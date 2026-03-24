Окръжният съд във Варна спря наказателното производство по делото срещу кмета Благомир Коцев

Варненският окръжен съд спря наказателното производство по делото срещу кмета Благомир Коцев, предават от БТА. По това дело са повдигнати обвинения срещу още четирима души - общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и експертът Антоанета Петрова.

Пред съда защитата на кмета Коцев изтъкна, че при изготвянето на обвинителния акт срещу петимата са допуснати нарушения. Според адвокат Ина Лулчева в обстоятелствената си част той е противоречив. По думите ѝ най-добре би било делото да бъде прекратено или върнато на прокуратурата. Защитата поиска още мярката на Коцев да бъде променена в „подписка“ или сумата за гаранцията му да бъде намалена.

Съветниците Николай Стефанов и Йордан Кателиев са кандидати за депутати за 52-рото Народно събрание, посочиха защитниците на двамата обвиняеми. Позицията на адвокатите беше, че до обявяване на резултатите от вота, който предстои на 19 април, двамата имат наказателна неприкосновеност. Адвокатът на Стефанов - Диляна Агова, също посочи, че обвинителният акт е „хаотичен“ и поиска делото да бъде върнато на прокуратурата. Позицията ѝ бе подкрепена и от защитата на Йордан Кателиев. Адвокатът му Ивайло Костов поиска промяна на мярката на клиента му в подписка или намаляване на сумата за гаранцията му. Защитата на Ивайло Маринов и Антоанета Петрова също изрази мнение, че обвинителният акт е противоречив и това налага делото да бъде върнато в прокуратурата.

Всички адвокати казаха, че в делото е посочен неизвестен народен представител, заради когото обвиняемите за участие в престъпно сдружение са искали неполагащи им се пари. За този аргумент прокурор Ахмед Кокоев от Софийска градска прокуратура каза, че за случилото се около неизвестния депутат е образувано ново дело, което е на етап разследване.

В определението си Варненският окръжен съд посочи, че производството ще бъде спряно, защото съветниците Николай Стефанов и Йордан Кателиев са кандидати за народни представители за 52-рото Народно събрание. Спирането ще бъде валидно до обявяване на резултатите от изборите, които ще се проведат на 19 април. Дотогава всички обвиняеми ще останат със същите мерки за неотклонение, каквито са им наложени в момента, постанови още съдът.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативния съд във Варна.

БТА припомня, че кметът на Варна бе задържан на 8 юли миналата година, а случаят бе поет от Софийска градска прокуратура. На 13 ноември СГП внесе обвинителен акт в Софийски градски съд. На съд заедно с Коцев бяха предадени още четирима обвиняеми за общо 12 престъпления. На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжен съд-Варна, а не от Софийския градски съд. Чрез централизираната система за случайно разпределение на делата за съдия по процеса бе определена Светла Даскалова. На 27 ноември Коцев бе пуснат под гаранция от 200 000 лева. Под парична гаранция бяха пуснати и Стефанов и Кателиев.