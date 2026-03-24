Андрей Янкулов внася днес жалбата срещу отказа на Прокурорската колегия на ВСС да избере нов и.ф. главен прокурор

Днес трябва да финализираме и подадем жалбата пред Върховния административен съд срещу отказа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да разгледа предложението за определяне на нов временно изпълняващ функциите на главен прокурор, каза служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов пред медиите преди заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, цитиран от БТА.
На 11 март Прокурорската колегия единодушно реши да остави без разглеждане предложението на служебния министър на правосъдието за определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок, тоест до 25 март (сряда).
Министър Янкулов обясни, че големият проблем е произнасянето на колегията, с което въвежда "временен вечен мандат" за Сарафов, чието изтичане е поставяне в зависимост от сбъдването или бъдещо несигурно събитие – избор на титуляр или той самият да реши, че не иска да изпълнява тези функции. По думите му това нещо противоречи на всички възможни принципи на правовата държава и доброто управление.
По отношение на постъпилите документи от Сдружение "България Обединена с Една Цел" (БОЕЦ) и създадената работна група в Министерството на правосъдието, която да извърши преглед, систематизиране и правен анализ, Янкулов посочи, че се чака доклад и на база на него ще се прецени дали нещо може да се направи. Той добави, че на база на документите действия по дисциплинарна отговорност трудно могат да се предприемат поради изтекла давност.
БТА припомня, че според правосъдното ведомство сигналът на БОЕЦ съдържа твърдения за "престъпления от общ характер – корупция, злоупотреба с власт, престъпление срещу правосъдието" и др. от високопоставени длъжностни лица, както и "данни за дисциплинарни нарушения и действия, уронващи авторитета на съдебната власт, извършени от магистрати".
С писма Янкулов изпрати сигнала на БОЕЦ, заедно със сканираните документи, към МВР за извършване на проверка и предприемане на съответните законови мерки при установяване на нарушения, както и към председателя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд - за преценка относно извършване на последващи действия по механизма за независимо разследване на главния прокурор.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Много жалка тая плешивата лама
7 Тити на Кака
Който отлично знае къде е коренът на злото в тази ситуация, знае, че пътят за преодоляването й е друг, но продължава да оглася пространството с разсмиващите си истерични писъци😂😂😂
11:02 24.03.2026
12 Рамбо
Коментиран от #18
11:11 24.03.2026
16 Тити на Кака
До коментар #6 от "Ура,,Ура":Умниче, в една добре уредена правна система административните въпроси не се уреждат с инат, добро желание, улично правосъдие и подобни малоумни атрибути. Защото административната уредба на системата е смислено разписана в съответния закон. И смислени законови текстове имаме само тогава, когато законите не се пишат от мравояди, славояди, янкулии, а от истински, отговорни към държавността юристи с висока експертиза. Този тип юристи не си губят времето с жалко вайкане по медиите, те работят тихо, на законодателно ниво.
Само това може да реши проблемите, породени от вилнеещи мравояди в системата.
Коментиран от #23
11:13 24.03.2026
17 Бай Ху (By Who)
До коментар #4 от "007 лиценз ту кил":Господине, в новото правителство ще има отделно министерство за смяна на главния прокурор.
11:15 24.03.2026
18 Ах Ох
До коментар #12 от "Рамбо":Много си загадъчен, ахахахахахаааа 🤣🖕
11:18 24.03.2026
23 Ура,,Ура
До коментар #16 от "Тити на Кака":Умниче не се обяснявай. Ясно е на къде клониш. И ти сигурно искаш справедливо правосъдие. Е, как да стане с тези тунеядци, които не изпълняват законите? Но новата власт ще уреди тези дивотии.
Коментиран от #27
11:23 24.03.2026
25 БГ жител
Днес имаш пари и власт, утре си никой и имаш да даваш !
Коментиран от #29
11:29 24.03.2026
27 Тити на Кака
До коментар #23 от "Ура,,Ура":Пиленце, клонящо към улично правосъдие, ситуацията която коментираме е плод на действащото законодателство. Законодателство писано от кретена-мравояд. Докато законовата рамка не се промени, ситуации като днешната са неизбежни.
Опитай се да го разбереш, за да не си останеш в гьола на глупостта.
11:30 24.03.2026
29 Промяна
До коментар #25 от "БГ жител":ТОЗИ СЛУЖЕБНИК Е ИДЕАЛЕН ПРИМЕР КАК ЧЕРВЕНИТЕОЛИГАРСИ БЕЗ ИЗБОРИ ОВЛАДЯХА ЦЯЛАТА ВЛАСТ Е
11:35 24.03.2026
33 ПеПеДеБерас
До коментар #31 от "Прочета ли в":Аз съм ППетрохан!
12:23 24.03.2026