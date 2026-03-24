Може ли КЗК да повлияе на цените на горивата - Йотова на среща с комисията

Може ли КЗК да повлияе на цените на горивата - Йотова на среща с комисията

24 Март, 2026 07:08 743 17

Мярката ще бъде активирана, ако в три последователни дни цените на масовите горива у нас се задържат над 1,60 евро за литър

Може ли КЗК да повлияе на цените на горивата - Йотова на среща с комисията - 1
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Очаква се днес да се проведе среща между президента Илияна Йотова и Комисията за защита на конкуренцията. На нея ще бъде обсъдено как Комисията може да използва правомощията си, за да може да се успокоят пазарите и цените, заради поскъпването на горивата, писа БНТ.

В края на миналата седмица Йотова заяви, че очаква от правителството цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените. В понеделник премиера Андрей Гюров обяви, че кабинетът работи по такъв пакет. Служебната власт вече обяви програма за компенсации за гориво за най-уязвимите. Помощта ще е в размер от 20 евро на месец.

Мярката ще бъде активирана, ако в три последователни дни цените на масовите горива у нас се задържат над 1,60 евро за литър.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    7 3 Отговор
    Може ли КЗК да повлияе на цените на горивата - "НЕ", защото народа свиква

    Коментиран от #3

    07:12 24.03.2026

  • 2 Сравни

    2 8 Отговор
    Йотова се справя досга по-добре от генерала.

    07:16 24.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 МАРКСИСТ

    6 0 Отговор
    Инфлация в евро? Защото и потребителите и бизнеса, им се струва че е евтино 2,5 пари като са свикнали на 5 пари. Пазарна психология. НЕ МОЖЕШ ДА ПОБЕДИШ НОМИНАЛНОТО МИСЛЕНЕ. Както не осъзнават, че 1000 лева заплата или пенсия, е колкото 100 лева от преди 40 години. .............. Вчера ми хрумна, че Невидимата ръка на пазарът - съществува. Тази ръка която разпределя, но пазарно и прави всички по-богати. Това е имотният балон, и другите балони - дори крипто и лалетата. Богатите изкупуват апартаменти и земя, като най-сигурно вложение и печалба от надуване. Който им продава става по-богат. Работническата класа от града си продават апартаментите, и отиват на село и така надуват имотите на село, и който им продава също е по-богат. До 2004 година има БВП по-ниско от НРБ, но 2004-2008 г. става световен бум в кредитирането, американците изнасят евтини пари, и българите забогатяват с 1000 милиарда, движимото е на цени на световният пазар - нали свободен пазар, а недвижимото - фирми - инвестиции и недвижими имоти стават в 500% по скъпи от преди.
    Маркс също е прав - че битието определя съзнанието. Дори само ако вземем, че средата в която пребиваваш е мерило. И това мерилото - средата е различно за всеки, едно изкривено огледало. Среда на пияници, среда на художници, ... Толкова си добър колкото тези около теб. Постиженията зависят от публиката и сравненията.

    07:25 24.03.2026

  • 5 Може бе, как да не може

    4 1 Отговор
    Само трябва да отвори Ормузкия проток, и да възстанови избомбените заводи за петрол.
    Нищо работа.

    07:28 24.03.2026

  • 6 Държави махат ДДС и Акцизи

    10 0 Отговор
    нашите имитират дейност. Служебното след ценови шок на незаконно приетият юрошит, сега и криза с горива, защото закриха ЮП, Б.А., и кой знае какво направиха с Лукойл и вид на нефт, подходящ, неподходящ? Като АЕЦ 5-ти блок.. САЩ наложиха санкции срещу „Лукойл“ и други руски енергийни компании, сред които "Роснефт", с цел да бъде оказан натиск върху Москва. Мерките доведоха до сериозни сътресения в страните, в които „Лукойл“ оперира, и принудиха компанията да предложи за продажба международния си бизнес, отбелязва Блумбърг.
    Защо изстрадалият ни народ трябва да плаща безумията на неизбираните депутати, министри, служебни?
    Не беше чудовищна инфлация и повишение цени Юрошит, не беше кризи с горива, защото руският нефт е лош.. Идват избори и отново "подчинена на чужди интереси партии ще управляват и доунищожат Територията", партията на Радев, Борисов, Пеевски, Петков и БКП Зарков. Заклети антибългари.

    07:33 24.03.2026

  • 7 Тая кобила

    9 1 Отговор
    Е нежелана.

    07:34 24.03.2026

  • 8 Боже мили ,

    9 1 Отговор
    и каква е ролята ѝ там , компетенциите , а и загрижеността или решителността , които ги няма ? Да гаврътне

    Коментиран от #9

    07:34 24.03.2026

  • 9 Да гаврътне

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Боже мили ,":

    чаша водка ю

    07:34 24.03.2026

  • 10 Пиар

    3 1 Отговор
    си прави. Но това излезе ли от кочината са гадости чакай.

    07:36 24.03.2026

  • 11 Така ли коригират цените,

    7 0 Отговор
    като вземат от всички и дават само на някои!? Защо само на някои ще компенсират, тези които нямат коли, само пеша ли ходят, те не ползват ли градски транспорт, който също ще вдигне цените на услугата. В някои държави дотираха общественият транспорт, който започна да вози безплатно, а колите ги спряха от движение. Защо това не се направи и в България?

    07:44 24.03.2026

  • 12 ПСЕВДОДЪРЖАВАТА ПРИЛАГА

    6 1 Отговор
    Псевдо мерки.

    07:46 24.03.2026

  • 13 Възраждане

    6 0 Отговор
    Ходи до Милано си купи бутушки , народа ще оцелее и без вашите "грижи"

    07:51 24.03.2026

  • 14 Буля ИдиЙота

    6 0 Отговор
    има по-ниско чело и от Иво 0земпиков с БKП татенцето от село Kpушаpи.

    07:58 24.03.2026

  • 15 Перо

    4 0 Отговор
    Подлудиха ни с тази глупава и измислена “мярка”, без никакъв ефект! В другите страни намалиха повече от половината ДДС и акциз, тук си играят с €20, само за определена категория от населението с един куп критерии!

    08:10 24.03.2026

  • 16 Перо

    6 0 Отговор
    И какво разбира Йотова от икономическите механизми за да прави такава среща! Да си гледа пищните и ненужни церемонии по “тържествени” случаи, предложени от ПП и до там!

    08:14 24.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

