Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Варна »
Окръжният съд във Варна спря наказателното производство по делото срещу кмета Благомир Коцев

24 Март, 2026 14:50 1 098 13

  • окръжен съд варна-
  • наказателно производство-
  • спиране-
  • благомир коцев

Производството ще бъде спряно, защото съветниците Николай Стефанов и Йордан Кателиев са кандидати за народни представители за 52-рото Народно събрание. Спирането ще бъде валидно до обявяване на резултатите от изборите, които ще се проведат на 19 април. Дотогава всички обвиняеми ще останат със същите мерки за неотклонение, каквито са им наложени в момента, постанови още съдът

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Варненският окръжен съд спря наказателното производство по делото срещу кмета Благомир Коцев, предават от БТА. По това дело са повдигнати обвинения срещу още четирима души - общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и експертът Антоанета Петрова.

Пред съда защитата на кмета Коцев изтъкна, че при изготвянето на обвинителния акт срещу петимата са допуснати нарушения. Според адвокат Ина Лулчева в обстоятелствената си част той е противоречив. По думите ѝ най-добре би било делото да бъде прекратено или върнато на прокуратурата. Защитата поиска още мярката на Коцев да бъде променена в „подписка“ или сумата за гаранцията му да бъде намалена.

Съветниците Николай Стефанов и Йордан Кателиев са кандидати за депутати за 52-рото Народно събрание, посочиха защитниците на двамата обвиняеми. Позицията на адвокатите беше, че до обявяване на резултатите от вота, който предстои на 19 април, двамата имат наказателна неприкосновеност. Адвокатът на Стефанов - Диляна Агова, също посочи, че обвинителният акт е „хаотичен“ и поиска делото да бъде върнато на прокуратурата. Позицията ѝ бе подкрепена и от защитата на Йордан Кателиев. Адвокатът му Ивайло Костов поиска промяна на мярката на клиента му в подписка или намаляване на сумата за гаранцията му. Защитата на Ивайло Маринов и Антоанета Петрова също изрази мнение, че обвинителният акт е противоречив и това налага делото да бъде върнато в прокуратурата.

Всички адвокати казаха, че в делото е посочен неизвестен народен представител, заради когото обвиняемите за участие в престъпно сдружение са искали неполагащи им се пари. За този аргумент прокурор Ахмед Кокоев от Софийска градска прокуратура каза, че за случилото се около неизвестния депутат е образувано ново дело, което е на етап разследване.

В определението си Варненският окръжен съд посочи, че производството ще бъде спряно, защото съветниците Николай Стефанов и Йордан Кателиев са кандидати за народни представители за 52-рото Народно събрание. Спирането ще бъде валидно до обявяване на резултатите от изборите, които ще се проведат на 19 април. Дотогава всички обвиняеми ще останат със същите мерки за неотклонение, каквито са им наложени в момента, постанови още съдът.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативния съд във Варна.

БТА припомня, че кметът на Варна бе задържан на 8 юли миналата година, а случаят бе поет от Софийска градска прокуратура. На 13 ноември СГП внесе обвинителен акт в Софийски градски съд. На съд заедно с Коцев бяха предадени още четирима обвиняеми за общо 12 престъпления. На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжен съд-Варна, а не от Софийския градски съд. Чрез централизираната система за случайно разпределение на делата за съдия по процеса бе определена Светла Даскалова. На 27 ноември Коцев бе пуснат под гаранция от 200 000 лева. Под парична гаранция бяха пуснати и Стефанов и Кателиев.


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    3 14 Отговор
    за което !

    Коментиран от #12

    14:58 24.03.2026

  • 2 ГЕРБ

    7 9 Отговор
    НА БУНИЩЕТО!

    14:58 24.03.2026

  • 3 Нищо случайно

    16 6 Отговор
    Браво,Петроханската партия вкара ОПГ "Хоризонт" в листите за имунитет.Това е подигравка и" реална борба " срещу корупцията в Община Варна.Подсъдимите в листите.Сега корупционерите ще правят избори.

    15:00 24.03.2026

  • 4 Боркорчвор

    7 7 Отговор
    А виновните от комисията за защита на корупцията, къде се покриха след като ги закриха? Кой ще плаща сметките след като потърпевшите осъдят държавата?

    Коментиран от #7

    15:08 24.03.2026

  • 5 Е да де

    15 3 Отговор
    Те Коцеви така са свикнали ,да завличат и после да минават метър.4 кораба" подарък "от Дойче Банк без да са платили нищо .10 г разкатаваха банката докато изтече давността.Това са лицата на Подмяната.Дори пратиха една евродепутатка от ЕП от тяхната партия да провери колко Благо е "натопен" ,но като видя делото и за какво става дума си тръгна с подвита опашка.

    Коментиран от #9

    15:09 24.03.2026

  • 6 сиреч

    9 5 Отговор
    А герберският кмет портника кога ще го осъдят,че доста европари окрадоха с мутрата от банкя

    Коментиран от #10

    15:12 24.03.2026

  • 7 Ти случайно

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Боркорчвор":

    Неграмотен ли си?.Делото се спира до 19 април ,защото са ги вкарали в листите като кандидат депутати и получават автоматично имунитет.Те ако са сербез няма да се унижават да отлагат ,а го правят защото да затънали и искат да се влачи.

    15:18 24.03.2026

  • 8 SDEЧЕВ

    8 2 Отговор
    Интересна схема двама от ОПГ се включват в листите на Шарлатаните, получават имунитет и покрай тях и другите. Браво . Ко биеше -Правовусъдии за всйеки. Долни схемаджии

    15:20 24.03.2026

  • 9 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Е да де":

    Алабалачев, изплюй я тая букса, че не ти се разбира .

    15:22 24.03.2026

  • 10 Какво

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "сиреч":

    Да е откраднал Портних ?Пристанището ,кея за лодки и сградата са построени и функционират успешно .Там се провеждат и музикални вечери защото е направена чудесна инфраструктура.Това са фактите ,не знам обаче с какво може да се похвали Коцев ,след като Община Варна загуби минимум 100 млн по ПВУ ,защото нямат ни един проект за града както е било предвидено.

    15:23 24.03.2026

  • 11 Тома

    5 1 Отговор
    За да се кандидатираш за депутат задължително е в
    България да си лежал в ареста за корупция.

    15:43 24.03.2026

  • 12 Точно

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Щом е в името на демокрацията, даже да е виновен, не трябва го съдят.

    15:50 24.03.2026

  • 13 бат Данчо

    2 1 Отговор
    Варна за пореден път не случи на кмет !

    15:58 24.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове