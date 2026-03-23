Новини
България »
Проучване: Пет партии влизат в 52-рото Народно събрание

23 Март, 2026 21:00 1 701 62

  • проучване-
  • избори-
  • партии

Според „Алфа Рисърч“ „Прогресивна България“ на Румен Радев би получила 29,4%. На второ място се нарежда коалицията ГЕРБ-СДС с 20,7%

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако изборите бяха днес, пет партии влизат в 52-рото Народно събрание. Това показват данните на социологическите агенции „Алфа Рисърч“ и „Маркет Линкс“, които бяха представени в специалното студио на bTV "Избори 2026. България решава".

Данните са представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от агенция „Алфа Рисърч“ и финансирано от bTV. Обемът на извадката е 1000 души. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица. Проучването е проведено в периода 12 - 20 март 2026г."

Данните на „Маркет Линкс“ са от мационално проучване, финансирано и реализирано съвместно от bTVи „Маркет Линкс“. Изследването е проведено сред 1008 лица над 18-годишна възраст в страната в периода 17 - 21 март 2026 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.

Според „Алфа Рисърч“ „Прогресивна България“ на Румен Радев би получила 29,4%. На второ място се нарежда коалицията ГЕРБ-СДС с 20,7%.

ПП-ДБ са трета политическа сила с 11,5%, а ДПС – четвърта с 9,9%. „Възраждане“ е петата политическа сила, която ще прескочи прага – с 6,8%.

Надпреварата за достигането на 4% е оспорвана. Няколко политически сили имат реален шанс да постигнат резултат, който би им позволил парламентарно представителство. Сред решилите за кого ще гласуват, 3,8% са посочили БСП. МЕЧ има 3,3%.

Следват коалиция „Сияние“ с 2,4% и „Величие“ с 2,2%.

„Алианс за права и свободи“ (АПС), „Има такъв народ“ (ИТН) и „Синя България“ имат под два процента, показват още данните на „Алфа Рисърч“.

Според „Маркет Линкс“ сред гласуващите коалицията „Прогресивна България“ получава 24,4%, ГЕРБ-СДС – 18,6%, а ПП-ДБ – 11,1%. ДПС има 8,8%, а „Възраждане“ – 4,6%.

Данните на „Маркет Линкс“ показват, че БСП се ползва с подкрепата на 3,1%, МЕЧ има 2,7%, а „Величие“ – 2%. „Синя България“, коалиция „Сияние“, „Алианс за права и свободи“ и „Има такъв народ“ (ИТН) имат под два процента“.

И двете агенции прогнозират избирателна активност, каквато в последните години не наблюдавана на парламентарни избори – над 54%.

Сред водещите проблеми, които трябва да бъдат решени от народните представители в първите им 100 дни, анкетираните от „Алфа Рисърч“ посочват – „доходи и стандарт на живот“, както и „цени и инфлация“.

Според анкетираните политически сили не говорят за реалните проблеми. Оценката за развитието на страната е подобно – 72% отговарят, че държавата върви в грешна посока през последната година.

България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕРЕС

    38 1 Отговор
    ТОЗИН САЙТ Е ПЪЛНА БОЗА.......
    ГОЛЕМ СМЯХ.......
    И МАЙТАП.....

    Коментиран от #35, #39

    21:02 23.03.2026

  • 2 Ленин

    3 13 Отговор
    Тхаваришчи, помните що всех вибратори китайские...
    Плюс електрификация, получается надтоящчии человек...

    21:03 23.03.2026

  • 3 Малко са тези бройки

    16 1 Отговор
    Животът ще покаже реално ако се блокират всички наточени да плащат за гласове

    21:04 23.03.2026

  • 4 оня с питон.я

    5 15 Отговор
    Без Бащицата няма правителство. Факт.

    21:05 23.03.2026

  • 5 Голем смех

    13 22 Отговор
    СамАльота на тАвАрищ льотчика май взе да губи височина :) хахахахаха

    21:05 23.03.2026

  • 6 Диди, Само да питам

    12 0 Отговор
    Пиараси в Повече там ли са?

    Коментиран от #10

    21:06 23.03.2026

  • 7 Последния Софиянец

    12 9 Отговор
    Вече има алтернатива -Движение на непартийните кандидати.Народа влиза в парламента.

    21:06 23.03.2026

  • 8 Звездоброец

    7 5 Отговор
    Колко ли ще бъдат изненадани броячките от резултата на Величие !?

    21:09 23.03.2026

  • 9 604

    14 17 Отговор
    който гласува за чорапаря все едно е гласувал за петроханската секта пепедебей!

    21:09 23.03.2026

  • 10 ПП Петрохан

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Диди, Само да питам":

    Когато става въпрос за влизане, винаги сме там!

    21:10 23.03.2026

  • 11 Горски

    20 3 Отговор
    "Проучвания" платени от придворните Труд и 24 часа, които знаем, чии интереси защитават не са обективни! Защо вяма проучване на международна утвърдена компания? Няма отърване от корумпаторите ДП ББ. Бойко Тиквочев за кой път радев ще те опука че им изпуснах числото?

    21:10 23.03.2026

  • 12 Не живеем

    11 0 Отговор
    във времена за майтапи .

    21:10 23.03.2026

  • 13 Радев+ ППДБ

    6 12 Отговор
    + Възраждане имат голямо мнозинство.

    Коментиран от #34

    21:11 23.03.2026

  • 14 ПРОГРЕСИВЕН СОЦИОЛОГ

    8 7 Отговор
    ФАНТАСТИЧНО
    МУНДИРА ПРЪВ
    АМА КОИ ЩЕ МУ ОБУЯТ...ЗЕЛ.ЧОРАПИ...🤔
    ЦУНГ ЦВАНГ....НА ЕСЕН ИЗБ. ДВЕ В 1 ,май...

    21:11 23.03.2026

  • 15 Баш Хайдутин и действащ комунист

    11 3 Отговор
    Всички партии са чеда на БКП ДС .

    21:11 23.03.2026

  • 16 Гумен Гаджеф

    9 4 Отговор
    на паветните съм приготвил изненада - казармичка за всички от сърце за нато с две ръце!!!!

    21:11 23.03.2026

  • 17 Онуфри

    6 5 Отговор
    В качеството на какъв виждаме снимка на Кокорчо за представител на пп-дб???

    21:12 23.03.2026

  • 18 Теслатъ

    11 1 Отговор
    Заслужаваме си Тиквата, Шиши, Асанчо и Генерал-Фелдфебела от ПП-ДБ!!! Докато държавата не започне буквално да се разпада на Автономии, този заспал и Т. народ няма да се пробуди от илюзиите си..., всъщност, дори и тогава може да си остане заспал, че дори може и да му хареса при неотурското владичество!!!

    21:14 23.03.2026

  • 19 Нина

    8 5 Отговор
    Мислете бе хора,искате да продължим да сме роби в собствената си страна.Нима сте загубили памет,че всички стари муцуни ,които само си сменяха местата ни доведоха до просяшка тояга,с най скъпите храни в Европа,нима това искате да продължава.До кога.Вдички стари муцуни вън.Нека се доверим на нещо ново.Помислете много добре.

    Коментиран от #22

    21:14 23.03.2026

  • 20 !!!?

    13 3 Отговор
    На снимката - Асен Василев и 4 мутри...!!!?

    Коментиран от #27

    21:17 23.03.2026

  • 21 Въпрос

    16 0 Отговор
    Докога ще съобщават предварително нагласените резултати?

    21:17 23.03.2026

  • 22 Радев не е нов,

    13 7 Отговор

    До коментар #19 от "Нина":

    той управлява последните 5 години
    Пълен застой и съсипия!

    21:17 23.03.2026

  • 23 Е много им

    9 2 Отговор
    Се иска да е така , ама едва ли !?!?!

    21:18 23.03.2026

  • 24 ькаоед

    9 5 Отговор
    Парад на лъжците. Уплашени са. Впрегнали са всички налични лъжци да лъжат кои колкото може, защото изтърват работите. ГЕРБ и другата свиня са купили всеки наличен лъжец и са ги активирали за да обърнат вота. Даже грозната лъжкиня Лора, по НОВА се нааасра в ефир, които беше режисиран и да вдигнат гласовете за Коци напазарувания циганин от Възраждане. Страшна история. Вече не си играят на дребно, цели постановки измислят. Слава на Господ Иисус Христос всеки ще може да избира. Да изритаме лъжците дето ограбиха България. Да изринем кочината. Стягаите се.

    Коментиран от #25

    21:22 23.03.2026

  • 25 хората

    1 5 Отговор

    До коментар #24 от "ькаоед":

    мразят комунистите но те не пускат кокала

    21:26 23.03.2026

  • 26 Едните дават на ИТН 1.1 а другите 0.9%

    12 3 Отговор
    А Слави каза че ако влязат в НС Радев им е заявил че ще им предложи коалиция но те избират Европейските партии като ГЕРБ и ДПС. Понеже знаят че са най мразени тези гнycни чалгари и са приключени опитват да завлекат и радев че им се предлага

    21:26 23.03.2026

  • 27 На снимката -

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "!!!?":

    един амбреаж и четири мутри.

    21:28 23.03.2026

  • 28 ТИЯ ВАШИ ПРОУЧВАНИЯ

    5 5 Отговор
    ТАМ ДЕТО СЛЪНЦЕ ☀️ ☀️ ☀️ НЕ ОГРЯВА. КАЗВАТЕ ТОВА ЩО ВИ КАЖАТ ШИША И ТУУУЛУПА. РАДЕВ ЩЕ ПОЛУЧИ НЕ ПО МАЛКО ОТ 36% НА ИЗБОРИТЕ. И РИБИТЕ И ГЪБИТЕ ЩЕ БЪДАТ ЩАСТЛИВИ ПОНЕ ЕДИН УИКЕНД.. ВОДЕТЕ СИ ЗАПИСКИ.

    Коментиран от #61

    21:28 23.03.2026

  • 29 Единствено партия МЕЧ не са опорочени

    4 11 Отговор
    И нямат нито един представител от мафията и олигархията в листите си. Аз и всички мои познати избираме МЕЧ. Другите ги видяхме

    Коментиран от #32

    21:28 23.03.2026

  • 30 Госあ

    7 3 Отговор
    мутрите, планктона и купените от шиши ще гласуват под строй. Това е сигурно. Дано гласуват и нормални хора за някой от другите. без чалгаропитеците, разбира се.

    21:30 23.03.2026

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    ДИМИТРИЙ АНАТОЛИЕВИЧ НЕ МОЖЕ ДА СЕ
    НАВИЕ ДА ПОВЕДЕ ЕДНА ПАРТИЙНА ЛИСТА В БЪЛГАРИЯ - ЕДИН ВИД Е ГОЛЯМО ПОНИЖЕНИЕ ДА ДОЙДЕ В БЪЛГАРИЯ
    . ..
    ИНАЧЕ ЕДИННА РУСИЯ ЩЕ ВЗЕМЕ 59% ОТ ГЛАСОВЕТЕ:)

    Коментиран от #37

    21:34 23.03.2026

  • 32 жаолвс

    5 5 Отговор

    До коментар #29 от "Единствено партия МЕЧ не са опорочени":

    Плевенския циганин Руди скеча са го купили с целия му катун по 2 за лев. Само ти ли не разбра че и той е от платената "опозиция". За да отива парата в свирката ги купуват и после когато потрябва гласуват "както трябва" заедно с мафията. Руди излъга много хора, ама се нааасра циганина, и колкото и да се стараеше, накрая си показа че е насссран. Всеки го разбра че е напазаруван. Слава на Господ Иисус Христос всеки може да избира. Няма смисъл да се избират слугите на 2 те свини.

    21:35 23.03.2026

  • 33 пешо

    7 0 Отговор
    колко хора гледаха тая порнография по БТВ с ленчето кремчето

    21:35 23.03.2026

  • 34 Мнение

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Радев+ ППДБ":

    Няма как петроханци да се коалират с Възраждане!

    Освен това ппдб вече управляваха заедно с герб и дпс, когато промениха конституцията!

    Коментиран от #45

    21:37 23.03.2026

  • 35 Европеец

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЕРЕС":

    Да кажа ,че ти е изследвания и проучвания обслужват определени политически партии и с нищо не спомагат за ориентацията на обикновените гласоподаватели.... Бях го написал веднъж и го изтриха, но твърдо смятам ,че социологическите проучвания в месеца на предизборна кампания трябва да бъдат забранени, защото са чиста манипулация..... Кольо Колев наскоро се беше изказал как партиите си поръчват резултат тези проучвания..

    21:37 23.03.2026

  • 36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор
    ДО ИЗБОРИТЕ ИМА 35-36 ДНИ
    .. АКО ЛАУРА КЬОВЕШИ ПУСНЕ ЕДНА ДВЕ ЧЕРВЕНИ БЮЛЕТИНИ ПО ИНТЕРПОЛ
    ......
    ПОЛОВИНАТА ИЗБОРНИ ЛИСТИ НА ГЕРБ - СДС И ДПС
    ЩЕ ГЛЕДАТ ИЗБОРИТЕ ОТ АРЖЕНТИНА ИЛИ ЮЖНА АФРИКА ( ЗА ДУБАЙ НЯМА САМАЛЬОТИ)

    21:37 23.03.2026

  • 37 Госあ

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Аз бих заложил на ККП. За по малко от 800 дни ще ни оправят. Имат ресурса, (особено за 6млн човека) и подхода.

    Коментиран от #42

    21:38 23.03.2026

  • 38 Промяна

    4 4 Отговор
    Кой нормален гласува за Радев управлаваше със служебните няколко години назначи извратеняците а сега пак ги назначи служебници заедно са Незнам нормални българи да желаят петрохански и радевите

    21:38 23.03.2026

  • 39 Проверка за достоверност

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЕРЕС":

    Имена адреси и телефони на допитаните?

    21:39 23.03.2026

  • 40 Лилав Варненец

    5 6 Отговор
    Да гласуваш за Възраждане е да гласуваш за Радев. По-добре гласувай за Оригинала "Радев", отколкото за ментето "Възраждане".

    21:39 23.03.2026

  • 41 Сатана Z

    5 3 Отговор
    ППдофилите на 3 място.Пазете си децата ,че ще станат пдрасти като Асен

    Коментиран от #44

    21:40 23.03.2026

  • 42 И аз така мисля

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Госあ":

    Да те пратят да бачкаш в мините по 18 часа дневно 7 дни седмично.

    Коментиран от #47

    21:41 23.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Не ве

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Сатана Z":

    Ще станат като тебе.

    21:41 23.03.2026

  • 45 Госあ

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Мнение":

    И аз мисля, че ако нормалните партии не съберат достатъчно гласове, отново ще ни управляват герб, дпс и ппдб

    21:41 23.03.2026

  • 46 Така Така

    3 1 Отговор
    Дефакто няма никаква надежда за промяна към по добро

    21:42 23.03.2026

  • 47 Госあ

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "И аз така мисля":

    Ще пратят националните предатели опоскали държавата. Да се научат на трудови навици и да дадат и те нещо от себе си.

    21:43 23.03.2026

  • 48 Хората протестират че има корупция

    2 0 Отговор
    И престъпни депутати а те даже и манипулират и ги правят първи места

    21:49 23.03.2026

  • 49 В това проучване

    5 0 Отговор
    За Мутрата и Шиши са заложени поне по 5% купен корпоративно-контролиран вот.

    21:49 23.03.2026

  • 50 АЙДЕ ГЪЧ

    4 0 Отговор
    КАК ПЪК ЗА ТОЛКО ГОДИНИ ИЗБОРИ ЕДИН ПЪТ НЕ МЕ ПИТАХА МЕН ИЛИ МОЙ ПОЗНАТ ,.....А АЗ ПОЗНАВАМ ДОСТА ХОРА

    21:51 23.03.2026

  • 51 Бай Ганьо

    2 1 Отговор
    Ми има ли смисъл от избори тогава е ? :D . Да си влизат направо. Хем ще се спестят няколко милиона.

    21:52 23.03.2026

  • 52 Социолог

    2 3 Отговор
    Величие влизат

    Коментиран от #60

    21:52 23.03.2026

  • 53 Георги Ганев от ТРЕНД коментира

    2 2 Отговор
    Проучването на агенцията си -
    "Ганев: Повечето негласуващи ще изберат Радев. Има партии на ръба - МЕЧ може да прескочи 4%
    Очакваме по-висока избирателна активност от 3,1 млн. избиратели, заяви социологът.
    Ганев коментира още че на миналите избори на МЕЧ са давали 2,7% а те получиха 4,8. Колебаещите са около 20% и в последните дни решават за кой да гласуват. Според Ганев 2/3 от тях ще изберат формацията на Радев и 1/3 партия МЕЧ.

    21:53 23.03.2026

  • 54 РЕЛЕВАНТЕН ВИЦ

    2 0 Отговор
    ОТ ЦИК СА ГОТОВИ С РЕЗУЛТАТИТЕ , НО ЩЕ ИЗЧАКАТ ГЛАСУВАНЕТО 🤣

    21:58 23.03.2026

  • 55 Гост

    2 0 Отговор
    Червен Кольо ви каза как се прави. Правиш си агенцийка и чакаш делян да ти плаща за 10те %

    21:59 23.03.2026

  • 56 Софиянец

    2 1 Отговор
    Пак са надули % на сглобката герб ппдб-лите дпс! Ясна е работата, ще има отново "джентълменско" споразумение 🤭

    21:59 23.03.2026

  • 57 ПеПедофил от Петрохан

    2 1 Отговор
    Въй...пак сме на трето място

    21:59 23.03.2026

  • 58 Бранко

    2 0 Отговор
    Абе продажна Сган,дори и децата знаят ,че ви плащат да обърквате народа.Помнете едно...има Карма !!!И,на Б шефа си предайте да гние !

    21:59 23.03.2026

  • 59 Точен

    3 1 Отговор
    По мои наблюдения Радев и ВЪЗРАЖДАНЕ имат по-високи резултати от тези в "проучванията"... Говоря с доста хора и виждам, че честните бесепари се ориентират към Радев и Костадинов. От негласуващите има доста, които са за Радев. Дотук съм говорил с поне 300 души, ПП/ДБ вървят надолу след Петрохан и появата на Радев... Студентите, които бяха на протестите, отново няма да гласуват 80 %...

    21:59 23.03.2026

  • 60 Стойко

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Социолог":

    В затвора?

    22:01 23.03.2026

  • 61 Мъдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "ТИЯ ВАШИ ПРОУЧВАНИЯ":

    Толупа Мунчо може и да "получи" 3,6% без манипулации и плащане, или "ала бала" с пРезидента и мадуровките"!

    22:02 23.03.2026

  • 62 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Шишко дава най - много. Ще има и вот от Турция.

    22:02 23.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове