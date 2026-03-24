Олег Асенов: Спираме поскъпването на тол таксите заради кризата

Над 40 000 фиша за превишена средна скорост са издадени до момента у нас, като системата е намалила нарушителите на пътя повече от три пъти. Това отчете директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов. Мрежата за контрол ще бъде разширена с още 20 нови участъка, а държавата пуска и нова дигитална карта за следене на трафика и времето в реално време, достъпна за всички шофьори.

Според данните на тол управлението, въведеният контрол на средната скорост дава категорични резултати и променя поведението на водачите.

"Ако преди въвеждането на мярката всеки трети водач е превишавал средната скорост, сега в момента всеки десети превишава средната скорост в тези участъци", заяви проф. Олег Асенов, цитиран от БНТ. Той допълни, че санкциите работят като реална възпираща мярка, което води до осезаем спад в броя на жертвите и тежко ранените в контролираните отсечки.

Освен контрола на скоростта, в ход е и нова система за метеорологичен и трафик мониторинг, която се обновява на всеки 15 минути. Целта е шофьорите да бъдат информирани предварително, а не когато вече попаднат в рискова ситуация.

"На карта са обозначени предстоящи пред тях рискове, като мъгла, силен вятър, валеж, снеговалеж, възможност за замръзване на пътя", обясни директорът на тол управлението.

По отношение на тежкотоварния трафик, държавата временно отлага планираното увеличение на тол таксите за превозни средства над 3,5 тона. Проф. Асенов мотивира решението с настоящата икономическа ситуация, която не позволява допълнително натоварване на транспортния бранш. В момента се водят разговори с Европейската комисия по задействаните нотификационни механизми.

"Всъщност, тук не говорим за повишаване на пътните такси, а добавяне на компоненти, които няма да се отразят директно в пътната инфраструктура", коментира проф. Асенов. Новите елементи ще покриват въглеродни емисии, шум и общо замърсяване, като средствата ще постъпват в отделни специализирани екофондове.

За да се ограничи корупцията по пътищата, институцията въвежда бодикамери за служителите, стриктно контролирани таблети и постоянно видеонаблюдение в центровете за продажба.