Олег Асенов: Спираме поскъпването на тол таксите заради кризата

24 Март, 2026 11:09 841 33

Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Над 40 000 фиша за превишена средна скорост са издадени до момента у нас, като системата е намалила нарушителите на пътя повече от три пъти. Това отчете директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов. Мрежата за контрол ще бъде разширена с още 20 нови участъка, а държавата пуска и нова дигитална карта за следене на трафика и времето в реално време, достъпна за всички шофьори.

Според данните на тол управлението, въведеният контрол на средната скорост дава категорични резултати и променя поведението на водачите.

"Ако преди въвеждането на мярката всеки трети водач е превишавал средната скорост, сега в момента всеки десети превишава средната скорост в тези участъци", заяви проф. Олег Асенов, цитиран от БНТ. Той допълни, че санкциите работят като реална възпираща мярка, което води до осезаем спад в броя на жертвите и тежко ранените в контролираните отсечки.

Освен контрола на скоростта, в ход е и нова система за метеорологичен и трафик мониторинг, която се обновява на всеки 15 минути. Целта е шофьорите да бъдат информирани предварително, а не когато вече попаднат в рискова ситуация.

"На карта са обозначени предстоящи пред тях рискове, като мъгла, силен вятър, валеж, снеговалеж, възможност за замръзване на пътя", обясни директорът на тол управлението.

По отношение на тежкотоварния трафик, държавата временно отлага планираното увеличение на тол таксите за превозни средства над 3,5 тона. Проф. Асенов мотивира решението с настоящата икономическа ситуация, която не позволява допълнително натоварване на транспортния бранш. В момента се водят разговори с Европейската комисия по задействаните нотификационни механизми.

"Всъщност, тук не говорим за повишаване на пътните такси, а добавяне на компоненти, които няма да се отразят директно в пътната инфраструктура", коментира проф. Асенов. Новите елементи ще покриват въглеродни емисии, шум и общо замърсяване, като средствата ще постъпват в отделни специализирани екофондове.

За да се ограничи корупцията по пътищата, институцията въвежда бодикамери за служителите, стриктно контролирани таблети и постоянно видеонаблюдение в центровете за продажба.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    23 1 Отговор
    Ганчо да вземе да си инсталира на телефона по един Waze и да бойкотира тая тол гербаджийска хранилка.

    Коментиран от #4, #13, #16

    11:10 24.03.2026

  • 2 Да де

    21 1 Отговор
    Парите са откраднати от Борисов и Дебелото.

    Коментиран от #5

    11:11 24.03.2026

  • 3 15 минутни градове идат

    12 0 Отговор
    "Освен контрола на скоростта, в ход е и нова система за метеорологичен и трафик мониторинг, която се обновява на всеки 15 минути"

    11:11 24.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ПИТАНКА

    11 0 Отговор
    Кризата с какво...
    А ще доведе ли това до намаляване на цените на стоките,а
    Това ни интересува

    Коментиран от #30

    11:17 24.03.2026

  • 7 Мисира

    17 0 Отговор
    Пари трябва да връщате.Милиарди точите а дупките като за гробове зеят!!!Професор мошеник.

    11:17 24.03.2026

  • 8 ЛИЗАЧИ ПРОДАЖНИ

    14 1 Отговор
    ШОНЕ СПРЕТЕ ДИГАНЕТО НА ТОКА ВОДАТА, ......ЗАРАДИ КРИЗАТА....

    Коментиран от #31

    11:21 24.03.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    12 0 Отговор
    намалили сте баба си - жертвите повече

    11:22 24.03.2026

  • 10 бандити на пътя има

    2 1 Отговор
    и фашисти и садисти . ако глобата от 20 евро превъзпита някакъв тежък случай на идиотия ще го пишем в Гинес . 50 от шоферите остават по крайпътни дървета, мантинели , скали и огради . средно е на 6 дена един измрел в дърво . а европа нищо не прави . слага 200 камери .

    11:33 24.03.2026

  • 11 Нехиs

    10 0 Отговор
    Санкциите работят, а катастрофите намаляха ли?

    11:35 24.03.2026

  • 12 От колонката

    8 2 Отговор
    Бензина поскъпна с 5 % превозвачите дигнаха цените с 50 % и се обясняват, че почнали да фалират

    11:38 24.03.2026

  • 13 Ирански рез.няк

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Локализира те ! Само се чудя кога да натисна копчето .

    11:42 24.03.2026

  • 14 а сега де

    5 0 Отговор
    "Ако преди въвеждането на мярката всеки трети водач е превишавал средната скорост, сега в момента всеки десети превишава средната скорост в тези участъци"...професора при гадателка ли е ходил за да знае преди въвеждането на мярката колко хора са превишили скоростта?

    "Той допълни, че санкциите работят като реална възпираща мярка, което води до осезаем спад в броя на жертвите и тежко ранените в контролираните отсечки."...и всички наваксват щом напуснат контролираните отсечки, което води до огромен ръст в броя на жертвите и тежко ранените

    Коментиран от #25

    11:42 24.03.2026

  • 15 Живи да ви ожалят.

    5 0 Отговор
    Спирате да лапате още , щото няма от къде.

    11:44 24.03.2026

  • 16 Ганчо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Вчера ти писах за Вазе, ти карай на Вазе Лин.

    11:44 24.03.2026

  • 17 123

    3 0 Отговор
    държавата временно отлага планираното увеличение на тол таксите за превозни средства над 3,5 тона, затова ще вдигнем таксите с 50% за превозните средства под 3,5 тона

    11:45 24.03.2026

  • 18 ОЛЕГ Е ЧИИИИИСТО РУСНЯШКО

    1 0 Отговор
    ИМЕ........И РОДИТЕЛИТЕ НА ТОА СА РЪСНЯЦИ БОЛНИ...

    Коментиран от #33

    11:53 24.03.2026

  • 19 Добре, спокоен съм, че не е от срам.

    1 0 Отговор
    Да не се излагаме пред чужденците а???

    11:54 24.03.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    а ако докато шофираш ти трябва приложение, което да ти каже какво е времето, и ти зяпаш в екрана вместо да си гледаш пътя и да преценяваш обстановката - значи си за убий боже на тоя път!

    Тва не е кораб бе изроди! Който следи метеорологичната обстановка, за да избегне буря! Тва е кола на магистрала бе майце ви мизерно!

    Коментиран от #26

    11:57 24.03.2026

  • 21 Яките лъжи!

    1 0 Отговор
    Жертвите сега са повече в сравнение с годишен период преди въвеждането на тая система! Естествено, събрали са се едни милиони от шофьорите, които ще се делнат. Ама това го знае всяко дете...

    12:00 24.03.2026

  • 22 Минаващ

    0 0 Отговор
    Няма да коментирам възприятието на правителството, че това е мярка с която подпомагат бизнеса срещу поскъпналите горива. Но се питам...
    Защо това не води на намаляване на тежките катастрофи?
    Колко от глобите са събрани?
    Дали глобите на чужденците ще ги съберем някога?
    А ще разберем ли и какво направиха с тези пари и защо пътищата са във все по-лошо състояние?

    12:05 24.03.2026

  • 23 ГЮРОВ КАКВО ЧАКАШ

    2 0 Отговор
    ТОЗ ОЛЕГ Е ЧИЗ 100 ПРОЦЕНТОВ ГЕРБЕРСКИ ...ОКЛУК МАХАЙГО ПРАВИ ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ ЗА ГЕРБ МИШКА.

    12:13 24.03.2026

  • 24 Исторически факти

    0 0 Отговор
    Този ми прилича на военнопрестъпник, избягал от затвора.

    12:18 24.03.2026

  • 25 Феликс Дж

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "а сега де":

    Този се интересува САМО и единствено от пари.

    12:24 24.03.2026

  • 26 вест гост

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "ДрайвингПлежър":

    Не си схванал дълбоката му мисъл. Не е приложение, а едни тежки електронни табла на всяка рамка на пътя, поверен за кражби на АПИ. Пише времето, метеопрогнозата и дава съобщения за трафика напред по направления. Още една КРАЖБА след тия от асфалт, мантинели и т.н. Ама ако могат и от приложения ще откраднат. Колкото повее, толкова повече.

    12:27 24.03.2026

  • 27 Ужасни

    1 0 Отговор
    ПРЕДИЗБОРНИ ЛЪЖИ.

    Няма такова нещо като "планирано увеличение на тол таксите".

    Имаше в НЕПРИЕТИЯ бюджет - но сега НЯМА.

    12:31 24.03.2026

  • 28 Механик

    1 0 Отговор
    А защо изобщо трябва да има тол-такси? М?
    Тия пътища ги строиха моите родители, за да можем да пътуваме по тях. Те отдадоха много безвъзмезден труд и ентусиазъм в тия строежи. Сега ние трябва да ВИ плащаме за нещо което по принцип е наше.

    Коментиран от #32

    12:32 24.03.2026

  • 29 стига лъжи

    0 0 Отговор
    за нарушителите не ми дреме, дайте статистика за жертвите със колко са намалели

    или май не са намалели само си пълнете джобчето а?

    12:39 24.03.2026

  • 30 скачал с 2 пръста на площада ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ПИТАНКА":

    важното е цената на бананите да не се повишава

    за другите неща не ми е важно

    ас съм скачал с двата пръста за банани по тия площади ей

    12:40 24.03.2026

  • 31 Оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ЛИЗАЧИ ПРОДАЖНИ":

    тока и водата трябва редовно да поскъпват за да се вдига БВП

    все пак сте във клуба на богатите

    мурсулла ви каза: които се къпе редвоно е руски агент, къпане само във неделя!

    12:41 24.03.2026

  • 32 ще плащаш и ще пеееш песни, длъжен си

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    няма наше, няма ваше всичко е на партията, а партията няма пари затова ще плащате и за въздуха дето дишате и той е държавен

    12:43 24.03.2026

  • 33 Егатии

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "ОЛЕГ Е ЧИИИИИСТО РУСНЯШКО":

    ..и мършляка е тоя...

    12:46 24.03.2026

