Избори 2026: Днес е крайният срок за подаване на заявления за гласуване в чужбина

24 Март, 2026 07:03 568 10

  • цик-
  • избори-
  • парламент-
  • гласуване в чужбина

44 хиляди наши сънародници вече са подали заявления

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Днес е крайният срок за подаване на заявления за гласуване извън страната за изборите на 19 април. Заявлението се подава писмено по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК, припомня БНТ.

44 хиляди наши сънародници вече са подали заявления. С 10 хиляди повече в сравнение подадените на предходните избори. До 28-март ЦИК ще определи броя на секциите и местата, където ще бъдат създадени.

В понеделник на брифинг на Kоординационния съвет за подготовка за изборите стана ясно, че в Лондон вероятно ще бъдат разкрити 7 секции за гласуване.

Според последните промени в Изборния кодекс в държавите извън Европейския Съюз има ограничение на изборните секции до 20. Предприети са действия за откриване на допълнителен брой секции в самите дипломатически и консулски представителства.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грозната истина

    1 3 Отговор
    Няма да гласувам

    Коментиран от #2

    07:19 24.03.2026

  • 2 САМО КОМЕНТИРАМ 😉

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Грозната истина":

    Който се опитва да откаже хората да гласуват или сам не гласува, волно или неволно помага на партиите на т.нар. "статукво", защото те имат "твърд електорат", който винаги ходи на манифестац... да гласува. Обърках ги малко, но за тях тези неща май са еднакви?
    😂

    Коментиран от #7, #8

    07:27 24.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Важното е, че педофилите ИТН ги нема в парламента

    07:36 24.03.2026

  • 4 Станислаф балабаноф

    2 0 Отговор
    Лошо ми е

    07:37 24.03.2026

  • 5 Диван Диван

    3 0 Отговор
    Къде е батко

    07:39 24.03.2026

  • 6 Африкански тошко

    3 0 Отговор
    И аз като Божанков. У канала, баце

    07:40 24.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Върви пускай

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "САМО КОМЕНТИРАМ 😉":

    Ако щеш и със двете ръце и си чакай светлото бъдеще

    07:44 24.03.2026

  • 9 Роки

    1 0 Отговор
    При 2 милиона "българи" в чужбина са подадени едва 44000 заявления. Позор!

    08:51 24.03.2026

  • 10 Нана

    0 0 Отговор
    При 1200000 българи живеещи в чужбина ,подали заявления за гласуване около 48000 и това се счита за успех, ЖАЛКО СМЕШНО , тези екземпляри следва да бъдат лишени от права , а не да се харчат пари да им ги подсигуряват , тези печалбари какви точно данъци внасят в държавата и следва ли от това да се ползват с права ,товаче превеждат суми на роднини не е полза за държавата и друго ,соц.слаби които имат роднини работещи извън България не следва да получават помощи от никакво естество

    09:00 24.03.2026

