МВнР създава координационен механизъм срещу дезинформацията преди изборите

Министерството на външните работи въвежда временен координационен механизъм за противодействие на дезинформацията и хибридните заплахи във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април. Решението е взето със заповед на външния министър Надежда Нейнски и влиза в сила от 23 март.
Новата структура ще бъде оглавявана от посланика със специални поръчения по изграждане на устойчивост Мария Спасова, а контролът върху дейността ѝ ще се осъществява от заместник-министър Велизар Шаламанов. Основната ѝ цел е да осигури координиран и навременен институционален отговор при засилени опити за дезинформационни кампании и манипулиране на външнополитическа информация в предизборния период.
Механизмът ще функционира като вътрешноведомствена работна група, която ще обединява усилията на различните звена в МВнР. Сред ключовите ѝ задачи ще бъдат наблюдение и анализ на дезинформация, оценка на рисковете и изготвяне на аналитични доклади за ръководството на министерството. Особен акцент ще бъде поставен върху опитите за външна намеса и информационно влияние, включително по чувствителни външнополитически теми.
Работната група ще има и важна роля в координирането на комуникационния отговор на институциите, както и в планирането и провеждането на стратегически комуникации. Предвидена е и активна работа с международни партньори, както и взаимодействие със структури на Европейския съюз и НАТО.
Част от дейността на механизма ще включва и сътрудничество с граждански организации и академичните среди, с цел по-широко обхващане на проблема и повишаване на информационната устойчивост.
Създаването на новата структура идва на фона на очаквания за засилване на хибридните заплахи и опити за манипулиране на общественото мнение в навечерието на изборите, особено във връзка с организацията на вота в чужбина и външнополитическите теми в публичното пространство.
