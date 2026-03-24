Може ли КЗК да повлияе на цените на горивата - Йотова на среща с комисията

Очаква се днес да се проведе среща между президента Илияна Йотова и Комисията за защита на конкуренцията. На нея ще бъде обсъдено как Комисията може да използва правомощията си, за да може да се успокоят пазарите и цените, заради поскъпването на горивата, писа БНТ.



В края на миналата седмица Йотова заяви, че очаква от правителството цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените. В понеделник премиера Андрей Гюров обяви, че кабинетът работи по такъв пакет. Служебната власт вече обяви програма за компенсации за гориво за най-уязвимите. Помощта ще е в размер от 20 евро на месец.

Мярката ще бъде активирана, ако в три последователни дни цените на масовите горива у нас се задържат над 1,60 евро за литър.