Избори 2026: Днес е крайният срок за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Днес е крайният срок за подаване на заявления за гласуване извън страната за изборите на 19 април. Заявлението се подава писмено по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК, припомня БНТ.
44 хиляди наши сънародници вече са подали заявления. С 10 хиляди повече в сравнение подадените на предходните избори. До 28-март ЦИК ще определи броя на секциите и местата, където ще бъдат създадени.
В понеделник на брифинг на Kоординационния съвет за подготовка за изборите стана ясно, че в Лондон вероятно ще бъдат разкрити 7 секции за гласуване.
Според последните промени в Изборния кодекс в държавите извън Европейския Съюз има ограничение на изборните секции до 20. Предприети са действия за откриване на допълнителен брой секции в самите дипломатически и консулски представителства.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Грозната истина
Коментиран от #2
07:19 24.03.2026
2 САМО КОМЕНТИРАМ 😉
До коментар #1 от "Грозната истина":Който се опитва да откаже хората да гласуват или сам не гласува, волно или неволно помага на партиите на т.нар. "статукво", защото те имат "твърд електорат", който винаги ходи на манифестац... да гласува. Обърках ги малко, но за тях тези неща май са еднакви?
😂
Коментиран от #7, #8
07:27 24.03.2026
3 Последния Софиянец
07:36 24.03.2026
4 Станислаф балабаноф
07:37 24.03.2026
5 Диван Диван
07:39 24.03.2026
6 Африкански тошко
07:40 24.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Върви пускай
До коментар #2 от "САМО КОМЕНТИРАМ 😉":Ако щеш и със двете ръце и си чакай светлото бъдеще
07:44 24.03.2026
9 Роки
08:51 24.03.2026
10 Нана
09:00 24.03.2026