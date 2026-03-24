Новини
България »
Всички градове »
Андрей Янкулов внася днес жалбата срещу отказа на Прокурорската колегия на ВСС да избере нов и.ф. главен прокурор

24 Март, 2026 10:47 1 026 33

  • андрей янкулов-
  • внасяне-
  • жалба-
  • всс-
  • избор-
  • борислав сарафов

На 11 март Прокурорската колегия единодушно реши да остави без разглеждане предложението на служебния министър на правосъдието за определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок, тоест до 25 март (сряда).

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес трябва да финализираме и подадем жалбата пред Върховния административен съд срещу отказа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да разгледа предложението за определяне на нов временно изпълняващ функциите на главен прокурор, каза служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов пред медиите преди заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, цитиран от БТА.

Министър Янкулов обясни, че големият проблем е произнасянето на колегията, с което въвежда "временен вечен мандат" за Сарафов, чието изтичане е поставяне в зависимост от сбъдването или бъдещо несигурно събитие – избор на титуляр или той самият да реши, че не иска да изпълнява тези функции. По думите му това нещо противоречи на всички възможни принципи на правовата държава и доброто управление.

По отношение на постъпилите документи от Сдружение "България Обединена с Една Цел" (БОЕЦ) и създадената работна група в Министерството на правосъдието, която да извърши преглед, систематизиране и правен анализ, Янкулов посочи, че се чака доклад и на база на него ще се прецени дали нещо може да се направи. Той добави, че на база на документите действия по дисциплинарна отговорност трудно могат да се предприемат поради изтекла давност.

БТА припомня, че според правосъдното ведомство сигналът на БОЕЦ съдържа твърдения за "престъпления от общ характер – корупция, злоупотреба с власт, престъпление срещу правосъдието" и др. от високопоставени длъжностни лица, както и "данни за дисциплинарни нарушения и действия, уронващи авторитета на съдебната власт, извършени от магистрати".

С писма Янкулов изпрати сигнала на БОЕЦ, заедно със сканираните документи, към МВР за извършване на проверка и предприемане на съответните законови мерки при установяване на нарушения, както и към председателя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд - за преценка относно извършване на последващи действия по механизма за независимо разследване на главния прокурор.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    19 10 Отговор
    Петуханци, по празния поглед ще ги познаете.

    Коментиран от #10

    10:55 24.03.2026

  • 2 Дебелян Пейовски

    12 12 Отговор
    Немаш шанс плешунко, моя човек сарафа доживот

    Коментиран от #19

    10:56 24.03.2026

  • 3 Много жалка тая плешивата лама

    18 12 Отговор
    И пред кого ще се жали тоя безумец от партията на пуделите с пачките и педофилията? 😂😂

    10:56 24.03.2026

  • 4 007 лиценз ту кил

    19 8 Отговор
    Този върши ли нещо друго освен да реве как не може да смени Саферов? Все пак отговорностите на министъра на правосъдието не се изчерпват с това. Хората имат други проблеми.

    Коментиран от #17

    10:58 24.03.2026

  • 5 и кой

    19 11 Отговор
    е толкова луд, че да обърне внимание на "сигнал" точно пък от БОЕЦ или елфи някакви!?

    10:58 24.03.2026

  • 6 Ура,,Ура

    18 9 Отговор
    Тия дебили от ВСС не стига че дразнят българите, ами са вече за резил и в Европа. То бива инат, бива, ама тия прекалиха. А и заплатите им са за завиждане не само у нас.

    Коментиран от #16

    11:00 24.03.2026

  • 7 Тити на Кака

    16 8 Отговор
    Пореден предизборен пирует на този откровен кретен.
    Който отлично знае къде е коренът на злото в тази ситуация, знае, че пътят за преодоляването й е друг, но продължава да оглася пространството с разсмиващите си истерични писъци😂😂😂

    11:02 24.03.2026

  • 8 Лама дечев

    18 4 Отговор
    Много бързо потулиха Петрохан и техните лами спонсори

    11:03 24.03.2026

  • 9 007 лиценз ту кил

    15 2 Отговор
    Питам се ако проблемът с баба Янка и имотната мафия, който намери положителна развръзка най вече след личната ангажираност на предишния министър на правосъдието, се беше случил сега, какво ли щеше да направи това обсебено човече.

    11:04 24.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Майора

    16 4 Отговор
    Отново действия на соросоида Янкулов от АКФ и НПО на Сорос , овладели цялата власт в страната , със сое МВР и свои началник служби , искащи да подсигурят победата на Партия Петрохан! Вашата цел са честни избори , а не политическо преследване на противниците си!

    11:11 24.03.2026

  • 12 Рамбо

    11 3 Отговор
    Рашистко комуне на Шарлатанин педофил око не вади. Комунист на комунист око не вади. Кой разбрал разбрал другото е да е един от тях. Явно Совата е такъв. Мраз е моя тати Мраз ще бъда и аз или Олигарх приватизатор на завод Мраз е моя тати олигарх ще съм и аз. Кой разбрал разбрал.

    Коментиран от #18

    11:11 24.03.2026

  • 13 Честен жълтопаветник

    14 2 Отговор
    Само дига пошилка зада прикрие Петрохан

    11:12 24.03.2026

  • 14 хихи

    14 2 Отговор
    Прокурорската колегия на ВСС,дружно ще си го преместят в другия крачол...

    11:12 24.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тити на Кака

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ура,,Ура":

    Умниче, в една добре уредена правна система административните въпроси не се уреждат с инат, добро желание, улично правосъдие и подобни малоумни атрибути. Защото административната уредба на системата е смислено разписана в съответния закон. И смислени законови текстове имаме само тогава, когато законите не се пишат от мравояди, славояди, янкулии, а от истински, отговорни към държавността юристи с висока експертиза. Този тип юристи не си губят времето с жалко вайкане по медиите, те работят тихо, на законодателно ниво.
    Само това може да реши проблемите, породени от вилнеещи мравояди в системата.

    Коментиран от #23

    11:13 24.03.2026

  • 17 Бай Ху (By Who)

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "007 лиценз ту кил":

    Господине, в новото правителство ще има отделно министерство за смяна на главния прокурор.

    11:15 24.03.2026

  • 18 Ах Ох

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Рамбо":

    Много си загадъчен, ахахахахахаааа 🤣🖕

    11:18 24.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Анонимен

    10 2 Отговор
    Назначеният слуга на червените олигарси заедно с боец гошо напред ЕГАТИ ТИ ДЪРЖАВАТА

    11:18 24.03.2026

  • 21 Абе

    11 1 Отговор
    И тоа некъв мамник.

    11:20 24.03.2026

  • 22 2234

    11 1 Отговор
    Тоя не е кадър да свърши нищо полезно, това е то АКФ барабар с другарчето му станкушевия.

    11:21 24.03.2026

  • 23 Ура,,Ура

    6 8 Отговор

    До коментар #16 от "Тити на Кака":

    Умниче не се обяснявай. Ясно е на къде клониш. И ти сигурно искаш справедливо правосъдие. Е, как да стане с тези тунеядци, които не изпълняват законите? Но новата власт ще уреди тези дивотии.

    Коментиран от #27

    11:23 24.03.2026

  • 24 Абе да бе

    5 0 Отговор
    Туйн пийкс, брат.

    11:27 24.03.2026

  • 25 БГ жител

    5 6 Отговор
    Идеален пример, как един прокурор може да унищожи цяла страна, служейки на мафиотския октопод завладял всичко ! Цели колегии със зъби инокти се борят да не паднат от власт, че къщата от карти ще срути за миг !
    Днес имаш пари и власт, утре си никой и имаш да даваш !

    Коментиран от #29

    11:29 24.03.2026

  • 26 Тома

    3 4 Отговор
    Единственият начин да напусне сарафа шефа на осемте джуджета е снайпера

    11:29 24.03.2026

  • 27 Тити на Кака

    10 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ура,,Ура":

    Пиленце, клонящо към улично правосъдие, ситуацията която коментираме е плод на действащото законодателство. Законодателство писано от кретена-мравояд. Докато законовата рамка не се промени, ситуации като днешната са неизбежни.
    Опитай се да го разбереш, за да не си останеш в гьола на глупостта.

    11:30 24.03.2026

  • 28 Хипотези

    7 2 Отговор
    Колкобтъп трябва да си, за да не разбереш от първия път, че не искат друг, а и хипотетично на кой ще му се занимва. Съдът какво ще ги задължи ли пленумът прехвърли на колегията тя каза, че се е произнесла и нови обстоятелства няма. Не на последно място ако хипотетично изберат нов който например е по остър за ПП ДБ те какво ще правят. Примерно реши да разследва частните фирми Антикорупционен фонд БОЕЦ, Правосъдие за всеки например по глава Първа за вредителство? За опг с користна цел и обвини Янкулов за участник с организатор Станкушев. Това някой юридически мозък като техните НПО може да измисли със свидетели Гешев и Сарафов. Боецът си е именно такава структура

    11:30 24.03.2026

  • 29 Промяна

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "БГ жител":

    ТОЗИ СЛУЖЕБНИК Е ИДЕАЛЕН ПРИМЕР КАК ЧЕРВЕНИТЕОЛИГАРСИ БЕЗ ИЗБОРИ ОВЛАДЯХА ЦЯЛАТА ВЛАСТ Е

    11:35 24.03.2026

  • 30 Питар

    9 1 Отговор
    Явно главния прокурор много им пречи.

    11:36 24.03.2026

  • 31 Прочета ли в

    6 7 Отговор
    някой коментар думата "лама" или "педофил" веднага разбирам, че драскачът на коментара е зависим и контролиран съвършен просттак, без собствен разсъдък и мнение и за жалост такова е 90% от населението в България - опростачено, чалгарско !

    Коментиран от #33

    11:41 24.03.2026

  • 32 Кой написа жалбата?

    5 0 Отговор
    Този министър неможач не може да пише. Сам призна,че писмото за закрила на петроханската секта го написал Ивей, а тоя само го подписал. Сега кой е написал жалбата? Гошо боеца? Пешо срелеца? Жалки картинки и карикатури са тия неможачи.

    12:04 24.03.2026

  • 33 ПеПеДеБерас

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Прочета ли в":

    Аз съм ППетрохан!

    12:23 24.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол