поискал.Обществото знае и че с днешния подпис си заработиха "заплатите" (ония,доларовите).И,въпреки подписите им , обществото ще се "дезинформира" на воля.Защото и аз и ти и тя акъл от тия от реп ки не щем.

    20:01 23.03.2026

  • 10 Фройд

    2 0 Отговор
    Интересува ме само бюджета на тая формацийка.
    Колко човека с в поредната комисия и кой плаща музиката ?

    Другото мога и аз да преценя .

    20:06 23.03.2026

  • 11 Пенчо

    1 0 Отговор
    Най големия страх на върхушката е хората да не научат истината!

    20:15 23.03.2026

  • 12 шаламанов

    0 0 Отговор
    хахаха ще касираме, като в Румъния ли, докато спечели брюкселския кандидат ли...???

    20:22 23.03.2026

