Проучване: Пет партии влизат в 52-рото Народно събрание

Ако изборите бяха днес, пет партии влизат в 52-рото Народно събрание. Това показват данните на социологическите агенции „Алфа Рисърч“ и „Маркет Линкс“, които бяха представени в специалното студио на bTV "Избори 2026. България решава".
Данните са представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от агенция „Алфа Рисърч“ и финансирано от bTV. Обемът на извадката е 1000 души. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица. Проучването е проведено в периода 12 - 20 март 2026г."
Данните на „Маркет Линкс“ са от мационално проучване, финансирано и реализирано съвместно от bTVи „Маркет Линкс“. Изследването е проведено сред 1008 лица над 18-годишна възраст в страната в периода 17 - 21 март 2026 г. по методите на пряко-лично интервю и онлайн анкета.
Според „Алфа Рисърч“ „Прогресивна България“ на Румен Радев би получила 29,4%. На второ място се нарежда коалицията ГЕРБ-СДС с 20,7%.
ПП-ДБ са трета политическа сила с 11,5%, а ДПС – четвърта с 9,9%. „Възраждане“ е петата политическа сила, която ще прескочи прага – с 6,8%.
Надпреварата за достигането на 4% е оспорвана. Няколко политически сили имат реален шанс да постигнат резултат, който би им позволил парламентарно представителство. Сред решилите за кого ще гласуват, 3,8% са посочили БСП. МЕЧ има 3,3%.
Следват коалиция „Сияние“ с 2,4% и „Величие“ с 2,2%.
„Алианс за права и свободи“ (АПС), „Има такъв народ“ (ИТН) и „Синя България“ имат под два процента, показват още данните на „Алфа Рисърч“.
Според „Маркет Линкс“ сред гласуващите коалицията „Прогресивна България“ получава 24,4%, ГЕРБ-СДС – 18,6%, а ПП-ДБ – 11,1%. ДПС има 8,8%, а „Възраждане“ – 4,6%.
Данните на „Маркет Линкс“ показват, че БСП се ползва с подкрепата на 3,1%, МЕЧ има 2,7%, а „Величие“ – 2%. „Синя България“, коалиция „Сияние“, „Алианс за права и свободи“ и „Има такъв народ“ (ИТН) имат под два процента“.
И двете агенции прогнозират избирателна активност, каквато в последните години не наблюдавана на парламентарни избори – над 54%.
Сред водещите проблеми, които трябва да бъдат решени от народните представители в първите им 100 дни, анкетираните от „Алфа Рисърч“ посочват – „доходи и стандарт на живот“, както и „цени и инфлация“.
Според анкетираните политически сили не говорят за реалните проблеми. Оценката за развитието на страната е подобно – 72% отговарят, че държавата върви в грешна посока през последната година.
10 ПП Петрохан
До коментар #6 от "Диди, Само да питам":Когато става въпрос за влизане, винаги сме там!
21:10 23.03.2026
13 Радев+ ППДБ
АМА КОИ ЩЕ МУ ОБУЯТ...ЗЕЛ.ЧОРАПИ...🤔
ЦУНГ ЦВАНГ....НА ЕСЕН ИЗБ. ДВЕ В 1 ,май...
18 Теслатъ
22 Радев не е нов,
До коментар #19 от "Нина":той управлява последните 5 години
Пълен застой и съсипия!
21:17 23.03.2026
24 ькаоед
Коментиран от #25
21:22 23.03.2026
25 хората
До коментар #24 от "ькаоед":мразят комунистите но те не пускат кокала
21:26 23.03.2026
31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НАВИЕ ДА ПОВЕДЕ ЕДНА ПАРТИЙНА ЛИСТА В БЪЛГАРИЯ - ЕДИН ВИД Е ГОЛЯМО ПОНИЖЕНИЕ ДА ДОЙДЕ В БЪЛГАРИЯ
. ..
ИНАЧЕ ЕДИННА РУСИЯ ЩЕ ВЗЕМЕ 59% ОТ ГЛАСОВЕТЕ:)
Коментиран от #37
21:34 23.03.2026
32 жаолвс
До коментар #29 от "Единствено партия МЕЧ не са опорочени":Плевенския циганин Руди скеча са го купили с целия му катун по 2 за лев. Само ти ли не разбра че и той е от платената "опозиция". За да отива парата в свирката ги купуват и после когато потрябва гласуват "както трябва" заедно с мафията. Руди излъга много хора, ама се нааасра циганина, и колкото и да се стараеше, накрая си показа че е насссран. Всеки го разбра че е напазаруван. Слава на Господ Иисус Христос всеки може да избира. Няма смисъл да се избират слугите на 2 те свини.
21:35 23.03.2026
34 Мнение
До коментар #13 от "Радев+ ППДБ":Няма как петроханци да се коалират с Възраждане!
Освен това ппдб вече управляваха заедно с герб и дпс, когато промениха конституцията!
Коментиран от #45
21:37 23.03.2026
35 Европеец
До коментар #1 от "ЕРЕС":Да кажа ,че ти е изследвания и проучвания обслужват определени политически партии и с нищо не спомагат за ориентацията на обикновените гласоподаватели.... Бях го написал веднъж и го изтриха, но твърдо смятам ,че социологическите проучвания в месеца на предизборна кампания трябва да бъдат забранени, защото са чиста манипулация..... Кольо Колев наскоро се беше изказал как партиите си поръчват резултат тези проучвания..
21:37 23.03.2026
36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. АКО ЛАУРА КЬОВЕШИ ПУСНЕ ЕДНА ДВЕ ЧЕРВЕНИ БЮЛЕТИНИ ПО ИНТЕРПОЛ
......
ПОЛОВИНАТА ИЗБОРНИ ЛИСТИ НА ГЕРБ - СДС И ДПС
ЩЕ ГЛЕДАТ ИЗБОРИТЕ ОТ АРЖЕНТИНА ИЛИ ЮЖНА АФРИКА ( ЗА ДУБАЙ НЯМА САМАЛЬОТИ)
21:37 23.03.2026
37 Госあ
До коментар #31 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Аз бих заложил на ККП. За по малко от 800 дни ще ни оправят. Имат ресурса, (особено за 6млн човека) и подхода.
Коментиран от #42
21:38 23.03.2026
39 Проверка за достоверност
До коментар #1 от "ЕРЕС":Имена адреси и телефони на допитаните?
21:39 23.03.2026
42 И аз така мисля
До коментар #37 от "Госあ":Да те пратят да бачкаш в мините по 18 часа дневно 7 дни седмично.
Коментиран от #47
21:41 23.03.2026
44 Не ве
До коментар #41 от "Сатана Z":Ще станат като тебе.
21:41 23.03.2026
45 Госあ
До коментар #34 от "Мнение":И аз мисля, че ако нормалните партии не съберат достатъчно гласове, отново ще ни управляват герб, дпс и ппдб
21:41 23.03.2026
47 Госあ
До коментар #42 от "И аз така мисля":Ще пратят националните предатели опоскали държавата. Да се научат на трудови навици и да дадат и те нещо от себе си.
21:43 23.03.2026
52 Социолог
Коментиран от #60
21:52 23.03.2026
53 Георги Ганев от ТРЕНД коментира
"Ганев: Повечето негласуващи ще изберат Радев. Има партии на ръба - МЕЧ може да прескочи 4%
Очакваме по-висока избирателна активност от 3,1 млн. избиратели, заяви социологът.
Ганев коментира още че на миналите избори на МЕЧ са давали 2,7% а те получиха 4,8. Колебаещите са около 20% и в последните дни решават за кой да гласуват. Според Ганев 2/3 от тях ще изберат формацията на Радев и 1/3 партия МЕЧ.
21:53 23.03.2026
60 Стойко
До коментар #52 от "Социолог":В затвора?
22:01 23.03.2026
61 Мъдаааа
До коментар #28 от "ТИЯ ВАШИ ПРОУЧВАНИЯ":Толупа Мунчо може и да "получи" 3,6% без манипулации и плащане, или "ала бала" с пРезидента и мадуровките"!
22:02 23.03.2026
