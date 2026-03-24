Олег Асенов: Спираме поскъпването на тол таксите заради кризата

Над 40 000 фиша за превишена средна скорост са издадени до момента у нас, като системата е намалила нарушителите на пътя повече от три пъти. Това отчете директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов. Мрежата за контрол ще бъде разширена с още 20 нови участъка, а държавата пуска и нова дигитална карта за следене на трафика и времето в реално време, достъпна за всички шофьори.
Според данните на тол управлението, въведеният контрол на средната скорост дава категорични резултати и променя поведението на водачите.
"Ако преди въвеждането на мярката всеки трети водач е превишавал средната скорост, сега в момента всеки десети превишава средната скорост в тези участъци", заяви проф. Олег Асенов, цитиран от БНТ. Той допълни, че санкциите работят като реална възпираща мярка, което води до осезаем спад в броя на жертвите и тежко ранените в контролираните отсечки.
Освен контрола на скоростта, в ход е и нова система за метеорологичен и трафик мониторинг, която се обновява на всеки 15 минути. Целта е шофьорите да бъдат информирани предварително, а не когато вече попаднат в рискова ситуация.
"На карта са обозначени предстоящи пред тях рискове, като мъгла, силен вятър, валеж, снеговалеж, възможност за замръзване на пътя", обясни директорът на тол управлението.
По отношение на тежкотоварния трафик, държавата временно отлага планираното увеличение на тол таксите за превозни средства над 3,5 тона. Проф. Асенов мотивира решението с настоящата икономическа ситуация, която не позволява допълнително натоварване на транспортния бранш. В момента се водят разговори с Европейската комисия по задействаните нотификационни механизми.
"Всъщност, тук не говорим за повишаване на пътните такси, а добавяне на компоненти, които няма да се отразят директно в пътната инфраструктура", коментира проф. Асенов. Новите елементи ще покриват въглеродни емисии, шум и общо замърсяване, като средствата ще постъпват в отделни специализирани екофондове.
За да се ограничи корупцията по пътищата, институцията въвежда бодикамери за служителите, стриктно контролирани таблети и постоянно видеонаблюдение в центровете за продажба.
10 бандити на пътя има
11:33 24.03.2026
13 Ирански рез.няк
До коментар #1: Локализира те ! Само се чудя кога да натисна копчето .
11:42 24.03.2026
11:42 24.03.2026
14 а сега де
"Той допълни, че санкциите работят като реална възпираща мярка, което води до осезаем спад в броя на жертвите и тежко ранените в контролираните отсечки."...и всички наваксват щом напуснат контролираните отсечки, което води до огромен ръст в броя на жертвите и тежко ранените
Коментиран от #25
11:42 24.03.2026
16 Ганчо
До коментар #1: Вчера ти писах за Вазе, ти карай на Вазе Лин.
11:44 24.03.2026
11:44 24.03.2026
18 ОЛЕГ Е ЧИИИИИСТО РУСНЯШКО
Коментиран от #33
11:53 24.03.2026
20 ДрайвингПлежър
Тва не е кораб бе изроди! Който следи метеорологичната обстановка, за да избегне буря! Тва е кола на магистрала бе майце ви мизерно!
Коментиран от #26
11:57 24.03.2026
22 Минаващ
Защо това не води на намаляване на тежките катастрофи?
Колко от глобите са събрани?
Дали глобите на чужденците ще ги съберем някога?
А ще разберем ли и какво направиха с тези пари и защо пътищата са във все по-лошо състояние?
12:05 24.03.2026
25 Феликс Дж
До коментар #14 от "а сега де":Този се интересува САМО и единствено от пари.
12:24 24.03.2026
26 вест гост
До коментар #20 от "ДрайвингПлежър":Не си схванал дълбоката му мисъл. Не е приложение, а едни тежки електронни табла на всяка рамка на пътя, поверен за кражби на АПИ. Пише времето, метеопрогнозата и дава съобщения за трафика напред по направления. Още една КРАЖБА след тия от асфалт, мантинели и т.н. Ама ако могат и от приложения ще откраднат. Колкото повее, толкова повече.
12:27 24.03.2026
27 Ужасни
Няма такова нещо като "планирано увеличение на тол таксите".
Имаше в НЕПРИЕТИЯ бюджет - но сега НЯМА.
12:31 24.03.2026
28 Механик
Тия пътища ги строиха моите родители, за да можем да пътуваме по тях. Те отдадоха много безвъзмезден труд и ентусиазъм в тия строежи. Сега ние трябва да ВИ плащаме за нещо което по принцип е наше.
Коментиран от #32
12:32 24.03.2026
29 стига лъжи
или май не са намалели само си пълнете джобчето а?
12:39 24.03.2026
30 скачал с 2 пръста на площада ха ха ха
До коментар #6 от "ПИТАНКА":важното е цената на бананите да не се повишава
за другите неща не ми е важно
ас съм скачал с двата пръста за банани по тия площади ей
12:40 24.03.2026
31 Оня с коня
До коментар #8 от "ЛИЗАЧИ ПРОДАЖНИ":тока и водата трябва редовно да поскъпват за да се вдига БВП
все пак сте във клуба на богатите
мурсулла ви каза: които се къпе редвоно е руски агент, къпане само във неделя!
12:41 24.03.2026
32 ще плащаш и ще пеееш песни, длъжен си
До коментар #28 от "Механик":няма наше, няма ваше всичко е на партията, а партията няма пари затова ще плащате и за въздуха дето дишате и той е държавен
12:43 24.03.2026
33 Егатии
До коментар #18 от "ОЛЕГ Е ЧИИИИИСТО РУСНЯШКО":..и мършляка е тоя...
12:46 24.03.2026